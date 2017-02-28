«Магнитка» выйдет в четвертьфинал, Уфа и «Трактор» сравняют счёт

«Адмирал» — «Авангард»

«Авангард» прекрасно понимает, что ещё одно поражение будет означать повторный вояж на Дальний Восток, что физически и психологически осуществить тяжело

«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» Мг

«Барыс» — «Трактор»

«Трактору» нужно попытаться навязать свою игру, втянуть астанчан в тягучий, вязкий хоккей, в котором завязнут подвижные форварды «Барыса»

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Предыдущие три игры этой серии, несмотря на разный счёт и разные исходы, были похожи друг на друга. «Адмирал» всегда начинал активнее омичей, «Авангард» раскатывался ближе к третьему периоду. И это логично, поскольку Александр Андриевский выводил своих парней на пик формы именно к первому раунду, а Фёдор Канарейкин наверняка готовил «ястребов» на длинную дистанцию. Поэтому разница в классе пока нивелируется лучшей физической готовностью «моряков». Вырвать победу в третьей игре «Адмиралу» удалось во многом благодаря сумасшедшей поддержке «Фетисов Арены», и нет сомнения, что в четвёртой встрече «моряков» будут поддерживать ещё яростнее. И тут для молодой команды Андриевского кроется опасность: игроки могут банально «перегореть» и не справиться с эмоциями. «Авангард», в свою очередь, прекрасно понимает, что ещё одно поражение будет означать повторный вояж на Дальний Восток на шестую игру серии, что физически и психологически осуществить тяжело. Омичам важно исключить грубые ошибки в своей зоне, которыми «Авангард» грешил в третьей игре, а также как можно быстрее открыть счёт, чтобы сбить напор «Адмирала».: «ястребы» увезут из Владивостока победу.В этой паре всё было понятно ещё до первой игры. Класс «Металлурга» несоизмеримо выше, а для подопечных Владимира Юрзинова выход в плей-офф в первом же сезоне — уже прекрасный результат. В домашних матчах уральцы, сильно не напрягаясь, вкатывались в плей-офф, а всех стараний «Куньлуня» хватило только на два поражения с достойным счётом. Переезд в Пекин не дал «драконам» никакого преимущества, так как его для андердога обычно создают домашние трибуны, а в Китае привыкнуть к хоккею и полюбить «Куньлунь» ещё не успели. Магнитогорцы спокойно победили в третьей игре и наверняка полны решимости закончить эту серию в четырёх матчах и начать подготовку к следующему раунду. Нарушить планы чемпиона «Куньлуню» будет весьма трудно.: «Металлург» победит и первым на Востоке выйдет в полуфинал конференции.«Барыс» пока ведёт в этой серии, потому что эффективнее челябинцев использует свои козыри. Нападающие астанчан во главе с Доусом доставляют «Трактору» множество проблем, а вот игра обороны и вратаря челябинцев, позволившая им занять место в первой четвёрке Востока, пока даёт сбои. Один из лучших вратарей регулярного чемпионата Павел Францоуз в играх на вылет не так надёжен, а защита «Трактора» порой напоминает проходной двор, как, например, в эпизоде со второй шайбой Доуса в третьей игре. Чтобы не отпустить «Барыс» далеко в серии, команде Анвара Гатиятулина нужно попытаться навязать свою игру, втянуть астанчан в тягучий, вязкий хоккей, в котором завязнут подвижные форварды «Барыса». В регулярном чемпионате такой хоккей приносил «Трактору» результат даже в матчах с более именитыми соперниками. Подопечные Эдуарда Занковца наверняка продолжат уповать на раскатистый, комбинационный хоккей, много бросая по воротам. Чья тактика возьмёт верх, покажут уже первые минуты встречи.: «Трактор» сыграет дисциплинированно и строго и сравняет счёт в серии.После третьего матча «зелёного дерби» стало окончательно ясно, что уфимцы решили все проблемы, из-за которых «Салават» провалил «регулярку» и едва не лишился плей-офф. В казанских матчах подопечные Игоря Захаркина строго сыграли в обороне, а для успешного результата им не хватило заброшенных шайб. На домашнем льду подключилась и уфимская атака, отправившая казанцев в нокдаун к началу второго периода. Только благодаря гигантскому кубковому опыту «Ак Барс» отыгрался, но «Салават» всё равно дожал соперника. Такая победа окрылит уфимцев, и в четвёртой игре у них будет психологическое преимущество. Кроме того, «Салават» должен быть злее казанцев, поскольку все спорные эпизоды в этой серии пока трактуются в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова, а уфимцы за три матча потеряли уже трёх игроков. Впрочем, особый настрой «Салавата» вряд ли смутит «Ак Барс», который в любой ситуации будет гнуть свою линию. У казанцев прекрасное большинство, а в составе немало мастеров, способных остудить пыл уфимской команды.: команды подарят зрителям очередной матч-концерт, «Салават» сравняет счёт в серии.