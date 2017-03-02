Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Без базара. Скучный дедлайн в пользу команды Овечкина

Прошедший дедлайн в НХЛ стал одним из скучнейших за последние годы, а главным его триумфатором можно считать «Вашингтон» с Шаттенкирком.
2 марта 2017, четверг. 10:02. Хоккей
>>> Ванек во «Флориде», Игинла — в «Кингз». Главные переходы дедлайна

Настолько скучно в последний день переходов за океаном не было давно. 33 игрока НХЛ сменили команды в дедлайн, что стало худшим показателем с сезона-2012/13, когда их было ещё меньше (30), и общее впечатление от «Юрьева дня» можно охарактеризовать одним словом – разочарование. Мэтт Дюшейн, Габриэль Ландеског, Марк-Андре Флёри, Дмитрий Куликов, Шейн Доан, Радим Врбата остались в своих командах до конца нынешнего сезона. Главными победителями дедлайна и предшествовавших ему нескольких трансферных дней стоит назвать «Вашингтон», забравший у «Сент-Луиса» защитника Кевина Шаттенкирка, и генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана, который умело расчистил платёжную ведомость.

«Вашингтон» с Шаттенкирком – сильнейший за последние 26 лет


Именно к такому выводу пришёл аналитик TSN Пьер Макгуайр, комментируя приход в стан «Кэпиталз» защитника «Сент-Луиса» Кевина Шаттенкирка, за которого «столичные» отдали форвардов Сэнфорда и Мэлоуна, а также первый раунд драфта.
«В настоящий момент у «Вашингтона» сильнейший состав с 1991 года. Помимо мощного подбора центральных нападающих «столичные» подобрали и звёздных праворуких защитников – это Шаттенкирк, Нисканен и Джон Карлсон», — отметил Макгуайр.

28-летний Шаттенкирк был героем множества слухов и считался одним из главных призов на трансферном рынке. После его приобретения «Вашингтон» открыто стали называть главным претендентом на Кубок Стэнли в текущем сезоне. «У нас много праворуких защитников. Это роскошь, которую имеет далеко не каждый клуб. Если нам удастся найти нужную «химию», это будет очень хорошо и весело», — не скрывал воодушевления голкипер «столичных» Брэйден Холтби. «Теперь «Вашингтон» сделал заявку на Кубок Стэнли. Последнее появление «Кэпиталз» в финале конференции и финале Кубка Стэнли было в 1998 году, когда команда проиграла «Детройту». Сейчас «Вашингтон» близок к тому, чтобы разрушить череду постоянных горьких ожиданий», — так охарактеризовал силу «столичных» после дедлайна обозреватель журнала Sports Illustrated Даниэль Фридмен.

Айзерман мастерски расчистил платёжку


Ещё одним победителем дедлайна стоит назвать генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана, который умело ликвидировал накопившиеся излишки в платёжной ведомости команды. Решение сделать выбор в пользу Андрея Василевского и отправить звёздного Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» принесло «молниям» два раунда драфта, неплохого ветерана Петера Будая и перспективного защитник Эрика Чернака, не говоря уже об очистке бухгалтерских таблиц от лишних бонусов.

Затем Айзерман смог избавиться от 32-летнего финна Валттери Фильппулы, чей 5-миллионный контракт мозолил глаза всем, кто заглядывал в зарплатный список «Тампы»: центрфорвард отправился в «Филадельфию» в обмен на швейцарского защитника-ветерана Штрайта. Как выяснилось чуть позже, это был лишь первый этап сделки, поскольку Штрайт также не был нужен «Лайтнинг» и отправился в «Питтсбург» за четвёртый раунд драфта. Таким образом, южане скинули приличное количество балласта, освободив пространство для летнего подписания контрактов с Джонсоном, Палатом и Друеном, а «пингвины» приобрели защитника из стана злейшего врага, усилив оборону перед кубковыми баталиями.

«Лос-Анджелес»: неоправданный риск


Калифорнийцы отметились рядом сделок, которые можно назвать как минимум спорными. Приобретение Бишопа при живом (хотя и не всегда здоровом) Джонатане Куике – это излишняя роскошь по содержанию двух медведей в одной берлоге. Словацкий ветеран Будай со своей скромной зарплатой неплохо зарекомендовал себя в роли сменщика, а если ушедший в «Тампу» Чернак сможет стать твёрдым защитником уровня НХЛ, то «короли» могут сильно пожалеть о своём решении.
В АХЛ Голдобин набрал 41 очко в 61 матче в текущем сезоне и к выступлениям на профессиональном уровне вполне готов.

