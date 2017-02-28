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«Витязь»: переписать историю и сдаться партнёрам из СКА

Успех Белова, ренессанс Копейкина и Афиногенова, первый плей-офф в истории и провал в серии со СКА — в итогах сезона-2016/17 для «Витязя».