СКА и «Локомотив» закроют свои серии, «Торпедо» догонит «Динамо»

«Йокерит» — ЦСКА

«Торпедо» — «Динамо» (Москва)

Финские хоккеисты, осознавая, что этот матч для них сродни последнему бою, отдадут всё для победы. По своей игре команда не заслужила того, чтобы проиграть всухую в этой серии.

«Динамо» (Минск) — «Локомотив»

Победителя в четвёртом матче определить крайне тяжело, но у торпедовцев будет преимущество своих трибун, которое может сыграть за них.

«Витязь» — СКА

Три предыдущие встречи между командами прошли в упорной борьбе, а исход двух из них решился в дополнительное время. Вряд ли что-то серьёзно изменится в четвёртом матче.Команды продолжат демонстрировать жёсткую, типичную для плей-офф игру. Безусловно, у «армейцев» есть настрой на то, чтобы завершить серию, не заезжая для этого в Москву, о чём свидетельствуют слова: «Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем всё, на что способны, так и произойдёт. Нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и всё будет хорошо». Впрочем, финские хоккеисты, осознавая, что этот матч для них сродни последнему бою, отдадут всё для победы. По своей игре команда не заслужила того, чтобы проиграть всухую в этой серии.: «Йокерит» победит.Нижегородцы, как и предсказывали эксперты, смогли размочить счёт в серии, причём сделали они это в довольно нервной манере: выигрывая по ходу предыдущей встречи с москвичами со счётом 2:0, они пропустили три шайбы, и лишь за минуту с небольшим до конца третьего периода смогли перевести игру в овертайм, где им сопутствовала удача. После игры главный тренер хозяевсказал, что матч получился равным и боевым, но в этой серии они все такие — недаром все три встречи между этими коллективами завершились в дополнительное время. Победителя в четвёртом матче определить крайне тяжело, но у хозяев будет преимущество своих трибун, которое может сыграть за них.: «Торпедо» сравняет счёт в серии.Возвращение на родной лёд не помогло минчанам — третий поединок в серии с ярославской командой они проиграли со счётом 1:5. Причём исход встречи, по большому счёту, был ясен уже после первого периода, когда «Локомотив» повёл 3:0. «Железнодорожники» дважды успешно разыграли лишнего, и гол престижа хозяев, забитый в конце игры, уже ничего не решал. Впрочем, наверняка, как и «Йокерит», динамовцы найдут в себе силы собраться и побороться за необходимый для себя результат перед своими зрителями.: «Динамо» будет сражаться до последнего, но «Локомотив» пройдёт в следующий раунд.Ну а второй командой, которая в этот вечер продвинется вперёд по турнирной сетке Кубка Гагарина, станет питерский СКА. Их соперник, дружина Валерия Белова, стал открытием регулярного чемпионата, да и в первом матче серии смотрелся весьма неплохо. Но затем последовали вторая и третья игра, в которых, за исключением небольшого момента после первой отыгранной шайбы в подольском поединке, у «Витязя» практически не было шансов на успех. Откровенно говоря, слишком уж велика разница в классе между соперничающими сторонами. Конечно,вряд ли наберёт во втором матче подряд четыре очка, но СКА своего в этом противостоянии не упустит.: СКА увезёт победу и путёвку в следующий раунд из Подмосковья.