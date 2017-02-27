Кто лучший игрок в истории «Динамо»? От Мальцева до Овечкина

Датой основания московского «Динамо» принято считать 22 ноября 1946 года. Динамовцы стали первыми победителями в отечественном чемпионате по хоккею с шайбой. Второй титул они взяли спустя семь лет — в 1954 году. Следующих успехов пришлось ждать целых 36 лет: «Динамо» выиграло четыре подряд чемпионата, который трансформировался из чемпионата СССР в чемпионат СНГ, а затем в чемпионат Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ).Динамовцы продолжили побеждать и дальше, одержав победы в 1995, 2000, 2005 годах. В 2010 году у клуба возникли финансовые проблемы, в результате произошло объединение «Динамо» с ХК МВД, а главным тренером объединённого клуба стал, возглавлявший до этого клуб из Балашихи. Со Знарком и связаны последние успехи динамовцев – два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах. Предлагаем вам выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.