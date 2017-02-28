Дюшейн, Куликов и ещё 8 главных фигур предстоящего дедлайна НХЛ

н. Габриэль Ландеског («Колорадо»)

н. Томас Ванек («Детройт»)

з. Джонни Одуйя («Даллас»)

н. Патрик Шарп («Даллас»)

н. Радим Врбата («Аризона»)

«Юрьев день», как принято называть закрытие трансферного окна в России, в нынешнем году обещает быть жарким. Главная причина тому – появление в НХЛ ещё одного клуба из Лас-Вегаса, который, заплатив полмиллиарда долларов «входных», будет выбирать себе игроков на летнем драфте расширения. Многих звёздных хоккеистов клубы лиги не смогут поместить в защитные списки и, чтобы не потерять их просто так, будут стараться выменять с наибольшим «выхлопом» на нынешнем «базаре». Вместе с тем покупателям необходимо думать о том, как предотвратить возможную потерю приобретённого игрока.Несколько крупных сделок команды уже провернули: «Тампа» решила вратарскую дилемму в пользу Андрея Василевского, отправив Бена Бишопа в «Лос-Анджелес», а «Вашингтон» урвал с рынка защитника «блюзменов» Кевина Шаттенкирка. Тем не менее увесистых рыбёшек в мутной трансферной воде ещё предостаточно, поэтому не лишним будет ещё раз взглянуть на десятку главных целей для клубных боссов.Про возможный обмен центрфорварда «лавин» было сказано уже немало, а просматривали игру Дюшейна с целью прицениться уже едва ли не все клубы лиги. Нынешний сезон получился для «Колорадо» просто ужасным: «Эвеланш» с большим отставанием занимает позорное последнее место в НХЛ, и нет сомнений, что генеральный менеджер Джо Сакик решится на серьёзное переформатирование состава. Дюшейн идёт вторым по набранным очкам в своей команде (36 баллов в 55 матчах) и представляет серьёзный интерес для тех клубов, которые нуждаются в центральном нападающем для первого-второго звена.«Сакику нужны три вещи в обмен: высокий драфт-пик, талантливый молодой «проспект» и, возможно, хороший защитник. Эти пункты есть в списке его пожеланий», — отметил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос. Товарная ценность 26-летнего канадца действительно высока, несмотря на не самый удачный сезон, но «Колорадо» занимает жёсткую позицию в переговорах. Среди возможных покупателей чаще других называют «Айлендерс», но захотят ли «островитяне», борющиеся за плей-офф, отдавать за Дюшейна солидную компенсацию – это большой вопрос. Вполне вероятен и вариант, при котором Сакик, не найдя достойного покупателя, оставив Дюшейна в стане «лавин» на радость многим болельщикам «Колорадо».Ещё один игрок, обмен которого может полностью перетряхнуть «Эвеланш», но цена на шведского «крайка» также будет очень сильно кусаться. В текущем сезоне у Ландескога на 10 очков меньше, чем у Дюшейна, и многие болельщики не хотят приобретения этого нападающего из-за явной тенденции к снижению результативности, наблюдаемой три последних года. Главным претендентом на Ландескога считается «Бостон», которому, вероятно, придётся отдать взамен одного из весьма перспективных защитников Брэндона Карло. «Сейчас Ландеског играет как средний форвард из двух первых звеньев, но получает зарплату как безоговорочный игрок первого звена. Он не стоит молодого защитника, входящего в топ-4 в своём клубе, у которого к тому же ещё два года действующего контракта», — отмечает журналист CSN Диджей Бин.Дополнительным стимулом для Сакика не снижать цену за своих звёзд стал обмен форварда Мартина Ганзала из «Аризоны» в «Миннесоту», когда за форварда, который через три месяца снова наверняка будет доступен на рынке, «койоты» получили два высоких раунда драфта.На счету Кейна в текущем сезоне лишь 32 очка в 50 матчах, но в последних играх нападающий, известный своим непростым характером, заметно прибавил (5 голов в 7 встречах). «Баффало» не особенно активно «ходит по магазинам», а поводом для появления слухов о сделке с участием Кейна стала фраза генменеджера «Сэйбрз» Тима Мюррея. «Я не исключаю обмена, если правильное предложение придёт к нам в правильное время», — заявил босс «клинков», и определённый интерес к нападающему наверняка будет. Среди самых безумных слухов – возможный обмен Эвандера в «Монреаль» на талантливого защитника Михаила Сергачёва.33-летний австриец, имея на счету 15 голов, является лучшим снайпером «Детройта». Его небольшая зарплата, помноженная на игровую неприхотливость и трудолюбие, может сделать Ванека лакомым кусочком для тех команд, кому нужно точечное усиление перед кубковыми битвами. К концу сезона Томас может в 11-й раз в карьере добраться до отметки в 20 голов, а количество возможных покупателей наверняка составит не один десяток команд.