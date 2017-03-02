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Хоккей. Итоги дня. 2 марта 2017 года
Фото: Александр Коваль, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Хет-трик Зарипова и Коваржа, отставка Юрзинова и вылет «Салавата»

«Магнитка» и «Адмирал» разгромили соперников, Юрзинов-младший подал в отставку, а «Салават» так и не совершил чуда в схватке с «Ак Барсом».
2 марта 2017, четверг. 23:15. Хоккей

Тотальный разгром «Куньлуня» и важное заявление Юрзинова


Не было никаких сомнений, что после поражения в Пекине «Магнитка» без лишних проблем разберётся дома с «Куньлунем» и выиграет серию. Так и произошло. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вручил Сергею Мозякину памятную клюшку в честь 1000 набранных очков в чемпионатах России, а партнёры капитана – Ян Коварж (3+2) и Данис Зарипов (3+2) – оформили хет-трики. Финского голкипера «Куньлуня» Томи Кархунена было попросту жаль. Отметим и пять результативных передач Криса Ли. После игры важное заявление сделал Владимир Юрзинов-младший. «Я хотел бы сказать, что сегодня было заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная «по семейным обстоятельствам». Решение принял неделю назад», — сказал Юрзинов. По нашей информации, специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», но более вероятен приход в красно-белый клуб Сергея Шепелева.

Счёт в серии: 4-1 в пользу магнитогорского «Металлурга».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
8 : 2 3:1, 2:0, 3:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Зарипов (Ли) – 05:55 (5x4), 2:0 – Коварж (Ли, Зарипов) – 10:00 (5x4), 2:1 – Тайми (Виклунд) – 13:59 (5x4), 3:1 – Зарипов (Ли, Береглазов) – 14:30 (5x5), 4:1 – Мозякин (Ли, Коварж) – 25:01 (5x4), 5:1 – Коварж (Мозякин, Береглазов) – 34:59 (4x4), 6:1 – Зарипов (Мозякин, Коварж) – 40:49 (5x5), 7:1 – Косов (Филиппи) – 48:57 (5x5), 8:1 – Коварж (Ли, Зарипов) – 49:51 (5x4), 8:2 – Альшевский (Мянтюля) – 59:48 (5x5)

«Адмирал» развалился


Рассыпался в Омске и «Адмирал». Мы критиковали «Авангард» за не слишком уверенную игру в предыдущих встречах. Видимо, Фёдор Канарейкин и весь тренерский штаб сделали выводы. При счёте 2-2 в серии «ястребы» провели лучшую игру в нынешнем плей-офф. «Моряки» были разгромлены в пух и прах, в воротах гостей оказалось шесть безответных шайб. Не помогла и замена Игоря Бобкова на Никиту Серебрякова. Слабо сыграла не только оборона дальневосточников, но и атака. По воротам Доминика Фурха был нанесён всего 21 бросок. И со всеми чешский голкипер справился. А вот в плане силовой борьбы команды продемонстрировали полное равенство, совершив по девять хитов. Теперь обоим коллективам снова предстоит перелёт во Владивосток, где всё может решиться.

Счёт в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
6 : 0 3:0, 2:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Соботка (Лемтюгов, Пестушко) – 06:00 (5x5), 2:0 – Анелёв – 13:27 (5x5), 3:0 – Меньшиков (Соботка) – 16:54 (5x5), 4:0 – Бут (Медведев, Юньков) – 24:53 (5x5), 5:0 – Михеев (Зубов, Пьянов) – 36:54 (5x5), 6:0 – Файзуллин (Густафссон) – 42:00 (5x5)

>>> 6:0 для Сумманена! «Авангард» громит «Адмирал» на именины Раймо

Решающий выстрел Сен-Пьера


Североамериканские легионеры – главная ударная мощь «Барыса». И мало для кого это является секретом. Тем более что разбор соперника в нынешнее время идёт доскональный. Однако далеко не всегда получается остановить этих энергичных ребят. Сейчас пришло время «Трактора», который потерпел обиднейшее поражение на домашнем льду. Основное время матча завершилось вничью – на гол Пушкарёва хозяева ответили результативной атакой Бородкина в большинстве. Встреча перешла в овертайм, где хлёсткий бросок под перекладину нанёс канадец Мартин Сен-Пьер. Павел Францоуз даже не понял, что произошло. До такой степени точным и мастерским получился выстрел форварда «барсов». Эдуард Занковец победно вскинул руки, начал обниматься с коллегами по тренерскому штабу, однако решающего шага астанинский клуб ещё не сделал. Шестой поединок пройдёт в столице Казахстана 4 марта.

Счёт в серии: 3-2 в пользу «Барыса».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Пушкарёв (Доус, Бойд) – 12:19 (5x5), 1:1 – Бородкин (Якуценя, Кольцов) – 29:46 (5x4), 1:2 – Сен-Пьер – 70:41 (5x5)

Чуда не произошло


«Ак Барс» в пяти матчах выиграл серию у «Салавата Юлаева». Никакого чуда не произошло. Было ясно, что казанцы на данном этапе сильнее своего извечного соперника. Юлаевцев замучили травмы, они с трудом попали в плей-офф, да и то благодаря слабому выступлению «Сибири» в концовке регулярного чемпионата. В свою очередь Казань если и не показывала чего-то фееричного, то смотрелась покрепче. Результат все мы видим. Когда же защитник уфимцев Захар Арзамасцев в концовке третьего периода отчётной схватки пробил Эмиля Гарипова, в сердца болельщиков клуба закралась надежда. Но она рухнула после гола Иржи Секача в овертайме. Сам матч получился равным, о чём говорит и количество бросков в створ — 27-28. Гости даже нанесли на один больше, но индивидуальное мастерство казанцев оказалось выше. В Уфе, по всей видимости, грядут большие перемены. Игоря Захаркина, даже несмотря на ещё год действующего контракта, вполне могут отправить в отставку. Сам специалист заявил, что готов ко всему.

Счёт в серии: 4-1 в пользу «Ак Барса».
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Малыхин (Ткачёв, Азеведу) – 15:13 (5x3), 1:1 – Арзамасцев – 51:31 (5x4), 2:1 – Секач (Азеведу) – 68:55 (4x4)

>>> Месть «Ак Барса». «Салават» — в отпуск, Захаркин — в отставку?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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3 марта 2017, пятница
00:27 Лукоянов: хотелось сказать, как Умарк, про билеты в отпуск, но мы будем умнее
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23:52 Байлсма: Куликову надо играть лучше, или он не будет попадать в состав «Баффало»
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21:38 Гатиятулин: «Трактор» начал осторожно, потом проснулся, но не реализовал моменты
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21:18 Шепелев и Юрзинов-мл. — основные кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
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