Фантомный фаворит. Что не так с игрой «Авангарда»?

«Авангард» не начинает так, как должен фаворит

Канарейкин заложил физику на второй раунд. Но будет ли он?

На маленькой площадке «ястребы» как в клетке

Если взглянуть на цифры регулярного чемпионата и плей-офф, то можно увидеть на удивление схожие показатели – 15% реализации.

Большинства как не было, так и нет

Стоило серии переехать на «Фетисов-Арену», как в игре омичей обнаружился целый ворох проблем.

Фурх с каждым матчем играет всё хуже

Сбавили Пережогин, Медведев и не только

Провал пары Медведев – Мартынов стал неприятным сюрпризом. Защитники, которые были оплотом обороны «Авангарда» в регулярном чемпионате, вдруг стали неузнаваемы.

Всё ли так плохо?

Как только счёт стал 2-2, эксперты в один голос заговорили, что «Авангард» больше не является фаворитом серии с «Адмиралом». Однако ещё перед стартом плей-офф сомнений в том, кто в этой паре Давид, а кто Голиаф, не было ни у кого. Омичи превосходят дальневосточников по бюджету, подбору игроков, опыту кубковых матчей, а каждая линия «Авангарда» на бумаге выглядят солиднее, чем у соперника.Да только обладая всем, чем необходимо, чтобы считаться фаворитом, сибиряки не играют так, как положено фаворитам, и это главная проблема сегодняшнего «Авангарда», который реализует свой потенциал в лучшем случае на 60%.Говоря о том, как должен играть фаворит, мы подразумеваем игру первым номером. В том числе – мощное начало, которое у командыотсутствует как класс. Вспоминать при каждом удобном случае– моветон, но при нём «ястребы» играли с позиции силы: в давление, агрессивно, начиная подавлять соперника с первых же смен. «Авангард» Канарейкина откровенно осторожничает, даже не пытаясь дать сопернику понять, кто есть кто в хоккейной иерархии. Апофеозом стал первый матч серии, когда на протяжении двух периодов омичи присматривались к «Адмиралу», а происходящее на льду можно было описать не иначе как классической формулой «одни – не могут, другие — не хотят».После поражения в четвёртом матче Канарейкин на пресс-конференции признался, что ему понравился первый период в исполнении его команды. Правда, сравнивал он его с тем же отрезком в предыдущей игре. Но в целом картина такова, что «Авангард» взвинчивает обороты и начинает играть на максимуме только тогда, когда команда окажется припёртой к стенке. Третьи периоды в омских матчах весьма показательны. Разница лишь в том случае, что в первой игре низкая реализация моментов привела к овертайму, а во второй у «Авангарда» залетело буквально всё. Так или иначе, по-настоящему доминирующая команда должна не только включаться в критические моменты, но и сметать соперника со старта. Так, как это обычно делает сборная Канады или, скажем, СКА.Физическая готовность хоккеистов «Авангарда» — чуть ли не главная тема для обсуждений среди болельщиков клуба и специалистов. Ещё тот спад, что накрыл команду в конце регулярного чемпионата, Канарейкин открыто списал на планомерную подготовку к плей-офф. Не знаменитый «запланированный спад» Игоря Захаркина, но весьма любопытно. Фёдор Леонидович пожертвовал концовкой «регулярки» ради того, чтобы команда в оптимальных кондициях подошла к кубковым играм. Но что мы видим? Почти во всех матчах «Адмирал» превосходит омичей в скоростях. Это можно списать на молодость состава «моряков» или стиль игры «ястребов». «Авангард» действительно более академичная команда. Однако то, что омичи не в порядке, бросается в глаза. И если на старте серии им удавалось прибавлять к третьему периоду, в том числе ногами, то теперь это преимущество сошло на нет.Поговаривают, что та самая подготовка Канарейкина к плей-офф рассчитана так, что на пик формы «Авангард» выйдет не в первом раунде, а на более поздних стадиях. Задумка проскочить заведомо более слабого соперника, не показывая максимум возможностей, не нова. Но не сильно ли рискуют омичи, начиная поход за кубком с «гирями на ногах»? Для того чтобы претворить этот сценарий в жизнь, недостаток физики должно компенсировать заметное превосходство в классе. Есть ли оно у «Авангарда»? Если взять каждого игрока в отдельности, то да, но коллективный класс омичей не так заметен. Это подчёркивают и проблемы с большинством, которое во многом является отражением уровня мастерства. Вот и получается, что защитники нередко упускают реактивных форвардов «Адмирала» за спину, а игроки атаки не могут взвинтить темп.