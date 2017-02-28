Праздник в Пекине, трагедия «Салавата» и глупый поступок Кольцова

«Салават» недотерпел семь секунд

«Авангард» улетел из Владивостока ни с чем

Первая победа «Куньлуня» в плей-офф

Что в голове у Кольцова?

Уфимцы в драматичнейшем поединке уступили на родном льду «Ак Барсу» — 1:2. Большую часть встречи коллективуступал 0:1, однако ценой неимоверных усилий хозяева, благодаря броску Умарка и удачному подтставлению Капризова, выравняли положение. И надо же такому случиться, что за семь секунд до сирены индивидуальное мастерствосыграло решающую роль. Именно этот миниатюрный форвард огорчили не позволил перевести игру в овертайм. Но уфимцы могут пенять только на себя: как можно рассчитывать на победу, нанося по воротам соперника 13 бросков за игру? У «Салавата» остался последний шанс зацепиться за серию. Юлаевцы постараются им воспользоваться, вот только ошибок в игре команды меньше не становится. Да и лазарет не пустеет.3-1 в пользу «Ак Барса».Всё больше вопросов к тренерскому штабу «Авангарда». Если команда продолжит играть в таком же ключе, тосерьёзных побед точно не добьётся. Более того, «ястребы» рискуют не пройти в первом раунде скромный «Адмирал». Омичи могут подсесть физически, очередного полёта во Владивосток им уже точно не избежать, ведь проиграна и вторая схватка. Снова насолили «Авангарду» уроженцы Омска, раз за разом доказывающие родному клубу, который в них не поверил. В составе гостей дубль оформил, но «Авангарду» это не помогло. В овертайме воротапоразил, чем порадовал местную публику.стоит задуматься. Кресло под ним шатается всё сильнее, а времени на устранение ошибок всё меньше.2-2.Историческим стало 28 февраля для новичка КХЛ. Впервые «Куньлунь» выиграл матч в рамках плей-офф. Да не у кого-нибудь, а у самой «Магнитки»! И пусть Пекин по-прежнему не очень приучен к хоккею, праздник состоялся. Понятно, что «Металлург» в итоге возьмёт своё и пройдёт дальше, однако для «драконов» было важно зацепиться хотя бы за одну встречу. И Юрзинов за неё зацепился.по разу пробили ворота, после чегопринял решение выпустить на лёд. Молодой голкипер не пропускал, но всё, что смогли сделать его партнёры, так это забросить одну шайбу усилиями защитника Антипина. Владимир отличился за две секунды до конца второго периода. На большее не хватило времени и, по всей видимости, желания. «Магнитка» спокойно возвращается в родной дом, где наверняка доведёт дело до логического конца. В иное верится с трудом.3-1 в пользу магнитогорского «Металлурга».Когда в конце третьего периода матча в Астане защитник «Трактора»сперва со всей силы ударил по клюшке Пушкарёва и сломал её, а затем отшвырнул в сторону, многие просто не понимали, для чего столь опытный хоккеист это делает. Кольцов, чья команда вела 1:0, серьёзно подвёл одноклубников. Судьи дали две минуты нарушителю и назначили буллит. Повезло, чторазгадал задумку Доуса, однако в большинстве «барсы» всё же перевели игру в овертайм – голом отметился всё тот же Доус.В дополнительное время челябинцев, успевших отбиться в меньшинстве, выручил. Заброшенная шайба стала для него лишь второй в плей-офф за девять лет выступлений в КХЛ. Но как же кстати Петров её забил! Ну астоит всерьёз рассмотреть поведение Кольцова. Возможно, последуют определённые санкции.2-2.