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Хоккей. Итоги дня. 28 февраля 2017 года
Фото: Олег Винокуров, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Праздник в Пекине, трагедия «Салавата» и глупый поступок Кольцова

«Куньлунь» выиграл первый матч в плей-офф, «Салават» допустил роковую ошибку, Ткачёв и Казаков забили «Авангарду», Кольцов начудил в Астане.
28 февраля 2017, вторник. 22:30. Хоккей

«Салават» недотерпел семь секунд


Уфимцы в драматичнейшем поединке уступили на родном льду «Ак Барсу» — 1:2. Большую часть встречи коллектив Игоря Захаркина уступал 0:1, однако ценой неимоверных усилий хозяева, благодаря броску Умарка и удачному подтставлению Капризова, выравняли положение. И надо же такому случиться, что за семь секунд до сирены индивидуальное мастерство Джастина Азеведу сыграло решающую роль. Именно этот миниатюрный форвард огорчил Никласа Сведберга и не позволил перевести игру в овертайм. Но уфимцы могут пенять только на себя: как можно рассчитывать на победу, нанося по воротам соперника 13 бросков за игру? У «Салавата» остался последний шанс зацепиться за серию. Юлаевцы постараются им воспользоваться, вот только ошибок в игре команды меньше не становится. Да и лазарет не пустеет.

Счёт в серии: 3-1 в пользу «Ак Барса».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Азеведу, Секач) – 15:01 (5x4), 1:1 – Капризов (Лепистё, Умарк) – 59:16 (6x5), 1:2 – Азеведу (Ткачёв) – 59:53 (5x5)

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«Авангард» улетел из Владивостока ни с чем


Всё больше вопросов к тренерскому штабу «Авангарда». Если команда продолжит играть в таком же ключе, то
серьёзных побед точно не добьётся. Более того, «ястребы» рискуют не пройти в первом раунде скромный «Адмирал». Омичи могут подсесть физически, очередного полёта во Владивосток им уже точно не избежать, ведь проиграна и вторая схватка. Снова насолили «Авангарду» уроженцы Омска Казаков и Ткачёв, раз за разом доказывающие родному клубу, который в них не поверил. В составе гостей дубль оформил Антон Бурдасов, но «Авангарду» это не помогло. В овертайме ворота Доминика Фурха поразил Джеймс Райт, чем порадовал местную публику. Фёдору Канарейкину стоит задуматься. Кресло под ним шатается всё сильнее, а времени на устранение ошибок всё меньше.

Счёт в серии: 2-2.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 февраля 2017, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Авангард
Омская область
0:1 – Бурдасов (Лемтюгов, Густафссон) – 08:54 (5x5), 1:1 – Казаков (Волченков, Моррисонн) – 12:19 (4x4), 1:2 – Бурдасов (Кучерявенко) – 27:57 (5x5), 2:2 – Ткачёв (Блум, Моррисонн) – 30:33 (5x4), 3:2 – Райт (Ткачёв) – 70:08 (5x5)

→ Ткачёв и Казаков снова топят «Авангард»! Против только Бурдасов

Первая победа «Куньлуня» в плей-офф


Историческим стало 28 февраля для новичка КХЛ. Впервые «Куньлунь» выиграл матч в рамках плей-офф. Да не у кого-нибудь, а у самой «Магнитки»! И пусть Пекин по-прежнему не очень приучен к хоккею, праздник состоялся. Понятно, что «Металлург» в итоге возьмёт своё и пройдёт дальше, однако для «драконов» было важно зацепиться хотя бы за одну встречу. И Юрзинов за неё зацепился. Бакош, Ро и Тайми по разу пробили ворота Василия Кошечкина, после чего Илья Воробьёв принял решение выпустить на лёд Илью Самсонова. Молодой голкипер не пропускал, но всё, что смогли сделать его партнёры, так это забросить одну шайбу усилиями защитника Антипина. Владимир отличился за две секунды до конца второго периода. На большее не хватило времени и, по всей видимости, желания. «Магнитка» спокойно возвращается в родной дом, где наверняка доведёт дело до логического конца. В иное верится с трудом.

Счёт в серии: 3-1 в пользу магнитогорского «Металлурга».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 февраля 2017, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 1 2:0, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Бакош (Мянтюля, Ярвинен) – 06:25 (5x5), 2:0 – Ро (Мянтюля, Виделль) – 19:15 (5x5), 3:0 – Тайми (Лахти, Вярн) – 26:00 (5x4), 3:1 – Антипин (Ли, Мозякин) – 39:58 (5x4)

Что в голове у Кольцова?


Когда в конце третьего периода матча в Астане защитник «Трактора» Кирилл Кольцов сперва со всей силы ударил по клюшке Пушкарёва и сломал её, а затем отшвырнул в сторону, многие просто не понимали, для чего столь опытный хоккеист это делает. Кольцов, чья команда вела 1:0, серьёзно подвёл одноклубников. Судьи дали две минуты нарушителю и назначили буллит. Повезло, что Павел Францоуз разгадал задумку Доуса, однако в большинстве «барсы» всё же перевели игру в овертайм – голом отметился всё тот же Доус.

В дополнительное время челябинцев, успевших отбиться в меньшинстве, выручил Алексей Петров. Заброшенная шайба стала для него лишь второй в плей-офф за девять лет выступлений в КХЛ. Но как же кстати Петров её забил! Ну а Анвару Гатиятулину стоит всерьёз рассмотреть поведение Кольцова. Возможно, последуют определённые санкции.

Счёт в серии: 2-2.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 февраля 2017, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Якуценя, Кручинин) – 32:38 (5x5), 1:1 – Доус (Даллмэн) – 53:39 (5x4), 1:2 – Петров – 65:13 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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