Итоги сезона. «Куньлунь»: как в Китае допустили уход Юрзинова?

Регулярный чемпионат. Китайское чудо Юрзинова

Почти всегда «Куньлунь» играл от соперника, осторожно и сдержанно, ведь другого варианта у клуба просто не было.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Плей-офф. Игрушка в руках «Магнитки»

На 15 бросков в створ у «Куньлуня» «сталевары» могли создать один полумомент, который непременно выливался в гол, и все старания соперников были напрасны.

Так, в преддверии октябрьского матча с «Локомотивом», который «Куньлунь» выиграл, сайт клуба завлекал зрителей эмблемой футбольных «железнодорожников».

Лучший игрок. Шон Коллинз

Вклад. Пустые трибуны в Шанхае

Фото: Олег Винокуров, photo.khl.ru

К появлению китайского клуба в КХЛ относились скептически. Страна не хоккейная, да и географически не самая удобная. Привлекало, пожалуй, то, что к хоккею в Поднебесной относятся по-иному, нежели к самой популярной игре с мячом: здесь не скупают бывших и действующих звёзд и не сажают их на баснословные зарплаты. Хотя кто знает, что будет с «Куньлунем» через пару сезонов. Тем не менее состав у клуба подобрался вполне боевой.— всё это игроки уже с определённым именем и заслугами. Присутствиена посту тренера вполне оправданно: специалист с огромным опытом работы в России новичку лиги был необходим.Более того, в штаб Юрзинова вошли, уже восемь лет работающий в Китае, и пара финских специалистов по вратарям и аналитике, во многом помогавшие в освоении финским игрокам клуба, коих в составе насчитывается сразу девять человек. «Куньлунь» подошёл к этому вопросу ответственно.С каким бы скепсисом и насмешками ни относились к китайскому клубу, а он взял да и выиграл два своих дебютных матча в лиге у дальневосточных команд. Ни «Амур», ни «Адмирал» почти не имел шансов против экзотического соперника. «Куньлунь» был похож на сборную Европы на осеннем Кубке мира: в команде нет единого языка, они не могут петь один гимн, выступают в качестве эксперимента, да и попросту представляют собой сборную солянку. Но играют-то неплохо! Редко когда можно было увидеть матч, где подопечные Юрзинова играли первым номером. Почти всегда «Куньлунь» играл от соперника, осторожно и сдержанно, ведь другого варианта у клуба просто не было. Полетишь с шашкой наголо на незнакомого соперника — и твой матч фактически закончится после 2-3 пропущенных шайб. Этим и объясняется очень сильная игра «Куньлуня» именно в третьих периодах: первые два команда производила разведку, редко когда уходя на перерывы с преимуществом, зато в третьем отрезке существенно прибавляла.«Куньлунь» был настоящим трудягой на протяжении всей «регулярки». Если и побеждал, то минимально, если и проигрывал, то с боем. Оттого уже к октябрю о китайском клубе всерьёз заговорили как о настоящем претенденте на плей-офф. И «Куньлунь» мог оказаться в таблице и повыше, если бы провёл заключительные шесть выездных матчей более уверенно. Три очка на финише «регулярки», когда очки нужны как воздух — результат неудовлетворительный. Благо что «Сибирь» осталась за бортом плей-офф лишь по дополнительным показателям. Хотя, займи «Куньлунь» даже 6-7-е место на Востоке, в плей-офф он в любом случае попал бы на претендента на кубок, а потому итог для клуба наверняка был бы точно такой же.4-1 в серии — достойно это или нет? Безусловно — да! Уже тот факт, что новичок сумел зацепить у действующего чемпиона хотя бы одну игру, дорогого стоит. А если взглянуть на первые два матча в Магнитогорске, то нельзя не отметить, что «Куньлунь» играл достойно и во многом превосходил «Магнитку». Вспомним образцовый третий период в первом матче, когда игроки Юрзинова буквально зажали соперника в их зоне и смогли отыграть две шайбы. Вспомним второй матч, где «Куньлунь» и вовсе был активнее «Металлурга» не протяжении всего матча, но невнятный третий период перечеркнул все шансы клуба. Вспомним третий матч, где хозяева умирали на льду ради домашней победы и буквально завалилибросками в конце матча, чтобы спасти встречу. Вспомним, наконец, четвёртую игру, где удача всё же повернулась к игрокам Юрзинова лицом и невнятно выглядела уже сама «Магнитка». За каждый из этих матчей «Куньлунь» может быть горд собой.Да, случился полный провал в последней игре, но здесь «Куньлунь» попросту «нарвался» на «Магнитку», которой нужна была победа именно здесь и сейчас. Удивительно, но даже в этой игре «Куньлунь» немногим уступил сопернику по статистике, и нельзя сказать, что счёт полностью отражает суть игры. «Металлург» наиграл на преимущество в 3-4 шайбы, остальное же — дело везения и сумасшедшего давления. Во многом «Куньлунь» сгубила та же проблема, что и «Торпедо» — вратарский вопрос. Очевидно, что основным голкипером на игры плей-офф Юрзинов выбрал, однако его замена после 22 минут игры в первом матче явно доставила тренеру головной боли.