В последний день переходов «Лос-Анджелес» приобрёл у «Колорадо» Джерома Игинлу и отправил в «Монреаль» габаритного «крайка» Дуайта Кинга, получив взамен два четвёртых раунда драфта. О приходе в стан «Кингз» Игинлы лучше всего высказался Илья Брызгалов, отметивший, что сейчас известный форвард мало похож на того снайпера, который сверкал в лиге лет 10 назад. «Я провёл против Игинлы много матчей, когда выступал за «Финикс» и «Анахайм». Джером тогда и сейчас – это два разных хоккеиста. Лет 10 назад это был скоростной нападающий с великолепным броском, злой и напористый. Сейчас ему 39 лет, и в нём мало осталось того, что было прежде, время неумолимо идёт вперёд», — сказал Брызгалов.

Приобретение ветерана выглядит ещё более странным, если учесть, что команда Дэрилла Саттера играет в рабочий, «трудовой» и жёсткий хоккей, который может оказаться совсем не по вкусу едущему с ярмарки Игинле. Кроме того, «короли» не смогли сбросить балласт в виде почти $ 5 млн зарплаты «стеклянного» Мариана Габорика, чей контракт будет действовать до конца 2021 года.

>>> «Хит» был чистым». Бурмистров покинул лёд на носилках

«Детройт» и ощипанные «крылья»


Явным неудачником дедлайна стоит назвать генерального менеджера «Детройта» Кена Холланда. «Красные крылья» уже не первый год пытаются перестроить команду, но эта перестройка откровенно зашла в тупик, а босс «Ред Уингз» продолжил череду малообъяснимых решений. Если минувшим летом Холланда критиковали за приглашение форварда-ветерана Томаса Ванека, то теперь ему достаётся за его обмен, поскольку австриец, обладающий скромным контрактом ($ 2 млн) зарекомендовал себя отлично, став лучшим снайпером команды.
19 сделок в дедлайн констатировали неготовность клубных боссов рисковать в настоящий момент.

За Ванека клуб Холланда смог выторговать 24-летнего защитника Дилана Макилрэта, чьи перспективы стать полноценным игроком НХЛ несколько туманны, и третий раунд драфта. При этом часть зарплаты отправленного во «Флориду» австрийца «красные крылья» будут продолжать ему выплачивать – теперь уже за то, что он за «Детройт» не играет.

Единственным плюсом в резюме «Детройта» в эти трансферные дни можно считать обмен защитника Брендана Смита в «Рейнджерс». За 28-летнего оборонца «крылья» выручили второй и третий раунды драфта, что даёт «Детройту» перспективу хорошо поработать на рынке молодых талантов.

>>> Дюшейн, Куликов и ещё 8 главных фигур предстоящего дедлайна НХЛ

«Кэнакс» и Голдобин: с надеждой на будущее


Единственным россиянином, сменившим команду в эти трансферные дни, стал нападающий Николай Голдобин, который из «Сан-Хосе» перебрался в «Ванкувер» в обмен на форварда Янника Хансена. В стане «Шаркс» теперь собирается настоящая датская банда (помимо Хансена в команде есть ещё Миккель Бёдкер), но цена за нападающего, который ни разу в карьере не набирал более 40 очков за сезон, оказалась весьма высокой.


Что же касается «Ванкувера», то генеральный менеджер Джим Беннинг может считать себя специалистом, грамотно сделавшим свою работу. В «Оттаву» был отправлен опытный нападающий Алекс Барроуз, за которого «Кэнакс» выручил неплохого «проспекта» Джонатана Далена. Что же касается Голдобина, то он был выбран под общим 27-м номером на драфте 2014 года и вполне может раскрыться в «Ванкувере» при должном доверии со стороны тренерского штаба. В АХЛ Николай набрал 41 очко в 61 матче в текущем сезоне и к выступлениям на профессиональном уровне вполне готов.

«У него потрясающий бросок. Он просто неуловимый для вратарей», — сказал глава скаутской службы «Шаркс» Тим Берк в январе. Словом, Голдобину осталось только реализовать свой потенциал, использовав «свежий старт» в качестве дополнительной мотивации.
33 игрока НХЛ сменили команды в дедлайн, что стало худшим показателем с сезона-2012/13.

Недвижимые вратари


Ещё одним разочарованием дедлайна, если не вспоминать о Дюшейне, Ландескоге и Куликове, стало полное замирание вратарского рынка. Сделка с участием Бишопа стала единственной в этом направлении, хотя претендентов на смену команды было предостаточно. Марк-Андре Флёри, Райан Миллер и даже Ярослав Галак – все остались на своих местах, и даже слухов о возможных обменах этих игроков был самый минимум.

