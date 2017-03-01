Полуфиналы Запада: «Динамо» — к Знарку, «Локомотив» — в столицу

«Спартак» проведёт все домашние матчи сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце»

Новым главным тренером «Кузни» станет Вадим Шахрайчук

«Локомотив» дожал минчан дома

«Торпедо» повержено без овертайма

«Спартак» проведёт все домашние игры сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце», сообщил генеральный менеджер клуба. В сезоне-2016/17 «Спартак» провёл большую часть домашних матчей в МСА «Лужники».«В принципе, всё утверждено, осталось решить несколько нюансов, и в следующем сезоне в «ВТБ Ледовом дворце» будем играть все матчи. Здесь можем сделать всё необходимое для болельщиков, и ясно, что это один из лучших дворцов в Москве. Думаю, что лига пойдёт навстречу, чтобы «Спартак» и «Динамо» провели все свои домашние матчи именно в этом месте», — сказал Жамнов.Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет. В тренерский штаб специалиста также войдётСегодня было объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды из России, Украины и Словакии.Последним местом работы Шахрайчука была украинская команда «Дженералз», где он занимал пост главного тренера.Также генеральный директор новокузнецкого «Металлурга»сообщил о появлении легионеров в команде. «Однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться и будем рассчитывать, что они займут лидирующие позиции в команде. Плюс есть те ребята, которые в этом сезоне подросли и выступили неплохо», — сказал Зиновьев.Ярославцы без видимых проблем расправились дома с минским «Динамо». Интрига в матче жила первые 20 минут. В середине первого периодавыкатился из-за ворот Мурыгина и бросил в дальнюю девятку. Однако хозяева быстро отыгрались стараниямиПосле перерыва «Локомотив» преобразился и вырвался вперёд. В заключительном периоде хозяева заработали большинство, изабросил первую шайбу в нынешнем плей-офф. Точку в этом противостоянии поставил, забив в пустые ворота «Динамо». Команда Кудашова победила в серии 4-1. Минск отправляется в отпуск, а ярославцы готовятся к битве с ЦСКА.В пятом матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» сумело обыграть нижегородскую команду, обойдясь в этот раз без овертайма. Накануне встречи стало известно, что Скудра лишился нападающего —в предыдущем матче получил перелом руки и выбыл до конца сезона.Бело-голубые вырвались вперёд на 16-й минуте встречи.добил шайбу в ворота после броска Цветкова. После перерыва вместо того, чтобы отыгрываться, торпедовцы принялись зарабатывать удаления. «Динамовцам» удалось реализовать большинство и увеличить преимущество.Казалось, что крест на шансах Нижнего Новгорода поставил, в начале третьего периода заработав дисциплинарный штраф и оставив свою команду на пять минут в меньшинстве.Но за восемь минут до финальной сиренывернул свою команду в игру. На последних минутах «Торпедо» получило численное преимущество, однако реализовать его не сумело. Вместо этого «Динамо» к радости трибун забросило третью шайбу и довело матч до победы. Счёт в серии 4-1 в пользу москвичей, в полуфинале Западной конференции бело-голубых ждёт СКА.