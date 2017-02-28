Ткачёв и Казаков снова топят «Авангард»! Против только Бурдасов

С запоздалой минутой молчания и призывами к Матчу звёзд
Утром по Москве и днём по Владивостоку всех, кто имеет отношение к хоккею, огорошила новость: ушёл из жизни Владимир Петров. Смерть центрального нападающего легендарной тройки затронула не только «армейских» болельщиков, но и всех, кто рос на сборной СССР. Не остался в стороне и «Адмирал»: внутри клуба сразу же началось обсуждение, устраивать ли минуту молчания перед началом матча с «Авангардом». Было принято решение не заниматься самодеятельностью без предписаний лиги: всё-таки регламент есть регламент. Даже после того как КХЛ выступила с заявлением, что матчи плей-офф во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память Петрову, до Владивостока никаких указаний не дошло. Обойдясь без минуты молчания на старте встречи, память великого форварда всё-таки почтили, но перед вторым периодом.
Вместо минуты молчания четвёртый матч серии «Авангард» — «Адмирал» начался с гимна, во время которого болельщики держали в руках таблички-трещотки. Обыденное, в общем-то, дело, распространённое во многих городах страны. Разница в том, что на этот раз на табличках был размещена эмблема не «Адмирала», а… Матча звёзд-2018! Владивосток – главный претендент на следующий Звёздный уик-энд, и тем самым «моряки» хотят показать, как им нужен этот праздник. Ирония момента в том, что главной движущей силой владивостокской заявки были гендиректор клуба Илья Спокойнов. Тот самый, что содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Тучи над Спокойновым сгущаются, но дело его живёт.
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Канарейкин сделал виновным Мартынова?
Вот, казалось бы, вторая команда Востока встречается с седьмой. Между «Авангардом» и «Адмиралом» финансовая пропасть: омичи пусть и не олигархи, если мерить по двум «армейским» клубам, но их бюджет раза в два, а то и в три превосходит адмиральский. Однако на проверку выходит, что с простором для манёвра у Фёдора Канарейкина и Александра Андриевского дела обстоят примерно одинаково. Одинаково плохо. И если наставник «моряков» все патроны ротации израсходовал из-за травм Саболича и Саюстова, то рулевой «ястребов» изначально подходил к плей-офф с непривычно короткой «скамейкой». Разгрузка платёжной ведомости посреди сезона привела к тому, что Антон Бурдасова заменяет совсем ещё сырой Никита Самохвалов, а ротация в обороне сводится к включению в заявку Никиты Никитина.
Перед четвёртым матчем серии Андриевский воспользовался старой тренерской истиной о том, что победный состав не меняют. А вот Канарейкину нужно было действовать. Хотя бы ради того, чтобы показать команде, что его такая игра и результат не устраивают. Жертвой стал Егор Мартынов. По сути, убрав его из состава, Канарейкин добровольно решил сыграть в шесть защитников. Чем Мартынов так не угодил главному тренеру «Авангарда»? При нём омичи пропустили четыре шайбы в двух последних матчах, в том числе Егор не успел накрыть Максима Казакова, когда тот наносил победный бросок. В составе «Авангарда» есть защитники, которые действуют неувереннее Мартынова, но забивают «моряки» в основном в присутствии его пары с Медведевым. Если Мартынов наблюдал за этой игрой с трибун, то Бурдасов вернулся в состав, залечив травму ноги.
Так возвращается Бурдасов!
Бурдасов вернулся в третье звено, но оно оказалось уже не тем, в котором Антон начинал серию. Челябинец не обнаружил рядом своего привычного партнёра Петра Хохрякова, которого Канарейкин ещё по ходу прошлого матча заменил на Александра Пережогина. Видимо, эффект от рокировки, которая помогла «Авангарду» сравнять счёт, понравился наставнику «ястребов». Отсутствие Хохрякова не смутило Бурдасова, и он открыл счёт броском из левого круга вбрасывания. Этот гол не вытекал из хода встречи, больно уж много сумбура и брака было со стороны обеих команд, но зато это абсолютно в стиле Бурдасова.
