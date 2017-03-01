«Хит» был чистым». Бурмистров покинул лёд на носилках

Вратарская дуэль в пользу «Монреаля»
«Коламбус» приехал в Монреаль, имея в активе две победы подряд над ньюйоркскими командами с общим счётом 12:2, и перед матчем с «Канадиенс» Бобровский и компания находились в хорошем настроении. Встрече с «хабами» ожидалась в первую очередь как дуэль великолепных голкиперов, и эти ожидания полностью оправдались – и Бобровский, и Кэри Прайс были самыми заметными фигурами на площадке, полностью затмив своей игрой усилия форвардов. «Канадцы» были чуть более активны, предприняв 61 попытку бросить и нанеся 26 бросков в створ ворот новокузнечанина, который удержал «Коламбус» на плаву в нескольких критических моментах. Так, в середине второго периода оборона «мундиров» провалилась, допустив выход капитана «Монреаля» Макса Пачьоретти и форварда Брендана Галлахера на одного голкипера, но Бобровский не дрогнул и спокойно нейтрализовал опасность. Ещё одно «великое спасение» Сергей совершил в овертайме, когда тот же Пачьоретти не смог добить шайбу с линии ворот.
Визави Бобровского Прайс получил в нагрузку те же 26 бросков, но сделал на один сейв больше, чем россиянин. В концовке овертайма защитник «Коламбуса» Сет Джонс получил малый штраф за зацеп Андрея Маркова, что дало возможность хозяевам реализовать численный перевес и вырвать победу.
«Боб играл очень хорошо, но это его работа. Я не думаю, что нужно говорить какие-то слова типа «сыграл великолепно» в это время сезона. И Сергей, и Прайс сделали несколько ключевых спасений для своих команд», — так охарактеризовал игру Бобровского тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
«Дуэль с Прайсом – это очень интересно. Кэри – один из лучших вратарей в мире, и я с большим удовольствием и интересом играл против него сегодня. Что касается гола Гальченюка, то я не видел шайбу, мне закрыли обзор. Я сел на щитки, но выручить не удалось – услышал только свисток и звук шайбы, влетающей в ворота. Сегодня мы действовали неплохо, боролись с полной отдачей, сражались в обороне. Как нам удалось прибавить в последних матчах? Не знаю. После поражений всегда хочется реабилитироваться и показать свой лучший хоккей. Нам нужны очки, нужны победы», — сказал Бобровский после игры.
>>> Василевскому – дорогу! Почему обмен Бишопа – благо для «Тампы»
Гол Малкина не спас «Питтсбург»
«Пингвины» не смогли продлить победную серию до трёх встреч, обидно уступив на выезде «Далласу». Поначалу всё складывалось для «Питтсбурга» очень неплохо: в середине первого периода Евгений Малкин открыл счёт, воспользовавшись остроумным пасом Хёрнквиста из-за ворот, а в середине второй двадцатиминутки Джейк Гюнцель удвоил преимущество гостей, удачно поборовшись на чужом пятачке.
Однако третий период «Питтсбург» провёл очень неудачно: «пингвины» более чем в два раза уступили по броскам, пропустили три шайбы за шестиминутный отрезок и не смогли перевести матч в овертайм. Для Малкина этот гол стал восьмым набранным очком (4 шайбы, 4 передачи) в семи последних матчах, и в списке лучших бомбардиров лиги он идёт на восьмом месте, на 10 баллов отставая от лидера Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».
>>> Дюшейн, Куликов и ещё 8 главных фигур предстоящего дедлайна НХЛ
Кузнецов помог Тротцу отпраздновать юбилей
Визит в «Мэдисон Сквер Гарден» к своему любимому «клиенту» Хенрику Лундквисту не принёс больших дивидендов в копилку Александра Овечкина, который, несмотря на четыре броска в створ, третий матч подряд не сумел набрать очков. Но «Вашингтон» смог одержать убедительную победу и без баллов своего капитана, а главными героями у «столичных» стали Маркус Юханссон и Евгений Кузнецов. Швед оформил голевой дубль, россиянин – ассистентский, и сообща они помогли своему главному тренеру Барри Тротцу одержать 700-ю победу в НХЛ. На долю «Кэпиталз» у тренера приходится лишь 143 выигрыша – львиную долю своей карьеры он провёл в «Нэшвилле». «700 побед? Это означает лишь то, что я давно тренирую. Мне повезло работать с очень хорошими хоккеистами в двух великолепных клубах, меня окружали умные помощники на протяжении многих лет. В них большая часть моего успеха, они проделывают массу работы», — сказал Тротц.
Новичок «Вашингтона» защитник Шаттенкирк дебютировал за свою новую команду, хотя после его обмена из «Сент-Луиса» прошло менее 24 часов. Он провёл на льду почти 18 минут и отметился четырьмя бросками в створ.
Бурмистрова увезли на носилках
Очень непросто сложился выездной матч с «Бостоном» для нападающего «Койотс» Александра Бурмистрова. Россиянин пропустил предыдущую игру с «Баффало» из-за небольшой травмы, а во встрече с «Брюинз» избежал куда более серьёзных последствий для своего здоровья. В начале первого периода, выходя с шайбой из собственной зоны, Бурмистров попал под жесточайший силовой приём защитника «Брюинз» Колина Миллера: удар пришёлся в область головы и шеи, и россиянин мгновенно рухнул на лёд.
Видя серьёзность ситуации, медицинская бригада стадиона приняла решение эвакуировать форварда со льда на носилках. Бурмистрова жёстко закрепили, и во время транспортировки Александр показал трибунам большой палец, демонстрируя, что с ним всё в порядке.
«Александр был в уязвимом положении, но «хит» был чистым, хоккейным. Никогда не хочешь видеть подобное, но вряд ли тут был злой умысел со стороны соперника. Просто Миллер «поймал» соперника в неудачный момент. А с Бурмистровым всё будет в порядке», — сказал наставник «Аризоны» Дэйв Типпетт. «Я просто пытался активно сыграть в средней зоне. Ни в коем случае не хотел наносить травму. Надеюсь, что Алекс чувствует себя хорошо», — объяснил Миллер, который получил пять минут штрафа, а после игры послал Бурмистрову сообщение с извинениями.