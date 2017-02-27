СКА и «Локомотив» закроют свои серии, «Торпедо» догонит «Динамо»

«Йокерит» — ЦСКА
Три предыдущие встречи между командами прошли в упорной борьбе, а исход двух из них решился в дополнительное время. Вряд ли что-то серьёзно изменится в четвёртом матче. Команды продолжат демонстрировать жёсткую, типичную для плей-офф игру. Безусловно, у «армейцев» есть настрой на то, чтобы завершить серию, не заезжая для этого в Москву, о чём свидетельствуют слова Яна Муршака: «Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем всё, на что способны, так и произойдёт. Нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и всё будет хорошо». Впрочем, финские хоккеисты, осознавая, что этот матч для них сродни последнему бою, отдадут всё для победы. По своей игре команда не заслужила того, чтобы проиграть всухую в этой серии.
Наш прогноз: «Йокерит» победит.
«Торпедо» — «Динамо» (Москва)
Нижегородцы, как и предсказывали эксперты, смогли размочить счёт в серии, причём сделали они это в довольно нервной манере: выигрывая по ходу предыдущей встречи с москвичами со счётом 2:0, они пропустили три шайбы, и лишь за минуту с небольшим до конца третьего периода смогли перевести игру в овертайм, где им сопутствовала удача. После игры главный тренер хозяев Петерис Скудра сказал, что матч получился равным и боевым, но в этой серии они все такие — недаром все три встречи между этими коллективами завершились в дополнительное время. Победителя в четвёртом матче определить крайне тяжело, но у хозяев будет преимущество своих трибун, которое может сыграть за них.
Финские хоккеисты, осознавая, что этот матч для них сродни последнему бою, отдадут всё для победы. По своей игре команда не заслужила того, чтобы проиграть всухую в этой серии.
Наш прогноз: «Торпедо» сравняет счёт в серии.
«Динамо» (Минск) — «Локомотив»
Возвращение на родной лёд не помогло минчанам — третий поединок в серии с ярославской командой они проиграли со счётом 1:5. Причём исход встречи, по большому счёту, был ясен уже после первого периода, когда «Локомотив» повёл 3:0. «Железнодорожники» дважды успешно разыграли лишнего, и гол престижа хозяев, забитый в конце игры, уже ничего не решал. Впрочем, наверняка, как и «Йокерит», динамовцы найдут в себе силы собраться и побороться за необходимый для себя результат перед своими зрителями.
Победителя в четвёртом матче определить крайне тяжело, но у торпедовцев будет преимущество своих трибун, которое может сыграть за них.
Наш прогноз: «Динамо» будет сражаться до последнего, но «Локомотив» пройдёт в следующий раунд.
«Витязь» — СКА
Ну а второй командой, которая в этот вечер продвинется вперёд по турнирной сетке Кубка Гагарина, станет питерский СКА. Их соперник, дружина Валерия Белова, стал открытием регулярного чемпионата, да и в первом матче серии смотрелся весьма неплохо. Но затем последовали вторая и третья игра, в которых, за исключением небольшого момента после первой отыгранной шайбы в подольском поединке, у «Витязя» практически не было шансов на успех. Откровенно говоря, слишком уж велика разница в классе между соперничающими сторонами. Конечно, Павел Дацюк вряд ли наберёт во втором матче подряд четыре очка, но СКА своего в этом противостоянии не упустит.
Наш прогноз: СКА увезёт победу и путёвку в следующий раунд из Подмосковья.
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