Таким образом, большая часть интриг, существовавших перед закрытием трансферного окна, осталась нереализованной. 19 сделок в дедлайн констатировали неготовность клубных боссов рисковать в настоящий момент, а главное движение хоккеистов наступит летом, когда новичок лиги «Лас-Вегас» будет набирать себе состав на драфте расширения.

>>> Василевскому – дорогу! Почему обмен Бишопа – благо для «Тампы»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Лос-Анджелес Кингз Тампа-Бэй Лайтнинг Бен Бишоп
Новости. Хоккей
2 марта 2017, четверг
10:00 Голдобин: хорошо бы забросить 5-7 шайб за 20 матчей в «Ванкувере»
09:39 Форвард «Виннипега» Лайне признан лучшим новичком февраля в НХЛ
09:23 Эксперт TSN: у «Вашингтона» сейчас самый сильный состав с 1991 года
08:55 Кучеров — 1-й игрок «Тампа-Бэй» после Лекавалье, набравший 12 очков в 4 матчах
06:50 «Чикаго» победил «Питтсбург», Кейн оформил хет-трик, Панарин отдал передачу
06:06 Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» в ОТ обыграть «Каролину»
00:58 Граборенко: был рад помочь команде, но так сезон заканчивать нельзя
00:49 Итоги игрового дня МХЛ
00:35 «Нью-Джерси» обменял защитника Куинси в «Коламбус» на Праута
00:06 Результаты матчей плей-офф ВХЛ
1 марта 2017, среда
23:51 Кудашов: в серии с «Динамо» иногда были крупные счета, но они не отражали борьбы
23:45 «Тампа-Бэй» отправил Штрайта в «Питтсбург»
23:34 «Оттава» обменяла Лазара и Костку в «Калгари» на Йокипакку
23:26 Вудкрофт: минское «Динамо» не сумело справиться со скоростями «Локомотива»
23:13 Рассказов: у «Торпедо» огромный потенциал, который мы не реализовали
23:07 Ураков: «Торпедо» допускало ошибки, которые «Динамо» сумело реализовать
23:04 Рылов: когда «Динамо» не реализовало «5 на 3», на льду началась небольшая паника
22:57 Цветков: «Динамо» выиграло серию с «Торпедо» за счёт дисциплины и характера
22:51 Чирлидерши кокетничали, Скудра надувал пузыри. Фото с матча «Динамо» – «Торпедо»
22:50 «Филадельфия» обменяла Штрайта в «Тампа-Бэй», взамен получив Филппулу
22:49 Скудра: у «Динамо» было много большинства, есть вопросы по этой теме
22:40 Орешкин: Кашпар и Хиетанен будут готовы к серии со СКА
22:39 Карпов: у «Динамо» будет много дней на восстановление, всё нормально
22:38 «Колорадо» обменял Мартинсена в «Монреаль» на Андригетто
22:18 Нападающий «Аризоны» Бурмистров выписан из больницы
22:15 Определились полуфинальные пары плей-офф в Западной конференции КХЛ
22:12 «Торонто» отправил Никиту Сошникова в фарм-клуб
22:05 Московское «Динамо» выиграло у «Торпедо» в 5-й игре и вышло в следующий раунд
21:54 Тэйвз, Форсберг и Холтби — лучшие игроки месяца в НХЛ
21:43 «Динамо» — «Торпедо»: Потапов удалён до конца матча, Фёдоров получил травму
21:32 «Локомотив» обыграл минское «Динамо» в 5-м матче серии и вышел во второй раунд
21:27 Джером Игинла в результате обмена перешёл из «Колорадо» в «Лос-Анджелес»
21:12 «Филадельфия» подписала новые контракты с Нойвиртом и Белльмаром
20:55 Ванек: я не самый быстрый хоккеист, но могу положительно влиять на партнёров
20:28 «Монреаль» выменял нападающего Дуайта Кинга у «Лос-Анджелеса»
20:03 «Детройт» обменял форварда Томаса Ванека во «Флориду»
19:56 Генменеджер «Сент-Луиса»: Шаттенкирк был не готов продлевать с нами контракт
19:21 Плей-офф ВХЛ: «Ермак» уступил «Спутнику», «Сокол» обыграл «Зауралье»
19:01 Кто станет лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ?
18:47 Скривенс будет защищать ворота минского «Динамо» в 5 матче серии с «Локомотивом»
18:23 Рутерфорд: не знаю, что пишут и говорят журналисты накануне дедлайна
18:03 Бердников: контракт подходит к концу, в «Кузне» сделали всё, что могли
17:42 «Динамо» и «Торпедо» объявили составы на 5-й матч серии первого раунда
17:38 Новым главным тренером «Кузни» станет Вадим Шахрайчук
17:33 Маклеллан: понимал, что Шаттенкирк усилит «Вашингтон», но не представлял цену
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+