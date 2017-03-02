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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин
Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Последний матч Захаркина в «Салавате»? Вся жара пришла на Восток

«Салават» победит, несмотря на проблемы, «Адмирал» опять проиграет гостевой кубковый матч, а «Магнитка» оформит победу в серии.
2 марта 2017, четверг. 09:00. Хоккей

«Авангард» — «Адмирал»


Дальневосточники превзошли все ожидания, победив дважды дома, и утянули «Авангард» в длинную серию. «Моряки» не стесняются играть с омичами первым номером, и такая тактика даёт плоды. Серьёзным подспорьем для команды Александра Андриевского стала и вдохновенная игра Максима Казакова, который в матчах против родной команды показывает лучший хоккей в карьере. Игроки «Адмирала» поверили не только в то, что могут играть с «Авангардом» на равных, но и в удачный для себя исход серии. Вот только одна вершина до сих пор остаётся непокоренной для «моряков»: они ещё ни разу в плей-офф не побеждали в гостях. Предстоящий пятый матч серии — прекрасная возможность это исправить, тем более что психологическое преимущество явно на стороне «Адмирала».

Впрочем, равный счёт серии не только заслуга хоккеистов с Дальнего Востока, но и результат невразумительной игры «Авангарда». Более мастеровитые «ястребы» не спешат пользоваться своим преимуществом в классе и позволяют голодным до побед «морякам» слишком многое в этой серии. Кроме того, куда-то пропала надёжность Доминика Фурха, а опытная оборона омичей раз за разом теряется при натиске «Адмирала». После двух дальневосточных оплеух «ястребы» наверняка поняли, что пройти соперника, играя в вальяжный и экономный хоккей, не удастся, и в пятой игре зрители наверняка увидят злой и заряженный «Авангард».

Наш прогноз: перед домашними трибунами «Авангард» соберётся и вновь поведёт в серии.

>>> «Авангард» не фаворит, «Салават» «убит»? Мнение экспертов

«Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар»


«Металлург» достаточно неожиданно проиграл в Пекине и не смог оформить выход в следующий раунд в минимальные сроки. Вполне возможно, что Илья Воробьёв вовсе не ставил перед своей командой такой задачи, ведь в случае быстрой победы «Металлург» ожидал недельный простой перед вторым раундом, а играть всегда лучше, чем тренироваться. Но, разумеется, «Куньлунь» заслужил свою победу. В китайской команде нет таких мастеров, как в первом звене «Магнитки», но «драконы» держат удар и не позволяют себе разваливаться по ходу игры, как, например, ещё один дебютант этого плей-офф из Подольска.
После двух дальневосточных оплеух «ястребы» наверняка поняли, что пройти соперника, играя в вальяжный и экономный хоккей, не удастся.

Кстати, о первой тройке уральцев: лидеры «Металлурга» пока находятся в тени и не блещут привычной результативностью, что во многом и позволяет «Куньлуню» выглядеть достойно. Но впереди пятый матч серии, и затягивать выяснение отношение «Металлургу» нет никакого резона. Во-первых, в таком случае придётся снова лететь в Китай, а во-вторых, пойдут неприятные для уральцев разговоры о возможной сенсации. Поэтому в пятой игре Мозякин со товарищи наверняка выйдут на первые роли, а «Металлург» покажет проблески чемпионской игры.

Наш прогноз: «Магнитка» уверенно победит и выйдет в следующий раунд.

«Трактор» — «Барыс»


Серия между этими командами ожидаемо получается самой непредсказуемой в первом раунде Кубка Гагарина. «Барыс» и «Трактор» по очереди обмениваются победами, а фактор домашней площадки не даёт преимущества ни челябинцам ни астанинцам. Команда Эдуарда Занковца берет своё за счёт активных атакующих действий, но «Барысу» не хватает стабильности. «Трактор» пытается противопоставить сопернику строгую игру от обороны и дисциплину, но это не всегда получается, а атакующим действиям уральцев не хватает креатива. В серии команд с разными стилями огромное значение имеют стартовые минуты каждой встречи, когда становится понятно, под чью диктовку пойдёт игра. Как будет в пятом матче? Предугадать практически невозможно, ведь на ход встречи может повлиять любое событие, будь то вратарская ошибка, глупое удаление или чьи-нибудь успешные индивидуальные действия.

Наш прогноз: попробуем предсказать, что очерёдность побед в этом противостоянии не нарушится, «Барыс» выиграет.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»


Уфимской команде пока катастрофически не везёт в этой серии. «Салават» потерял из-за травм трёх хоккеистов и два раза пропускал решающие голы буквально на последних секундах. Особенно обидное поражение случилось в четвёртой игре: команда Игоря Захаркина смогла сравнять счёт в матче, где практически ничего не получалось, но всё равно уступила. Тут ещё стоит сказать и о невероятном везении Зинэтулы Билялетдинова, которое сопутствует тренеру на протяжении всей клубной карьеры. Теперь счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса», и пятый матч в Казани может стать последним в серии.
В пятой игре Мозякин со товарищи наверняка выйдут на первые роли, а «Металлург» покажет проблески чемпионской игры.

«Ак Барс» вкатился в плей-офф, и сейчас мы видим типичную кубковую казанскую команду: дисциплинированная и жёсткая оборона, эффективная атака, разящее большинство. Кажется, что против такого «Ак Барса» у «Салавата», измученного травмами, нет шансов, особенно на чужой площадке. Но в плей-офф всегда есть место для чуда. Год назад в «зелёном дерби» «Ак Барс» с тем же счётом уступал «Салавату» в серии, но выиграл пятый матч в Уфе, а затем довёл дело до седьмой встречи. Почему бы теперь уфимцам не повторить такой сценарий?

Наш прогноз: вопреки всему, «Салават» победит.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор
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