Порой значение размера площадки переоценивают. Далеко не всегда разница в пару метров даёт преимущество одной из команд. Скорее стоит говорить о том, подходит ли стиль команды под тот или иной формат коробки. Неужели кто-то думает, что «канадка» может как-то помешать условному ЦСКА только потому, что на домашней арене «армейцев» установлен «аэродром»? Напротив, в условиях, когда нужно лезть на ворота, а каждый бросок представляет опасность, эффективность системыи его последователей только возрастает. Что нельзя сказать про «Авангард» Канарейкина, который играет скорее в стиле старой-доброй Суперлиги, чем современной КХЛ. Отсюда и неудачный выезд на Дальний Восток, который вылился в два поражения, и скользкий счёт в серии.Стоило серии переехать на «Фетисов-Арену», как в игре омичей обнаружился целый ворох проблем. Защитники, перед которыми стоит задача быстрее разгонять атаки, начали чаще ошибаться при выходе из зоны. При дефиците пространства на первый план вышло умение играть под давлением. Но больше всего бросилось в глаза то, насколько велик во Владивостоке был процент брака у, казалось бы, мастеровитых игроков «Авангарда». Пасы в коньки, неудачная обработка шайбы, обрезы – всё это было в арсенале «ястребов» как в третьей, так и, особенно, в четвёртой игре. Канарейкин отметил, что его команде так и не удалось толком зацепиться за шайбу в зоне нападения. Если в Омске «Авангард» ещё мог устраивать затяжные позиционные атаки с кружевами и наматыванием кругов вдоль бортов, то маленькая коробка во Владивостоке лишила «ястребов» любимого занятия.Перестроиться на более простую, но агрессивную тактику, омичи уже не смогли. Да и кто будет бежать сломя голову за вброшенной в зону шайбой? Не Пережогин же. «Беги, бросай, окружай ворота» — это не про команду Канарейкина: как по философии, так и по подбору игроков. Если кто и готов к такому хоккею, так это. Не случайно, только выйдя на лёд после травмы, он оформил дубль в ворота «Адмирала». Однако на одном Бурдасове, прямолинейном, но всегда нацеленном на ворота, омичам не уехать. К счастью для Канарейкина, один, а то и два матча в этой серии его подопечным предстоит сыграть на привычной европейской площадке, где консервативный хоккей не попадает в клетку цейтнота.Ничего нового о большинстве «Авангарда» мы не скажем. Его, в глобальном плане, как не было, так и нет. Если взглянуть на цифры регулярного чемпионата и плей-офф, то можно увидеть на удивление схожие показатели – 15% реализации. Не густо для команды, претендующей на что-то более серьёзное, чем выход во второй раунд. Здесь и сейчас хуже дела с большинством обстоят только у четырёх команд: «Витязя», минского «Динамо», «Торпедо» и… ЦСКА. Показательно, что три первые команды уже закончили свой поход за кубком Гагарина. Из стройных рядов выпадают победители регулярного чемпионата, но этот парадокс вполне можно объяснить игровым стилем и подбором игроков. Москвичи прежде всего настроены на атаки сходу и агрессию, что в большинстве ценится не особо. Про «Авангард» повторить такое не получается даже при всём желании.По факту «Адмирал» в этой серии реализовал всего на одно большинство больше, чем «Авангард». Так почему для омичей, в отличие от их дальневосточных соперников, это насущная проблема? Во-первых, подопечным Канарейкина для того, чтобы забить три шайбы в большинстве, потребовалось 20 попыток, а «морякам» для четырёх – 15. Разница существенная. Во-вторых, и это даже важнее, все три шайбы «Авангарда» в численном неравенстве пришлись на второй матч серии. На тот самый, когда омичей прорвало, а гости, потеряв, напротив, рассыпались. Да и что это были за голы? Лемтюгов забивал, когда словенец ковылял на лавку, то есть фактически в расстановке «5 на 3», а гол Медведева – это не результат отработанной комбинации, а прямой бросок в верхний угол, который зевнул Бобков. Во всех остальных играх серии – шаром покати.