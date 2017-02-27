Вратарское проклятие. Проскуряков подвёл «Торпедо» в овертайме

Третий матч серии между «Динамо» и «Торпедо» мог стать ключевым. Не забрось Брэндон Макмиллан важнейшую шайбу в овертайме, уступи нижегородцы в третий раз подряд в дополнительное время – пиши пропало. В такой ситуации и психологически можно сломаться, да и выиграть серию у «Динамо» с 0-3 практически нереально. Но волжане нашли в себе силы и совершили небольшой подвиг. Не будем забывать, что и овертайма могло не быть, если бы не гол Нормана за полторы минуты до сирены. В Москве дважды везло бело-голубым, а теперь удача оказалась на стороне коллектива Петериса Скудры.
Сам Скудра, к слову, ведёт себя по ходу серии очень достойно. Порой латвийский специалист позволят себе поговорить с судьями, но грани дозволенного не переходит. Всё впереди? Посмотрим. Однозначно можно заявить лишь то, что Скудра всячески старается держать эмоции при себе, чтобы не схлопотать очередную дисквалификацию и не подвести тем самым команду. А учитывая шлейф, который тянется за Петерисом, избежать её, как в случае с Александром Андриевским, вряд удастся.
Интересно, что в заявке торпедовцев появился защитник Роман Дерлюк, прекрасно знакомый «Динамо». Уж в чём, а в избирательности и подходе к делу Скудре не откажешь. Место в воротах снова занял Илья Проскуряков, а у гостей привычно сыграл Александр Ерёменко.
Первый период прошёл примерно в равной борьбе, о чём говорит и количество бросков в створ: шесть у хозяев против семи у гостей. Однако отличиться удалось только нижегородцам. После дальнего броска шайба попала в задний борт, а затем отскочила на пятак, где самым расторопным оказался форвард «Торпедо» Владимир Галузин, переправивший хоккейный снаряд в цель. Ерёменко сыграл немного невнимательно, да и защитники могли подстраховать своего голкипера. Для Галузина этот гол стал первым в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Во второй двадцатиминутке гостей подвёл молодой нападающий Артём Фёдоров, схлопотавший две минуты. В итоге Галузин и Сёмин ассистировали Мозеру, который с близкого расстояния хлёстко бросил, попав точно в цель. Учитывая, что с большинством у команды по ходу регулярного сезона были серьёзные проблемы, такие голы придают дополнительной уверенности.
Голом во втором периоде ответили и динамовцы. Правда, засчитали его только после просмотра, но сути дела сие не меняет. Тарасов вылез из-за ворот и набросил в сторону дальней штанги. Проскуряков, казалось, отвёл угрозу, однако Игумнов с неудобной руки бросил верхом — здесь уже и реакция Ильи не помогла. Московский десант сразу громко запел заготовленные речёвки, а в раздевалку команда Сергея Орешкина отправилась если и не в хорошем настроении, то явно в приподнятом. Проигрывать 0:2 перед ключевым отрезком схватки было бы куда неприятнее. Вообще обоим коллективам не привыкать спасать игры, которые, казалось, уже проиграны.
В третьем отрезке встречи Цветков получил совершенно ненужный штраф за подножку, на две минуты оставив москвичей в меньшинстве. Проверил штангу на прочность опытный Никулин, а за 39 секунд до сирены Даниил Тарасов, забив в падении, перевёл игру в овертайм — уже четвёртый по счёту. В нём победу «Динамо» принёс Максим Карпов, воспользовавшийся серьёзной ошибкой Проскурякова, не прижавшего шайбу ловушкой ко льду. Увы, но на торпедовских вратарей будто наложили проклятие. Помните, какой гол удался Кутейкину во второй встрече?
Команды переезжают в Москву, где 1 марта всё может закончиться. Посмотрим, сыграют ли в столице Дерлюк, Галузин и Даугавиньш, получившие травмы в понедельник.
Серия между «Динамо» и «Торпедо» выходит самой захватывающей и интересной. В этой связи полное недоумение вызывает тот факт, что четвёртый матч не удостоился внимания ни одного из профильных спортивных телеканалов. По ним показывали три других матча. Умом Россию не понять, да и лигу на пару с телевизионщиками понять получается далеко не всегда. Лучше, конечно, наблюдать за игрой в Подольске, где «Витязь» вчистую проиграл противостояние СКА, в очередной раз получив «авоську» из заброшенных шайб. Тем же, кто хотел наблюдать за настоящим хоккеем, оставалось рассчитывать на другие варианты: посмотреть за деньги в Интернете или искать бесплатные ссылки непонятного качества.