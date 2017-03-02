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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 ОТ
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Месть «Ак Барса». «Салават» в отпуск, Захаркин в отставку?

«Салават Юлаев» в решающем матче сезона уступил «Ак Барсу», не найдя в себе сил для подвига, о котором говорил Игорь Захаркин.
2 марта 2017, четверг. 22:10. Хоккей
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Возвращение Гончарова, нацеленность на подвиг Захаркина


«Мы будем, безусловно, стараться, биться, но просто у нас неоднородные линии. Совершенно ясно, что по ровности линий «Ак Барс» сильнее, чем мы. Мы делаем всё, что мы можем, но мы катаемся на одних и тех же, но насколько сил хватит, я не знаю. В то же время я знаю, что всегда есть место подвигу, дополнительному стимулу. Он заключается в том, что мы можем закончить серию в следующем матче», — сказал Игорь Захаркин на пресс-конференции после четвёртого матча серии с «Ак Барсом». Однако такой стимул имеет и обратную сторону – повышенную нервозность, которая создаётся при ощущении нахождения на краю пропасти.

Из важных изменений в составах стоит отметить возвращение Максима Гончарова в состав «Салавата Юлаева». Гончаров способен был добавить не только мощи в обороне, но и усилить атакующий потенциал уфимцев.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Малыхин (Ткачёв, Азеведу) – 15:13 (5x4), 1:1 – Арзамасцев – 51:31 (5x4), 2:1 – Секач (Азеведу) – 68:55 (4x4)

«Ак Барс» наказал за удаления


На первых минутах «Салавату Юлаеву» пришлось думать не об атаке, а об обороне собственных ворот: хозяева начали очень активно и раз за разом заставляли Сведберга вступать в игру. Опасным был бросок с неудобной руки Владимира Ткачёва, но шведский голкипер уверенно сыграл ловушкой. А через несколько минут перед Атте Охтамаа был пустой угол ворот, который Сведберг не успевал закрыть, но шайба прошла мимо. Игорь Захаркин энергично жестикулировал на скамейке, вероятно, призывая своих игроков отодвинуть игру от ворот. Время от времени моменты возникали и у гостей, но тут уже в игру уверенно вступал Эмиль Гарипов.

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Начиная с середины первого периода, юлаевцы удалились трижды подряд, за что были в итоге наказаны «Ак Барсом». Удаление Александра Нестерова означало для казанцев 80 секунд на розыгрыш большинства «5 на 3», но в итоге хозяевам понадобилось меньше минуты. Джастин Азеведу бросил от синей линии, и защитники уфимцев оказались в роли статистов перед Фёдором Малыхиным. Форвард «Ак Барса» сумел едва заметно коснуться шайбы на пятачке, и она залетела в ворота Сведберга.

«Салават» вытащил матч, но не серию


Вторая двадцатиминутка началась с неприятного для Уфы момента: Степан Захарчук бросил по воротам из средней зоны, шайба ударилась в лицевой борт и отскочила в спину голкиперу «Салавата». Лишь чудом снаряд не попал в ворота, а болельщики на «Татнефть-Арене» разочарованно выдохнули.

Несмотря на примерно равное владение шайбой у команд, опасные моменты с пугающей регулярностью возникали именно у ворот Никласа Сведберга. Особенно опасным был выстрел того же Охтамаа из центра зоны. У гостей стоит отметить Энвера Лисина, который был настырен в атаке и имел несколько опасных моментов, во многом благодаря своим регулярным походам на пятачок. Очень много времени на площадке традиционно проводили Линус Умарк и Кирилл Капризов.

В третьем периоде «Салават» должен был идти ва-банк, оказавшись уже на самом краю пропасти. Команда Игоря Захаркина постепенно наращивала давление, и в итоге всё же добилась своего. После удаления Михаила Глухова гости обрушили шквал бросков на Гарипова, и шайба залетела в ворота – правда, на повторе кажется, что Захарчук стал невольным автором этого гола, именно от него шайба попала за спину голкипера «Ак Барса». Ценность данной шайбы от этого меньше не стала, а в протокол автором гола был записан Захар Арзамасцев, мощно бросавший от синей линии. На этот раз без голов прошла традиционно богатая на события последняя минута основного времени, и игра перешла в овертайм.

В дополнительном времени команды обменивались моментами, пока последовательно не случились удаления Варнакова и Лепистё. В формате «4 на 4» «Ак Барс» сумел провести удачную конратаку, выведя Иржи Секача один на один со Сведбергом, и из этой дуэли победителем вышел чешский нападающий Казани. 1:2 в матче и 1-4 в серии – таков приговор «Салавата» в этом плей-офф. Наверняка в межсезонье команду ждут серьёзные перемены.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Иржи Секач Кубок Гагарина
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