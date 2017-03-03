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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин, ХК «Салават Юлаев»
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Готов. Но только не в космос». Будет ли отставка Захаркина?

«Салават Юлаев» с трудом попал в плей-офф, а затем вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. Команде нужен новый главный тренер?
3 марта 2017, пятница. 09:30. Хоккей
>>> Месть «Ак Барса». «Салават» — в отпуск, Захаркин – в отставку?

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Востока. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ (4-1 в серии).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Малыхин (Ткачёв, Азеведу) – 15:13 (5x3), 1:1 – Арзамасцев – 51:31 (5x4), 2:1 – Секач (Азеведу) – 68:55 (4x4)

«Я хотел бы поздравить команду «Ак Барс» с замечательной игрой и победой. Я считаю, что все матчи были бескомпромиссными, мы сыграли неплохо, может быть, могли бы лучше. В целом они победили достойно и справедливо. Очень жаль, что мы так рано закончили сезон, но это спорт. Всегда есть один победитель.

Сказался ли на игроках скандал с нарушением режима? Играют взрослые люди. Решили игроки собраться и поговорить между собой. Пошли поужинали, выпили по бокалу пива. Здесь нет никакого криминала, если это не уходит дальше. Глупость заключается в том, что ребята это сделали во время плей-офф и после неудачного матча. Но я не думаю, что на этом следовало бы фокусироваться.

Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. У нас весь сезон получился скомканным. Провели его практически весь без центральных нападающих из-за травм. Не сумели усилить команду в период, когда могли это сделать. Приходилось выкручиваться. Закончилось это дело тем, что мы были вынуждены бороться за место в плей-офф. Я боялся, что не хватит сил на матчи плей-офф с «Ак Барсом», но мальчишки нашли резервы в себе, и, за исключением, может быть, четвёртой игры, когда мы сыграли недостаточно активно, они выглядели достойно. Поэтому мы сыграли неплохо, но могли и должны были сыграть лучше. Конечно, нам не хватило пары игроков, которые могли бы забить гол. Они у нас есть, но в лазарете. По моему будущему мне персонально никто не звонил, меня никуда не вызывали. Очень много информации в прессе, которая берётся неизвестно откуда. Я не знаю, что будет. Готов ли я к отставке? Я готов ко всему. В космос только не готов лететь», — подвёл итоги серии главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин.


Контракт Захаркина с «Салаватом Юлаевым» действует до конца сезона-2017/18, но громкие новости из Уфы могут прийти уже в ближайшее время. Не секрет, что высшее руководство клуба было недовольно игрой команды по ходу сезона. Должен ли Захаркин получить ещё один шанс, или в следующий сезон команда войдёт с новым главным тренером?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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