Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Владимир Юрзинов-младший, «Куньлунь Ред Стар»
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Итоги сезона. «Куньлунь»: как в Китае допустили уход Юрзинова?

Терпение Юрзинова, волевое попадание в плей-офф и историческая победа над «Магниткой» — каким мы запомним «Куньлунь» в сезоне-2016/17.
3 марта 2017, пятница. 11:45. Хоккей
>>> Что дал «Куньлунь» КХЛ? Китайцы вернулись в зону плей-офф

Регулярный чемпионат. Китайское чудо Юрзинова


К появлению китайского клуба в КХЛ относились скептически. Страна не хоккейная, да и географически не самая удобная. Привлекало, пожалуй, то, что к хоккею в Поднебесной относятся по-иному, нежели к самой популярной игре с мячом: здесь не скупают бывших и действующих звёзд и не сажают их на баснословные зарплаты. Хотя кто знает, что будет с «Куньлунем» через пару сезонов. Тем не менее состав у клуба подобрался вполне боевой. Яласваара, Коллинз, Виклунд, Мянтюля, Виделль, Поникаровский — всё это игроки уже с определённым именем и заслугами. Присутствие Владимира Юрзинова-младшего на посту тренера вполне оправданно: специалист с огромным опытом работы в России новичку лиги был необходим.
Более того, в штаб Юрзинова вошли Олег Горбенко, уже восемь лет работающий в Китае, и пара финских специалистов по вратарям и аналитике, во многом помогавшие в освоении финским игрокам клуба, коих в составе насчитывается сразу девять человек. «Куньлунь» подошёл к этому вопросу ответственно.

С каким бы скепсисом и насмешками ни относились к китайскому клубу, а он взял да и выиграл два своих дебютных матча в лиге у дальневосточных команд. Ни «Амур», ни «Адмирал» почти не имел шансов против экзотического соперника. «Куньлунь» был похож на сборную Европы на осеннем Кубке мира: в команде нет единого языка, они не могут петь один гимн, выступают в качестве эксперимента, да и попросту представляют собой сборную солянку. Но играют-то неплохо! Редко когда можно было увидеть матч, где подопечные Юрзинова играли первым номером. Почти всегда «Куньлунь» играл от соперника, осторожно и сдержанно, ведь другого варианта у клуба просто не было. Полетишь с шашкой наголо на незнакомого соперника — и твой матч фактически закончится после 2-3 пропущенных шайб. Этим и объясняется очень сильная игра «Куньлуня» именно в третьих периодах: первые два команда производила разведку, редко когда уходя на перерывы с преимуществом, зато в третьем отрезке существенно прибавляла.
Почти всегда «Куньлунь» играл от соперника, осторожно и сдержанно, ведь другого варианта у клуба просто не было.

«Куньлунь» был настоящим трудягой на протяжении всей «регулярки». Если и побеждал, то минимально, если и проигрывал, то с боем. Оттого уже к октябрю о китайском клубе всерьёз заговорили как о настоящем претенденте на плей-офф. И «Куньлунь» мог оказаться в таблице и повыше, если бы провёл заключительные шесть выездных матчей более уверенно. Три очка на финише «регулярки», когда очки нужны как воздух — результат неудовлетворительный. Благо что «Сибирь» осталась за бортом плей-офф лишь по дополнительным показателям. Хотя, займи «Куньлунь» даже 6-7-е место на Востоке, в плей-офф он в любом случае попал бы на претендента на кубок, а потому итог для клуба наверняка был бы точно такой же.
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Плей-офф. Игрушка в руках «Магнитки»


4-1 в серии — достойно это или нет? Безусловно — да! Уже тот факт, что новичок сумел зацепить у действующего чемпиона хотя бы одну игру, дорогого стоит. А если взглянуть на первые два матча в Магнитогорске, то нельзя не отметить, что «Куньлунь» играл достойно и во многом превосходил «Магнитку». Вспомним образцовый третий период в первом матче, когда игроки Юрзинова буквально зажали соперника в их зоне и смогли отыграть две шайбы. Вспомним второй матч, где «Куньлунь» и вовсе был активнее «Металлурга» не протяжении всего матча, но невнятный третий период перечеркнул все шансы клуба. Вспомним третий матч, где хозяева умирали на льду ради домашней победы и буквально завалили Кошечкина бросками в конце матча, чтобы спасти встречу. Вспомним, наконец, четвёртую игру, где удача всё же повернулась к игрокам Юрзинова лицом и невнятно выглядела уже сама «Магнитка». За каждый из этих матчей «Куньлунь» может быть горд собой.
На 15 бросков в створ у «Куньлуня» «сталевары» могли создать один полумомент, который непременно выливался в гол, и все старания соперников были напрасны.

