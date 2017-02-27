Бишоп – «король», Василевский первый номер? Громкие сделки в НХЛ

Анисимов, Панарин и Кейн снова в деле

Бобровский снова первый

Форсберг оправдывает фамилию

«Бостон» с Кэссиди продолжает побеждать

«Аризона» выиграла без Бурмистрова

«Тампа» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»

«Миннесота» и «Аризона» произвели обмен

К воскресному матчу с «Сент-Луисом» «чёрные ястребы» подошли в неплохом тонусе, имея в активе три уверенные победы подряд. Неприятной новостью для болельщиков «Блэкхоукс» стала болезнь основного вратаря команды, и среди предположений о том, что за хворь приключилась с голкипером, мгновенно появилась версия о свинке. Однако главный тренер «Чикаго»быстро успокоил собравшихся. «Про свинку я даже не слышал. Кроме того, болезнь Кроуфорда не имеет ничего общего с аппендицитом, с которым ему пришлось столкнуться в декабре», — заявил наставник. Ворота в матче с «блюзменами» логично доверили, а на подмогу ему из фарм-клуба был вызван швед, которому вступать в игру не пришлось.Уже на пятой минуте стартового периода капитан «Чикаго»открыл счёт: передача на ход от Ника Шмальца была просто на загляденье, и 16-й номер «Блэкхоукс» забил свой пятый гол в четырёх последних матчах.Воспользовавшись пассивностью гостей, «ястребы» продолжили наращивать темп, и вратарю «Блюз»пришлось откровенно туго – за первый отрезок встречи по его воротам было нанесено 20 бросков. Один из них, принадлежавший, подытожил численное преимущество и сделал счёт 2:0, но затем «музыкантам» удалось чуть притормозить разогнавшихся хозяев. Шайба, заброшенная в скоростной контратаке после неудачного выхода «Чикаго» из своей зоны, помогла «Блюз» вернуть уверенность, и после перерыва защитник Пьетранжело восстановил равновесие, реализовав малый штрафмогучим кистевым под перекладину.«Блэкхоукс» утратили солидное преимущество, которым владели в первой половине встречи, и игра перешла в тягучее русло с примерно равными шансами на успех.Вытащить «Чикаго» из этой трясины помогла российская связка, которая за пять минут до конца организовала очередной «вкусный» гол. Панарин, получив шайбу на вершине левого круга вбрасывания, увидел свободного партнёра и мгновенно сделал точную диагональ на дальнюю штангу, где его тёзка преобразовал полученный пас в победный гол. Эта шайба Анисимова стала седьмой победной для Артёма в нынешнем сезоне, и по этому показателю он догнал, делящего второе место в лиге с ещё тремя игроками. Лидером же является форвард «Кингз», на счету которого 9 решающих голов.«Если кто-то из парней травмирован или болен, то это шанс для других игроков, это возможность сделать шаг вперёд», — сказал после матча Анисимов, комментируя уверенные действия(30 сейвов). Сам Артём уже улучшил свой прошлогодний результат по очкам (42 балла) и находится лишь в шаге от того, чтобы повторить лучшее достижение в карьере, установленное в сезоне-2010/11 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».До своего личного рекорда добрался и, чьи 28 «спасений» помогли «Коламбусу» во втором матче подряд уверенно обыграть «Рейнджерс». В рейтинге самых побеждающих голкиперов НХЛ Бобровский вновь вышел на первое место, догнав «дикаря», а кроме этого повторил персональный рекорд в 32 победы, установленный в триумфальном сезоне трёхлетней давности. Главными творцами победы среды нападающих стали, оформившие по дублю, и за счёт этого выигрыша «мундиры» выбили «синерубашечников» из тройки лучших команд Столичного дивизиона.Нападающий «Нэшвилла»вновь выдал великолепную игру, чем помог своим «хищникам» обыграть дома забуксовавший «Эдмонтон». Шведский форвард забил в четвёртом матче подряд и сделал весомейшую заявку на то, чтобы быть признанным лучшим игроком прошедшей недели. За четыре игры он набрал 10 (6+4) очков и оформил два хет-трика подряд, что позволило ему войти в 17 лучших снайперов нынешнего сезона.«Мишки» в гостях обыграли «Даллас» и одержали шестую победу в семи матчах под руководством нового главного тренера. Шаг с отставкой затосковавшего в стане «Брюинз»оказался абсолютно верным, и эта победная серия полностью отвела критические стрелы от руководства клуба во главе с генменеджером. В матче с техасцами сразу трое «медведей» набрали по три очка:оформил голевой дубль,отдал две голевые передачи, а на счету защитника Тори Круга ассистентский хет-трик.Травма, полученная центрфорвардом «Койотс»в предыдущем матче с «Далласом», не позволила россиянину выйти на лёд во встрече с «Баффало». Согласно информации из стана клуба, речь идёт о незначительном повреждении верхней части тела и отсутствие Бурмистрова не должно растянуться на долгий срок. В отсутствие россиянина «койоты» смогли прервать серию из двух поражений, проявив завидный характер и волю. В матче с «клинками» хозяева отыграли дефицит в две шайбы, а победный гол Радима Врбаты был забит за 20 секунд до конца третьего периода.«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял американского голкипераи право выбора в 5-м раунде драфта-2017 в «Лос-Анджелес Кингз» на словацкого вратаря, его соотечественника защитникаи право выбора в 7-м раунде драфта-2017, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Тампа» может получить ещё один выбор на этом драфте.Отметим, что летом у Бишопа заканчивается двухлетний контракт на $ 11,9 млн.В текущем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Бишоп принял участие в 51 матче «Лайтнинг», пропустив 77 голов. На счету 34-летнего Будая 60 матчей и 107 пропущенных шайб. 19-летний Чернак выступает в молодёжной хоккейной лиге Онтарио, где на его счету 17 (3+14) очков в 40 играх.«Аризона Койотс» обменял форвардов, а также право выбора в четвёртом раунде драфта-2017 в «Миннесоту Уайлд» на пик в первом раунде этого же драфта и пик во втором раунде драфта-2018, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Койотс» могут получить ещё один выбор на драфте-2019.Отметим, что 1 июля Ганзал может стать неограниченно свободным агентом.30-летний Ганзал в текущем регулярном чемпионате НХЛ провёл 51 матч, в которых набрал 27 (16+11) очков. 28-летний Уайт в нынешнем сезоне провёл 46 матчей и разжился 13 (7+6) очками.