тоже не идеально проводит эту серию, иногда оставляя открытыми верхние углы, чем пользуются игроки «Авангарда». Но сомнений, что он выигрывает вратарскую дуэль у, нет никаких. Чешский вратарь, ставший открытием прошлого сезона, и регулярный чемпионат провёл не без помарок. Синдром второго года не обошёл Фурха стороной. Однако то, как он проводит плей-офф, не может не настораживать. Процент отражённых им бросков недотягивает и до отметки в 90%. Во второй игре серии Доминик умудрился пропустить три шайбы с 12 (!) бросков, а в четвёртой «Авангард» во многом подкосило то, как легко Фурх дал забить. Как когда-тов серии с родным «Трактором» терроризировал, так и его тёзка не жалеет вратаря «Авангарда», забив ему уже пять голов в четырёх играх. То, что сибиряков пока не выручает вратарь, действуя от матча к матчу всё менее уверенно, заставляет опасаться за дальнейшие перспективы команды Канарейкина.Можно говорить о так и не наигранном за весь сезон большинстве. Пенять Канарейкину за излишне осторожную тактику. Сетовать на далёкую от идеала функциональную готовность, помноженную на спорное решение улетать сразу после матчей. Но если бы все лидеры «Авангарда» играли на своём уровне, счёт в серии вряд ли бы был 2-2, а значит и этот материал не вышел бы в свет. На первом месте среди разочарований, безусловно,. За четыре матча в его активе голевая передача, но от ветерана больше вреда, чем пользы. Один из самых высокооплачиваемых игроков команды тянул первое звено вниз, и только к третьему матчу Канарейкин решился на то, чтобы поменять его иместами. В игре Пережогина не видно ни желания, ни былого запаса мастерства. Большинство смен он проводит буквально стоя. Неудивительно, что из первого звена, транзитом через третье, к концовке последнего матча он скатился до четвёртого.Разочаровывает в стане «ястребов» не один. В то время покапроводит свой лучший плей-офф в форме омской команды, его напарник по звену Николай Лемтюгов запоминается лишь тем, что выкатывается спиной на пятак. В основном – без результата. С Лемтюгова, как лучшего снайпера и бомбардира команды в «регулярке», спрос особый, но в составе «Авангарда» он далеко не худший. Блёкло выглядит, которого летом приглашали явно не на роль игрока четвёртого звена. Ну а главным претендентом на «падение года» наравне с Пережогиным впору считать. Американец, который крайне резво начал свой омский этап карьеры, к противостоянию со своей бывшей командой подошёл в разобранном состоянии. Сейчас и не скажешь, чем легионер Бут сильнееили любого другого молодого игрока «Авангарда», сидящего в запасе.Наряду с Соботкой свои деньги честно отрабатывают и шведские легионеры омской команды. Пара защитников Густафссон – Анелёв единственная, к которой не может быть претензий. Юнас Анелёв и вовсе лидер всей лиги по показателю полезности: за четыре матча у него «+6» и сразу две шайбы в ворота «Адмирала». Вряд ли многого стоило ждать от Виталия Меньшикова, который, даже когда вызвался в сборную России, не отличался качественным катанием и стабильным первым пасом. Меньшиков чаще других защитников «Авангарда» нарушает правила, банально не успевая за скоростными форвардами «моряков». Никите Никитину, просидевшему первые матча в запасе, не помогла даже канадская коробка, более подходящая для этого габаритного, но неповоротливого защитника. А вот провал пары Медведев – Мартынов стал неприятным сюрпризом. Защитники, которые были оплотом обороны «Авангарда» в регулярном чемпионате, вдруг стали неузнаваемы. Капитан раз за разом ошибается при выводе шайбы из зоны, а из-под Егора забивают победные годы. Дошло до того, что Канарейкин разбил некогда ведущую пару и усадил Мартынова на лавку.Конечно же, нет. Поражения во Владивостоке, которые привели к ничейному счёту в серии, могут стать для «Авангарда» вовсе не началом конца, а щелчком по носу. Не исключено, что у подопечных Канарейкина попросту притупилось ощущение опасности. Сейчас самое время собраться, тем более при своих болельщиках. Вряд ли за пару дней омичи наладят игру в большинстве, да и нынешний Пережогин без помощи волшебной палочки не станет Пережогиным хотя бы трёхлетней давности. Не придёт и пресловутая физика, тем более после очередного тяжёлого перелёта с Дальнего Востока. Однако даже без этого «Авангард» может рассчитывать на то, чтобы выиграть два матчах из трёх и пройти во второй раунд. «Ястребам» поможет домашний «аэродром», на котором они чувствуют себя гораздо комфортнее, чем на «Фетисов-Арене». Достаточно Фурху выйти из крутого пике и показать свой лучший хоккей, чтобы у команды Александра Андриевского возникли проблемы. Омичи по-прежнему более мастеровитая команда, чем «Адмирал», и нужно лишь продемонстрировать это на льду, а не на бумаге. Мотивация – страшная штука, а вкупе с превосходством в классе она работает безотказно.