Да, случился полный провал в последней игре, но здесь «Куньлунь» попросту «нарвался» на «Магнитку», которой нужна была победа именно здесь и сейчас. Удивительно, но даже в этой игре «Куньлунь» немногим уступил сопернику по статистике, и нельзя сказать, что счёт полностью отражает суть игры. «Металлург» наиграл на преимущество в 3-4 шайбы, остальное же — дело везения и сумасшедшего давления. Во многом «Куньлунь» сгубила та же проблема, что и «Торпедо» — вратарский вопрос. Очевидно, что основным голкипером на игры плей-офф Юрзинов выбрал Кархунена, однако его замена после 22 минут игры в первом матче явно доставила тренеру головной боли. Андрей Макаров в том матче отыграл уверенно, однако выйдя с первых минут во втором матче повторил судьбу своего коллеги. Менять шило на мыло Юрзинов не стал, а потому Макаров, пропустивший минимум три «своих» гола, остался в рамке до конца игры. Кархунен вернулся в ворота уже в следующем матче, однако «Куньлуню» это сильно не помогло.
Так, в преддверии октябрьского матча с «Локомотивом», который «Куньлунь» выиграл, сайт клуба завлекал зрителей эмблемой футбольных «железнодорожников».

В любом случае «Куньлунь» в плей-офф не опозорился. Конечно, не покидало ощущение, что «Магнитка» играет далеко не на максимуме своих возможностей и потому может позволить себе расслабиться в концовках. Но вместе с тем создавалось впечатление, что игроки Воробьёва попросту играются с соперником: чуть только у «Куньлуня» пойдёт игра, «Магнитка» тут же забьёт. На 15 бросков в створ у «Куньлуня» «сталевары» могли создать один полумомент, который непременно выливался в гол, и все старания соперников оказывались напрасны. «Металлург» порой намеренно отдавал инициативу сопернику, а «Куньлунь» попросту не знал, что с ней делать. Он никогда так не играл, он не умеет играть первым номером, он привык играть от соперника, а тут соперник сам отдавал ему бразды управления игрой. И «Куньлунь» оказался к этому просто не готов.

Ещё одной неожиданностью стал уход со своего поста Владимира Юрзинова, который заявил, что попросил расторгнуть контракт с китайским клубом. Конкретных причин тренер не назвал, однако сообщил, что решение им было принято ещё за неделю до окончания серии. Теперь Юрзинова-младшего сватают в «Спартак», а смена тренера сразу после первого успешного сезона наверняка скажется на «Куньлуне», и явно не со знаком плюс.

>>> Поникаровский: в Китае потребовалось время, чтобы привить идею смотреть хоккей

Лучший игрок. Шон Коллинз


Выбрать лучшего игрока «Куньлуня» в сезоне непросто. Пожалуй, справедливо было бы разделить лавры лучшего между североамериканцами Чадом Ро и Шоном Коллинзом. Оба были лучшими бомбардирами клуба в «регулярке» и по итогам всего сезона набрали по 40 очков. Американец Ро расположился на 18-й строчке списка снайпером и завершил «регулярку» с 38 очками, в то время как канадец Коллинз вошёл в топ-30 ассистентов лиги и набрал в сумме 37 очков. Цифры не самые впечатляющие, но по меркам новичка КХЛ смотрятся довольно неплохо. В плей-офф Ро немного выпадал из игры «Куньлуня», был не так заметен в атаке и отметился лишь одной шайбой в пяти матчах. Что до Коллинза, то его бенефисом в плей-офф стал второй матч серии, где «Куньлунь» имел наибольшие шансы зацепиться за победу на выезде. После дубля Шона во втором периоде его клуб пропустил две шайбы за 32 секунды и похоронил свои надежды на успех в той встрече.

Вклад. Пустые трибуны в Шанхае


Что скрывать, посещаемость всей лиги в этом сезоне упала почти на 200 человек. Во многом, кстати, из-за китайского новичка. Клуб установил новый антирекорд посещаемости, когда на матч клуба в Шанхае пришло 550 человек. Причём поразительно, что город попросту не знал о новом для себя виде спорта, ведь позаботиться о рекламе в мегаполисе в «Куньлуне» почему-то забыли. Дела выправились с возвращением в Пекин, где на хоккей пару раз пришли свыше 8 тысяч человек, но это всё равно лишь 60% вместимости дворца. Помимо конфуза с рекламой в Шанхае клуб также несильно позаботился и о медиа, сделав, наверное, самый скучный сайт среди клубов КХЛ, а порой допуская на нём и просто фантастические ошибки. Так, в преддверии октябрьского матча с «Локомотивом», который «Куньлунь» выиграл, сайт клуба завлекал зрителей эмблемой футбольных «железнодорожников». Видимо, в надежде, что хотя бы про футбол в Китае что-то слышали. Смешно, конечно, если бы не было так грустно.


