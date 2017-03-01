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175 лет назад 2016
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Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Полуфиналы Запада: «Динамо» — к Знарку, «Локомотив» — в столицу

Определились все полуфиналисты Запада, «Кузню» возглавит Шахрайчук, а «Спартак» в следующем сезоне будет играть в «ВТБ Ледовом дворце».
1 марта 2017, среда. 23:00. Хоккей

«Спартак» проведёт все домашние матчи сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце»


«Спартак» проведёт все домашние игры сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце», сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов. В сезоне-2016/17 «Спартак» провёл большую часть домашних матчей в МСА «Лужники».

«В принципе, всё утверждено, осталось решить несколько нюансов, и в следующем сезоне в «ВТБ Ледовом дворце» будем играть все матчи. Здесь можем сделать всё необходимое для болельщиков, и ясно, что это один из лучших дворцов в Москве. Думаю, что лига пойдёт навстречу, чтобы «Спартак» и «Динамо» провели все свои домашние матчи именно в этом месте», — сказал Жамнов.

Новым главным тренером «Кузни» станет Вадим Шахрайчук


Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет Вадим Шахрайчук. В тренерский штаб специалиста также войдёт Константин Симчук.

Сегодня было объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.

Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды из России, Украины и Словакии.

Последним местом работы Шахрайчука была украинская команда «Дженералз», где он занимал пост главного тренера.

Также генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев сообщил о появлении легионеров в команде. «Однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться и будем рассчитывать, что они займут лидирующие позиции в команде. Плюс есть те ребята, которые в этом сезоне подросли и выступили неплохо», — сказал Зиновьев.

«Локомотив» дожал минчан дома


Ярославцы без видимых проблем расправились дома с минским «Динамо». Интрига в матче жила первые 20 минут. В середине первого периода Роб Клинкхаммер выкатился из-за ворот Мурыгина и бросил в дальнюю девятку. Однако хозяева быстро отыгрались стараниями Стаффана Кронвалля.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 марта 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 1 1:1, 1:0, 2:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Клинкхаммер (Коробов) – 11:47 (5x5), 1:1 – Кронвалль (Козун, Контиола) – 17:09 (5x5), 2:1 – Коледов (Лугин, Локтионов) – 35:14 (5x5), 3:1 – Козун (Кронвалль) – 50:38 (5x4), 4:1 – Тальбо (Козун, Контиола) – 59:24 (en)

После перерыва «Локомотив» преобразился и вырвался вперёд. В заключительном периоде хозяева заработали большинство, и Брэндон Козун забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф. Точку в этом противостоянии поставил Максим Тальбо, забив в пустые ворота «Динамо». Команда Кудашова победила в серии 4-1. Минск отправляется в отпуск, а ярославцы готовятся к битве с ЦСКА.

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«Торпедо» повержено без овертайма

В пятом матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» сумело обыграть нижегородскую команду, обойдясь в этот раз без овертайма. Накануне встречи стало известно, что Скудра лишился нападающего — Каспар Даугавиньш в предыдущем матче получил перелом руки и выбыл до конца сезона.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 марта 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 – Рылов (Цветков, Фёдоров) – 16:00 (5x5), 2:0 – Фёдоров (Цветков) – 37:42 (5x4), 2:1 – Ураков (Кулёмин, Рассказов) – 52:12 (5x5), 3:1 – Терещенко (Кутейкин) – 59:28 (en)

Бело-голубые вырвались вперёд на 16-й минуте встречи. Яков Рылов добил шайбу в ворота после броска Цветкова. После перерыва вместо того, чтобы отыгрываться, торпедовцы принялись зарабатывать удаления. «Динамовцам» удалось реализовать большинство и увеличить преимущество.

Казалось, что крест на шансах Нижнего Новгорода поставил Алексей Потапов, в начале третьего периода заработав дисциплинарный штраф и оставив свою команду на пять минут в меньшинстве.

Но за восемь минут до финальной сирены Кирилл Ураков вернул свою команду в игру. На последних минутах «Торпедо» получило численное преимущество, однако реализовать его не сумело. Вместо этого «Динамо» к радости трибун забросило третью шайбу и довело матч до победы. Счёт в серии 4-1 в пользу москвичей, в полуфинале Западной конференции бело-голубых ждёт СКА.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Металлург Нк ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
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