«Авангард» не фаворит, «Салават» «убит»? Мнение экспертов

Гуськов: Голкиперы «Торпедо» пропускают обидные голы.

Гомоляко: «Адмирал» дома на маленькой площадке выглядел гораздо предпочтительнее.

Бадюков: То, что произошло на последних минутах, огромное разочарование для «Салавата».

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора», заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион Россиии чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр: Это две такие пары, где всё до сих пор не ясно. «Локомотиву», думаю, под силу сегодня завершить серию, ярославцы могут это сделать. А вот «Торпедо» просто так не будет сдаваться, и вряд ли «Динамо» будет праздновать сегодня победу. Конечно, и Минск, и Нижний Новгород будут биться до последнего, но у «Локомотива» больше шансов закончить серию с минским «Динамо».Московское «Динамо» и «Торпедо» — абсолютно равные команды. Игра идёт жёсткая, порой даже грубая. Но нижегородцы пропустили два гола в прошлом матче, позволили сопернику сравнять, а в овертайме Проскуряков ошибся, должен был эту шайбу прижимать.: У «Локомотива» отличный шанс закончить серию дома, немного не получилась вторая игра в Минске. «Динамо» не хотело проигрывать серию всухую, для них это было бы провалом. Но, считаю, ярославцам по силам уже сегодня выйти в следующий раунд. «Локомотив» на пятый матч выйдет ещё более мобильным, заряженным на результат и нацеленным на ворота. Показалось, что в прошлом матче ярославцы хотели добить соперника и как можно быстрее поехать домой, закончив серию.Голкиперы «Торпедо» пропускают обидные голы. Что Бирюков, что Проскуряков по ходу матча команду много раз выручали, но в какой-то момент допускали ошибки. По самоотдаче и по тому, как проходит серия, невозможно кому-то отдать предпочтение. Не удивлюсь, если сегодня серия переедет в Нижний Новгород. Кто больше сконцентрирован, физически лучше подготовлен, тот и пройдёт дальше.: «Динамо» сегодня победит, не знаю, будет ли овертайм и в этот раз. Но у «Торпедо» есть серьёзная потеря в нападении — в этом сезоне больше не сыграет Даугавиньш. У московского «Динамо» больше шансов победить дома, а учитывая, что в серии счёт 3-1, то и закончить бело-голубые могут в этот вечер.Маловероятно, что минское «Динамо» сможет с 0-3 отыграться, вряд ли «Локомотив» дома позволит сопернику победить. Ярославцы сыграют собранно, по тем скоростям, которые они показывали, видно, что команда может прибавить. Минск же просто начал использовать моменты, за счёт этого и выиграл один матч.: У московского «Динамо» все четыре игры дошли до овертаймов, поэтому всё могло и в ту, и в другую сторону повернуться. Неправильно говорить, что сегодня закончится серия. Ошибки вратарей «Торпедо» — следствие действий другой команды, где-то он устал, но просто так ошибки не случаются на ровном месте.В противостоянии «Локомотива» и минского «Динамо» шансов больше у ярославцев. Они играют дома, но, вполне вероятно, что Минск нашёл какое-то противоядие и сможет дать бой.: Фаворитом он считался, только потому что там собрано больше опытных хоккеистов и начинали они серию дома. «Адмирал» дома на маленькой площадке выглядел гораздо предпочтительнее, тем более в последних двух матчах они очень много держали шайбу и владели инициативой. Посмотрим, как сыграют в Омске, если «Авангард» проиграет дома, то команде Канарейкина будет уже гораздо сложнее во Владивостоке сравнять счёт. Если «Адмирал» пройдёт в следующий раунд, то, несомненно, это будет громкая сенсация.: На данный момент всё-таки назвал бы «Авангард» фаворитом, поскольку следующая игра в Омске. Подопечные Канарейкина играют получше в родных стенах. От завтрашней игры будет зависеть всё. Во Владивостоке омичам пришлось тяжело, но любым соперникам на Дальнем Востоке играть сложно — длительный перелёт, смена часовых поясов влияет на готовность команды. Игроки «Адмирала» же приспособились к таким поездкам, а вот гостям там непросто.: Сенсация, конечно, случиться может, но всё равно считаю фаворитом «Авангард». Следующая игра в Омске, а домашняя арена даёт больше шансов на победу — поддержка трибун, небольшие судейские вопросики, больше играешь в большинстве, так как более агрессивный. Исполнителей и технарей в «Авангарде» больше, «Адмирал» же зацепился за свои сильные стороны — матчи дома, маленькие площадки, агрессивная игра в атаке.: «Авангард» был фаворитом лишь потому, что выходил со второго места, а «Адмирал» с седьмого. Но в плей-офф нет фаворитов и аутсайдеров. Если бы игра определялась по комплектованию команды, то интерес к хоккею мы бы потеряли. Исполнительское мастерство проявляется на льду, а то, что на бумаге, — это всё лирика.: Однозначно тут сказать нельзя, все игры в «зелёном дерби» были равные. В предыдущем матче Уфа владела инициативой, но все атаки у неё проходили по периметру, и мало кто играл под воротами, поэтому у них было мало бросков по воротам «Ак Барса». Не было смысла бросать из средней зоны, так как у ворот не было никого, а шайбой, вроде как, «Салават» владел больше. Думаю, уфимцам будет очень сложно отыграться, но это же хоккей, в команде все мужики, которые будут биться до последнего.: Вполне возможно, так и будет. «Салават» сам отдаёт игры сопернику. Здесь стоит говорить о дисциплине. Когда ты пропускаешь в двух матчах на последних секундах, не в проходных играх, а в плей-офф, то стоит задуматься, кто и как выполняет свои функции на льду. Уфимцы дарят подарки «Ак Барсу». Отлично играли весь матч, сравняли счёт и просто напросто отдали игру, которую могли вытащить. Если «Салават Юлаев» не будет делать такие подарки, то шансы вытащить серию у них есть.: Скорей всего, «Ак Барс» и победит, хотя хотелось бы увидеть семь матчей в «зелёном дерби». То, что произошло на последних минутах, огромное разочарование для «Салавата». Уфимцы понимают, что упущен огромный шанс вернуться в серию. Но «Ак Барс» действительно играл лучше. Всякое может случиться, но вряд ли «Салават» победит в этом противостоянии.: Пропускать голы на последних минутах — это кощунство, это морально деморализует любую команду. Здесь нужно смотреть в корень и анализировать, почему так происходит. Психологический какой-то надлом идёт. Есть выражение «играть от свистка до свистка все 60 минут». У «Салавата» этого не происходит, а почему — это внутренняя кухня команды. Эта ситуация психологически давит и убивает.