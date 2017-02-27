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КХЛ
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Уткин

СКА и ЦСКА прошли первый раунд, «Динамо» идёт навстречу Знарку

СКА оформил выход в следующий раунд, «Торпедо» упустило победу с 2:0, а ЦСКА в овертайме сломил сопротивление «Йокерита».
27 февраля 2017, понедельник. 23:15. Хоккей

Нижегородское дежавю


Четвёртый матч в самой интригующей серии Запада обещал стать во многом определяющим. Москвичи в случае победы могли получить большое психологическое и стратегическое преимущество, поведя в противостоянии 3-1, ну а торпедовцы могли окончательно запутать ситуацию в серии, сравняв в ней счёт. В свою очередь, для форварда «Динамо» Алексея Терещенко эта игра стала 950-й в чемпионатах России.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
27 февраля 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Галузин – 09:38 (5x5), 2:0 – Мозер (Галузин, Сёмин) – 22:28 (5x4), 2:1 – Игумнов (Тарасов, Рылов) – 34:11 (5x5), 2:2 – Тарасов (Никулин, Терещенко) – 59:21 (6x5), 2:3 – Карпов (Терещенко) – 63:38 (5x5)

Владимир Галузин в середине первого периода вывел нижегородцев вперёд, а Евгений Мозер в начале второй двадцатиминутки сделал счёт 2:0. Ход событий поначалу напоминал предыдущий матч между командами, где хозяева льда так же по ходу игры вели 2:0. К чему это тогда привело, мы все прекрасно помним. И тот же сценарий начал реализовываться ближе к концу второго игрового отрезка. Иван Игумнов открылся на пятачке и броском с неудобной руки размочил счёт. А за 39 секунд до конца Тарасов перевёл игру в овертайм, где в третий раз в этом противостоянии удачливее оказались динамовцы. Шайба на счету Максима Карпова.

Плэтт дожал «Йокерит»


Эту игру перед её началом многие называли последним шансом для финской команды, которая в каждом из трёх проигранных матчей боролась до конца и уж точно не заслужила того, чтобы уступить в этой серии всухую. Как и все прошедшие игры, этот матч получился крайне упорным. По итогам двух периодов счёт так и не был открыт, притом что вторая двадцатиминутка проходила при ощутимом игровом перевесе «армейцев». В третьей двадцатиминутке усилиями Плэтта им удалось поразить ворота «шутов», но судьи во второй раз за матч отменили взятие ворот Райна Запольски.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
27 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Плэтт (Науменков, Жарков) – 75:29 (5x5)

Судьба встречи решилась в овертайме, где на 76-й минуте «армейцы» всё-таки добились своего. Плэтт протолкнул шайбу за линию, а судьи после очередного видеопросмотра засчитали взятие ворот.

Минское «Динамо» избежало разгрома в серии


После двух откровенно неудачных игр казалось, что уже ничто не поможет минчанам в этой серии. Но на четвёртый поединок команда из столицы Беларуси определённо вышла с настроем победить и отложить решение вопроса о победителе пары как минимум на один матч. И шайбы Степанова и Павловича в первом периоде укрепили уверенность в том, что у них это получится.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
27 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
4 : 2 2:0, 2:2, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Степанов (Граньяни, Костицын) – 09:18 (5x3), 2:0 – Павлович – 16:11 (5x5), 2:1 – Апальков (Аверин) – 23:23 (4x5), 3:1 – Ковыршин (Гаврус) – 26:00 (5x5), 3:2 – Кадейкин (Рафиков) – 27:29 (5x5), 4:2 – Стась (Дрозд, Матерухин) – 35:07 (5x5)

«Локомотив» сдаваться не собирался. Дважды по ходу второго периода ярославцы сокращали разницу в счёте, но оба раза хозяева затем снова уходили в отрыв. Третий период оказался безголевым, и минчане одержали первую победу в серии.

СКА уничтожил «Витязь»


Начало четвёртой игры для «Витязя» стало продолжением предыдущей. Команда Валерия Белова неплохо провела первые несколько минут, после чего последовало удаление Панкова, а вместе с ним гол в ворота Сятери. Но не успела подольская команда отойти от одного удара, как тут же последовал второй. Гусев затащил шайбу в зону и отдал назад на накатывающегося Шипачёва, который сделал счёт 2:0. Спустя несколько минут всё тот же Панков вновь вынужден был покинуть площадку, и питерцы использовали вторую из двух возможностей воплотить в заброшенную шайбу численное преимущество. Похожая картина продолжилась во втором периоде: Шипачёв и Коскиранта забросили четвёртую и пятую шайбы, причём финн оформил дубль — на его счету был второй гол «армейцев». Дадонов за секунду до конца второй трети сделал счёт 6:0.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
27 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 7 0:3, 0:3, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Коскиранта (Дацюк, Херсли) – 03:46 (5x4), 0:2 – Шипачёв (Гусев, Дадонов) – 04:18 (5x5), 0:3 – Широков (Дацюк, Кетов) – 08:53 (5x4), 0:4 – Коскиранта (Хохлачёв) – 26:07 (5x5), 0:5 – Прохоркин (Яковлев, Плотников) – 31:45 (5x5), 0:6 – Дадонов (Ковальчук) – 39:59 (5x4), 1:6 – Макеев (Горак, Афиногенов) – 46:58 (5x5), 1:7 – Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 59:30 (5x4)

Впрочем, не только питерцы забивали в этот вечер. Алексей Макеев размочил столь неприятный для своей команды счёт. Ну а бросок Дадонова поставил точку в игре. 4-0 — СКА разгромил дружину Валерия Белова и идёт дальше по турнирной сетке Кубка Гагарина.

Руководство Лиги чемпионов готово освободить клубы КХЛ от группового этапа


Мы надеемся, что это случится уже в следующем сезоне. Понятно, что в олимпийский год будет тяжело это сделать, но если у всех будет желание, то можно будет найти определённое решение. Для начала мы хотим, чтобы хотя бы две команды присоединились к нам, наша цель — чтобы четыре клуба КХЛ играли у нас. Речь в большей степени о российских командах, таких как ЦСКА или СКА. Дедлайн? Если говорить о следующем сезоне, то нужно прийти к решению в конце апреля, так как в мае у нас уже будет жеребьёвка», — сказал Бауманн.

«Мы действительно получали предложения о сотрудничестве от руководства Лиги чемпионов, однако конкретных переговоров о вступлении клубов Континентальной хоккейной лиги в этот проект не велось. В связи с этим вызывают удивление слова исполнительного директора Лиги чемпионов Мартина Бауманна о том, что две наши команды присоединятся к проекту уже в следующем сезоне. КХЛ — сильнейшая лига на евразийском пространстве, нам не к кому присоединяться. Как я уже говорил, мы готовы рассмотреть вопрос о проведении выставочных матчей между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина», — так отреагировал на слова Бауманна президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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