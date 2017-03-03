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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин, ХК «Салават Юлаев»
Фото: ХК «Салават Юлаев», photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Вайсфельд победил? Захаркин покидает «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» расторг контракт с Игорем Захаркиным. Кто станет новым главным тренером уфимцев и куда пойдёт Захаркин?
3 марта 2017, пятница. 18:00. Хоккей
Это могло произойти за пару недель до окончания регулярного чемпионата. На тот момент «Салават Юлаев» ещё не гарантировал себе место в восьмёрке, и руководство клуба прорабатывало разные варианты. В том числе кардинальные. Леонид Вайсфельд предлагал кандидатуру Майка Кинэна в тандеме с Игорем Кравчуком, но решения в уфимском клубе принимают совсем другие люди, и на столь резкие перемены они не решились. Захаркину в итоге дали доработать сезон до конца, но после вылета от «Ак Барса» всё-таки отправили в отставку. Точнее — расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, как гласит в официальном заявлении «Салавата Юлаева».

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Мог ли Захаркин остаться в Уфе, выиграй он серию у «Ак Барса»? В идеальном мире, где нет интриг и аппаратных игр, победа в «зелёном дерби» могла бы сделать героя даже из одного из главных неудачников сезона. В реальности же одной победой в серии, пусть даже над принципиальным соперником из Казани, вряд ли бы удалось перечеркнуть все противоречия, накопившиеся за этот сезон внутри «Салавата Юлаева». Речь, разумеется, о противостоянии главного тренера с генеральным менеджером. Задолго до того, как отставка Захаркина стала свершившимся фактом, было очевидно: после этого сезона в Уфе останется кто-то один. Вайсфельд, близкий к заключению нового контракта с «Салаватом Юлаевым», вышел победителем.

>>> Месть «Ак Барса». «Салават» — в отпуск, Захаркин — в отставку?

Вряд ли стоит говорить о какой-то кровной вражде или личной неприязни. Не будем демонизировать ни Вайсфельда, ни Захаркина. Тем более что сами они всякий раз подчёркивают: разногласия касались исключительно рабочих моментов. Они по-разному смотрели на то, каким должно быть взаимодействие между главным тренером и генеральным менеджером. Вайсфельд давно придерживается теории о том, что тренер должен лишь обозначить требования к потенциальному новичку, указать на необходимые качества, но никак не требовать пригласить конкретного игрока. Захаркин, в свою очередь, привык работать там, где вся власть сосредоточена в руках тренеров. Так было и в СКА, и в чемпионском «Салавате Юлаеве», где они с Вячеславом Быковым де-факто отвечали не только за тренировочный процесс, но и за селекцию. Коса нашла на камень.
В идеальном мире, где нет интриг и аппаратных игр, победа в «зелёном дерби» могла бы сделать героя даже из одного из главных неудачников сезона.

Впрочем, пройди «Салават Юлаев» по дистанции чемпионата ровно и без ухабов, ни о каких противоречиях между Вайсфельдом и Захаркиным мы бы и не узнали. Так до конца и не ясно, кто принял решение оставить в команде Никласа Сведберга. Захаркин вроде бы берёт ответственность на себя, но при этом кивает на советчиков. Можно сетовать на небывалую эпидемию травм, но если убрать за скобки несчастные случаи вроде переломов, разве это не зона ответственности тренера? Требуя у генерального менеджера купить игроков на место травмированных, Захаркин умалчивает, что к травмам зачастую приводит неправильно проведённая подготовка. Вспоминается и то, как Игорь Владимирович пенял генменеджеру, что в «Торосе» всего два игрока на двусторонних контрактах, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что их не два, а… 17.

Это не первый случай, когда в «Салавате Юлаеве» не срабатываются генеральный менеджер и главный тренер. Владимир Юрзинов-младший и Олег Гросс только формально плыли в одной лодке, но на деле не были соратниками. В отличие от ситуации Захаркин – Вайсфельд, тогда свой пост вынужден был покинуть функционер. Что, впрочем, не уберегло Юрзинова от последующей отставки. Вот и сейчас нет никакой гарантии, что Вайсфельд, уцелевший в тихом конфликте с главным тренером, сохранит своё место в «Салавате Юлаеве». По нашей информации, высшее руководство уфимского клуба помимо варианта с продлением контракта Вайсфельда рассматривает возможность приглашения одного молодого, но успешного, генерального менеджера.
Узнаваемость – это то, что рискует потерять «Салават», расставаясь с Захаркиным, но поступить иначе в столице Башкирии не могли.

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Останется ли в «Салавате Юлаеве» Вайсфельд – вопрос не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Здесь и сейчас на повестке дня стоит вопрос о том, кто будет главным тренером уфимского клуба. Как только генеральном менеджеру «Салавата Юлаева» дали понять, что он продолжит работу в клубе, он начал активный поиск преемника Захаркина. Леонид Владленович открещивается от фамилий Андрея Скабелки, Германа Титова и Артиса Аболса, но по нашей информации, все они были в шорт-листе «Салавата Юлаева». С тех пор Скабелка официально расстался с «Сибирью», а накануне на рынок вышел Владимир Юрзинов, покинувший «Куньлунь». Не забудем и про вариант с Кинэном, который уже исходил от Вайсфельда, а также будем внимательно следить за ситуацией в «Торпедо». Не исключено, что после вылета в первом раунде нижегородцы решат расстаться с Петерисом Скудрой.


«Салавату Юлаеву», как команде больших возможностей, есть из кого выбирать. Но уже сейчас очевидно, что Уфу ждёт большая перестройка. Вряд ли можно говорить о какой-то преемственности, больно уж специфичный хоккей для современной КХЛ ставит Захаркин. Во всей лиге его единомышленников можно пересчитать по пальцам одной руки. В том случае если на место Захаркина придёт Скабелка или Скудра, «Салавату Юлаеву» предстоит серьёзная ломка игрового стиля, а вместе с ней и кадровая встряска. Возможно, вечному помощнику Быкова не хватило харизмы для успешной самостоятельной работы. В минувшем сезоне юлаевцы не выглядели управляемой командой с чётко отлаженной игрой, но зато у них был свой почерк. Узнаваемость – это то, что рискует потерять «Салават», расставаясь с Захаркиным, но поступить иначе в столице Башкирии не могли.
В том случае если на место Захаркина придёт Скабелка или Скудра, «Салавату Юлаеву» предстоит серьёзная ломка игрового стиля, а вместе с ней и кадровая встряска.

Куда теперь податься Захаркину? Ему, как человеку самолюбивому, будет сложно ужиться с не менее амбициозными руководителями. Большой клуб – это не только большие возможности, но и сложная иерархия управления. Можно вспомнить, что в ЦСКА Захаркин с Быковым успешно работали бок о бок с Кириллом Фастовским, который сейчас занят поиском тренера для «Сибири», но тут мы упираемся в другую проблему. Игорь Владимирович не только сложный человек, но и искушённый тренер, привыкший работать с исполнителями экстра-класса. Да и сама модель, которой придерживается специалист, не приемлет состав из простых работяг. Фастовский, как и большинство его коллег, попросту не в состоянии дать Захаркину то, что он требовал от Вайсфельда. Куда вероятнее, что уже бывший тренер «Салавата Юлаева» вслед за Быковым отправится в творческий отпуск, отложив тренерскую планшетку до лучших времён.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
3 марта 2017, пятница
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