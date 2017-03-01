Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Антон Балашов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Авангард» не фаворит, «Салават» «убит»? Мнение экспертов

Гомоляко, Гуськов, Бадюков, Николишин о том, победят ли «Динамо» и «Локомотив», дожмёт ли Казань «СЮ» и будет ли сенсация от «Адмирала».
1 марта 2017, среда. 13:30. Хоккей
В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков и чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин.

— Смогут ли московское «Динамо» и «Локомотив» закончить свои серии в пятых матчах?

Гомоляко: Это две такие пары, где всё до сих пор не ясно. «Локомотиву», думаю, под силу сегодня завершить серию, ярославцы могут это сделать. А вот «Торпедо» просто так не будет сдаваться, и вряд ли «Динамо» будет праздновать сегодня победу. Конечно, и Минск, и Нижний Новгород будут биться до последнего, но у «Локомотива» больше шансов закончить серию с минским «Динамо».

Московское «Динамо» и «Торпедо» — абсолютно равные команды. Игра идёт жёсткая, порой даже грубая. Но нижегородцы пропустили два гола в прошлом матче, позволили сопернику сравнять, а в овертайме Проскуряков ошибся, должен был эту шайбу прижимать.

Гуськов: У «Локомотива» отличный шанс закончить серию дома, немного не получилась вторая игра в Минске. «Динамо» не хотело проигрывать серию всухую, для них это было бы провалом. Но, считаю, ярославцам по силам уже сегодня выйти в следующий раунд. «Локомотив» на пятый матч выйдет ещё более мобильным, заряженным на результат и нацеленным на ворота. Показалось, что в прошлом матче ярославцы хотели добить соперника и как можно быстрее поехать домой, закончив серию.
Гуськов: Голкиперы «Торпедо» пропускают обидные голы.

Голкиперы «Торпедо» пропускают обидные голы. Что Бирюков, что Проскуряков по ходу матча команду много раз выручали, но в какой-то момент допускали ошибки. По самоотдаче и по тому, как проходит серия, невозможно кому-то отдать предпочтение. Не удивлюсь, если сегодня серия переедет в Нижний Новгород. Кто больше сконцентрирован, физически лучше подготовлен, тот и пройдёт дальше.

>>> ЦСКА и СКА ждут. «Динамо» и «Локомотив» дожмут своих соперников?

Бадюков: «Динамо» сегодня победит, не знаю, будет ли овертайм и в этот раз. Но у «Торпедо» есть серьёзная потеря в нападении — в этом сезоне больше не сыграет Даугавиньш. У московского «Динамо» больше шансов победить дома, а учитывая, что в серии счёт 3-1, то и закончить бело-голубые могут в этот вечер.

Маловероятно, что минское «Динамо» сможет с 0-3 отыграться, вряд ли «Локомотив» дома позволит сопернику победить. Ярославцы сыграют собранно, по тем скоростям, которые они показывали, видно, что команда может прибавить. Минск же просто начал использовать моменты, за счёт этого и выиграл один матч.

Николишин: У московского «Динамо» все четыре игры дошли до овертаймов, поэтому всё могло и в ту, и в другую сторону повернуться. Неправильно говорить, что сегодня закончится серия. Ошибки вратарей «Торпедо» — следствие действий другой команды, где-то он устал, но просто так ошибки не случаются на ровном месте.

В противостоянии «Локомотива» и минского «Динамо» шансов больше у ярославцев. Они играют дома, но, вполне вероятно, что Минск нашёл какое-то противоядие и сможет дать бой.

— «Авангард» больше не фаворит в серии с «Адмиралом»? В этой паре может случиться самая громкая сенсация первого раунда?

Гомоляко: Фаворитом он считался, только потому что там собрано больше опытных хоккеистов и начинали они серию дома. «Адмирал» дома на маленькой площадке выглядел гораздо предпочтительнее, тем более в последних двух матчах они очень много держали шайбу и владели инициативой. Посмотрим, как сыграют в Омске, если «Авангард» проиграет дома, то команде Канарейкина будет уже гораздо сложнее во Владивостоке сравнять счёт. Если «Адмирал» пройдёт в следующий раунд, то, несомненно, это будет громкая сенсация.

