Василевскому – дорогу! Почему обмен Бишопа – благо для «Тампы»

Пришло время испытать Василевского. У него были свои вспышки, он показал, что даже в лучших матчах ещё не вышел на пик своего уровня.
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Ничего личного, просто бизнес
Американский голкипер провёл в стане «Лайтнинг» четыре полных сезона, и за этот отрезок смог поднять своё имя в ранг элитных энхаэловских вратарей, а «молниям» — подарить два великолепных кубковых сезона. Во многом благодаря Бишопу «Тампа» выходила в финал Кубка Стэнли и финал Восточной конференции, закрепившись в ранге одного из главных претендентов на самые высокие места. Текущий регулярный чемпионат для всей команды Джона Купера получается не столь успешным, как к этому привыкли болельщики, но Бишоп, отразивший в 32 матчах 91,1% бросков по своим воротам, в целом не уронил планку своей игры.
Обмен голкипера был вызван исключительно деловыми причинами – об этом говорит хотя бы тот жёсткий факт, что сделка с «Лос-Анджелесом» была оформлена тогда, когда Бишоп был нездоров, пропустив тренировку из-за простуды. «Это вызвало очень бурную реакцию», — признал агент Бишопа Алан Рой. «Решение было очень непростым, но его нужно было принять», — пояснил Айзерман, освободивший после этого обмена почти $ 6 млн под потолком зарплат.
«Для самого Бишопа этот обмен будет неплохой возможностью проявить себя. В Западной конференции у него есть шанс быть очень успешным, потому что у «Кингз» хорошая оборона, которая не увлекается атакующими действиями», — сказал один из тренеров вратарей в команде Запада. Вероятно, в глубине души ни Бишоп, ни Айзерман не хотели этого обмена, поскольку Бен не без оснований претендует на роль лучшего голкипера в истории «Тампы», а клубный босс ранее делал просто фантастические вещи, чтобы сохранить ведущих игроков на гораздо более скромных условиях, чем те заслуживали. Однако трудный выбор пришлось сделать: предстоящим летом «молниям» придётся подписывать контракты с Тайлером Джонсоном, Ондржеем Палатом и Джонатаном Друеном, а кроме этого, необходимо было иметь в виду и новый договор для Никиты Кучерова, который станет актуален после сезона-2018/19.
Наш план состоял в том, что в какой-то момент придётся перевернуть страницу и сделать Андрея номером один.
Таким образом, ворота «Тампы» были доверены 22-летнему Андрею Василевскому, для которого этот обмен конкурента стал отличным шансом проявить себя.
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Василевскому – дорогу!
«Это большой риск, это гигантский скачок веры для Андрея. Василевский был хорош в нынешнем сезоне, но не настолько, чтобы можно было смело утверждать о скором возвращении «Тампы» в финал Кубка Стэнли. Пришло время испытать Василевского. У него были свои вспышки, он показал, что даже в лучших матчах ещё не вышел на пик своего уровня. У него есть победа в матче финала Кубка Стэнли, год назад он едва не остановил будущего чемпиона «Питтсбург». Но нести на своих плечах команду на протяжении шести долгих месяцев – это совсем другое. Когда Бишоп пропустил несколько недель в этом чемпионате, Андрею не всегда удавалось справиться с поставленной задачей», — так охарактеризовал перспективы Василевского обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.
Это разумный выбор. Это единственный выбор. Прогноз: Василевский собирается стать звездой.
На данный момент «молнии» не попадают в плей-офф, отставая от кубковой зоны на 7 очков, и качественного прорыва в игре «Тампы», который ожидался ближе к весне, пока не произошло. Обменять Бишопа «Лайтнинг» удалось на любопытных условиях: взамен южане получили ветерана Петера Будая, который в текущем сезоне неплохо заменил в «Лос-Анджелесе» травмированного Куика, но 20% нынешней зарплаты Бишопа будут продолжать выплачивать именно «молнии».
«Наш план состоял в том, что в какой-то момент придётся перевернуть страницу и сделать Андрея номером один. Не так давно мы подписали с ним новый трёхлетний контракт. Выбор времени для сделки обоснован тем, что сейчас мы смогли получить взамен ещё одного стража ворот, который поможет нам попасть в плей-офф. А Василевский получит более серьёзную нагрузку в плане количества матчей», — отметил Айзерман, которому многие обозреватели присудили заочную победу над коллегой из «Лос-Анджелеса» Дином Ломбарди.
«Лично меня эта сделка немного озадачивает. Джонатан Куик уже восстановился после травмы и в последних матчах выглядел неплохо. Конечно, как сказал сам Ломбарди, приобретение Бишопа даст «Кингз» возможность каждый матч играть с первым номером в воротах. Но, возможно, это просто своеобразная страховка от травм Куика, которого часто подводит здоровье. Что касается «Тампы», то Айзерман уверил, что Бишоп все равно покинул бы команду после окончания сезона. У «Лайтнинг» будет много свободных агентов, а места под потолком зарплат почти не было. Для того чтобы рассчитывать на Кубок Стэнли в будущем, пришлось чем-то пожертвовать – возможно, даже нынешним сезоном», — так охарактеризовал эту сделку обозреватель ESPN Крейг Кастенс.
«Это разумный выбор. Это единственный выбор. Прогноз: Василевский собирается стать звездой», — резюмировал Смит. Ближайший шанс доказать это у уфимца будет в ночь с понедельника на вторник в матче с «Оттавой» — командой, откуда Бишоп и пришёл в стан «молний».
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