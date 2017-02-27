Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Вратарское проклятие. Проскуряков подвёл «Торпедо» в овертайме

«Торпедо» за 39 секунд до конца третьего периода упустило победу над «Динамо», а в овертайме серьёзно ошибся вратарь.
27 февраля 2017, понедельник. 22:17. Хоккей
>>> СКА и «Локомотив» закроют свои серии, «Торпедо» догонит «Динамо»

Третий матч серии между «Динамо» и «Торпедо» мог стать ключевым. Не забрось Брэндон Макмиллан важнейшую шайбу в овертайме, уступи нижегородцы в третий раз подряд в дополнительное время – пиши пропало. В такой ситуации и психологически можно сломаться, да и выиграть серию у «Динамо» с 0-3 практически нереально. Но волжане нашли в себе силы и совершили небольшой подвиг. Не будем забывать, что и овертайма могло не быть, если бы не гол Нормана за полторы минуты до сирены. В Москве дважды везло бело-голубым, а теперь удача оказалась на стороне коллектива Петериса Скудры.

Сам Скудра, к слову, ведёт себя по ходу серии очень достойно. Порой латвийский специалист позволят себе поговорить с судьями, но грани дозволенного не переходит. Всё впереди? Посмотрим. Однозначно можно заявить лишь то, что Скудра всячески старается держать эмоции при себе, чтобы не схлопотать очередную дисквалификацию и не подвести тем самым команду. А учитывая шлейф, который тянется за Петерисом, избежать её, как в случае с Александром Андриевским, вряд удастся.

Интересно, что в заявке торпедовцев появился защитник Роман Дерлюк, прекрасно знакомый «Динамо». Уж в чём, а в избирательности и подходе к делу Скудре не откажешь. Место в воротах снова занял Илья Проскуряков, а у гостей привычно сыграл Александр Ерёменко.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
27 февраля 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Галузин – 09:38 (5x5), 2:0 – Мозер (Галузин, Сёмин) – 22:28 (5x4), 2:1 – Игумнов – 34:11 (5x5), 2:2 – Тарасов – 59:21 (5x5), 2:3 – Карпов – 63:38 (5x5)

Первый период прошёл примерно в равной борьбе, о чём говорит и количество бросков в створ: шесть у хозяев против семи у гостей. Однако отличиться удалось только нижегородцам. После дальнего броска шайба попала в задний борт, а затем отскочила на пятак, где самым расторопным оказался форвард «Торпедо» Владимир Галузин, переправивший хоккейный снаряд в цель. Ерёменко сыграл немного невнимательно, да и защитники могли подстраховать своего голкипера. Для Галузина этот гол стал первым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Во второй двадцатиминутке гостей подвёл молодой нападающий Артём Фёдоров, схлопотавший две минуты. В итоге Галузин и Сёмин ассистировали Мозеру, который с близкого расстояния хлёстко бросил, попав точно в цель. Учитывая, что с большинством у команды по ходу регулярного сезона были серьёзные проблемы, такие голы придают дополнительной уверенности.

Голом во втором периоде ответили и динамовцы. Правда, засчитали его только после просмотра, но сути дела сие не меняет. Тарасов вылез из-за ворот и набросил в сторону дальней штанги. Проскуряков, казалось, отвёл угрозу, однако Игумнов с неудобной руки бросил верхом — здесь уже и реакция Ильи не помогла. Московский десант сразу громко запел заготовленные речёвки, а в раздевалку команда Сергея Орешкина отправилась если и не в хорошем настроении, то явно в приподнятом. Проигрывать 0:2 перед ключевым отрезком схватки было бы куда неприятнее. Вообще обоим коллективам не привыкать спасать игры, которые, казалось, уже проиграны.

В третьем отрезке встречи Цветков получил совершенно ненужный штраф за подножку, на две минуты оставив москвичей в меньшинстве. Проверил штангу на прочность опытный Никулин, а за 39 секунд до сирены Даниил Тарасов, забив в падении, перевёл игру в овертайм — уже четвёртый по счёту. В нём победу «Динамо» принёс Максим Карпов, воспользовавшийся серьёзной ошибкой Проскурякова, не прижавшего шайбу ловушкой ко льду. Увы, но на торпедовских вратарей будто наложили проклятие. Помните, какой гол удался Кутейкину во второй встрече?

Команды переезжают в Москву, где 1 марта всё может закончиться. Посмотрим, сыграют ли в столице Дерлюк, Галузин и Даугавиньш, получившие травмы в понедельник.

