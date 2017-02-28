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175 лет назад 2016
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Владимир Петров
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Ушёл к Харламову. Умер великий Владимир Петров

Умер легендарный нападающий Владимир Петров, чьё звено с Харламовым и Михайловым считали лучшим в истории мирового хоккея.
28 февраля 2017, вторник. 11:35. Хоккей
>>> Похороны олимпийского чемпиона Петрова состоятся предварительно 2 марта

Об этой легендарной тройке знали все. Её боялись и одновременно уважали. Михайлов – Петров – Харламов – это, пожалуй, лучшее, что было в хоккее. Валерия Харламова не стало 27 августа 1981 года, когда на 74-м километре Ленинградского шоссе произошла авария, приведшая к гибели хоккеиста.
Фото: РИА Новости

Петров и Михайлов регулярно навещали могилу партнёра и товарища, садясь на лавочке возле ограды именно в таком порядке, в котором играли на площадке.

Теперь из великой тройки в живых остался только один. 28 февраля в 4 утра по московскому времени не стало Владимира Петрова. Он ушёл к своему другу и такому же великому хоккеисту Валерию Харламову.

— Ушёл из жизни великий спортсмен, который своей игрой радовал миллионы поклонников хоккея, после тяжёлой продолжительной болезни, которая его не пожалела. Это большая утрата для всего российского хоккея. В таких ситуациях можно только сказать: «Прощай, наш друг! Прощай, наш товарищ!».
Михайлов: это большая утрата для всего российского хоккея. В таких ситуациях можно только сказать: «Прощай, наш друг! Прощай, наш товарищ!».

Это был действительно преданный товарищ и друг не только на площадке, но и в жизни. Наша дружба длилась почти 50 лет. В марте был бы юбилей нашего с ним знакомства. Было много радостей, были и моменты, которые не очень хочется вспоминать. Думаю, ЦСКА не останется в стороне и сделает всё на высшем уровне, — поделился воспоминаниями о Петрове его давний товарищ и партнёр Борис Михайлов.

>>> Михайлов: Петров всегда был преданным товарищем, наша дружба длилась 50 лет

Владимир Петров родился 30 июня 1947 года. Он, став хоккеистом, буквально украшал собой этот мужской вид спорта. Легендарный форвард стал одним из результативнейших игроков отечественного хоккея, забросив в ворота соперников свыше 400 шайб. Петров трижды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира, а на первенстве планеты 1973 года в Москве стал автором 18 голов, что является абсолютным рекордом. Советская сборная тогда забила 100 голов. Фантастика!
Фото: РИА Новости

Владимира Петрова всегда отличало отличное катание, крепкие физические данные, роскошный кистевой бросок. Порой соперник даже в численном большинстве не мог выйти из зоны, когда на льду находились Михайлов и Петров. Ведь Петров выделялся не только умением ярко действовать в атаке, но и заряженностью при обороне собственных ворот. Он, словно разъярённый питбуль, мёртвой хваткой вцеплялся в соперников при потере шайбы. Именно универсализм Петрова помог ему добиться таких блестящих результатов. Стать легендой не только родного ЦСКА и советской сборной, но и всего мирового хоккея.

В 2006 году двукратный олимпийский чемпион (Саппоро-1972 и Инсбрук-1976) Владимир Петров был введён в Зал славы ИИХФ.

«Мы познакомились ещё в команде «Крылья Советов», когда ему было лет 16-17. Потом выступали в ЦСКА, сборной и впоследствии встречались в разных ситуациях. Владимир Петров — выдающаяся фигура мирового хоккея, игрок великого звена. Он был известен во всей нашей стране, потому что хоккеистов всегда любили и уважали. Как человек Владимир на протяжении всей своей жизни отличался ответственностью. Чем бы он ни занимался — общественной деятельностью, хоккеем, — он всегда отстаивал свою точку зрения, принимал справедливые и полезные решения», — делится воспоминаниями олимпийский чемпион Александр Пашков.
Фото: РИА Новости

В ЦСКА уже объявили, что по предварительной информации похороны Владимира Петрова состоятся в 2 марта в Москве.

«Клуб понёс большую потерю с уходом нашего ветерана. Владимир Владимирович был членом наблюдательного совета ЦСКА, принимал прямое участие в формировании жизни и быте хоккейного клуба. Владимир Владимирович был ярким наставником нашей молодёжи. Выражаем соболезнования родственникам и семье. Планируем провести похороны в четверг, в ближайшее время примем решение, где именно», — сообщил президент «армейцев» Игорь Есмантович.
Третьяк: У него был своеобразный характер, очень упрямый, который помог ему стать великим хоккеистом.

Фото: РИА Новости

Соболезнования выразили и в Федерации хоккея России, президентом которой является ещё один легендарный хоккеист, вратарь Владислав Третьяк.

«Легендарный хоккеист, шикарный центральный нападающий, все помнят за его твёрдость характера. Запомнился по матчам с канадскими профессионалами. Играл в тройке с Харламовым, Михайловым, это звено было лидером в ЦСКА и сборной СССР, его заслуга там была огромной, так как он был центральным нападающим и ему нужно было играть и в атаке, и в обороне. У него был своеобразный характер, очень упрямый, но именно он помог ему стать великим хоккеистом. Последние годы работал в «Золотой шайбе», посвятил жизнь хоккею, объединял самых маленьких наших хоккеистов. Соболезнуем родным и близким», — добавил Третьяк.
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Увы, но долгая и продолжительная болезнь оказалась сильнее. Владимир Владимирович Петров навсегда останется в сердцах болельщиков и хоккейной общественности. Память о нём и его игре будет жить вечно. Все матчи розыгрыша Кубка Гагарина, запланированные на 28 февраля и 1 марта, начнутся с минуты молчания.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования семье и близким в связи со смертью Владимира Петрова.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК ЦСКА Александр Пашков Борис Михайлов Владимир Петров Владислав Третьяк Игорь Есмантович
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