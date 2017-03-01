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175 лет назад 2016
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«Динамо» (Москва) — «Торпедо» — 3:1
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Не неудачник, а герой! Терещенко и «Динамо» выбили «Торпедо»

Форвард «Динамо» Алексей Терещенко мог стать антигероем матча, схлопотав удаление в концовке. Но именно он забил третью шайбу торпедовцам.
1 марта 2017, среда. 22:30. Хоккей
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Впервые в истории КХЛ первые четыре матча стартовой серии плей-офф Кубка Гагарина заканчивались исключительно в овертайме. Московское «Динамо» и «Торпедо стали первооткрывателями. Вообще это противостояние получается самым увлекательным и боевым на Западе. Пусть бело-голубые и ведут 3-1, однако торпедовцы постоянно доставляют титулованному сопернику массу проблем.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 марта 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 – Рылов (Цветков, Фёдоров) – 16:00 (5x5), 2:0 – Фёдоров (Цветков) – 37:42 (5x4), 2:1 – Ураков (Кулёмин, Рассказов) – 52:12 (5x5), 3:1 – Терещенко (Кутейкин) – 59:28 (en)

Конечно, не обходится без травм. У «Торпедо» с переломом выбыл до конца серии форвард Каспарс Даугавиньш, повреждение и у Владимира Галузина. Из динамовцев давно лечится Мэт Робинсон, а вот Лукаш Кашпар не попал в состав по игровым причинам. Тренерам приходится искать резервы, перекраивать звенья, но это нормальный опыт для плей-офф.

Уже в первом периоде Миронов неудачно сменился, а его команда получила две минуты за нарушение численного состава. В большинстве неплохой момент был у Лёфквиста. Американец щёлкнул от синей линии – Ерёменко отразил шайбу в сторону.

Ближе к середине периода у скамейки «Торпедо» что-то не поделили Цветков и Фёдоров с одной стороны и Мозер с Веряевым – с другой. В действиях команд было заметно много брака. Постоянные ошибки в передачах не позволяли играть в комбинационный хоккей.

Своё большинство заработало и «Динамо» — за подножку на Галимове наказали Сёмина. На бросок выводили Вишневского, Карсумса, однако Бирюков оказался надёжен. Михаил снова вернули в ворота нижегородцев. Значит, поле гола Кутейкина он оклемался. Не справился Михаил с добиванием Рылова с пятака. Яков не побоялся подключиться в атаку, риск оказался оправдан.

Во второй двадцатиминутке «Динамо» начало играть проще, а «Торпедо» серьёзно прибавило, сразу забрасывая шайбу в чужую зону и включая прессинг. Пришлось отбиваться после двухминутного штрафа Терещенко, когда в очередной раз мощно атаковал защитник Лёфквист. Был шанс отличиться и у Нормана.

Очень неудачно играл против бывшей команды защитник Баранцев, раз за разом совершавший серьёзные ошибки. В одном из эпизодов он буквально выложил шайбу на клюшку Кокареву. Денис, как показалось, сам не ожидал такого подарка. Подвёл «Торпедо» Ильин, ударивший соперника клюшкой. С дисциплиной у гостей полного порядка не наблюдалось. Отсюда и второй гол.

Цветков выдал пас-конфетку на Фёдорова, а Желдаков, стоявший рядом, охранял кукурузу, вместо того, чтобы выталкивать Артёма с пятака. Такие действия в защите Скудра не приветствует. Пропущенный гол ничему волжан не научил и ещё один фол незадолго до сирены выписали Батлеру. 2:0 – с таким счётом команды отправились на перерыв, положение «Торпедо» было всё хуже. За второй период Ерёменко потревожили всего четыре раза.

Третий период начался с грубой атаки Потапова на Фёдорове. Артём улетел в борт, а затем едва поднялся со льда и отправился в раздевалку при помощи врачей. Скудра подозвал к себе главного арбитра, что-то эмоционально ему высказывая. Тот решения не изменил: 5+20 и удаление до конца игры.

Следом атаковал соперника в голову Брэндон Макмиллан, «Динамо» получило шанс сыграть пять на три. Серия бросков от Кутейкина цели не достигла, зато Бирюкову досталось. К Михаилу по ходу встречи не было никаких претензий.

Торпедовцев вернул в игру гол Кирилла Уракова, который со второй попытки пробил Ерёменко. Кокарев уже выскакивал из бокса для штрафников, но не успел помочь партнёрам. Сергей Орешкин сделал строгий выговор хоккеистам на лавке. Чтобы те не расслаблялись.

Концовка получилась жаркой. По-другому и быть не могло. Последний шанс гости получили в результате штрафа Терещенко. Скудра взял тайм-аут, затем выпустил на лёд шестого полевого вместо голкипера, однако «Торпедо» так и не забило. Зато забил Алексей, отсидевший удаление, выскочивший на лёд, убежавший от Аляева и отправивший шайбу в пустые ворота.

3:1 в матче и 4-1 в серии. «Динамо» оказалось сильнее «Торпедо», а встреча наконец-то закончилась в основное время. Единственная из всех пяти. Нижегородцы завершили сезон, не сумев совладать с серьёзным соперником, а «Динамо» в полуфинале Западной конференции сразится со СКА.

Мы уже в предвкушении!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва ХК Торпедо Кубок Гагарина
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