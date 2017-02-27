Не Капризовым единым. Кто ещё идёт за кубком Гагарина в 20 лет?

Михаил Котляревский («Салават Юлаев»)

К третьему матчу серии с «Ак Барсом» Воробьёв дорос до первого центра команды, став связующим звеном между одной из лучших связок лиги Умарк – Капризов.

Александр Полунин («Локомотив»)

Денис Алексеев («Адмирал»)

Даниил Курашов («Адмирал»)

Кирилл Ураков («Торпедо»)

Даниил Веряев («Торпедо»)

Воробьёв выпустил одного из самых перспективных вратарей страны на первый матч серии с «Куньлунем». Самсонов не подвёл, отразив 26 бросков из 28.

Григорий Дронов («Металлург» Мг)

Никита Самохвалов («Авангард»)

Егор Зайцев («Динамо» М)

Поразив ворота «Барыса» в возрасте 17 лет и 61 день, Кравцов стал самым молодым игроком, забивавшим в плей-офф КХЛ.

Павел Карнаухов (ЦСКА)

Егор Воронков («Витязь»)

Считается, что плей-офф – время возрастных игроков, когда на первый план выходит опыт, но в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина принимают участие немало ребят, которым не исполнилось и 20. Самый известный из них –, но он такой не один. Мы решили рассказать о каждом российском юниоре, брошенном в кубковое пекло.Последние месяцы все только и говорят о Кирилле Капризове. Он бьёт рекорды на молодёжном чемпионате мира, приезжает в Уфу и зажигает на Матче звёзд, после чего тянет измученную травмами команду в плей-офф. Вокруг Капризова много слухов, начиная с перехода в ЦСКА и заканчивая участием в «Уфимском Октоберфесте», но даже с наступлением плей-офф он остаётся одним из главных действующих лиц «Салавата Юлаева». А ведь для совсем ещё молодого парня этот плей-офф – первый в карьере. Чем не проверка на прочность? Здесь и сейчас наряду с Энвером Лисиным он лучший снайпер своей команды в серии с «Ак Барсом».Статус лучшего плеймейкера «молодёжки» на последнем чемпионате мира на протяжении сезона менялся. То он партнёр Кирилла Капризова, то обычный «лимитчик» с минимумом игрового времени. В плей-офф у главного тренера «Салавата Юлаева» просто не было другого выбора, кроме как отвести юному центрфорварду важную роль. К третьему матчу серии с «Ак Барсом» Воробьёв и вовсе дорос до первого центра команды, став связующим звеном между одной из лучших связок лиги Умарк – Капризов. Очков, правда, это ему пока не принесло.19-летний уфимец вряд ли бы мог рассчитывать на дебют в КХЛ уже в этом сезоне, если бы не повальный травматизм «Салавата Юлаева». Вот и на старте плей-офф команда Игоря Захаркина уже недосчиталась Максима Майорова, Дмитрия Макарова и Антона Лазарева. Такие колоссальные потери в атаке юлаевцев и открыли дорогу Михаилу Котляревскому. На его счету пока два матча без очков, проведённые в четвёртом звене.В плей-офф играют не только Капризов и Воробьёв, но и их ярославский напарник по первому звену молодёжной сборной России. В розыгрыше Кубка Гагарина Александр Полунин дебютировал ещё в прошлом сезоне, когда «Локомотив» вылетел уже в первом раунде. Теперь «железнодорожники» близки к тому, чтобы пройти минское «Динамо», а набравшийся опыта Полунин забросил первую кубковую шайбу в карьере. Как обычно, он выходит в звене с Коршковым и Красковским.Ещё в прошлом сезоне этот уроженец Владивостока не играл даже в МХЛ, а теперь он забивает за «Трактор» в розыгрыше Кубка Гагарина. За год он прошёл путь, напоминающий то, как ворвался в большой хоккей Валерий Ничушкин. Поразив ворота «Барыса» в возрасте 17 лет и 61 день, Кравцов стал самым молодым игроком, забивавшим в плей-офф КХЛ, опередив самого Евгения Кузнецова. Правда, в том самом матче форвард 1999 года рождения сначала схватил удаление, которое соперник «Трактора» реализовал, а в двух последующих играх Кравцов воротам не угрожал.Всего год назад этот парень не был даже ключевым игроком ярославского «Локо», выигравшего Кубок Харламова. Всё изменила поездка на МЧМ и обмен на Дмитрия Лугина в «Адмирал». Оказавшись на Дальнем Востоке, центральный нападающий не только дебютировал в КХЛ и почти сразу стал играть в ведущих звеньях «моряков». Сейчас Алексеев второй центр команды, которая на равных бьётся с «Авангардом». Денис мало кому уступает в борьбе и отлично видит площадку, а его передача на Максима Казакова помогла дальневосточникам одержать первую победу в этом розыгрыше Кубка Гагарина.