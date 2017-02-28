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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Хет-трик Кучерова, 4 очка Радулова. И топ-защитник для Овечкина

Хет-трик Кучерова, 39 сейвов Василевского, усиление для «Вашингтона» и 4 очка Радулова – в НХЛ был настоящий русский день.
28 февраля 2017, вторник. 10:00. Хоккей

Хет-трик Кучерова и фантастика от Василевского


НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2017, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 1 0:1, 4:0, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Туррис (Карлссон, Хоффман) – 06:26 (5x3), 1:1 – Пойнт – 21:39 (5x5), 2:1 – Кучеров (Хедман, Друен) – 25:37 (5x4), 3:1 – Кучеров (Друен, Джонсон) – 30:26 (5x4), 4:1 – Кучеров (Хедман, Друен) – 39:46 (5x4), 5:1 – Коберн (Кучеров, Джонсон) – 50:57 (5x5)

«Он любит этот бросок. Это его любимый бросок. Я много раз видел на тренировках, как он отрабатывал именно такой выстрел», — сказал после матча с «сенаторами» нападающий «Тампы» Джонатан Друен, комментируя великолепную игру Никиты Кучерова. Встреча с «Оттавой» помогла «молниям» реабилитироваться за обидное поражение от «Калгари», а заодно прилично укрепила статус российских игроков «Лайтнинг» — особенно это касалось Василевского, который оказался под приличным давлением после обмена Бена Бишопа. Некоторые эксперты и болельщики сомневались в том, что Андрей готов взвалить на себя груз ответственности за команду и стать полноценным первым номером, но уфимец ответил на это своей великолепной игрой, а Кучеров оказал соотечественнику самую эффективную поддержку.

>>> Василевскому – дорогу! Почему обмен Бишопа – благо для «Тампы»

Впрочем, поначалу «молниям» было совсем не до веселья. К шестой минуте стартового периода южане остались втроём против пятерых соперников после удалений Кучерова и Коберна, чем быстро воспользовались «сенаторы»: шайба после мощного выстрела Турриса зашла в ворота Василевского не сразу, но удержать её перед линией Андрей не сумел. Придти в себя хоккеисты «Лайтнинг» смогли после перерыва, и когда «Тампа» включила максимальные скорости, гости, возможно, пожалели, что разбудили зверя.

Сначала Друен и Пойнт подкараулили ошибку вратаря «Оттавы» Кондона и сравняли счёт, а затем расчехлил свою пушку Кучеров. С интервалом в 14 минут он трижды поразил ворота «Сенаторз», оформив так называемый натуральный хет-трик – все три шайбы были забиты подряд, и никто из хоккеистов не влез в статистический протокол между этими голами. Примечательно, что все три взятия ворот состоялись в большинстве и выглядели словно исполненными под копирку: Кучеров мощно бросал в касание из круга вбрасывания, замыкая удобные передачи партнёров.


Что же касается Василевского, то он отразил 39 бросков, и эта победа второй в его 13 стартах в 2017 году. «Я видел, как болельщики бросали кепки на лёд после моего хет-трика. Это замечательное ощущение, особенно когда ты в силах помочь команде добраться до победного результата. Что касается всех разговоров о Василевском, то он сегодня отразил 39 бросков. Все убедились, почему именно он наш первый номер в настоящее время», — сказал Кучеров, который в трёх последних матчах набрал 9 (5+4) очков.


«Это больше чем просто кредит доверия для Андрея. Время покажет, но я верю, что у Василевского есть всё, чтобы стать отличным первым номером на протяжении многих лет. Посмотрите на всех ведущих голкиперов в лиге, вспомните начало их карьеры – у каждого были и взлёты, и падения. У Андрея есть и характер, и сила духа, и желание, чтобы преодолеть возможные спады», — так охарактеризовал Василевского генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман.

Сам Андрей отделался скромным комментарием, отдав должное Кучерову. «Куч сегодня был просто в ударе. Что касается меня, то я думаю только о конкретных моментах, на остальном внимания не останавливаю. Для нас очень важна нынешняя удачная серия», — сказал Василевский.