Не исключено, что время, проведённое Флёри в «Пингвинз», подошло к концу. Первый выбор «Питтсбурга» на драфте-2003 года завоевал с клубом два Кубка Стэнли, но по всем экспертным оценкам именно сейчас наступает идеальное время для расставания с голкипером. Флёри подвержен травматизму, и с приближающимся ветеранским возрастом эта проблема будет лишь усиливаться. Голкипер имеет звёздное резюме, а его молодой сменщик Мэтт Мюррей уже доказал свою профпригодность в прошлогоднем плей-офф. «В понедельник у нас был разговор с генменеджером Джимом Рутерфордом. Я не могу вам открыть его содержание, это личное. Джим проявил много уважения ко мне, и за пределами команды я о подобных вещах говорить не буду», — отметил Флёри, главным кандидатом на приобретение которого называют «Даллас».26-летний россиянин не может записать этот сезон себе в актив, но вины Куликова в этом нет. После Кубка мира, где Дмитрий играл в составе сборной России, защитник приехал в тренировочный лагерь «Сэйбрз», и во время одного из контрольных матчей сильно ударился спиной, упав в открытую калитку, – итогом этого стала пропущенная первая половина «регулярки». В его активе 36 сыгранных матчей, 2 (1+1) очка и «-15» по показателю полезности, но потенциал россиянина очевиден. Универсальный Куликов способен заполнить собой любую «дыру» в обороне, а среди возможных претендентов на Дмитрия стоит отметить «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Калгари» и «Нью-Джерси».Перед стартом плей-офф спрос на опытных игроков обороны возрастает неимоверно, и за шведского ветерана наверняка будет приличная борьба. У Одуйи в послужном списке 102 кубковых матча; он легко способен сыграть как «домоседа», так и вовремя подключиться к атаке, а хорошее катание и выносливость дают дополнительные плюсы. Тот же «Эдмонтон» или «Торонто» вполне могут побороться за него, стремясь уравновесить своё «безбашенное» нападение.Словацкий голкипер великолепно выступил на Кубке мира, где его сборная Европы дошла до финала, но в клубном сезоне дела не заладились. Галак проиграл внутриклубную конкуренцию Томасу Грайссу, и по ходу регулярного чемпионата «островитяне» не раз пытались обменять вратаря. В АХЛ, куда он был отправлен, словак играет очень удачно, и если «Айлендерс» согласится взять на себя часть выплат по его контракту, Галак вполне способен решить вратарский вопрос для целого ряда команд. Одним из предположений является возможный интерес к Галаку со стороны «Эдмонтон Ойлерз».35-летний крайний нападающий славен своим универсализмом и наличием победного опыта. 15 очков в 36 матчах – не очень «густой» показатель результативности, но, опять-таки, в плей-офф наличие кубковой седины и умение играть на результат часто ценятся гораздо выше, чем большие цифры статистики. Шарп может сыграть на любом фланге, не гнушается оборонительной работы, а главным недостатком является гигантский контракт, который способен влезть далеко не под каждый клубный потолок. При некоторых манипуляциях с составом Шарп вполне мог бы пригодиться своим бывшим знакомцам из «Чикаго».35-летний чех, являясь обладателем крайне скромного контракта, идёт лидером в списке клубных бомбардиров «Аризоны» и будет одним из тех, кто наверняка сменит команду в дедлайн. За счёт опыта и зрелости Врбата способен усилить любое нападение, и генменеджеру «Койотс» Джону Чайке предстоит лишь попросить за него адекватную компенсацию. Вероятно, она будет чуть меньше, чем при обмене Мартина Ганзала, и потенциальных покупателей, среди которых значатся «Нэшвилл» и «Сент-Луис», это отпугнуть не должно. Интересным нюансом является 500-тысячный бонус для чеха за попадание команды в плей-офф: он будет учитываться в платёжной ведомости, что может стать дополнительной трудностью для команд с небольшим количеством свободных денег.