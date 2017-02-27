СКА и ЦСКА прошли первый раунд, «Динамо» идёт навстречу Знарку

Нижегородское дежавю

Плэтт дожал «Йокерит»

Минское «Динамо» избежало разгрома в серии

СКА уничтожил «Витязь»

Руководство Лиги чемпионов готово освободить клубы КХЛ от группового этапа

Четвёртый матч в самой интригующей серии Запада обещал стать во многом определяющим. Москвичи в случае победы могли получить большое психологическое и стратегическое преимущество, поведя в противостоянии 3-1, ну а торпедовцы могли окончательно запутать ситуацию в серии, сравняв в ней счёт. В свою очередь, для форварда «Динамо» Алексея Терещенко эта игра стала 950-й в чемпионатах России.Владимир Галузин в середине первого периода вывел нижегородцев вперёд, а Евгений Мозер в начале второй двадцатиминутки сделал счёт 2:0. Ход событий поначалу напоминал предыдущий матч между командами, где хозяева льда так же по ходу игры вели 2:0. К чему это тогда привело, мы все прекрасно помним. И тот же сценарий начал реализовываться ближе к концу второго игрового отрезка. Иван Игумнов открылся на пятачке и броском с неудобной руки размочил счёт. А за 39 секунд до конца Тарасов перевёл игру в овертайм, где в третий раз в этом противостоянии удачливее оказались динамовцы. Шайба на счету Максима Карпова.Эту игру перед её началом многие называли последним шансом для финской команды, которая в каждом из трёх проигранных матчей боролась до конца и уж точно не заслужила того, чтобы уступить в этой серии всухую. Как и все прошедшие игры, этот матч получился крайне упорным. По итогам двух периодов счёт так и не был открыт, притом что вторая двадцатиминутка проходила при ощутимом игровом перевесе «армейцев». В третьей двадцатиминутке усилиями Плэтта им удалось поразить ворота «шутов», но судьи во второй раз за матч отменили взятие ворот Райна Запольски.Судьба встречи решилась в овертайме, где на 76-й минуте «армейцы» всё-таки добились своего. Плэтт протолкнул шайбу за линию, а судьи после очередного видеопросмотра засчитали взятие ворот.После двух откровенно неудачных игр казалось, что уже ничто не поможет минчанам в этой серии. Но на четвёртый поединок команда из столицы Беларуси определённо вышла с настроем победить и отложить решение вопроса о победителе пары как минимум на один матч. И шайбы Степанова и Павловича в первом периоде укрепили уверенность в том, что у них это получится.«Локомотив» сдаваться не собирался. Дважды по ходу второго периода ярославцы сокращали разницу в счёте, но оба раза хозяева затем снова уходили в отрыв. Третий период оказался безголевым, и минчане одержали первую победу в серии.Начало четвёртой игры для «Витязя» стало продолжением предыдущей. Команда Валерия Белова неплохо провела первые несколько минут, после чего последовало удаление Панкова, а вместе с ним гол в ворота Сятери. Но не успела подольская команда отойти от одного удара, как тут же последовал второй. Гусев затащил шайбу в зону и отдал назад на накатывающегося Шипачёва, который сделал счёт 2:0. Спустя несколько минут всё тот же Панков вновь вынужден был покинуть площадку, и питерцы использовали вторую из двух возможностей воплотить в заброшенную шайбу численное преимущество. Похожая картина продолжилась во втором периоде: Шипачёв и Коскиранта забросили четвёртую и пятую шайбы, причём финн оформил дубль — на его счету был второй гол «армейцев». Дадонов за секунду до конца второй трети сделал счёт 6:0.Впрочем, не только питерцы забивали в этот вечер. Алексей Макеев размочил столь неприятный для своей команды счёт. Ну а бросок Дадонова поставил точку в игре. 4-0 — СКА разгромил дружину Валерия Белова и идёт дальше по турнирной сетке Кубка Гагарина.Мы надеемся, что это случится уже в следующем сезоне. Понятно, что в олимпийский год будет тяжело это сделать, но если у всех будет желание, то можно будет найти определённое решение. Для начала мы хотим, чтобы хотя бы две команды присоединились к нам, наша цель — чтобы четыре клуба КХЛ играли у нас. Речь в большей степени о российских командах, таких как ЦСКА или СКА. Дедлайн? Если говорить о следующем сезоне, то нужно прийти к решению в конце апреля, так как в мае у нас уже будет жеребьёвка», — сказал Бауманн.«Мы действительно получали предложения о сотрудничестве от руководства Лиги чемпионов, однако конкретных переговоров о вступлении клубов Континентальной хоккейной лиги в этот проект не велось. В связи с этим вызывают удивление слова исполнительного директора Лиги чемпионов Мартина Бауманна о том, что две наши команды присоединятся к проекту уже в следующем сезоне. КХЛ — сильнейшая лига на евразийском пространстве, нам не к кому присоединяться. Как я уже говорил, мы готовы рассмотреть вопрос о проведении выставочных матчей между победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина», — так отреагировал на слова Бауманна президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.