Четыре очка от Радулова


НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4 1:0, 0:0, 2:3, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Палмьери (Зейджак) – 19:41 (5x5), 2:0 – Мур (Бландизи, Сиверсон) – 42:38 (5x5), 2:1 – А. Радулов (Емелин, Питри) – 42:49 (5x5), 3:1 – Зейджак (Вуд, Палмьери) – 47:54 (5x4), 3:2 – Пачьоретти (Больё, А. Радулов) – 48:37 (5x5), 3:3 – Пачьоретти (Уэбер, А. Радулов) – 59:07 (6x5), 3:4 – Гальченюк (Уэбер, А. Радулов) – 62:54 (4x3)

Великолепный матч выдал и нападающий «Монреаля» Александр Радулов, который до встречи с «Дэвилз» на протяжении шести игр уходил с площадки с нулём очков. В Нью-Арке Радулов стал безоговорочной первой звездой, вдохновив «канадцев» на победу: при счёте 2:0 в пользу «Нью-Джерси» именно россиянин начал погоню за ушедшим вперёд соперником. В начале третьей двадцатиминутки Александр, получив шайбу на чужой синей линии, на широком шаге вошёл в зону и хлёстко бросил с кистей, не став сближаться с защитниками – так был оформлен первый гол «Монреаля» в этом матче.


Пример россиянина вдохновил его партнёров по «Канадиенс», и вскоре капитан команды Макс Пачьоретти при поддержке того же Радулова оформил дубль и перевёл встречу в овертайм, где победный бросок записал в свой актив Алекс Гальченюк. Для Радулова этот матч стал первым в заокеанской карьере, в котором он набрал 4 (1+3) результативных балла, и столь успешная игра принесла 47-му номеру «хабов» титул второй звезды игрового дня. «Это важнейшая победа для нас. Все внесли свой вклад в неё – Радулов, Пачьоретти, мы до конца верили в то, что сможем выиграть. Матч складывался совсем не так, как нам бы хотелось, но путь к победе был найден», — сказал после матча Гальченюк.

Победить за 12 секунд


НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2017, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 4 1:2, 2:1, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Шор (Габорик, Маззин) – 08:15 (5x5), 1:1 – Нидеррайтер (Спаржон, Уайт) – 13:00 (5x5), 1:2 – Пирсон – 15:01 (5x5), 2:2 – Шрёдер (Стюарт) – 24:23 (5x5), 2:3 – Маззин (Дауд, Кинг) – 31:30 (5x5), 3:3 – Уайт (Стаал) – 33:05 (5x5), 3:4 – Габорик (Шор, Льюис) – 41:57 (5x5), 4:4 – Цукер (Грейовак, Шрёдер) – 47:04 (5x5), 5:4 – Гранлунд (Спаржон, Койву) – 60:12 (3x3)

Лидер Западной конференции «Миннесота» на своём льду одолела «Лос-Анджелес», реабилитировавшись за недавнее обидное поражение от «Чикаго». На протяжении всей встречи команды играли в кошки-мышки: «короли» четырежды выходили вперёд, но всякий раз хоккеисты «Уайлд» достаточно быстро ликвидировали отставание. Забив друг другу по четыре гола, команды перевели встречу в овертайм, который продлился лишь 12 секунд – ровно столько потребовалось быстроногому Микаэлю Гранлунду, чтобы объехать всю оборону «Кингз» и забросить победную шайбу.

Шаттенкирк – в «Вашингтоне»


Незадолго до дедлайна «столичные» оформили крупную сделку, забрав с рынка одного из возможных главных героев «базарного дня» — защитника «Блюз» Кевина Шаттенкирка, у которого после окончания нынешнего сезона заканчивается действующий контракт. Отдать за оборонца-бомбардира (42 очка в 61 матче) «Вашингтону» пришлось первый раунд драфта, нападающего Зака Сэнфорда, фармклубовца Брэда Мэлоуна, вратаря Феоникса Копли и условный драфт-пик-2019. «Мы давно чувствовали, что нам необходим ещё один хороший игрок обороны. Было необходимо укрепить глубину нашей защитной линии. Кевин очень здорово обращается с шайбой, и мы уверены, что он поможет нам и в большинстве, и в равных составах», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

«Удачи тебе, брат! Уверен, ты так часто будешь давать передачи Овечкину под его любимый выстрел в касание, что Ови в межсезонье потребуется операция на плече», — своеобразно поздравил Шаттенкирка с переходом нападающий «Сент-Луиса» Скотти Апшолл.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Радулов Андрей Василевский Никита Кучеров
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