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Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Витязь»: переписать историю и сдаться партнёрам из СКА

Успех Белова, ренессанс Копейкина и Афиногенова, первый плей-офф в истории и провал в серии со СКА — в итогах сезона-2016/17 для «Витязя».
28 февраля 2017, вторник. 14:00. Хоккей

Регулярный чемпионат. Белов вернулся и переписал историю


Сезон для любой команды начинается даже не с первого сбора, а с начала трансферной кампании. «Витязь», не обладающий безразмерным бюджетом, сделал ставку на легионеров и тех россиян, кого не оценили в других клубах. Если в прошлом сезоне подольский менеджмент ошибся с Олли Палолой, то Миро Аалтонен и Якуб Ержабек стали попаданием в яблочко. Сильные легионеры – обязательное условие для середняка, мечтающего выйти в плей-офф. Однако лучшим бомбардиром команды стал не швед, чех или финн, а Алексей Копейкин – бывший капитан «Сибири». Вместе с Сергеем Гимаевым-младшим их поспешили списать из Новосибирска, полагая, что 33 года – закат карьеры. Гимаев в итоге стал одним из лидеров команды по духу, а вокруг Копейкина образовалось ударное звено. Копейкин – Аалтонен – Кемпе на троих наколотили 54 (!) шайбы в регулярном чемпионате. То, что «Витязь» показал третий в лиге показатель по реализации большинства, во многом их заслуга.
Белов с его парнями сумели не только впервые в истории КХЛ попасть в плей-офф, но и вернуть болельщиков на трибуны.

Впрочем, главным творцом прорыва «Витязя» стал не Ержабек, вошедший в пятёрку самых результативных защитников КХЛ, и даже не Копейкин, который за счёт реваншистских настроений провёл лучший сезон в карьере. «Витязь» образца минувшего сезона – команда тренерская, созданная Валерием Беловым. Специалист, на котором после работы в «Ак Барсе» многие поставили крест как на главном тренере, летом вернулся в не чужой для него клуб. На стыке веков форвард Белов заканчивал карьеру в «Витязе», выполняя роль играющего тренера. Спустя годы, накопив тренерского и жизненного опыта, Валерий Геннадьевич переписал историю подмосковной команды. Он сколотил организованную банду, хоккей в исполнении которой оказался вполне смотрибельным. Как и в золотые времена «Ак Барса», новая команда Белова полагалась на мастерство первого звена и выполнение тренерского задания остальными.

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То, что свои лучшие сезоны в КХЛ провели Максим Афиногенов и Алексей Копейкин, раскрылись Алексей Макеев и Игорь Сапрыкин, а капитан команды Алексей Семёнов собрал на себя бесчисленное количество бросков, не случайно. Белову удалось раскрыть сильные качества тех хоккеистов, что оказались в его распоряжении, хотя не сказать, что состав «Витязя» был кардинально сильнее, чем в последние несколько сезонов. Тем не менее Белов с его парнями сумели не только впервые в кахаэловской истории клуба попасть в плей-офф, но и вернуть болельщиков на трибуны. Так охотно на «Витязь» не ходили даже во времена кровавых представлений Яблонски и Мирасти. Дистанцию регулярного чемпионата подольчане прошли ровно, практически избежав провалов, а путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина официально оформили за несколько туров до финиша.
Фото: РИА Новости

Плей-офф. Тотальный разгром от клуба-партнёра


С кем сыграет «Витязь» в плей-офф, со СКА или ЦСКА, решали между собой «армейцы». Притормозив на финише «регулярки», петербуржцы вышли на клуб, который Александр Медведев открыто называет «партнёрским». Борьбы не получилось. Подольчане не просто сдались в четырёх матчах, но и уступили с общим счётом 6:23!
Серий, которые заканчивались таким же тотальным разгромом, в розыгрышах Кубка Гагарина можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, даже если бы «Витязь» со СКА ничего не связывало, подмосковной команде вряд ли бы удалось зацепиться даже за один матч.

