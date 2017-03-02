Без базара. Скучный дедлайн в пользу команды Овечкина

«Вашингтон» с Шаттенкирком – сильнейший за последние 26 лет

Айзерман мастерски расчистил платёжку

«Лос-Анджелес»: неоправданный риск

В АХЛ Голдобин набрал 41 очко в 61 матче в текущем сезоне и к выступлениям на профессиональном уровне вполне готов.

«Детройт» и ощипанные «крылья»

19 сделок в дедлайн констатировали неготовность клубных боссов рисковать в настоящий момент.

«Кэнакс» и Голдобин: с надеждой на будущее

33 игрока НХЛ сменили команды в дедлайн, что стало худшим показателем с сезона-2012/13.

Недвижимые вратари

Настолько скучно в последний день переходов за океаном не было давно. 33 игрока НХЛ сменили команды в дедлайн, что стало худшим показателем с сезона-2012/13, когда их было ещё меньше (30), и общее впечатление от «Юрьева дня» можно охарактеризовать одним словом – разочарование.остались в своих командах до конца нынешнего сезона. Главными победителями дедлайна и предшествовавших ему нескольких трансферных дней стоит назвать «Вашингтон», забравший у «Сент-Луиса» защитника Кевина Шаттенкирка, и генерального менеджера «Тампы», который умело расчистил платёжную ведомость.Именно к такому выводу пришёл аналитик TSN Пьер Макгуайр, комментируя приход в стан «Кэпиталз» защитника «Сент-Луиса», за которого «столичные» отдали форвардов Сэнфорда и Мэлоуна, а также первый раунд драфта.«В настоящий момент у «Вашингтона» сильнейший состав с 1991 года. Помимо мощного подбора центральных нападающих «столичные» подобрали и звёздных праворуких защитников – это Шаттенкирк, Нисканен и Джон Карлсон», — отметил Макгуайр.28-летний Шаттенкирк был героем множества слухов и считался одним из главных призов на трансферном рынке. После его приобретения «Вашингтон» открыто стали называть главным претендентом на Кубок Стэнли в текущем сезоне. «У нас много праворуких защитников. Это роскошь, которую имеет далеко не каждый клуб. Если нам удастся найти нужную «химию», это будет очень хорошо и весело», — не скрывал воодушевления голкипер «столичных». «Теперь «Вашингтон» сделал заявку на Кубок Стэнли. Последнее появление «Кэпиталз» в финале конференции и финале Кубка Стэнли было в 1998 году, когда команда проиграла «Детройту». Сейчас «Вашингтон» близок к тому, чтобы разрушить череду постоянных горьких ожиданий», — так охарактеризовал силу «столичных» после дедлайна обозреватель журнала Sports Illustrated Даниэль Фридмен.Ещё одним победителем дедлайна стоит назвать генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана, который умело ликвидировал накопившиеся излишки в платёжной ведомости команды. Решение сделать выбор в пользуи отправить звёздногов «Лос-Анджелес» принесло «молниям» два раунда драфта, неплохого ветеранаи перспективного защитник Эрика Чернака, не говоря уже об очистке бухгалтерских таблиц от лишних бонусов.Затем Айзерман смог избавиться от 32-летнего финна Валттери Фильппулы, чей 5-миллионный контракт мозолил глаза всем, кто заглядывал в зарплатный список «Тампы»: центрфорвард отправился в «Филадельфию» в обмен на швейцарского защитника-ветерана Штрайта. Как выяснилось чуть позже, это был лишь первый этап сделки, поскольку Штрайт также не был нужен «Лайтнинг» и отправился в «Питтсбург» за четвёртый раунд драфта. Таким образом, южане скинули приличное количество балласта, освободив пространство для летнего подписания контрактов с Джонсоном, Палатом и Друеном, а «пингвины» приобрели защитника из стана злейшего врага, усилив оборону перед кубковыми баталиями.Калифорнийцы отметились рядом сделок, которые можно назвать как минимум спорными. Приобретение Бишопа при живом (хотя и не всегда здоровом)– это излишняя роскошь по содержанию двух медведей в одной берлоге. Словацкий ветеран Будай со своей скромной зарплатой неплохо зарекомендовал себя в роли сменщика, а если ушедший в «Тампу» Чернак сможет стать твёрдым защитником уровня НХЛ, то «короли» могут сильно пожалеть о своём решении.