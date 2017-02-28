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КХЛ. «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:2
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Суперхоккей в Уфе. Захарчук лупит «Салават», Азеведу – добивает

«Ак Барс» в сумасшедшей по накалу концовке вырвал победу у «Салавата» и повёл в серии со счётом 3-1. Казанцам осталось сделать шаг.
28 февраля 2017, вторник. 20:00. Хоккей
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На четвёртый матч серии с «Ак Барсом» уфимцы подошли с серьёзными кадровыми потерями. Из-за травм не смогли принять участие в игре Антон Лазарев, Дмитрий Макаров и Максим Майоров. Давно лечатся Игорь Макаров, Сергей Соин и Теему Хартикайнен. Так что лазарет команды Игоря Захаркина
переполнен, что, безусловно, сказывается на игре. Из-за дисквалификации не оказалось в заявке защитника Максима Гончарова. В первом звене нападения вместе с Умарком вышли Воробьёв и Капризов. У соперника в списке травмированных Евгений Григоренко и Вячеслав Солодухин, здесь потери куда менее серьёзные. Это не стержневые и не системообразующие игроки казанского клуба.

Не совсем понятна и стратегия тренерского штаба уфимцев в плане выбора вратаря. Так, в прошлой победной схватке ворота башкортостанского клуба сперва защищал Андрей Гаврилов, а затем его заменили на Никласа Сведберга. 28 февраля в «рамке» снова появился швед. Полнейшая чехарда и неопределённость. У «Ак Барса» всё гораздо чётче. Играет Эмиль Гарипов. Складывается впечатление, что в плане порядка у Зинэтулы Билялетдинова всё отлажено лучше.

Мало того, что своих травм у «Салавата» хоть отбавляй, так ещё и защитник «барсов» Степан Захарчук продолжает травмировать людей. Видно, что он это делает целенаправленно, врезаясь своей огромной массой в оппонентов. Не так давно досталось Антону Лазареву, на сей раз сокрушительный удар в область шеи получил Томаш Мертл, у которого было сотрясение мозга в регулярном чемпионате. Судьи выписали Захарчуку 2+10, а надо было удалять до конца за грубость и нанесение травмы.
Гол же в первом периоде случился только один. Шайбу выкатили под бросок Секачу, у чеха не слишком получилось, однако шайба отскочила точно на клюшку Владимиру Ткачёву. Форвард оказался точен, хлёстко атаковав ворота Сведберга, не успевавшего среагировать.

В концовке первой – начале второй двадцатиминутки шикарный шанс отличиться не использовали хозяева. На лавке казанцев оказалось сразу три человека – Ткачёв, грубивший Секач и Азеведу, бросавший по воротам после свистка, а ранее опасно сыгравший клюшкой. У «Салавата» две минуты выписали только Воробьёву, толкавшемуся с чехом. Билялетдинов подозвал к себе одного из арбитров, а старший тренер команды Александр Смирнов так громко кричал в сторону судьи, что вполне мог нарваться на удаление.

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Поначалу работы хватало и у Гарипова, и у Сведберга. Однако постепенно скандинава нагружали значительно сильнее. Гарипову во втором периоде пришлось выручать команду лишь трижды. Но порой и один бросок может стать голевым.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Азеведу, Секач) – 15:01 (5x4), 1:1 – Капризов (Лепистё, Умарк) – 59:16 (6x5), 1:2 – Азеведу (Ткачёв) – 59:53 (5x5)

Неплохие моменты отличиться упустили Воробьёв и Азеведу. Был шанс у Лисина, мощно бросавшего со входа в зону. Один на один с вратарём едва не убежал Ткачёв – один из самых активных хоккеистов на льду. А незадолго до сирены обстановка на площадке привычно начала накаляться. Охтамаа и Нестеров едва не устроили кулачный поединок. Оба завалились на лёд, а судьи отправили драчунов остужать пыл в боксы для штрафников. В очередной раз очень активно начал себя вести тренер Смирнов. В штабе Захаркина если не царило спокойствие, то открытого выражения эмоций не было.

На старте третьего периода две минуты штрафа выписали Мертлу, совершившему подножку на Глинкине. 21 удаление заработал на себе Антон в «регулярке», просто мастер. На самом деле, это реально приносит команде пользу. Как показалось, потерялся Капризов, попавший под силовой приём финна Охтамаа. Не может же Кирилл каждый матч показывать гениальный хоккей. Сник и Умарк, не набравший должную форму после травмы. Уфимцы даже не тревожили Гарипова, с бросками было худо.

Гости включили невообразимый прессинг, постоянно выталкивая соперника с атакующих позиций. Билялетдинов, что для него крайне характерно, начал «сушить» игру. И это едва не обернулось серьёзной оплеухой. Проснувшийся Умарк при игре шесть на пять мощно щёлкнул из района синей линии, а Капризов классно подставил клюшку на пятаке.

Овертайм? Не тут-то было! Индивидуальное мастерство Азеведу помогло казанцам вырвать победу в невероятной концовке. За семь секунд до сирены! Не помог даже челлендж, взятый на удачу Захаркиным на предмет возможного офсайда.

«Ак Барс» выиграл встречу — 2:1 и повёл в серии — 3-1. 13 бросков в створ за игру – это не дело для юлаевцев. Команды переезжают в Казань, где серия может завершиться. Но хочется, чтобы такие битвы не кончались никогда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Степан Захарчук
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
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