Ещё одной немаловажной деталью является выступление непосредственно китайских хоккеистов. Всё-таки популяризация хоккея через приглашённых североамериканцев и скандинавов пройдёт не так эффективно, как если в клубе будут играть граждане Поднебесной. Из тренировочного лагеря «Куньлуня», куда были приглашены 12 китайских игроков, Юрзинов оставил лишь пятерых. Вышли на лёд в «регулярке» лишь четверо. Набрал очки и вовсе только один. Зак Юйэнь, являющийся уроженцем и гражданином Канады, отметился 11 очками в 60 играх регулярного чемпионата, добавив к этому один гол в плей-офф. Вроде бы, впечатляет, а всё равно не то, что нужно. Игрок, родившийся и выросший в Канаде, побывавший в системе «Виннипега» и имевший неплохой опыт в лигах Северной Америки, не может восприниматься как показатель уровня китайского хоккея. А уровень его, как показал сезон, невысок. И как «Куньлунь» собирается справляться с одной из главных своих задач — привлечением в состав китайских хоккеистов — пока непонятно.

>>> Посещаемость КХЛ. Кто тянет лигу вниз, а на кого нужно равняться?
Фото: Олег Винокуров, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Юрзинов-младший
Новости. Хоккей
3 марта 2017, пятница
13:26 Кожевников: Захаркин не умеет работать самостоятельно
13:03 Бэбкок: по какой-то причине «Торонто» в этом сезоне не везёт на буллитах
13:00 В «Спартаке» планируют выпустить чёрный альтернативный комплект формы
12:36 Форвард «Далласа» Руссель получил травму и может пропустить остаток сезона
12:36 Морозов: ХК «Сочи» не хватило двух игр, 5-6 очков
12:30 Сафин: при яркой игре в атаке у «Салавата Юлаева» в обороне было мало порядка
12:00 Бюджет «Спартака» не уменьшится, увеличение обсудят на совете директоров
11:48 Кифи: Калинин пока ещё приспосабливается к АХЛ
11:39 Вайсфельд: будущее Захаркина в «Салавате Юлаеве» решится на следующей неделе
11:26 Виньо: Бучневич приехал сегодня и провёл очень крепкий матч
11:24 Суббэн: перед матчем с «Монреалем» нахлынули воспоминания, и я расчувствовался
11:19 Ворачек подарит детям 396 кепок после несостоявшегося хет-трика Симмондса
11:05 Бобровский: это самый тяжёлый период в сезоне
11:00 Жамнов: общался с Шепелевым, с Епанчинцевым, в «Спартаке» нужны единомышленники
10:48 Бобровский стал первой звездой игрового дня в НХЛ
10:46 НХЛ: Бёрнс, Кросби и Макдэвид – главные претенденты на «Харт Трофи»
10:40 «Лос-Анджелес» – «Торонто»: Копитар забил гол после рикошета от головы Зайцева
10:38 «Вашингтон» подписал контракт новичка с форвардом из университета Аляски
10:27 Калинин: рад, что оказался в «Торонто», в «Нью-Джерси» я толком не играл
10:23 «Торонто» проиграл 7-ю серию буллитов в текущем сезоне из 8
10:23 Голкипер «Флориды» Луонго выбыл на неделю из-за травмы
10:04 Болельщики «Монреаля» приветствовали Суббэна, у игрока выступили слёзы
10:00 Пулккинен забросил шайбу в первом матче за «Аризону»
09:45 Архипов: и «Салават», и мы отдавали всё ради победы
09:38 Плющев: на Востоке сегодня есть явный фаворит — Магнитогорск, сюрпризов не будет
09:30 «Торонто» уступил «Лос-Анджелесу», это 4-е поражение подряд, у Зайцева гол
09:30 Фильппула забил в 1-м матче за «Флайерз», прервав 15-матчевую серию без голов
09:25 Сушинский: СКА может проиграть только самому себе
09:15 Лундквист одержал свою 403-ю победу, это 10-е место в истории НХЛ
09:15 Холтби вошёл в историю НХЛ — 20-матчевая беспроигрышная серия 2-й сезон кряду
09:15 «Вашингтон» выиграл 14-й домашний матч подряд, обновив клубный рекорд
09:15 Батыршин: «Ак Барсу» будет легче в психологическом плане в следующем раунде
09:15 Хо-Сэнг: ношу 66-й номер с 15 лет, и я всегда очень уважал Марио Лемье
09:00 Берроуз — 4-й игрок в истории «Оттавы», сделавший дубль в 1-м матче за команду
09:00 Бобровский выиграл 33-й матч, это новый клубный рекорд «Коламбуса»
09:00 Овечкин во второй раз в сезоне не набрал очки в 4 матчах подряд
09:00 Лисин: поражение для Захаркина может стать последним? Не знаю, что сказать
09:00 Куликов: между мной и генменеджером Мюрреем не было разговора перед дедлайном
09:00 Бучневич прервал свою 12-матчевую безголевую серию
09:00 Кузнецов в последних 6 матчах набрал 7 очков
08:59 «Сан-Хосе» переиграл «Ванкувер», это 3-я победа подряд
08:39 Гол Кулёмина помог «Айлендерс» увезти победу из Далласа
07:05 «Филадельфия» по буллитам переиграла «Флориду»
06:43 Гол Байрона за 9 секунд до сирены принёс «Монреалю» победу над «Нэшвиллом»
06:19 «Оттава» оказалась сильнее «Колорадо», Барроуз оформил дубль
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+