Серия между «Динамо» и «Торпедо» выходит самой захватывающей и интересной. В этой связи полное недоумение вызывает тот факт, что четвёртый матч не удостоился внимания ни одного из профильных спортивных телеканалов. По ним показывали три других матча. Умом Россию не понять, да и лигу на пару с телевизионщиками понять получается далеко не всегда. Лучше, конечно, наблюдать за игрой в Подольске, где «Витязь» вчистую проиграл противостояние СКА, в очередной раз получив «авоську» из заброшенных шайб. Тем же, кто хотел наблюдать за настоящим хоккеем, оставалось рассчитывать на другие варианты: посмотреть за деньги в Интернете или искать бесплатные ссылки непонятного качества.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
ХК Динамо Москва ХК Торпедо Илья Проскуряков
Новости. Хоккей
27 февраля 2017, понедельник
23:06 «Миннесота» обменяла нападающего Пулккинена в «Аризону»
23:01 Горак: «Витязь» может выйти в плей-офф в следующем году
22:59 Аалтонен: пока не думал над тем, останусь ли в «Витязе»
22:54 ЦСКА благодаря голу Плэтта одолел «Йокерит» в ОТ и вышел в следующий раунд
22:41 Скудра: «Торпедо» проиграло из-за невынужденных ошибок
22:40 Орешкин: получился зеркальный матч, но «Динамо» перестроилось и победило
22:39 Коскинен: жаль, что игроки «Витязя» оставляли Сятери одного на растерзание
22:33 Головков: «Витязь» приобрёл огромный опыт, мы на правильном пути
22:30 Дадонов: для СКА все матчи в серии с «Витязем» были сложными
22:24 В. Белов: «Витязь» потерял все эмоции в борьбе за выход в плей-офф
22:24 Знарок: постараемся плодотворно подготовить СКА ко второму раунду
22:23 Головков: «Витязь» хочет продлить контракты с Аалтоненом и Ержабеком
22:23 Ковальчук: СКА не наклеили логотипов плей-офф, упущение Романа Борисовича
22:15 Минское «Динамо» выиграло четвёртый матч и продлило серию с «Локомотивом»
22:11 Улыбка Гусева и рукопожатие Белова и Знарка – в фотообзоре матча «Витязь» — СКА
22:08 «Динамо» М в ОТ вырвало победу у «Торпедо» и повело в серии 3-1
22:03 Серия «Динамо» М — «Торпедо» — первая в КХЛ с овертаймами в стартовых 4 матчах
21:54 СКА разгромил «Витязь» в четвёртом матче и вышел в полуфинал Запада
21:45 «Торпедо» — «Динамо» Мск: Дерлюк, Даугавиньш и Галузин получили травмы
21:44 Главный арбитр КХЛ: судьям указано на ошибки в матче «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
21:37 «Тампа» забрала с драфта отказов нападающего Маккегга, «Коламбус» — Далпе
21:28 Чернышенко: конкретных переговоров об участии клубов КХЛ в ЛЧ не велось
21:08 Вратарь «Оттавы» Хэммонд пропустит остаток сезона из-за травмы
20:43 Кареев: меня всё устраивает в «Нефтехимике», переходами себе голову не забиваю
20:36 Дубровский: бюджет «Трактора» в сезоне-2017/18 не изменится
20:25 Форсберг, Тэйвз и Годро — три звезды недели в НХЛ
20:21 Бородкин: обе команды играют жёстко. «Барысу» не стоит удивляться, это плей-офф
19:50 «Детройт» продлил контракт с защитником Дженсеном на два года
19:46 Защитник «Филадельфии» Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию
19:45 Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин проводит 750-й матч в чемпионатах России
19:35 Кручинин: в зоне «Барыса» нас лупят и клюшкой, и в спину, и по рукам
19:19 Айзерман: у Василевского есть всё, чтобы быть великолепным первым номером
19:14 Алексей Терещенко проводит 950-й матч в чемпионатах России
18:48 Минское «Динамо» и «Локомотив» определились с составами на четвёртый матч серии
18:39 Стали известны составы «Йокерита» и ЦСКА на четвёртый матч серии
18:26 Шипачёв и Плотников вернулись в состав СКА на четвёртый матч серии с «Витязем»
18:13 «Торпедо» и московское «Динамо» назвали составы на четвёртый матч серии
18:11 Нападающий «Торпедо» Вячеслав Кулёмин оштрафован
17:46 Карабань: думаю, в четвёртом матче минское «Динамо» начнёт играть в свой хоккей
17:29 Защитник «Салавата» Гончаров дисквалифицирован на один матч
17:16 Р. Ротенберг, Кинэн и Эспозито вошли в координационный совет «Куньлуня»
17:00 Нападающий Дидоменико перешёл из «Лангнау» в «Оттаву»
16:19 Яруллин: не знаю, чего «Ак Барсу» не хватило для победы
16:15 Стоа назвал бросок Овечкина самым сильным из тех, что он видел
15:36 Накладал: все ребята в «Локомотиве» осознают свою роль
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+