Хет-трик Зарипова и Коваржа, отставка Юрзинова и вылет «Салавата»

Тотальный разгром «Куньлуня» и важное заявление Юрзинова
Не было никаких сомнений, что после поражения в Пекине «Магнитка» без лишних проблем разберётся дома с «Куньлунем» и выиграет серию. Так и произошло. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вручил Сергею Мозякину памятную клюшку в честь 1000 набранных очков в чемпионатах России, а партнёры капитана – Ян Коварж (3+2) и Данис Зарипов (3+2) – оформили хет-трики. Финского голкипера «Куньлуня» Томи Кархунена было попросту жаль. Отметим и пять результативных передач Криса Ли. После игры важное заявление сделал Владимир Юрзинов-младший. «Я хотел бы сказать, что сегодня было заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная «по семейным обстоятельствам». Решение принял неделю назад», — сказал Юрзинов. По нашей информации, специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», но более вероятен приход в красно-белый клуб Сергея Шепелева.
Счёт в серии: 4-1 в пользу магнитогорского «Металлурга».
«Адмирал» развалился
Рассыпался в Омске и «Адмирал». Мы критиковали «Авангард» за не слишком уверенную игру в предыдущих встречах. Видимо, Фёдор Канарейкин и весь тренерский штаб сделали выводы. При счёте 2-2 в серии «ястребы» провели лучшую игру в нынешнем плей-офф. «Моряки» были разгромлены в пух и прах, в воротах гостей оказалось шесть безответных шайб. Не помогла и замена Игоря Бобкова на Никиту Серебрякова. Слабо сыграла не только оборона дальневосточников, но и атака. По воротам Доминика Фурха был нанесён всего 21 бросок. И со всеми чешский голкипер справился. А вот в плане силовой борьбы команды продемонстрировали полное равенство, совершив по девять хитов. Теперь обоим коллективам снова предстоит перелёт во Владивосток, где всё может решиться.
Счёт в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».
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Решающий выстрел Сен-Пьера
Североамериканские легионеры – главная ударная мощь «Барыса». И мало для кого это является секретом. Тем более что разбор соперника в нынешнее время идёт доскональный. Однако далеко не всегда получается остановить этих энергичных ребят. Сейчас пришло время «Трактора», который потерпел обиднейшее поражение на домашнем льду. Основное время матча завершилось вничью – на гол Пушкарёва хозяева ответили результативной атакой Бородкина в большинстве. Встреча перешла в овертайм, где хлёсткий бросок под перекладину нанёс канадец Мартин Сен-Пьер. Павел Францоуз даже не понял, что произошло. До такой степени точным и мастерским получился выстрел форварда «барсов». Эдуард Занковец победно вскинул руки, начал обниматься с коллегами по тренерскому штабу, однако решающего шага астанинский клуб ещё не сделал. Шестой поединок пройдёт в столице Казахстана 4 марта.
Счёт в серии: 3-2 в пользу «Барыса».
Чуда не произошло
«Ак Барс» в пяти матчах выиграл серию у «Салавата Юлаева». Никакого чуда не произошло. Было ясно, что казанцы на данном этапе сильнее своего извечного соперника. Юлаевцев замучили травмы, они с трудом попали в плей-офф, да и то благодаря слабому выступлению «Сибири» в концовке регулярного чемпионата. В свою очередь Казань если и не показывала чего-то фееричного, то смотрелась покрепче. Результат все мы видим. Когда же защитник уфимцев Захар Арзамасцев в концовке третьего периода отчётной схватки пробил Эмиля Гарипова, в сердца болельщиков клуба закралась надежда. Но она рухнула после гола Иржи Секача в овертайме. Сам матч получился равным, о чём говорит и количество бросков в створ — 27-28. Гости даже нанесли на один больше, но индивидуальное мастерство казанцев оказалось выше. В Уфе, по всей видимости, грядут большие перемены. Игоря Захаркина, даже несмотря на ещё год действующего контракта, вполне могут отправить в отставку. Сам специалист заявил, что готов ко всему.
Счёт в серии: 4-1 в пользу «Ак Барса».
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