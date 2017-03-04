Тарасенко будет главной звездой на ЧМ? «Сент-Луис» снова проиграл

Малкин голами отметил свой 700-й матч
17 голов и 15 передач – таковы были показатели форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в 15 предыдущих матчах с «Тампой». Очередная встреча с южанами подтвердила репутацию «молний» как любимого «клиента» для российского бомбардира «Пингвинз», а заодно помогла Евгению приблизиться к лидеру общего зачёта Коннору Макдэвиду. Игра с «пингвинами» стала дебютом за «Лайтнинг» для голкипера Петера Будая, которого генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман получил в качестве компенсации за Бена Бишопа, и словацкий ветеран вряд ли будет вспоминать свой первый выход на лёд в форме «молний» добрыми словами.
Впрочем, началось для гостей всё неплохо. После безголевого первого периода «Тампа» смогла взвинтить темп, и на старте второй двадцатиминутки новичок южан Адам Эрне открыл счёт – Наместников и Пакетт, удачно поборовшиеся в чужой зоне, доставили ему шайбу прямо на пятачок.
Однако долго вести в счёте хоккеистам «Лайтнинг» не удалось, поскольку свои максимальные обороты включил Евгений Малкин, проводивший 700-й матч в заокеанской карьере. Две минуты спустя после гола Эрне малый штраф получил защитник гостей Хедман, и на реализацию численного преимущества у Малкина ушло всего шесть секунд. Замкнув эффектным броском в касание поперечный пас Кессела, Евгений набрал своё 42-е очко в домашних матчах текущего сезона и сравнялся по этому показателю с лидером Патриком Кейном.
Прошло ещё восемь минут, и российский форвард «стальных» отличился вновь, причём сделал это в очень похожем стиле. Малкину снова удался мощнейший бросок в касание из фирменного «присяда» на одно колено, после которого Будай увидел шайбу лишь в сетке собственных ворот – этот гол стал для Евгения четвёртым в пяти последних матчах и позволил «Питтсбургу» выйти вперёд в матче.
На подвиги Малкина нашёл ответ другой российский бомбардир – Никита Кучеров, которому также удался хлёсткий бросок в касание при розыгрыше большинства, но форвард «Тампы» смог лишь ненадолго восстановить равновесие на табло. Минуту спустя «пингвины» забили победный гол, и, по иронии судьбы, его автором стал защитник-ветеран Марк Штрайт, который в дедлайн был сначала обменян в «Тампу» из «Филадельфии», а затем отправлен южанами в «Питтсбург». Голевую передачу в этом эпизоде заработал и Малкин, который поднялся на шестую строчку в списке лучших бомбардиров, отставая от лидера гонки Коннора Макдэвида на семь баллов. «В такой команде играть — одно удовольствие. У «Пингвинз» много отличных хоккеистов, много мастеров, которые не только красуются на льду, но и отрабатывают в обороне. Это очень хорошая команда, я действительно впечатлён. Как оценю игру Малкина? У него, наверное, шесть глаз. Он видит буквально всё», — сказал 39-летний Штрайт.
«Почему я очень результативно играю с «Тампой»? Об этом я не задумывался. Просто стараюсь показать свой лучший хоккей. Сегодня у нас хорошо работало большинство, мы забили хорошие и очень важные голы. Было приятно после поражений от «Далласа» и «Чикаго» на выезде вернуться домой и победить. Здорово, что к нам пришёл Штрайт, это хороший защитник с большим опытом, он классно видит площадку, у него отличный бросок. Что касается моих голов, то сегодня я забивал с передач Кессела, который сам любит и умеет бросать, но всегда сделает пас открытому партнёру. Сколько я забил в сезоне, 28 голов? Думаю, что Кессел отдал мне все 28 передач. 700 матчей в НХЛ? Я счастлив, что попал в такую команду, как «Питтсбург». Это отличная организация и отличный коллектив», — сказал Малкин после матча.
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Булочки и плюшки от Панарина
«Чикаго» продлил свою победную серию до шести матчей, сумев одолеть дома «островитян», которые в последнее время также смотрятся неплохо. Тяжёлый и упорный характер игры долгое время был на руку «Айлендерс», которые открыли счёт в середине второго периода усилиями опытного Брока Нельсона. Всё шло к победе гостей с минимальным счётом, но «чёрные ястребы» смогли организовать эффективный финальный штурм. За 74 секунды до конца основного времени Артемий Панарин великолепным броском пробил вратаря «островитян» Томаса Грайсса и сравнял счёт – для россиянина это очко стало четвёртым (1+3) в четырёх последних матчах, но при этом отметиться заброшенной шайбой ему не удавалось на протяжении семи игр.
Когда же дело дошло до буллитов, Панарин смог отличиться вновь, закрепив успех «Чикаго» после первого штрафного броска, реализованного Тэйвзом. Стоит добавить, что в игре не принял участие Артём Анисимов, который в предыдущем матче с «Питтсбургом» получил травму нижней части тела. Согласно комментариям главного тренера Джоэля Кенневилля, травма не является серьёзной и Артём сможет выйти на лёд в ближайшей встрече с «Нэшвиллом».
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Тарасенко замолчал, «Сент-Луис» перестал выигрывать
Разладились дела у нападающего «Блюз» Владимира Тарасенко, который не может набрать очки на протяжении четырёх последних матчей. Игра с «Виннипегом» получилась неудачной и для «музыкантов» в целом, и для самого Владимира, который не нанёс ни одного броска в створ ворот Коннора Хеллебайка и заработал «-2» по показателю полезности. Главным героем у «Джетс», помимо вратаря, который в четвёртый раз за сезон отыграл на ноль, стал нападающий Блейк Уилер, оформивший голевой дубль. Что же касается перспектив «Сент-Луиса», то после пяти поражений подряд команда Тарасенко выпала из кубковой восьмёрки Западной конференции, но имеет возможность туда вернуться за счёт одного матча в запасе.
«Аризона» выиграла без Бурмистрова
Травма, полученная нападающим «койотов» Александром Бурмистровым в матче с «Бостоном», вывела россиянина из строя минимум на два матча. Напомним, что во встрече с «Брюинз» Бурмистров попал под мощный силовой приём защитника Миллера, получил нокдаун и был эвакуирован со льда на носилках, но серьёзных последствий смог избежать. Без Александра «Аризона» смогла прервать серию из двух поражений: лидерство в две шайбы было «койотами» упущено, но в третьем периоде усилиями форварда Мартинука аризонцы смогли вырвать победу.