Русская мафия атакует «Торонто». Соцсети игроков НХЛ

В гостях у Тарасенко
На прошлой неделе игроки «Сент-Луиса» получили несколько выходных. Отдыхать, конечно же, приятнее в компании. Поэтому Наиль Якупов решил заглянуть в гости к Владимиру и Яне Тарасенко. Кажется, ребята отлично провели время.
Мексиканские каникулы Абделькадера
Несколько месяцев назад нападающий «Детройта» сделал предложение своей девушке прямо на льду, но только сейчас молодым людям удалось вырваться в романтическое путешествие. Джастин и Юлия для отдыха выбрали жаркую Мексику.
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Татар с любимой
Компанию Абделькадеру на мексиканском курорте составил одноклубник Томаш Татар. 26-летний словак отправился отдыхать со своей красавицей-подругой Люсией.
Физкульт-привет от Слепышева
Когда в России все мужчины отмечали День защитника Отечества, Антон Слепышев с товарищами по команде катался по Вашингтону на велосипедах. В столице США уже пахнет весной!
Главные болельщики Куница
У Криса Куница большая и дружная семья, которая поддерживает «Питтсбург» на каждом домашнем матче. «Как хотелось бы, чтобы все семьи были такие красивые и счастливые», — умилялись в комментариях фанаты.
Шубская скучает по Майами
Супруга Александра Овечкина ранним утром в Вашингтоне вспоминала выходные в Майами. В НХЛ же не за горами финиш регулярного чемпионата, и Александру с «Кэпиталз» будет точно не до отдыха.
Опасный Якупов
Наиль Якупов — отличный стрелок. В прошлый раз нападающий «Сент-Луиса» стрелял в тире, а теперь решил поупражняться на открытом воздухе. «С калаша попробуй, понравится!» — посоветовали Наилю в комментариях.
Гонщик Лайне
Форвард «Виннипега» похвастался перед подписчиками новым скоростным авто. На такой машине Патрик Лайне точно обгонит всех конкурентов.
Любимов и любимая
Накануне пенсильванского дерби с «Питтсбургом» нападающий «Филадельфии» покатался на коньках с супругой. Роман Любимов в НХЛ выступает только первый сезон, а уже чувствует себя за океаном как дома!
Владимир и мини-Владимир
«Твиттер» НХЛ буквально взорвался восторженными и умилительными сообщениями после публикации этого короткого видео. Владимир Тарасенко во время матча подъехал к трибунам и через стекло дал пять своему маленькому сыну. Невероятно трогательно!
Русская мафия
В «Торонто» россиян всё больше. Несколько недель назад к Никите Зайцеву и Никите Сошникову присоединился Алексей Марченко. Русская мафия атакует канадский мегаполис!