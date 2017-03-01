Куда уйдут Дюшейн и Куликов? Дедлайн в НХЛ. LIVE

Пока что у нас всё достаточно спокойно — рынок молчит, хотя слухов хоть отбавляй. Давайте быстро пробежимся по основным сделкам, совершённым за предыдущую неделю. Защитник «Сент-Луиса» Кевин Шаттенкирк перешёл к «Вашингтон», вратарь «Тампы» Бен Бишоп освободил дорогу Андрею Василевскому и отправился в «Лос-Анджелес», Мартин Ганзал сменил «Аризону» на «Миннесоту», Алекс Барроуз переехал из «Ванкувера» в «Оттаву», а Патрик Ивз из Техаса перебрался в солнечную Калифорнию.Здравствуйте, дорогие друзья! В Национальной хоккейной лиге сегодня дедлайн — последний день, когда разрешены переходы игроков из команды в команду. Трансферная активность обещает быть достаточно серьёзной, а главными фигурантами Юрьева дня должны стать форварды «Колорадо» Мэтт Дюшейн и Габриэль Ландеског. Кроме этого, серьёзный интерес представляет и судьба защитника «Баффало» Дмитрия Куликова. Закрытие окна состоится в 23.00 по московскому времени.