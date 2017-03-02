6:0 для Сумманена! «Авангард» громит «Адмирал» на именины Раймо

Молодёжный разогрев в Омске не задался
Как правило, увидеть два матча за день на одной арене можно разве что на предсезонном турнире или на чемпионате мира. Но бывает и так, что игры молодёжной команды предваряют нечто большое. Такую картину можно было наблюдать в четверг в Омске. За несколько часов до того как на лёд «Арены Омск» вышли старые знакомые по первому розыгрышу Кубка Гагарина, немногочисленных зрителей разогревали «Омские Ястребы» и «Толпар». В то время пока команда Фёдора Канарейкина с трудом сдерживает сопротивление «Адмирала», местная «молодёжка» ведёт отчаянную борьбу за плей-офф. И, скажем прямо, разогрев не задался. Хозяева проиграли немотивированным гостям из Уфы, а без очков матч закончила не только связка Ковалёв – Манукян, весь сезон стучащаяся в двери основы, но и Никита Самохвалов, который всего пару дней назад рубился с «Адмиралом» во Владивостоке. Если Канарейкин хотя бы краем глаза видел эту игру, то оптимизма насчёт ближайшего резерва у него точно не прибавилось. Впрочем, для того чтобы вслед за главной командой выйти в плей-офф, «Омским Ястребам» в заключительном матче «регулярки» достаточно набрать одно очко.
Когда просыпаться, как не в день рождения Сумманена?
Раймо Сумманен для Омска фигура культовая. Финн, от чьих выходок болельщики приходили в экстаз, руководство хваталось за голову, а игроки бежали в другие клубы, возведён в лик хоккейных святых. Чуть что – омская хоккейная общественность призывает его на помощь. В крайнем случае вспоминает, насколько зелёной была трава во времена Раймо. Перед пятым матчем серии между «Авангардом» и «Адмиралом» фамилию бывшего главного тренера в Омске произносили особенно часто. И причина не только в невыразительной игре омской команды. Сибирякам, кажется, не хватает в этой серии как раз того напора и агрессии, что были при Сумманене. Но стилистическая ностальгия – не единственный повод, чтобы вспомнить финна добрым словом. 2 марта ему исполняется 55 лет. Когда, как не в день рождения взрывоопасного Раймо, «Авангарду» пробуждаться от спячки? К слову, для самого Сумманена первый раунд далеко не всегда складывался гладко. Дважды, в 2010 году против «Нефтехимика» и в 2015 против «Барыса», он приезжал на пятую игру с тем же счётом 2-2, что сейчас у Канарейкина, но в итоге доводил дело до победы в седьмом матче.
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«Адмирал» теряет Блума, а Пережогин неприкосновенность
Время, когда команды играют одним и тем же составом, прошло. Слишком много претензий к игрокам накопилось с одной стороны и различных болячек – с другой. Джонатон Блум, обычно проводящий больше 20 минут за матч, не смог доиграть прошлую игру из-за травмы и даже не полетел с командой на выезд. Американца, оставшегося во Владивостоке на МРТ, заменил в составе «моряков» Иван Гавриленко. Даже с натяжкой эту рокировку нельзя назвать равноценной, но у Александра Андриевского попросту нет выбора. А вот у его коллеги простор для ротации есть, пусть и минимальный. Канарейкин воспользовался им для того, чтобы сделать то, о чём давно говорили все, кто наблюдал за мучениями Александра Пережогина в этом плей-офф. Главный тренер «Авангарда» не посмотрел ни на статус лучшего снайпера в истории клуба, который принадлежит Пережогину, ни на сумму в его контракте, и оставил форварда вне заявки. Причём столь радикальное хирургическое вмешательство в состав Канарейкин совершил с бухты-барахты, а после того как убрал 37-го номера из первого звена. Один из ветеранов команды звоночек не понял и безобразно провёл четвёртый матч серии. В итоге в составе его заменил Данил Файзуллин, а в стартовом составе вышел Максим Пестушко.
