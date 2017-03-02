6:0 для Сумманена! «Авангард» громит «Адмирал» на именины Раймо

Молодёжный разогрев в Омске не задался

Когда просыпаться, как не в день рождения Сумманена?

«Адмирал» теряет Блума, а Пережогин неприкосновенность

Омск забыл, откуда родом Ткачёв и Казаков?

Такого первого периода от «Авангарда» ждали давно!

Фурх не дал «Адмиралу» ни шанса

Как правило, увидеть два матча за день на одной арене можно разве что на предсезонном турнире или на чемпионате мира. Но бывает и так, что игры молодёжной команды предваряют нечто большое. Такую картину можно было наблюдать в четверг в Омске. За несколько часов до того как на лёд «Арены Омск» вышли старые знакомые по первому розыгрышу Кубка Гагарина, немногочисленных зрителей разогревали «Омские Ястребы» и «Толпар». В то время пока командас трудом сдерживает сопротивление «Адмирала», местная «молодёжка» ведёт отчаянную борьбу за плей-офф. И, скажем прямо, разогрев не задался. Хозяева проиграли немотивированным гостям из Уфы, а без очков матч закончила не только связка Ковалёв – Манукян, весь сезон стучащаяся в двери основы, но и, который всего пару дней назад рубился с «Адмиралом» во Владивостоке. Если Канарейкин хотя бы краем глаза видел эту игру, то оптимизма насчёт ближайшего резерва у него точно не прибавилось. Впрочем, для того чтобы вслед за главной командой выйти в плей-офф, «Омским Ястребам» в заключительном матче «регулярки» достаточно набрать одно очко.для Омска фигура культовая. Финн, от чьих выходок болельщики приходили в экстаз, руководство хваталось за голову, а игроки бежали в другие клубы, возведён в лик хоккейных святых. Чуть что – омская хоккейная общественность призывает его на помощь. В крайнем случае вспоминает, насколько зелёной была трава во времена Раймо. Перед пятым матчем серии между «Авангардом» и «Адмиралом» фамилию бывшего главного тренера в Омске произносили особенно часто. И причина не только в невыразительной игре омской команды. Сибирякам, кажется, не хватает в этой серии как раз того напора и агрессии, что были при Сумманене. Но стилистическая ностальгия – не единственный повод, чтобы вспомнить финна добрым словом. 2 марта ему исполняется 55 лет. Когда, как не в день рождения взрывоопасного Раймо, «Авангарду» пробуждаться от спячки? К слову, для самого Сумманена первый раунд далеко не всегда складывался гладко. Дважды, в 2010 году против «Нефтехимика» и в 2015 против «Барыса», он приезжал на пятую игру с тем же счётом 2-2, что сейчас у Канарейкина, но в итоге доводил дело до победы в седьмом матче.Время, когда команды играют одним и тем же составом, прошло. Слишком много претензий к игрокам накопилось с одной стороны и различных болячек – с другой., обычно проводящий больше 20 минут за матч, не смог доиграть прошлую игру из-за травмы и даже не полетел с командой на выезд. Американца, оставшегося во Владивостоке на МРТ, заменил в составе «моряков»Даже с натяжкой эту рокировку нельзя назвать равноценной, но упопросту нет выбора. А вот у его коллеги простор для ротации есть, пусть и минимальный. Канарейкин воспользовался им для того, чтобы сделать то, о чём давно говорили все, кто наблюдал за мучениямив этом плей-офф. Главный тренер «Авангарда» не посмотрел ни на статус лучшего снайпера в истории клуба, который принадлежит Пережогину, ни на сумму в его контракте, и оставил форварда вне заявки. Причём столь радикальное хирургическое вмешательство в состав Канарейкин совершил с бухты-барахты, а после того как убрал 37-го номера из первого звена. Один из ветеранов команды звоночек не понял и безобразно провёл четвёртый матч серии. В итоге в составе его заменил, а в стартовом составе вышелПомните, как, будучи главным тренером «Магнитки», хитрил при заполнении заявочного листа? Действительности соответствовало только стартовое звено Мозякин – Коварж – Зарипов, тогда как другие были перемешаны в хаотичном порядке. Андриевский в серии с «Авангардом» тоже вводит соперников в заблуждение, но по-своему. Уже не первый раз в Омске он выставляет в старте звено Краснослободцев – Ткачёв – Казаков, составленное целиком из омичей. Компанию им составляет Самвел Мнацян, также воспитанник «Авангарда». При этом ни одной смены в таком составе коренные омичи так и не провели. Во всём этом угадывается желание вызвать болельщиков на эмоции по отношению к землякам, находящимся по другую сторону баррикад. Услышать овации на родном льду или даже неодобрительный свист — это в любом случае нечто особенное. Однако ни того, ни другого Ткачёв и Ко так и не дождались. Насколько буднично бессменный диктор «Арены Омск»объявила фамилии блудных омичей, настолько же равнодушно их встретили трибуны. Неужели в Омске забыли, откуда родом парни, задающие тон этой серии? Впрочем, ни Ткачёв, ни Казаков в этом конкретном матче не сделали ничего, чтобы напомнить о себе.Несмотря на то что в первой же сменеготов был шокировать не до конца заполненную «Арену Омск», но не попал в пустой угол, стартовый период целиком и полностью остался за омичами. «Авангард» не просто начал играть первым номером, но и включил тот самый «режим фаворита», который от него ждали всю серию. Канарейкин наконец-то решился сыграть против Андриевского с позиции силы, что сразу же дало результат. Сибиряки подолгу владели шайбой, а как только теряли её – моментально накрывали защитников «Адмирала», чтобы начать карусель по новой. Сказать, что «ястребы» доминировали в первой периоде, значит не сказать ничего. Так сразу и не поймёшь, какие цифры более красноречивые: 22-8 по броскам или счёт 3:0 на табло. «Авангард» забивал буквально на любой вкус. Здесь вам и комбинация с участием новоиспечённого игрока первого звена Пестушко, и несколько курьёзный гол Анелёва со скачущей шайбой, и дальний бросок от Меньшикова. Не обошлось без вратарский ошибок, Бобков действительно провёл не лучший матч и после первого периода был заменён, но кто скажет, что счёт не отражал превосходства «Авангарда»? Открытым остаётся лишь один вопрос: почему «ястребы» не играли так с первого же матча серии?Играть так, как в первом периоде, на протяжении всего матча «Авангард» не мог чисто физически. Очевидно, что Канарейкин сделал ставку на первые 20 минут, после чего команда, добившись нужного результата, перешла в эконом-режим. «Адмирал» стал чаще гостить в чужой зоне, но все попытки вернуться в игру разбивались об уверенную игру Фурха. Чешский страж ворот «Авангарда» неубедительно смотрелся на выезде, но на отдельно взятый матч собрался. Попытки «моряков» размочить счёт разбивались то о Фурха, то о безупречного Анелёва, который несколько раз хладнокровно зачехлил приморских форвардов. Тем временем «Авангард» лишь наращивал своё превосходство. Забил и Бут, проваливающий серию, и Файзуллин, для которого гол в ворота Никиты Серебрякова стал первым не только в плей-офф, но и вообще в сезоне. 6:0 – с таким счётом «Авангард» разбил соперника, который только-только почувствовал запах крови. Омичи наглядно продемонстрировали, на что способны, но такой счёт ровным счётом ничего не гарантирует команде Канарейкина в шестом матче. Проблемы, с которыми «ястребы» сталкивались на маленькой площадке, никуда не делись. Во Владивостоке Канарейкину предстоит изобрести новый рецепт победы.