Кто лучший игрок в истории «Витязя»? От Белова до Афиногенова

Первая в регионе хоккейная команда появилась в середине 60-х годов XX века. Она базировалась в Подольске и носила название «Торпедо». За свою историю команда ни разу не выступала в классе сильнейших и просуществовала до 1990 года. В 1996-м был организован спортивный клуб «Витязь» на базе двух городов – Подольска и Чехова. Сезон-2000/01 стал первым для «витязей» в российской Суперлиге. Через шесть лет скитаний по элите и Высшей лиге команда впервые попала в плей-офф.В эпоху КХЛ клуб прославился драками и тафгаями, самым принципиальным стало соперничество с омским «Авангардом», к тому же одна встреча была остановлена в самом начале из-за массовой драки. В текущем сезоне с возвращением Валерия Белова на тренерский мостик «Витязь» повторил своё лучшее достижение – выход в плей-офф. Правда, путь получился недолгим, команда вылетела в первом же раунде от петербургского СКА (0-4 — в серии). Предлагаем выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.