Хет-трик Кучерова, 4 очка Радулова. И топ-защитник для Овечкина

Хет-трик Кучерова и фантастика от Василевского
«Он любит этот бросок. Это его любимый бросок. Я много раз видел на тренировках, как он отрабатывал именно такой выстрел», — сказал после матча с «сенаторами» нападающий «Тампы» Джонатан Друен, комментируя великолепную игру Никиты Кучерова. Встреча с «Оттавой» помогла «молниям» реабилитироваться за обидное поражение от «Калгари», а заодно прилично укрепила статус российских игроков «Лайтнинг» — особенно это касалось Василевского, который оказался под приличным давлением после обмена Бена Бишопа. Некоторые эксперты и болельщики сомневались в том, что Андрей готов взвалить на себя груз ответственности за команду и стать полноценным первым номером, но уфимец ответил на это своей великолепной игрой, а Кучеров оказал соотечественнику самую эффективную поддержку.
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Впрочем, поначалу «молниям» было совсем не до веселья. К шестой минуте стартового периода южане остались втроём против пятерых соперников после удалений Кучерова и Коберна, чем быстро воспользовались «сенаторы»: шайба после мощного выстрела Турриса зашла в ворота Василевского не сразу, но удержать её перед линией Андрей не сумел. Придти в себя хоккеисты «Лайтнинг» смогли после перерыва, и когда «Тампа» включила максимальные скорости, гости, возможно, пожалели, что разбудили зверя.
Сначала Друен и Пойнт подкараулили ошибку вратаря «Оттавы» Кондона и сравняли счёт, а затем расчехлил свою пушку Кучеров. С интервалом в 14 минут он трижды поразил ворота «Сенаторз», оформив так называемый натуральный хет-трик – все три шайбы были забиты подряд, и никто из хоккеистов не влез в статистический протокол между этими голами. Примечательно, что все три взятия ворот состоялись в большинстве и выглядели словно исполненными под копирку: Кучеров мощно бросал в касание из круга вбрасывания, замыкая удобные передачи партнёров.
Что же касается Василевского, то он отразил 39 бросков, и эта победа второй в его 13 стартах в 2017 году. «Я видел, как болельщики бросали кепки на лёд после моего хет-трика. Это замечательное ощущение, особенно когда ты в силах помочь команде добраться до победного результата. Что касается всех разговоров о Василевском, то он сегодня отразил 39 бросков. Все убедились, почему именно он наш первый номер в настоящее время», — сказал Кучеров, который в трёх последних матчах набрал 9 (5+4) очков.
«Это больше чем просто кредит доверия для Андрея. Время покажет, но я верю, что у Василевского есть всё, чтобы стать отличным первым номером на протяжении многих лет. Посмотрите на всех ведущих голкиперов в лиге, вспомните начало их карьеры – у каждого были и взлёты, и падения. У Андрея есть и характер, и сила духа, и желание, чтобы преодолеть возможные спады», — так охарактеризовал Василевского генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман.
Сам Андрей отделался скромным комментарием, отдав должное Кучерову. «Куч сегодня был просто в ударе. Что касается меня, то я думаю только о конкретных моментах, на остальном внимания не останавливаю. Для нас очень важна нынешняя удачная серия», — сказал Василевский.
Четыре очка от Радулова
Великолепный матч выдал и нападающий «Монреаля» Александр Радулов, который до встречи с «Дэвилз» на протяжении шести игр уходил с площадки с нулём очков. В Нью-Арке Радулов стал безоговорочной первой звездой, вдохновив «канадцев» на победу: при счёте 2:0 в пользу «Нью-Джерси» именно россиянин начал погоню за ушедшим вперёд соперником. В начале третьей двадцатиминутки Александр, получив шайбу на чужой синей линии, на широком шаге вошёл в зону и хлёстко бросил с кистей, не став сближаться с защитниками – так был оформлен первый гол «Монреаля» в этом матче.
Пример россиянина вдохновил его партнёров по «Канадиенс», и вскоре капитан команды Макс Пачьоретти при поддержке того же Радулова оформил дубль и перевёл встречу в овертайм, где победный бросок записал в свой актив Алекс Гальченюк. Для Радулова этот матч стал первым в заокеанской карьере, в котором он набрал 4 (1+3) результативных балла, и столь успешная игра принесла 47-му номеру «хабов» титул второй звезды игрового дня. «Это важнейшая победа для нас. Все внесли свой вклад в неё – Радулов, Пачьоретти, мы до конца верили в то, что сможем выиграть. Матч складывался совсем не так, как нам бы хотелось, но путь к победе был найден», — сказал после матча Гальченюк.
Победить за 12 секунд
Лидер Западной конференции «Миннесота» на своём льду одолела «Лос-Анджелес», реабилитировавшись за недавнее обидное поражение от «Чикаго». На протяжении всей встречи команды играли в кошки-мышки: «короли» четырежды выходили вперёд, но всякий раз хоккеисты «Уайлд» достаточно быстро ликвидировали отставание. Забив друг другу по четыре гола, команды перевели встречу в овертайм, который продлился лишь 12 секунд – ровно столько потребовалось быстроногому Микаэлю Гранлунду, чтобы объехать всю оборону «Кингз» и забросить победную шайбу.
Шаттенкирк – в «Вашингтоне»
Незадолго до дедлайна «столичные» оформили крупную сделку, забрав с рынка одного из возможных главных героев «базарного дня» — защитника «Блюз» Кевина Шаттенкирка, у которого после окончания нынешнего сезона заканчивается действующий контракт. Отдать за оборонца-бомбардира (42 очка в 61 матче) «Вашингтону» пришлось первый раунд драфта, нападающего Зака Сэнфорда, фармклубовца Брэда Мэлоуна, вратаря Феоникса Копли и условный драфт-пик-2019. «Мы давно чувствовали, что нам необходим ещё один хороший игрок обороны. Было необходимо укрепить глубину нашей защитной линии. Кевин очень здорово обращается с шайбой, и мы уверены, что он поможет нам и в большинстве, и в равных составах», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.
«Удачи тебе, брат! Уверен, ты так часто будешь давать передачи Овечкину под его любимый выстрел в касание, что Ови в межсезонье потребуется операция на плече», — своеобразно поздравил Шаттенкирка с переходом нападающий «Сент-Луиса» Скотти Апшолл.