Случаев, когда 71-й номер «ястребов» забивал после паузы, а то и устраивал целые результативные серии, не счесть. Вот и на этот раз он не остановился на одном голе. Когда во втором периоде ему скинули шайбу под бросок после вчистую выигранного вбрасывания, знаменитая челябинская пушка швырнула шайбу в верхний угол! Без шансов для Игоря Бобкова. Бурдасов, проголодавшийся по игре, страшное оружие. При этом по тяжёлому катанию было видно, что Антон не до конца залечил травму и играет через боль.
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Кто остановит Казакова и Ткачёва?
Если кому и суждено было ответить Бурдасову, то кому-то из омичей в составе «Адмирала». То, что воспитанники «Авангарда» в этой серии наносят удар за ударом по родной команде, мы уже привыкли. И поначалу казалось, что ближе к голу Владимир Ткачёв: это он в одной из первых смен филигранным пасом вывел защитника Артёма Земчёнка один на один с вратарём. Да так, что омичам ничего не оставалось, кроме как фолить. Ближе к концу периода уже сам Ткачёв оказался на острие, но после скидки Сергея Барбашёва бросил выше ворот. А вот кого не подвёл прицел, так это Максима Казакова. Не обошлось без ошибки Доминика Фурха, который всю серию проводит ниже своих возможностей, но голевое чутьё форварда, который «проспал» первую половину сезона, поражает. 5 голов в 4 матчах первого раунда – это не шутки. Казаков, ещё осенью называвшийся в числе главных разочарований чемпионата, на глазах становится кумиром Дальнего Востока.
За Ткачёвым, впрочем, не заржавело. Когда при счёте 1:2 «Адмирал» получил роскошный шанс поиграть впятером против троих, Андриевский взял тайм-аут и выпустил омича в спецбригаде большинства. Долгое время у дальневосточной пятёрки ничего не получалось, а игроки «Адмирала» перекладывали ответственность друг на друга. И тут, за секунду до выхода на лёд Максима Пестушко, Ткачёв проявил себя с неожиданной страны! Все соперники дальневосточной команды привыкли, что лучший новичок этого сезона скорее плеймейкер, чем снайпер, особенно в большинстве, где он играл на Саболича. Однако в отсутствие травмированного словенца Ткачёв взял инициативу на себя и вантаймером вколотил шайбу в сетку! Точно такими же бросками в касание из левого круга вбрасывания за океаном обучился Артемий Панарин, которого по манере игры так напоминает молодой «моряк».
Райт обрёк «Авангард» на возвращение во Владивосток
Если в первом периоде на льду «Фетисов-Арены» царил хаос, и вряд ли он был управляемым, а во втором команды показали куда более содержательный хоккей, то третья двадцатиминутка прошла максимально осторожно. При счёте 2:2 команды прекрасно осознавали, что любая ошибка может оказаться непоправимой. При этом «Авангард» продолжал грешить неточными передачами и совсем уж необъяснимым браком. Пробросы, пасы в коньки и обработка шайбы, далёкая от идеала, всё это не позволяло поверить, что перед нами один из грандов Востока. Причём ошибались не отдельные хоккеисты, а чуть ли не вся команда Канарейкина. «Адмирал», игравший аккуратно не только в обороне, но и при построении атак, выглядел более мастеровитой командой. Моменты, возникших в третьем периоде, можно пересчитать по пальцам одной руки, но Сергей Барбашёв, на последних минутах бросивший в касание после паса Ткачёва, был близок к тому¸ чтобы сорвать планы команд насчёт овертайма.
Не менее верный шанс у «Адмирала» возник в овертайме, когда Никита Никитин в очередной раз проиграл сопернику в скорости. Никитин отправился на лавку, а «Адмирал» две минуты играл в большинстве. Развязка же наступила чуть позже, когда Джеймс Райт хлёстким броском превратил передачу Ткачёва в победный гол! «Авангард», в составе которого нежелание возвращаться во Владивосток выразил один Бурдасов, обрёк себя на длинную серию. Даже если сибиряки выйдут из этого противостояния победителями, второй полёт на Дальний Восток ударит по их перспективам в борьбе за Кубок Гагарина. «Адмирал» уже сейчас переписал историю, впервые взяв больше одного матча в серии плей-офф. Вот только что-то нам подсказывает, что на этом подопечные Андриевского не остановятся. Аппетит приходит во время еды.