В последний день переходов «Лос-Анджелес» приобрёл у «Колорадо»и отправил в «Монреаль» габаритного «крайка», получив взамен два четвёртых раунда драфта. О приходе в стан «Кингз» Игинлы лучше всего высказался Илья Брызгалов, отметивший, что сейчас известный форвард мало похож на того снайпера, который сверкал в лиге лет 10 назад. «Я провёл против Игинлы много матчей, когда выступал за «Финикс» и «Анахайм». Джером тогда и сейчас – это два разных хоккеиста. Лет 10 назад это был скоростной нападающий с великолепным броском, злой и напористый. Сейчас ему 39 лет, и в нём мало осталось того, что было прежде, время неумолимо идёт вперёд», — сказал Брызгалов.Приобретение ветерана выглядит ещё более странным, если учесть, что командаиграет в рабочий, «трудовой» и жёсткий хоккей, который может оказаться совсем не по вкусу едущему с ярмарки Игинле. Кроме того, «короли» не смогли сбросить балласт в виде почти $ 5 млн зарплаты «стеклянного» Мариана Габорика, чей контракт будет действовать до конца 2021 года.Явным неудачником дедлайна стоит назвать генерального менеджера «Детройта». «Красные крылья» уже не первый год пытаются перестроить команду, но эта перестройка откровенно зашла в тупик, а босс «Ред Уингз» продолжил череду малообъяснимых решений. Если минувшим летом Холланда критиковали за приглашение форварда-ветерана, то теперь ему достаётся за его обмен, поскольку австриец, обладающий скромным контрактом ($ 2 млн) зарекомендовал себя отлично, став лучшим снайпером команды.За Ванека клуб Холланда смог выторговать 24-летнего защитника, чьи перспективы стать полноценным игроком НХЛ несколько туманны, и третий раунд драфта. При этом часть зарплаты отправленного во «Флориду» австрийца «красные крылья» будут продолжать ему выплачивать – теперь уже за то, что он за «Детройт» не играет.Единственным плюсом в резюме «Детройта» в эти трансферные дни можно считать обмен защитникав «Рейнджерс». За 28-летнего оборонца «крылья» выручили второй и третий раунды драфта, что даёт «Детройту» перспективу хорошо поработать на рынке молодых талантов.Единственным россиянином, сменившим команду в эти трансферные дни, стал нападающий Николай Голдобин, который из «Сан-Хосе» перебрался в «Ванкувер» в обмен на форварда. В стане «Шаркс» теперь собирается настоящая датская банда (помимо Хансена в команде есть ещё Миккель Бёдкер), но цена за нападающего, который ни разу в карьере не набирал более 40 очков за сезон, оказалась весьма высокой.Что же касается «Ванкувера», то генеральный менеджерможет считать себя специалистом, грамотно сделавшим свою работу. В «Оттаву» был отправлен опытный нападающий, за которого «Кэнакс» выручил неплохого «проспекта». Что же касается Голдобина, то он был выбран под общим 27-м номером на драфте 2014 года и вполне может раскрыться в «Ванкувере» при должном доверии со стороны тренерского штаба. В АХЛ Николай набрал 41 очко в 61 матче в текущем сезоне и к выступлениям на профессиональном уровне вполне готов.«У него потрясающий бросок. Он просто неуловимый для вратарей», — сказал глава скаутской службы «Шаркс» Тим Берк в январе. Словом, Голдобину осталось только реализовать свой потенциал, использовав «свежий старт» в качестве дополнительной мотивации.Ещё одним разочарованием дедлайна, если не вспоминать о Дюшейне, Ландескоге и Куликове, стало полное замирание вратарского рынка. Сделка с участием Бишопа стала единственной в этом направлении, хотя претендентов на смену команды было предостаточно.и даже– все остались на своих местах, и даже слухов о возможных обменах этих игроков был самый минимум.Таким образом, большая часть интриг, существовавших перед закрытием трансферного окна, осталась нереализованной. 19 сделок в дедлайн констатировали неготовность клубных боссов рисковать в настоящий момент, а главное движение хоккеистов наступит летом, когда новичок лиги «Лас-Вегас» будет набирать себе состав на драфте расширения.