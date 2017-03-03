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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вылет «СЮ», Юрзинов и «Спартак», шанс «Адмирала» — мнение экспертов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Есть ли шансы у «Трактора» и «Адмирала»? Мнение экспертов

Сафин, Светлов и Бадюков — о вылете «Салавата», уходе Юрзинова-младшего из «Куньлуня» и шансах на победу у «Адмирала» и «Трактора».
3 марта 2017, пятница. 16:00. Хоккей
В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин, олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов и трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков.

— Как можно оценить выступление «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне?

Сафин: Понятно, что вылет в первом раунде плей-офф — не тот результат, который ждали от команды, но здесь есть и объективные причины. В «Салавате» была череда травм. Ничего хорошего в вылете в первом раунде нет, но куча проблем не позволила выступить лучше. В атаке демонстрировалась довольно яркая игра, с красивыми голами, а в обороне по ходу сезона было мало порядка. В плей-офф запрыгнули только в последний момент, из-за этого и серия с «Ак Барсом» не удалась. Всё одно на другое наслоись.

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Светлов: Не совсем удачный сезон для «Салавата». По ходу сезона команду лихорадило, она играла нестабильно, поэтому и вылетела уже в первом раунде плей-офф. С таким составом команда могла выступать намного лучше. А получалось, что в одном матче уфимцы забивают три гола, а в другом пропускают столько же. «Салават», обладая высоким потенциалом, не сумел его раскрыть.
Они достойно боролись с «Ак Барсом», но соперник был сильнее.

Бадюков: Не повезло «Салавату» сразу попасть на «Ак Барс». С более открытым соперником у уфимцев были бы шансы. У «СЮ» в концовке была неудачная серия в «регулярке», но в итоге попали в плей-офф с хорошего места. Серия с Казанью получилась боевой, но «Салават» хватило лишь на одну игру. Уфимцам не хватало крепкого второго звена, приходилось больше подключаться к атакам защитникам, а назад вернуться времени не хватало. Захаркин — умный и прагматичный тренер, думаю, команда им управлялась. Причина неудач не в нём, а в том, что не хватило кадров. Самое главное сейчас для башкортостанского хоккея не рубить сплеча, а разобраться в причинах такого выступления.

— Удивило ли вас решение Владимира Юрзинова покинуть «Куньлунь»? Это идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»?

Сафин: Если честно, маленькой неожиданностью стало решение Владимира Владимировича. Видимо, есть свои нюансы и аспекты. Не знаю, идеальный ли он кандидат на пост наставника «Спартака», но Юрзинов — тренер с опытом. Если он возглавит «Спартак», то постарается навести порядок и сделать всё, чтобы команда играла.
Сафин: Мне кажется, «Адмиралу» будет очень тяжело выиграть серию, хотя следующий матч во Владивостоке.

Светлов: Я не знаю причин ухода Владимира Юрзинова, поэтому вопрос не ко мне. Оценивать кандидатов на пост главного тренера красно-белых тоже считаю неправильным.

Бадюков: Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба. Юрзинов привнёс в «Куньлунь» очень много. Для команды-новичка было сделано всё идеально, и это во многом благодаря главному тренеру. Он пришёл в клуб, внёс в заявку 10 игроков, которые делали результат весь сезон. У «Куньлуня» было хорошее большинство, где-то кадров не хватало, но с нуля Юрзинов сколотил добротную команду. Владимир Владимирович сразу обратил на себя внимание, вновь доказал, каким классным специалистом он является. Думаю, ему уже по ходу сезона поступали серьёзные предложения.
Светлов: «Салават», обладая высоким потенциалом, не сумел его раскрыть.

Если Юрзинов придёт в «Спартак», то будет требовать собрать ещё пятёрку игроков. У красно-белых у Стоа и Радилу постоянно менялись партнёры, кого только к ним не ставили. В любом случае Юрзинов захочет усилить команду. Если руководство «Спартака» на это пойдёт, то это будет суперрешение и красно-белые будут иметь серьёзные задачи на следующий сезон.

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— Смогут ли «Адмирал» и «Трактор» выиграть в шестых матчах и побороться за победу в своих сериях?

Сафин: «Адмиралу» будет очень тяжело выиграть серию, хотя следующий матч во Владивостоке. На своей площадке «моряки» играют довольно уверенно, но мне кажется, что «Авангард» всё равно выиграет завтра и закончит серию. А в паре «Барыс» — «Трактор» ещё ничего не ясно, вполне возможно, что они доиграют до седьмого матча.
Бадюков: Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба.

Светлов: «Адмирал» уже выиграл два матча дома и доказал, что может бороться на равных с «Авангардом». Завтрашние матчи будут непредсказуемые, ведь в серии «Барыс» — «Трактор» тоже ещё ничего не ясно. Шансы у всех равны.

Бадюков: «Адмирал», конечно же, поборется. В Астане завтра будет то же самое, как и в четвёртой игре «Барыса» с «Трактором». Соперники будут играть аккуратно, все боятся ошибиться, тем более играют две равные команды. Думаю, это очень красивая серия в плане силовой борьбы в плане того, как лидеры себя проявляют. И «Трактор», и «Барыс» рубятся до последнего. Явного преимущества ни у кого нет. Челябинцы забивают в большинстве, но при таком количестве удалений численное преимущество надо чаще реализовывать. «Барыс» же играет на столько, на сколько может.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Адмирал ХК Салават Юлаев ХК Трактор Алексей Бадюков Венер Сафин Владимир Юрзинов-младший Сергей Светлов
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