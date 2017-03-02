Последний матч Захаркина в «Салавате»? Вся жара пришла на Восток

«Авангард» — «Адмирал»

«Металлург» Мг – «Куньлунь Ред Стар»

После двух дальневосточных оплеух «ястребы» наверняка поняли, что пройти соперника, играя в вальяжный и экономный хоккей, не удастся.

«Трактор» — «Барыс»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

В пятой игре Мозякин со товарищи наверняка выйдут на первые роли, а «Металлург» покажет проблески чемпионской игры.

Дальневосточники превзошли все ожидания, победив дважды дома, и утянули «Авангард» в длинную серию. «Моряки» не стесняются играть с омичами первым номером, и такая тактика даёт плоды. Серьёзным подспорьем для командыстала и вдохновенная игра, который в матчах против родной команды показывает лучший хоккей в карьере. Игроки «Адмирала» поверили не только в то, что могут играть с «Авангардом» на равных, но и в удачный для себя исход серии. Вот только одна вершина до сих пор остаётся непокоренной для «моряков»: они ещё ни разу в плей-офф не побеждали в гостях. Предстоящий пятый матч серии — прекрасная возможность это исправить, тем более что психологическое преимущество явно на стороне «Адмирала».Впрочем, равный счёт серии не только заслуга хоккеистов с Дальнего Востока, но и результат невразумительной игры «Авангарда». Более мастеровитые «ястребы» не спешат пользоваться своим преимуществом в классе и позволяют голодным до побед «морякам» слишком многое в этой серии. Кроме того, куда-то пропала надёжность, а опытная оборона омичей раз за разом теряется при натиске «Адмирала». После двух дальневосточных оплеух «ястребы» наверняка поняли, что пройти соперника, играя в вальяжный и экономный хоккей, не удастся, и в пятой игре зрители наверняка увидят злой и заряженный «Авангард».перед домашними трибунами «Авангард» соберётся и вновь поведёт в серии.«Металлург» достаточно неожиданно проиграл в Пекине и не смог оформить выход в следующий раунд в минимальные сроки. Вполне возможно, чтововсе не ставил перед своей командой такой задачи, ведь в случае быстрой победы «Металлург» ожидал недельный простой перед вторым раундом, а играть всегда лучше, чем тренироваться. Но, разумеется, «Куньлунь» заслужил свою победу. В китайской команде нет таких мастеров, как в первом звене «Магнитки», но «драконы» держат удар и не позволяют себе разваливаться по ходу игры, как, например, ещё один дебютант этого плей-офф из Подольска.Кстати, о первой тройке уральцев: лидеры «Металлурга» пока находятся в тени и не блещут привычной результативностью, что во многом и позволяет «Куньлуню» выглядеть достойно. Но впереди пятый матч серии, и затягивать выяснение отношение «Металлургу» нет никакого резона. Во-первых, в таком случае придётся снова лететь в Китай, а во-вторых, пойдут неприятные для уральцев разговоры о возможной сенсации. Поэтому в пятой игре Мозякин со товарищи наверняка выйдут на первые роли, а «Металлург» покажет проблески чемпионской игры.«Магнитка» уверенно победит и выйдет в следующий раунд.Серия между этими командами ожидаемо получается самой непредсказуемой в первом раунде Кубка Гагарина. «Барыс» и «Трактор» по очереди обмениваются победами, а фактор домашней площадки не даёт преимущества ни челябинцам ни астанинцам. Командаберет своё за счёт активных атакующих действий, но «Барысу» не хватает стабильности. «Трактор» пытается противопоставить сопернику строгую игру от обороны и дисциплину, но это не всегда получается, а атакующим действиям уральцев не хватает креатива. В серии команд с разными стилями огромное значение имеют стартовые минуты каждой встречи, когда становится понятно, под чью диктовку пойдёт игра. Как будет в пятом матче? Предугадать практически невозможно, ведь на ход встречи может повлиять любое событие, будь то вратарская ошибка, глупое удаление или чьи-нибудь успешные индивидуальные действия.попробуем предсказать, что очерёдность побед в этом противостоянии не нарушится, «Барыс» выиграет.Уфимской команде пока катастрофически не везёт в этой серии. «Салават» потерял из-за травм трёх хоккеистов и два раза пропускал решающие голы буквально на последних секундах. Особенно обидное поражение случилось в четвёртой игре: командасмогла сравнять счёт в матче, где практически ничего не получалось, но всё равно уступила. Тут ещё стоит сказать и о невероятном везенииа, которое сопутствует тренеру на протяжении всей клубной карьеры. Теперь счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса», и пятый матч в Казани может стать последним в серии.«Ак Барс» вкатился в плей-офф, и сейчас мы видим типичную кубковую казанскую команду: дисциплинированная и жёсткая оборона, эффективная атака, разящее большинство. Кажется, что против такого «Ак Барса» у «Салавата», измученного травмами, нет шансов, особенно на чужой площадке. Но в плей-офф всегда есть место для чуда. Год назад в «зелёном дерби» «Ак Барс» с тем же счётом уступал «Салавату» в серии, но выиграл пятый матч в Уфе, а затем довёл дело до седьмой встречи. Почему бы теперь уфимцам не повторить такой сценарий?вопреки всему, «Салават» победит.