>>> Ткачёв и Казаков снова топят «Авангард»! Против только Бурдасов
Гомоляко: «Адмирал» дома на маленькой площадке выглядел гораздо предпочтительнее.

Гуськов: На данный момент всё-таки назвал бы «Авангард» фаворитом, поскольку следующая игра в Омске. Подопечные Канарейкина играют получше в родных стенах. От завтрашней игры будет зависеть всё. Во Владивостоке омичам пришлось тяжело, но любым соперникам на Дальнем Востоке играть сложно — длительный перелёт, смена часовых поясов влияет на готовность команды. Игроки «Адмирала» же приспособились к таким поездкам, а вот гостям там непросто.

Бадюков: Сенсация, конечно, случиться может, но всё равно считаю фаворитом «Авангард». Следующая игра в Омске, а домашняя арена даёт больше шансов на победу — поддержка трибун, небольшие судейские вопросики, больше играешь в большинстве, так как более агрессивный. Исполнителей и технарей в «Авангарде» больше, «Адмирал» же зацепился за свои сильные стороны — матчи дома, маленькие площадки, агрессивная игра в атаке.

Николишин: «Авангард» был фаворитом лишь потому, что выходил со второго места, а «Адмирал» с седьмого. Но в плей-офф нет фаворитов и аутсайдеров. Если бы игра определялась по комплектованию команды, то интерес к хоккею мы бы потеряли. Исполнительское мастерство проявляется на льду, а то, что на бумаге, — это всё лирика.

— Поражение на последних секундах в четвёртом матче окончательно «убьёт» «Салават Юлаев» и серия с «Ак Барсом» завершится в следующей встрече в Казани?

Гомоляко: Однозначно тут сказать нельзя, все игры в «зелёном дерби» были равные. В предыдущем матче Уфа владела инициативой, но все атаки у неё проходили по периметру, и мало кто играл под воротами, поэтому у них было мало бросков по воротам «Ак Барса». Не было смысла бросать из средней зоны, так как у ворот не было никого, а шайбой, вроде как, «Салават» владел больше. Думаю, уфимцам будет очень сложно отыграться, но это же хоккей, в команде все мужики, которые будут биться до последнего.

Гуськов: Вполне возможно, так и будет. «Салават» сам отдаёт игры сопернику. Здесь стоит говорить о дисциплине. Когда ты пропускаешь в двух матчах на последних секундах, не в проходных играх, а в плей-офф, то стоит задуматься, кто и как выполняет свои функции на льду. Уфимцы дарят подарки «Ак Барсу». Отлично играли весь матч, сравняли счёт и просто напросто отдали игру, которую могли вытащить. Если «Салават Юлаев» не будет делать такие подарки, то шансы вытащить серию у них есть.

Бадюков: Скорей всего, «Ак Барс» и победит, хотя хотелось бы увидеть семь матчей в «зелёном дерби». То, что произошло на последних минутах, огромное разочарование для «Салавата». Уфимцы понимают, что упущен огромный шанс вернуться в серию. Но «Ак Барс» действительно играл лучше. Всякое может случиться, но вряд ли «Салават» победит в этом противостоянии.
Бадюков: То, что произошло на последних минутах, огромное разочарование для «Салавата».

Николишин: Пропускать голы на последних минутах — это кощунство, это морально деморализует любую команду. Здесь нужно смотреть в корень и анализировать, почему так происходит. Психологический какой-то надлом идёт. Есть выражение «играть от свистка до свистка все 60 минут». У «Салавата» этого не происходит, а почему — это внутренняя кухня команды. Эта ситуация психологически давит и убивает.

