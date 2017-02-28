«Прощай, наш друг!». Соперники и друзья – о Владимире Петрове

28 февраля на 70-м году ушёл из жизни легендарный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров. Именно он был центром легендарного звена с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым. Эта тройка считается одной из самых ярких в истории мирового хоккея. Соперники, друзья Петрова рассказали о нём и выразили соболезнования в связи с его смертью.
«Преданный товарищ и друг»
«Ушёл из жизни великий спортсмен, который своей игрой радовал миллионы поклонников хоккея, после тяжёлой продолжительной болезни, которая его не пожалела. Это большая утрата для всего российского хоккея. В таких ситуациях можно только сказать: «Прощай, наш друг! Прощай, наш товарищ!».
Это был действительно преданный товарищ и друг не только на площадке, но и в жизни. Наша дружба длилась почти 50 лет. В марте был бы юбилей нашего с ним знакомства. Было много радостей, были и моменты, которые не очень хочется вспоминать. Думаю, ЦСКА не останется в стороне и сделает всё на высшем уровне», — рассказал Борис Михайлов.
Михайлов: Это был действительно преданный товарищ и друг не только на площадке, но и в жизни. Наша дружба длилась почти 50 лет.
Партнёры по клубу и сборной отмечают твёрдый и упорный характер Петрова, который позволил ему стать выдающимся хоккеистом.
«Легендарный хоккеист, шикарный центральный нападающий, все помнят его за твёрдость характера. Запомнился по матчам с канадскими профессионалами. Играл в тройке с Харламовым и Михайловым, это звено было лидером в ЦСКА и сборной СССР, его заслуга там была огромной, так как он был центральным нападающим и ему нужно было играть и в атаке, и в обороне.
У него был своеобразный характер, очень упрямый, который помог ему стать великим хоккеистом. Последние годы работал в «Золотой шайбе», посвятил жизнь хоккею, объединял самых маленьких наших хоккеистов. Соболезнуем родным и близким», — сказал Владислав Третьяк.
«Благодаря таким игрокам, поколения влюблялись в хоккей»
Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что благодаря таким хоккеистам, как Петров, поколения влюблялись в хоккей.
«Такие игроки, как Владимир Петров, оставляют неизгладимый след в истории и развитии нашего хоккея. Благодаря таким игрокам, как он, как его партнёры по тройке Борис Михайлов и Валерий Харламов, целое поколение влюбилось в хоккей. Я один из тех, кто благодаря им пришёл в хоккей.
Так случилось, что в мой первый матч в ВХЛ в 1981 году с ЦСКА меня Геннадий Фёдорович Цыгуров поставил против тройки Владимира Петрова и показал, чтобы я катался возле него, и когда Петров получал пас, мне нужно было быть рядом. Тот матч нам удалось выиграть, но в концовке было достаточно моментов, после которых я понял, что так против них играть не надо. Придя в ЦСКА, я познакомился с Владимиром Петровым и почувствовал человеческую поддержку и желание помочь молодым игрокам.
Потом, будучи игроком сборной, я принимал участие в нескольких чемпионатах мира, где Петров уже был начальник в управлении хоккея. Много слов здесь сказать очень сложно. Когда человек уходит, все воспоминания накладываются на боль, огорчение, непонимание, несогласие. Но память о страсти человека, который всю жизнь отдавал спорту, о настоящем «армейце» — она останется в сердце».
Быков: Благодаря таким игрокам, как он, как его партнёры по тройке Борис Михайлов и Валерий Харламов, целое поколение влюбилось в хоккей.
Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил, что Петров был простым, честным и добросовестным человеком.
«Как человек Владимир на протяжении всей своей жизни отличался ответственностью. Чем бы он ни занимался — общественной деятельностью, хоккеем, — он всегда отстаивал свою точку зрения, принимал справедливые и полезные решения для команд, в которых играл. Он пользовался всегда большим уважением товарищей и друзей. В жизни Владимир был простым, честным и добросовестным человеком. Человеком, который не смог сделать всего, что мог бы, на пользу нашему спорту. Память о нём сохранится навсегда. Хотелось бы, чтобы его имя было каким-то образом увековечено».
Спартаковец Борис Майоров считает, что Петров был игроком без серьёзных недостатков.
«Безусловно, Владимир Петров был одним из выдающихся наших хоккеистов-центрфорвардов. В истории отечественного хоккея было много ярких центральных нападающих — Гурышев, Шувалов, Старшинов. Но Петров был игроком без серьёзных недостатков, он в себе сочетал всё, что нужно иметь хоккеисту своего амплуа: хорошую обводку, умение играть с партнёрами и великолепно выглядел в единоборствах».
Двукратный олимпийский чемпион, президент СРК «Парк Легенд» Алексей Касатонов назвал Владимира Петрова величайшим мастером и непрогибаемым человеком.
«Хотелось бы выразить слова соболезнования родным и близким. Для меня Владимир Владимирович был наставником, партнёром на площадке и за её пределами. Человек со своей точкой зрения, всегда до последнего её отстаивал, непрогибаемый. «Армеец» до мозга костей, он всегда много делал для клуба. Как игрок был величайшим мастером, всегда владел ситуацией и читал игру, к тому же обладал сумасшедшим броском. Сильнейший центральный нападающий в СССР».
Кубок имени Петрова
Официальный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги «Братина» в текущем сезоне будет вручён победителю в последний раз. Начиная с сезона-2017/18 участники чемпионата ВХЛ будут бороться за кубок имени Владимира Петрова.
«Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение. Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даём ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодёжной хоккейной лиги вручают кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова», — прокомментировал данное решение Третьяк.
Третьяк: Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова.
Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Петрова:
«Когда уходят люди такого масштаба, это становится невосполнимой утратой. Владимир Петров – уникальный центрфорвард первого звена сборной страны, его заслуга в развитии отечественного хоккея огромна. Игра этого великого хоккеиста – образец того, как должен действовать центральный нападающий. Выражаю соболезнование его семье и всем, кто знал Владимира Владимировича. Федерация хоккея России сделает всё, чтобы увековечить память о Петрове, о его имени, личности и, конечно, о его выдающейся игре», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.