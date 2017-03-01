ЦСКА и СКА ждут. «Динамо» и «Локомотив» дожмут своих соперников?

«Локомотив» — «Динамо» Мн

«Динамо» М — «Торпедо»

После впечатляющей первой игры на выезде у «Локомотива» были все шансы завершить серию в четырёх матчах и получить дополнительные дни для отдыха перед полуфиналом Запада. Однако подопечные Алексея Кудашова сами лишили себя такой возможности. Удивительно, но минчане куда острее выглядели в первой домашней игре, проиграв с разгромным счётом, нежели двумя днями ранее. Конечно, не стоит всё списывать на везение и неудачную игру Мурыгина, однако 4 пропущенные шайбы после 17 бросков в створ заставляют бросить укоризненный взгляд в сторону обороны «Локомотива». А вот оборона минчан превратила свои владения в неприступные бастионы. «Локомотив» просто озверел после третьей пропущенной шайбы и весь остаток матча проверял на прочность Скривенса и компанию, но, даже несмотря на массивный натиск соперника, игроки Вудкрофта ни разу не пропустили в меньшинстве, что неизменно случалось с ними в предыдущих матчах.Динамовцы, проводя, очевидно, последнюю игру в родных стенах в этом сезоне, упирались как могли и победу заслужили, однако в Ярославле «Локомотив» уже не будет так расточительно относиться к своим моментам.: хозяева победят и уверенно закроют сериюКоманды уже по традиции сместили сетку вещания телеканалов, на этот раз только областных, сыграв четвёртый овертайм подряд, победу в котором одержали москвичи. Второй матч в Нижнем Новгороде показал, что «Торпедо» не может играть первым номером против «Динамо», дважды подряд упустив преимущество в две шайбы. И если в первой встрече это обстоятельство ещё можно было сгладить общей победой, то вот два дня назад москвичи соперника дожали. Вопросов нет, команды стоят друг друга и показывают уж точно самую интригующую игру среди пар Запада, однако игроки Скудры уже который матч оказываются на шаг позади. Менять основного вратаря по ходу серии — уже нехороший знак. К тому же, как оказалось, ошибка Проскурякова стоила волжанам ровно столько же, сколько и ляп Бирюкова. Серия возвращается в Москву, где, скорее всего, и закончится. После упущенной победы за 39 секунд до конца встречи и уже третьего проигранного овертайма не факт, что у игроков Скудры остались хотя бы даже моральные силы. Возможно, что встреча в Москве нарушит традицию и закончится в положенные ей 60 минут чистого игрового времени.: «Динамо» победит в основное время и выиграет серию.