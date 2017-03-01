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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Филипп Майков

ЦСКА и СКА ждут. «Динамо» и «Локомотив» дожмут своих соперников?

«Локомотив» заслуженно закроет серию дома, а у «Торпедо» не останется моральных сил для борьбы с «Динамо» — в превью игрового дня КХЛ.
1 марта 2017, среда. 10:30. Хоккей
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«Локомотив» — «Динамо» Мн


После впечатляющей первой игры на выезде у «Локомотива» были все шансы завершить серию в четырёх матчах и получить дополнительные дни для отдыха перед полуфиналом Запада. Однако подопечные Алексея Кудашова сами лишили себя такой возможности. Удивительно, но минчане куда острее выглядели в первой домашней игре, проиграв с разгромным счётом, нежели двумя днями ранее. Конечно, не стоит всё списывать на везение и неудачную игру Мурыгина, однако 4 пропущенные шайбы после 17 бросков в створ заставляют бросить укоризненный взгляд в сторону обороны «Локомотива». А вот оборона минчан превратила свои владения в неприступные бастионы. «Локомотив» просто озверел после третьей пропущенной шайбы и весь остаток матча проверял на прочность Скривенса и компанию, но, даже несмотря на массивный натиск соперника, игроки Вудкрофта ни разу не пропустили в меньшинстве, что неизменно случалось с ними в предыдущих матчах.
Динамовцы, проводя, очевидно, последнюю игру в родных стенах в этом сезоне, упирались как могли и победу заслужили, однако в Ярославле «Локомотив» уже не будет так расточительно относиться к своим моментам.

Наш прогноз: хозяева победят и уверенно закроют серию

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«Динамо» М — «Торпедо»


Команды уже по традиции сместили сетку вещания телеканалов, на этот раз только областных, сыграв четвёртый овертайм подряд, победу в котором одержали москвичи. Второй матч в Нижнем Новгороде показал, что «Торпедо» не может играть первым номером против «Динамо», дважды подряд упустив преимущество в две шайбы. И если в первой встрече это обстоятельство ещё можно было сгладить общей победой, то вот два дня назад москвичи соперника дожали. Вопросов нет, команды стоят друг друга и показывают уж точно самую интригующую игру среди пар Запада, однако игроки Скудры уже который матч оказываются на шаг позади. Менять основного вратаря по ходу серии — уже нехороший знак. К тому же, как оказалось, ошибка Проскурякова стоила волжанам ровно столько же, сколько и ляп Бирюкова. Серия возвращается в Москву, где, скорее всего, и закончится. После упущенной победы за 39 секунд до конца встречи и уже третьего проигранного овертайма не факт, что у игроков Скудры остались хотя бы даже моральные силы. Возможно, что встреча в Москве нарушит традицию и закончится в положенные ей 60 минут чистого игрового времени.

Наш прогноз: «Динамо» победит в основное время и выиграет серию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Торпедо
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1 марта 2017, среда
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