Омск забыл, откуда родом Ткачёв и Казаков?
Помните, как Майк Кинэн, будучи главным тренером «Магнитки», хитрил при заполнении заявочного листа? Действительности соответствовало только стартовое звено Мозякин – Коварж – Зарипов, тогда как другие были перемешаны в хаотичном порядке. Андриевский в серии с «Авангардом» тоже вводит соперников в заблуждение, но по-своему. Уже не первый раз в Омске он выставляет в старте звено Краснослободцев – Ткачёв – Казаков, составленное целиком из омичей. Компанию им составляет Самвел Мнацян, также воспитанник «Авангарда». При этом ни одной смены в таком составе коренные омичи так и не провели. Во всём этом угадывается желание вызвать болельщиков на эмоции по отношению к землякам, находящимся по другую сторону баррикад. Услышать овации на родном льду или даже неодобрительный свист — это в любом случае нечто особенное. Однако ни того, ни другого Ткачёв и Ко так и не дождались. Насколько буднично бессменный диктор «Арены Омск» Надежда Демичева объявила фамилии блудных омичей, настолько же равнодушно их встретили трибуны. Неужели в Омске забыли, откуда родом парни, задающие тон этой серии? Впрочем, ни Ткачёв, ни Казаков в этом конкретном матче не сделали ничего, чтобы напомнить о себе.
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Такого первого периода от «Авангарда» ждали давно!
Несмотря на то что в первой же смене Виктор Александров готов был шокировать не до конца заполненную «Арену Омск», но не попал в пустой угол, стартовый период целиком и полностью остался за омичами. «Авангард» не просто начал играть первым номером, но и включил тот самый «режим фаворита», который от него ждали всю серию. Канарейкин наконец-то решился сыграть против Андриевского с позиции силы, что сразу же дало результат. Сибиряки подолгу владели шайбой, а как только теряли её – моментально накрывали защитников «Адмирала», чтобы начать карусель по новой. Сказать, что «ястребы» доминировали в первой периоде, значит не сказать ничего. Так сразу и не поймёшь, какие цифры более красноречивые: 22-8 по броскам или счёт 3:0 на табло. «Авангард» забивал буквально на любой вкус. Здесь вам и комбинация с участием новоиспечённого игрока первого звена Пестушко, и несколько курьёзный гол Анелёва со скачущей шайбой, и дальний бросок от Меньшикова. Не обошлось без вратарский ошибок, Бобков действительно провёл не лучший матч и после первого периода был заменён, но кто скажет, что счёт не отражал превосходства «Авангарда»? Открытым остаётся лишь один вопрос: почему «ястребы» не играли так с первого же матча серии?
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Фурх не дал «Адмиралу» ни шанса
Играть так, как в первом периоде, на протяжении всего матча «Авангард» не мог чисто физически. Очевидно, что Канарейкин сделал ставку на первые 20 минут, после чего команда, добившись нужного результата, перешла в эконом-режим. «Адмирал» стал чаще гостить в чужой зоне, но все попытки вернуться в игру разбивались об уверенную игру Фурха. Чешский страж ворот «Авангарда» неубедительно смотрелся на выезде, но на отдельно взятый матч собрался. Попытки «моряков» размочить счёт разбивались то о Фурха, то о безупречного Анелёва, который несколько раз хладнокровно зачехлил приморских форвардов. Тем временем «Авангард» лишь наращивал своё превосходство. Забил и Бут, проваливающий серию, и Файзуллин, для которого гол в ворота Никиты Серебрякова стал первым не только в плей-офф, но и вообще в сезоне. 6:0 – с таким счётом «Авангард» разбил соперника, который только-только почувствовал запах крови. Омичи наглядно продемонстрировали, на что способны, но такой счёт ровным счётом ничего не гарантирует команде Канарейкина в шестом матче. Проблемы, с которыми «ястребы» сталкивались на маленькой площадке, никуда не делись. Во Владивостоке Канарейкину предстоит изобрести новый рецепт победы.