А ведь начиналось всё для подопечных Белов не так уж и плохо. Что-что, а безнадёжной игру «Витязя» в стартовом матче серии не назовёшь. Гости продержались в Ледовом почти весь первый период, а после пропущенной шайбы даже отыгрались. Подольчане поупирались, но всё же проиграли, и на этом их потуги в серии со СКА закончились. Оставшиеся три игры – сущий кошмар, один разгром болезненнее другого. Не помог «Витязю» даже Харри Сятери, оправившийся к плей-офф от травмы. Дало сбой фирменное подольское большинство: всего одна шайба за четыре матча. Звено Копейкин – Аалтонен – Кемпе питерские «армейцы» закрыли наглухо, а без их помощи атака «Витязя» блекнет моментально. Подмосковные хоккеисты не только оказались не готовы противостоять машине из Санкт-Петербурга, но и, похоже, выплеснули все силы и эмоции в борьбе за само право участия в плей-офф. Галочку об успешно проведённом сезоне в «Витязе» поставили на неделю раньше, что стоило.
В равной степени главными трансферными удачами «Витязя» можно считать приобретения Якуба Ержабека и Миро Аалтонена.

Трансфер. Миро Аалтонен


В равной степени главными трансферными удачами «Витязя» можно считать приобретения Якуба Ержабека и Миро Аалтонена. Лучший защитник чешской Экстралиги сходу стал лидером обороны «Витязя» и важным элементом подольского большинства, но мы выделим молодого финна. К моменту, когда форвард «Кярпята» подписывал контракт с подмосковной командой, ему было всего 22 года. Делать ставку на таких молодых легионеров – большой риск. «Витязь» сорвал куш, получив готового первого центра, который не только связал Копейкина и Кемпе, но и сам наколотил 19 шайб за сезон. Именно из «Витязя» Аалтонен пробился в первую сборную, а в мае, вполне вероятно, отправится на чемпионат мира. Загвоздка в том, что контракты с Ержабеком и Аалтоненом рассчитаны на один сезон и, если они решат попробовать свои силы за океаном, руководство клуба не сможет им помешать.

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Лучший игрок. Максим Афиногенов


Много ли вы знаете игроков, которые в 37 лет попадают на Матч звёзд? Много ли ветеранов проводят свой лучший сезон в КХЛ на седьмой год пребывания в лиге? Такое встречается не часто, но Максиму Афиногенову удалось совершить перезагрузку. На звёздный матч в Уфу он отправился не за некогда громкое имя, а благодаря яркой игре за «Витязь» в этом сезоне. Форвард, который никак не мог набрать и трёх десятков очков, вдруг разродился почти полсотней баллов! Афиногенов наглядно показал, что его склонность к сверхзвуковым скоростям никуда не делась, и в ногах по-прежнему есть силы. Он хоть и уступил Алексею Копейкину по очкам, став вторым в списке лучших бомбардиров «Витязя», завершил регулярный чемпионат с беспрецедентным для подольской команды «+13». Для форварда, чьим козырем никогда не была игра в обороне, показатель полезности выдающийся. Безумный Макс вернулся.

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Афиногенов наглядно показал, что его склонность к сверхзвуковым скоростям никуда не делась, и в ногах по-прежнему есть силы.

Открытие. Алексей Макеев


Каких-то вундеркиндов за первый год работы в «Витязе» Валерий Белов не открыл. Герман Рубцов свой потенциал при нём толком не реализовал и даже отправился за игровой практикой за океан, а Егор Воронков на постоянной основе начал выступать в КХЛ ещё в прошлом сезоне. А вот на Алексея Макеева новый рулевой подольской команды посмотрел по-новому. Небольшого форварда, чей личный снайперский рекорд составлял скромные 10 шайб, Белов отрядил во второе звено к Максиму Афиногенову. Ставка на быстрые края оправдалась сполна. Скромный парень из Новоуральска не без помощи звёздного партнёра наколотил 22 шайбы, что позволило ему стать лучшим снайпером «Витязя» в регулярном чемпионате. Даже в 25 лет, при правильном подходе и подходящих партнёрах, можно заявить о себе в полный голос.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Витязь Валерий Белов Максим Афиногенов Миро Аалтонен
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