в том матче отыграл уверенно, однако выйдя с первых минут во втором матче повторил судьбу своего коллеги. Менять шило на мыло Юрзинов не стал, а потому Макаров, пропустивший минимум три «своих» гола, остался в рамке до конца игры. Кархунен вернулся в ворота уже в следующем матче, однако «Куньлуню» это сильно не помогло.В любом случае «Куньлунь» в плей-офф не опозорился. Конечно, не покидало ощущение, что «Магнитка» играет далеко не на максимуме своих возможностей и потому может позволить себе расслабиться в концовках. Но вместе с тем создавалось впечатление, что игроки Воробьёва попросту играются с соперником: чуть только у «Куньлуня» пойдёт игра, «Магнитка» тут же забьёт. На 15 бросков в створ у «Куньлуня» «сталевары» могли создать один полумомент, который непременно выливался в гол, и все старания соперников оказывались напрасны. «Металлург» порой намеренно отдавал инициативу сопернику, а «Куньлунь» попросту не знал, что с ней делать. Он никогда так не играл, он не умеет играть первым номером, он привык играть от соперника, а тут соперник сам отдавал ему бразды управления игрой. И «Куньлунь» оказался к этому просто не готов.Ещё одной неожиданностью стал уход со своего поста Владимира Юрзинова, который заявил, что попросил расторгнуть контракт с китайским клубом. Конкретных причин тренер не назвал, однако сообщил, что решение им было принято ещё за неделю до окончания серии. Теперь Юрзинова-младшего сватают в «Спартак», а смена тренера сразу после первого успешного сезона наверняка скажется на «Куньлуне», и явно не со знаком плюс.Выбрать лучшего игрока «Куньлуня» в сезоне непросто. Пожалуй, справедливо было бы разделить лавры лучшего между североамериканцами. Оба были лучшими бомбардирами клуба в «регулярке» и по итогам всего сезона набрали по 40 очков. Американец Ро расположился на 18-й строчке списка снайпером и завершил «регулярку» с 38 очками, в то время как канадец Коллинз вошёл в топ-30 ассистентов лиги и набрал в сумме 37 очков. Цифры не самые впечатляющие, но по меркам новичка КХЛ смотрятся довольно неплохо. В плей-офф Ро немного выпадал из игры «Куньлуня», был не так заметен в атаке и отметился лишь одной шайбой в пяти матчах. Что до Коллинза, то его бенефисом в плей-офф стал второй матч серии, где «Куньлунь» имел наибольшие шансы зацепиться за победу на выезде. После дубля Шона во втором периоде его клуб пропустил две шайбы за 32 секунды и похоронил свои надежды на успех в той встрече.Что скрывать, посещаемость всей лиги в этом сезоне упала почти на 200 человек. Во многом, кстати, из-за китайского новичка. Клуб установил новый антирекорд посещаемости, когда на матч клуба в Шанхае пришло 550 человек. Причём поразительно, что город попросту не знал о новом для себя виде спорта, ведь позаботиться о рекламе в мегаполисе в «Куньлуне» почему-то забыли. Дела выправились с возвращением в Пекин, где на хоккей пару раз пришли свыше 8 тысяч человек, но это всё равно лишь 60% вместимости дворца. Помимо конфуза с рекламой в Шанхае клуб также несильно позаботился и о медиа, сделав, наверное, самый скучный сайт среди клубов КХЛ, а порой допуская на нём и просто фантастические ошибки. Так, в преддверии октябрьского матча с «Локомотивом», который «Куньлунь» выиграл, сайт клуба завлекал зрителей эмблемой футбольных «железнодорожников». Видимо, в надежде, что хотя бы про футбол в Китае что-то слышали. Смешно, конечно, если бы не было так грустно.Ещё одной немаловажной деталью является выступление непосредственно китайских хоккеистов. Всё-таки популяризация хоккея через приглашённых североамериканцев и скандинавов пройдёт не так эффективно, как если в клубе будут играть граждане Поднебесной. Из тренировочного лагеря «Куньлуня», куда были приглашены 12 китайских игроков, Юрзинов оставил лишь пятерых. Вышли на лёд в «регулярке» лишь четверо. Набрал очки и вовсе только один., являющийся уроженцем и гражданином Канады, отметился 11 очками в 60 играх регулярного чемпионата, добавив к этому один гол в плей-офф. Вроде бы, впечатляет, а всё равно не то, что нужно. Игрок, родившийся и выросший в Канаде, побывавший в системе «Виннипега» и имевший неплохой опыт в лигах Северной Америки, не может восприниматься как показатель уровня китайского хоккея. А уровень его, как показал сезон, невысок. И как «Куньлунь» собирается справляться с одной из главных своих задач — привлечением в состав китайских хоккеистов — пока непонятно.