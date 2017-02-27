Бишоп – «король», Василевский первый номер? Громкие сделки в НХЛ

Анисимов, Панарин и Кейн снова в деле
К воскресному матчу с «Сент-Луисом» «чёрные ястребы» подошли в неплохом тонусе, имея в активе три уверенные победы подряд. Неприятной новостью для болельщиков «Блэкхоукс» стала болезнь основного вратаря команды Кори Кроуфорда, и среди предположений о том, что за хворь приключилась с голкипером, мгновенно появилась версия о свинке. Однако главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль быстро успокоил собравшихся. «Про свинку я даже не слышал. Кроме того, болезнь Кроуфорда не имеет ничего общего с аппендицитом, с которым ему пришлось столкнуться в декабре», — заявил наставник. Ворота в матче с «блюзменами» логично доверили Скотту Дарлингу, а на подмогу ему из фарм-клуба был вызван швед Ларс Юханссон, которому вступать в игру не пришлось.
Уже на пятой минуте стартового периода капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз открыл счёт: передача на ход от Ника Шмальца была просто на загляденье, и 16-й номер «Блэкхоукс» забил свой пятый гол в четырёх последних матчах.
Воспользовавшись пассивностью гостей, «ястребы» продолжили наращивать темп, и вратарю «Блюз» Джейку Аллену пришлось откровенно туго – за первый отрезок встречи по его воротам было нанесено 20 бросков. Один из них, принадлежавший Патрику Кейну, подытожил численное преимущество и сделал счёт 2:0, но затем «музыкантам» удалось чуть притормозить разогнавшихся хозяев. Шайба Пааярви-Свенссона, заброшенная в скоростной контратаке после неудачного выхода «Чикаго» из своей зоны, помогла «Блюз» вернуть уверенность, и после перерыва защитник Пьетранжело восстановил равновесие, реализовав малый штраф Ван Римсдайка могучим кистевым под перекладину.
«Блэкхоукс» утратили солидное преимущество, которым владели в первой половине встречи, и игра перешла в тягучее русло с примерно равными шансами на успех. Вытащить «Чикаго» из этой трясины помогла российская связка Панарин – Анисимов, которая за пять минут до конца организовала очередной «вкусный» гол. Панарин, получив шайбу на вершине левого круга вбрасывания, увидел свободного партнёра и мгновенно сделал точную диагональ на дальнюю штангу, где его тёзка преобразовал полученный пас в победный гол. Эта шайба Анисимова стала седьмой победной для Артёма в нынешнем сезоне, и по этому показателю он догнал Александра Овечкина, делящего второе место в лиге с ещё тремя игроками. Лидером же является форвард «Кингз» Джефф Картер, на счету которого 9 решающих голов.
«Если кто-то из парней травмирован или болен, то это шанс для других игроков, это возможность сделать шаг вперёд», — сказал после матча Анисимов, комментируя уверенные действия Скотта Дарлинга (30 сейвов). Сам Артём уже улучшил свой прошлогодний результат по очкам (42 балла) и находится лишь в шаге от того, чтобы повторить лучшее достижение в карьере, установленное в сезоне-2010/11 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Бобровский снова первый
До своего личного рекорда добрался и Сергей Бобровский, чьи 28 «спасений» помогли «Коламбусу» во втором матче подряд уверенно обыграть «Рейнджерс». В рейтинге самых побеждающих голкиперов НХЛ Бобровский вновь вышел на первое место, догнав «дикаря» Девана Дубника, а кроме этого повторил персональный рекорд в 32 победы, установленный в триумфальном сезоне трёхлетней давности. Главными творцами победы среды нападающих стали Алекс Веннберг и Кэм Аткинсон, оформившие по дублю, и за счёт этого выигрыша «мундиры» выбили «синерубашечников» из тройки лучших команд Столичного дивизиона.
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Форсберг оправдывает фамилию
Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг вновь выдал великолепную игру, чем помог своим «хищникам» обыграть дома забуксовавший «Эдмонтон». Шведский форвард забил в четвёртом матче подряд и сделал весомейшую заявку на то, чтобы быть признанным лучшим игроком прошедшей недели. За четыре игры он набрал 10 (6+4) очков и оформил два хет-трика подряд, что позволило ему войти в 17 лучших снайперов нынешнего сезона.
«Бостон» с Кэссиди продолжает побеждать
«Мишки» в гостях обыграли «Даллас» и одержали шестую победу в семи матчах под руководством нового главного тренера Брюса Кэссиди. Шаг с отставкой затосковавшего в стане «Брюинз» Клода Жюльена оказался абсолютно верным, и эта победная серия полностью отвела критические стрелы от руководства клуба во главе с генменеджером Доном Суини. В матче с техасцами сразу трое «медведей» набрали по три очка: Патрис Бержерон оформил голевой дубль, Брэд Маршан отдал две голевые передачи, а на счету защитника Тори Круга ассистентский хет-трик.
«Аризона» выиграла без Бурмистрова
Травма, полученная центрфорвардом «Койотс» Александром Бурмистровым в предыдущем матче с «Далласом», не позволила россиянину выйти на лёд во встрече с «Баффало». Согласно информации из стана клуба, речь идёт о незначительном повреждении верхней части тела и отсутствие Бурмистрова не должно растянуться на долгий срок. В отсутствие россиянина «койоты» смогли прервать серию из двух поражений, проявив завидный характер и волю. В матче с «клинками» хозяева отыграли дефицит в две шайбы, а победный гол Радима Врбаты был забит за 20 секунд до конца третьего периода.
«Тампа» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял американского голкипера Бена Бишопа и право выбора в 5-м раунде драфта-2017 в «Лос-Анджелес Кингз» на словацкого вратаря Петера Будая, его соотечественника защитника Эрика Чернака и право выбора в 7-м раунде драфта-2017, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Тампа» может получить ещё один выбор на этом драфте.
Отметим, что летом у Бишопа заканчивается двухлетний контракт на $ 11,9 млн.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Бишоп принял участие в 51 матче «Лайтнинг», пропустив 77 голов. На счету 34-летнего Будая 60 матчей и 107 пропущенных шайб. 19-летний Чернак выступает в молодёжной хоккейной лиге Онтарио, где на его счету 17 (3+14) очков в 40 играх.
«Миннесота» и «Аризона» произвели обмен
«Аризона Койотс» обменял форвардов Мартина Ганзала и Райана Уайта, а также право выбора в четвёртом раунде драфта-2017 в «Миннесоту Уайлд» на пик в первом раунде этого же драфта и пик во втором раунде драфта-2018, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Койотс» могут получить ещё один выбор на драфте-2019.
Отметим, что 1 июля Ганзал может стать неограниченно свободным агентом.
30-летний Ганзал в текущем регулярном чемпионате НХЛ провёл 51 матч, в которых набрал 27 (16+11) очков. 28-летний Уайт в нынешнем сезоне провёл 46 матчей и разжился 13 (7+6) очками.