Уроженец Мытищ, выбранный «Адмиралом» на драфте, последние годы путешествовал между Южно-Сахалинском, Ступино и Уссурийском, и вряд ли кто-то мог представить, что в феврале 2017 он будет играть в плей-офф с «Авангардом». Даниил Курашов резво ворвался в основу «моряков» и сохранил место в составе вплоть до главных матчей сезона. И если первую игру серии он просидел на лавке, то в дальнейшем Александр Андриевский стал выпускать 18-летнего защитника в четвёртой паре с Андреем Коневым.Форвард, который запомнился своей напористостью на последнем молодёжной чемпионате мира, идеально вписывается в хоккей Петериса Скудры. У этого парня много желания, он не теряется в борьбе, а филигранная техника в современном «Торпедо» вовсе не обязательна. Кирилл Ураков весь сезон провёл в первой команде, а в плей-офф даже засветился в первом звене с Даугавиньшем и Сёминым. Правда, даже с такими партнёрами очков нижегородец пока не набрал.Если Ураков типичный игрок Скудры, то Даниил Веряев скорее напоминает Дениса Шуракова, который никак не может пробиться в основу «Торпедо». Невысокий Веряев провёл в серии с «Динамо» все три матча, и от игры к игре его айстайм только рос. Он хоть и выходит в четвёртом звене, периодически создаёт моменты, и не за горами первые очки в розыгрыше Кубка Гагарина.Сменщик Василия Кошечкина прошёл кубковое крещение ещё прошлой весной, когда подстраховывал травмированного старшего товарища в серии с «Автомобилистом». Теперь с Кошечкиным всё в порядке, и Самсонов вынужден мириться с ролью второго номера. Правда, и о глухом запасе речи не идёт. Воробьёв выпустил одного из самых перспективных вратарей страны на первый матч серии с «Куньлунем». Самсонов не подвёл, отразив 26 бросков из 28. Воробьёв знает: случись что с Кошечкиным, под рукой у него есть достойная альтернативна.Пробиться в состав действующих чемпионов – задачка не из лёгких. Даже в Магнитогорске, где оборона почти целиком состоит из местных воспитанников. До этого сезона фамилия Григория Дронова не была на слуху даже у специалистов, но Илья Воробьёв что-то разглядел в этом парне. Дронов почти от звонка до звонка прошёл с «Магниткой» регулярный чемпионат, съездил в Канаду на МЧМ, а теперь благополучно играет в плей-офф против «Куньлуня».В то время пока Артём Манукян бил вечные рекорды МХЛ, а Антон Ковалёв ездил на Матч звёзд КХЛ, в основу «Авангарда» пробивался Никита Самохвалов. В феврале он неожиданно дебютировал за основной состав «ястребов», а в третьем матче серии с «Адмиралом» Фёдор Канарейкин заменил им травмированного Антона Бурдасова. Самохвалов, чем-то похожий по фактуре на Бурдасова, выиграл конкуренцию у Файзуллина, Фищенко и Махановского. Пока на счету молодого нападающего 5 минут и 11 секунд в этом плей-офф.Защитник, который почти наверняка станет лидером молодёжной сборной России следующего созыва, сыграл за основной состав «Динамо» 19 матчей. Егор Зайцев проводил на льду в среднем около 7 минут, и столько же Сергей Орешкин предоставил ему в единственном матче в плей-офф. Зайцев был в заявке и в московских матчах, но дебютировал в розыгрыше Кубка Гагарина на нижегородском льду. Дебют омрачился поражением «Динамо» и шайбой Джона Нормана, которая была заброшена в присутствии юного защитника.Уроженец Минска, чей старший брат играет за сборную Беларуси, минувшим летом вернулся из Канады и большую часть сезона провёл в Высшей лиге. Дмитрий Квартальнов решил привлечь габаритного форварда к играм плей-офф, но пока использует его чисто символически. Павел выходил на лёд в двух матчах, но исключительно на одну смену. В первом кубковом матче ему хватило пяти секунд, чтобы поучаствовать в массовой потасовке и получить пять минут штрафа за драку.В активе молодого «витязя» уже две кахаэловские «регулярки» и два молодёжных чемпионата мира, так что его участие в розыгрыше Кубка Гагарина зависело только от того, сумеет ли команда Валерия Белова пробиться в восьмёрку. С наступлением плей-офф главный тренер «Витязя» не посадил Егора Воронков в запас, но сократил его игровое время вдвое. Учитывая, что подольчанам противостоит такой монстр, как СКА, «-1» после трёх игр – не такой уж плохой результат для молодого защитника.