>>> Суперхоккей в Уфе. Захарчук лупит «Салават», Азеведу – добивает
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Салават Юлаев Александр Гуськов Алексей Бадюков Андрей Николишин Сергей Гомоляко
Новости. Хоккей
1 марта 2017, среда
16:49 Фильппула отказался от перехода в «Торонто»
16:31 Форвард Дидоменико своим поведением вынудил «Лангнау» расторгнуть контракт
16:29 Генменеджер «Рейнджерс»: Брендан Смит нравился нам давно
16:12 У «Кузни» в сезоне-2017/18 будет новый главный тренер, Бердников уходит
15:52 Дюшейн: проще не думать о дедлайне, когда команда борется за плей-офф
15:46 ЕВРАЗ продолжит финансирование «Кузни»
15:28 Падакин: травмы и психологическое состояние подвели ХК «Сочи»
15:03 Пи Кей Суббэн: Форсберг – лучший хоккеист в НХЛ в настоящий момент
15:00 Кожевников: «Динамо» М побеждало «Торпедо» благодаря более надёжному вратарю
14:41 «Спартак» проведёт все домашние матчи сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце»
14:31 «Автомобилист» подтвердил уход Андерсена, Мони, Коукала и ещё пятерых игроков
14:04 2 марта с 11:00 до 12:30 в ЛДС ЦСКА пройдёт церемония прощания с Петровым
14:00 Николишин: пропущенные в концовке шайбы могут деморализовать «Салават»
13:59 Ягр: нужно понять, что нельзя играть только 20 минут
13:39 Гросс остаётся в «Автомобилисте» в должности спортивного директора
13:36 Типпет: не думаю, что Бурмистрова хотели травмировать
13:20 «Автомобилист» продлил контракт с Алексеем Михновым
13:02 Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ
13:00 Бадюков: у «Динамо» хорошие шансы закончить серию, у «Торпедо» есть потери
12:38 Ерёменко, Накладал, Алексеев и Мозякин — лучшие игроки февраля в КХЛ
12:23 Миллер: написал Бурмистрову: «Надеюсь, тебе лучше». Он ответил, что это хоккей
12:17 Крикунов сообщил об уходе 10 игроков из «Автомобилиста»
12:05 СДК подверг Скривенса денежному штрафу, Матерухин дисквалифицирован на 1 матч
12:00 Президент «Автомобилиста»: бюджет следующего года будет примерно таким же
12:00 Гуськов: «Салават» дарит подарки «Ак Барсу», проблема в игровой дисциплине
12:00 Как завершатся пятые матчи серий плей-офф на Западе
11:51 Генменеджер «Оттавы»: я считал необходимым получить Бэрроуза
11:46 Раск выиграл 30 матчей в четвёртом сезоне подряд
11:31 Джейми Бенн: Джорди сможет стать самим собой, а не быть братом Джейми Бенна
11:29 Симмондса «лишили» хет-трика в момент празднования болельщиками
11:15 Гомоляко: если «Авангард» проиграет в Омске, то на выезде сложно будет сравнять
10:55 Форсберг, Мэйсон и Юханссон – звёзды дня в НХЛ
10:46 НХЛ: Будро – главный претендент на приз лучшему тренеру по итогам 3/4 сезона
10:45 НХЛ: Дубник – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам 3/4 сезона
10:42 Нилл: Одуйе дана возможность сыграть в плей-офф, «Далласу» – кое-что получить
10:27 «Спартак» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Стоа
10:20 Овечкин: хватит разговоров, пора начать что-то делать
10:04 «Монреаль» выменял Отта у «Детройта» за выбор в 6-м раунде драфта-2018
10:01 «Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта
09:55 «Монреаль» обменял форварда Деарнэ в «Эдмонтон» на защитника Дэвидсона
09:40 «Даллас» обменял защитника Одуйю в «Чикаго»
09:25 Генменеджер «Сент-Луиса»: не хочу говорить о Соботке. Этот корабль уплыл
09:23 Лайне вновь возглавил гонки снайперов и бомбардиров среди новичков в НХЛ
09:15 К форварду «Аризоны» Врбате интерес у 8 команд НХЛ
09:15 Генменеджер «Детройта»: думаю, совершим ещё пару обменов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+