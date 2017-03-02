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175 лет назад 2016
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Петерис Скудра
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

«Торпедо» нужен главный тренер? Эксперты о первом раунде Запада

Кожевников, Новиков, Занатта о том, нужны ли изменения в «Торпедо» и минском «Динамо», и раскладах полуфинала Западной конференции.
2 марта 2017, четверг. 18:45. Хоккей
>>> Полуфиналы Запада: «Динамо» — к Знарку, «Локомотив» — в столицу

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и экс-главный тренер петербургского СКА Айван Занатта.

— За четыре года в «Торпедо» Петерис Скудра выиграл всего одну серию в плей-офф. Может быть, тренеру нужен новый вызов, а клубу новый наставник?
Кожевников: Конечно, нижегородцам нужен новый главный тренер! Скудра работает три года, но результата нет, притом что команда у нижегородцев опытная, игроки опытные. Игры в плей-офф нет никакой. Против хорошей, плотной игры, которую показало московское «Динамо», они ничего не могут сделать. Может, это их устраивает?

Новиков: В советские времена «Торпедо» было очень самобытным коллективом. Но в той команде были мастера, а эта более работоспособная и боевая. В серии с «Динамо» ей не хватило мастерства, а его создают мастера. Проблема «Торпедо» не в тренере, а в отсутствии мастеров. Класса чуть-чуть не хватает. Как его повысить — это уже вопрос тренерский. Можно открыть внутренний резерв игрока или провести селекцию.

Занатта: Скудра неплохо работает в «Торпедо», всегда можно успеть расстаться с наставником. Здесь, мне кажется, самому Петерису необходимо чуть пересмотреть свой взгляд на хоккей, и дать больше воли и возможности созидать игрокам первого звена. Именно этой креативности и не хватает в каждом плей-офф. Если помните, единственная победа в серии случилась с «Йокеритом», который с трудом набирал состав на игру из-за травм.

— Минское «Динамо» провалило плей-офф, но на хорошем уровне провело регулярный чемпионат. Крэйг Вудкрофт должен продолжить работу с командой?
Кожевников: Для меня странно и непонятно, что там происходит. Это отдельная страна, у них свои порядки. Игра минчан в серии с «Локомотивом» — позорище. Это странно, потому что они неплохо выступали в регулярном сезоне, но в плей-офф вдруг наступил такой провал.

Новиков: Это не нам решать. То, что «Динамо» попало в плей-офф, очевидный шаг вперёд. Белорусский хоккей сделал шаг вперёд, но команде, как и в случае с «Торпедо», не хватило мастерства. «Локомотив» тоже рабочая команда, там всё построено на самоотдаче и на уважении к традициям. Они выше, чем минчане, на сегодняшний день.
Кожевников: Скудра работает три года, но результата нет, притом что команда у нижегородцев опытная, игроки опытные. Игры в плей-офф нет никакой.

Занатта: Крэйг работал только первый год в этом клубе. После немецкой лиги тяжело сразу понять все тонкости подготовки команды к игре в КХЛ. Считаю, что в этом плей-офф он получил неоценимый опыт, который поможет ему пересмотреть своё видение. Они должны дать ему ещё время.

— Есть ли у «Динамо» и «Локомотива» шансы в сериях со СКА и ЦСКА соответственно?
Кожевников: Шансы у них есть, но обеим командам будет тяжело. СКА и ЦСКА — два высококлассных коллектива. У ЦСКА была трудная серия с «Йокеритом», финский клуб хорошо к ней подготовился, а вот противостояние Ярославля с Минском прошло для команды Кудашова как по маслу. Скажу так, что ЦСКА сильнее «Локомотива», а СКА превосходит «Динамо». Но у москвичей есть один серьёзный козырь — у них отлично играет вратарь Ерёменко.

Новиков: У «Динамо», при всём к ним уважении, один шанс из тысячи, не больше. Он есть у любого спортсмена, который выходит на соревнования. А вот «Локомотив» теоретически и практически способен выиграть серию у ЦСКА, но для этого им нужно будет прыгнуть выше головы. Что им может помочь? Тренерская подготовка, хорошая подготовка команды к этому раунду и удача. Если всё это сойдётся, то почему бы и нет? Это будет очень интересная серия.
Новиков: У «Динамо» со СКА, при всём к ним уважении, один шанс из тысячи, не больше.

Занатта: СКА против «Витязя» сыграл очень мощно, конечно же, они явные фавориты в серии с «Динамо». Не стоит забывать, что СКА и «Динамо» — принципиальное противостояние, если «армейцы» будут готовы к жёсткой игре, то у них точно не будет больших проблем. «Локомотив» в плей-офф удивляет. Если весь сезон они прошли буквально на одном легионерском звене, то сейчас играют все четыре линии, и не знаешь, от кого ждать опасности. Если объективно говорить, то по мастерству ярославцы не уступают ЦСКА. Единственный козырь «армейцев» – это их вратарь Илья Сорокин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва ХК Динамо Минск ХК Локомотив ХК СКА ХК Торпедо ХК ЦСКА Александр Кожевников Юрий Новиков
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