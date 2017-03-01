Не неудачник, а герой! Терещенко и «Динамо» выбили «Торпедо»

Впервые в истории КХЛ первые четыре матча стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина заканчивались исключительно в овертайме. Московское «Динамо» и «Торпедо стали первооткрывателями. Вообще это противостояние получается самым увлекательным и боевым на Западе. Пусть бело-голубые и ведут 3-1, однако торпедовцы постоянно доставляют титулованному сопернику массу проблем.Конечно, не обходится без травм. У «Торпедо» с переломом выбыл до конца серии форвард, повреждение и у. Из динамовцев давно лечится, а вотне попал в состав по игровым причинам. Тренерам приходится искать резервы, перекраивать звенья, но это нормальный опыт для плей-офф.Уже в первом периоде Миронов неудачно сменился, а его команда получила две минуты за нарушение численного состава. В большинстве неплохой момент был у. Американец щёлкнул от синей линии – Ерёменко отразил шайбу в сторону.Ближе к середине периода у скамейки «Торпедо» что-то не поделилис одной стороны и– с другой. В действиях команд было заметно много брака. Постоянные ошибки в передачах не позволяли играть в комбинационный хоккей.Своё большинство заработало и «Динамо» — за подножку нанаказали. На бросок выводили, однакооказался надёжен. Михаил снова вернули в ворота нижегородцев. Значит, поле голаон оклемался. Не справился Михаил с добиваниемс пятака. Яков не побоялся подключиться в атаку, риск оказался оправдан.Во второй двадцатиминутке «Динамо» начало играть проще, а «Торпедо» серьёзно прибавило, сразу забрасывая шайбу в чужую зону и включая прессинг. Пришлось отбиваться после двухминутного штрафа, когда в очередной раз мощно атаковал защитник. Был шанс отличиться и у Нормана.Очень неудачно играл против бывшей команды защитник, раз за разом совершавший серьёзные ошибки. В одном из эпизодов он буквально выложил шайбу на клюшку. Денис, как показалось, сам не ожидал такого подарка. Подвёл «Торпедо», ударивший соперника клюшкой. С дисциплиной у гостей полного порядка не наблюдалось. Отсюда и второй гол.Цветков выдал пас-конфетку на, а, стоявший рядом, охранял кукурузу, вместо того, чтобы выталкивать Артёма с пятака. Такие действия в защитене приветствует. Пропущенный гол ничему волжан не научил и ещё один фол незадолго до сирены выписали. 2:0 – с таким счётом команды отправились на перерыв, положение «Торпедо» было всё хуже. За второй периодпотревожили всего четыре раза.Третий период начался с грубой атакина. Артём улетел в борт, а затем едва поднялся со льда и отправился в раздевалку при помощи врачей. Скудра подозвал к себе главного арбитра, что-то эмоционально ему высказывая. Тот решения не изменил: 5+20 и удаление до конца игры.Следом атаковал соперника в голову, «Динамо» получило шанс сыграть пять на три. Серия бросков отцели не достигла, зато Бирюкову досталось. К Михаилу по ходу встречи не было никаких претензий.Торпедовцев вернул в игру гол, который со второй попытки пробилуже выскакивал из бокса для штрафников, но не успел помочь партнёрам.сделал строгий выговор хоккеистам на лавке. Чтобы те не расслаблялись.Концовка получилась жаркой. По-другому и быть не могло. Последний шанс гости получили в результате штрафавзял тайм-аут, затем выпустил на лёд шестого полевого вместо голкипера, однако «Торпедо» так и не забило. Зато забил Алексей, отсидевший удаление, выскочивший на лёд, убежавший оти отправивший шайбу в пустые ворота.3:1 в матче и 4-1 в серии. «Динамо» оказалось сильнее «Торпедо», а встреча наконец-то закончилась в основное время. Единственная из всех пяти. Нижегородцы завершили сезон, не сумев совладать с серьёзным соперником, а «Динамо» в полуфинале Западной конференции сразится со СКА.Мы уже в предвкушении!