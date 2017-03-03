Есть ли шансы у «Трактора» и «Адмирала»? Мнение экспертов

Сафин: Мне кажется, «Адмиралу» будет очень тяжело выиграть серию, хотя следующий матч во Владивостоке.

Светлов: «Салават», обладая высоким потенциалом, не сумел его раскрыть.

Бадюков: Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба.

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — бывший тренер «Салавата Юлаева», олимпийский чемпион, известный тренери трёхкратный чемпион России: Понятно, что вылет в первом раунде плей-офф — не тот результат, который ждали от команды, но здесь есть и объективные причины. В «Салавате» была череда травм. Ничего хорошего в вылете в первом раунде нет, но куча проблем не позволила выступить лучше. В атаке демонстрировалась довольно яркая игра, с красивыми голами, а в обороне по ходу сезона было мало порядка. В плей-офф запрыгнули только в последний момент, из-за этого и серия с «Ак Барсом» не удалась. Всё одно на другое наслоись.: Не совсем удачный сезон для «Салавата». По ходу сезона команду лихорадило, она играла нестабильно, поэтому и вылетела уже в первом раунде плей-офф. С таким составом команда могла выступать намного лучше. А получалось, что в одном матче уфимцы забивают три гола, а в другом пропускают столько же. «Салават», обладая высоким потенциалом, не сумел его раскрыть.Они достойно боролись с «Ак Барсом», но соперник был сильнее.: Не повезло «Салавату» сразу попасть на «Ак Барс». С более открытым соперником у уфимцев были бы шансы. У «СЮ» в концовке была неудачная серия в «регулярке», но в итоге попали в плей-офф с хорошего места. Серия с Казанью получилась боевой, но «Салават» хватило лишь на одну игру. Уфимцам не хватало крепкого второго звена, приходилось больше подключаться к атакам защитникам, а назад вернуться времени не хватало. Захаркин — умный и прагматичный тренер, думаю, команда им управлялась. Причина неудач не в нём, а в том, что не хватило кадров. Самое главное сейчас для башкортостанского хоккея не рубить сплеча, а разобраться в причинах такого выступления.: Если честно, маленькой неожиданностью стало решение Владимира Владимировича. Видимо, есть свои нюансы и аспекты. Не знаю, идеальный ли он кандидат на пост наставника «Спартака», но Юрзинов — тренер с опытом. Если он возглавит «Спартак», то постарается навести порядок и сделать всё, чтобы команда играла.: Я не знаю причин ухода Владимира Юрзинова, поэтому вопрос не ко мне. Оценивать кандидатов на пост главного тренера красно-белых тоже считаю неправильным.: Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба. Юрзинов привнёс в «Куньлунь» очень много. Для команды-новичка было сделано всё идеально, и это во многом благодаря главному тренеру. Он пришёл в клуб, внёс в заявку 10 игроков, которые делали результат весь сезон. У «Куньлуня» было хорошее большинство, где-то кадров не хватало, но с нуля Юрзинов сколотил добротную команду. Владимир Владимирович сразу обратил на себя внимание, вновь доказал, каким классным специалистом он является. Думаю, ему уже по ходу сезона поступали серьёзные предложения.Если Юрзинов придёт в «Спартак», то будет требовать собрать ещё пятёрку игроков. У красно-белых у Стоа и Радилу постоянно менялись партнёры, кого только к ним не ставили. В любом случае Юрзинов захочет усилить команду. Если руководство «Спартака» на это пойдёт, то это будет суперрешение и красно-белые будут иметь серьёзные задачи на следующий сезон.: «Адмиралу» будет очень тяжело выиграть серию, хотя следующий матч во Владивостоке. На своей площадке «моряки» играют довольно уверенно, но мне кажется, что «Авангард» всё равно выиграет завтра и закончит серию. А в паре «Барыс» — «Трактор» ещё ничего не ясно, вполне возможно, что они доиграют до седьмого матча.: «Адмирал» уже выиграл два матча дома и доказал, что может бороться на равных с «Авангардом». Завтрашние матчи будут непредсказуемые, ведь в серии «Барыс» — «Трактор» тоже ещё ничего не ясно. Шансы у всех равны.: «Адмирал», конечно же, поборется. В Астане завтра будет то же самое, как и в четвёртой игре «Барыса» с «Трактором». Соперники будут играть аккуратно, все боятся ошибиться, тем более играют две равные команды. Думаю, это очень красивая серия в плане силовой борьбы в плане того, как лидеры себя проявляют. И «Трактор», и «Барыс» рубятся до последнего. Явного преимущества ни у кого нет. Челябинцы забивают в большинстве, но при таком количестве удалений численное преимущество надо чаще реализовывать. «Барыс» же играет на столько, на сколько может.