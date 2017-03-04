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КХЛ
Фото: Владимир Беззубов/Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

От Быкова до Скабелки: кто станет новым тренером «Салавата»?

«Золотой» Быков, системный Скабелка или эмоциональный Скудра — какой тренер нужен «Салавату Юлаеву»?
4 марта 2017, суббота. 11:00. Хоккей
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Игорь Захаркин после вылета «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф расторг контракт с башкирским клубом, по обоюдному согласию. Теперь должность главного тренера вакантна, и эта тема в ближайшее время будет весьма актуальна, несмотря на разгар плей-офф. Следующий наставник «Салавата» наверняка получит в распоряжение прекрасный состав, но он также должен быть готов к колоссальному давлению и повышенному интересу к своей персоне, ведь уфимский клуб – один из самых популярных в КХЛ. Мы составляем свой рейтинг тренеров, которые могут возглавить «Салават Юлаев».

Вячеслав Быков


Идеальным кандидатом для уфимцев выглядит, конечно, Вячеслав Быков. Послужной список Вячеслава Аркадьевича известен всем: сначала он выиграл со сборной России золото чемпионата мира, которого страна дожидалась 15 лет, а затем добыл два Кубка Гагарина с «Салаватом» и СКА, причём эти два триумфа разделили четыре года. Примечательно, что для уфимцев и питерцев эти трофеи остаются единственными в КХЛ, но если СКА в нынешнем сезоне близок к повторению достижения, то «Салават» после Быкова выпал из числа кандидатов на победу в Кубке. Быков запомнился тем, что всякий раз уходил на вершине своего триумфа, а затем пропадал с хоккейных радаров и посвящал себя семье. Спустя три года после ухода Вячеслава Аркадьевича из СКА вновь поползли слухи о возвращении «золотого» тренера в КХЛ, и почему бы ему не вернуться в то место, где его практически боготворят?

Быков привык работать со звёздным составом и большим бюджетом, на другие условия он вряд ли пойдёт. Смогут ли в Уфе гарантировать тренеру соблюдение этих требований? Вполне, учитывая, что глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что хочет видеть «Салават» в числе лучших клубов России, а значит, должное финансирование уфимцам будет обеспечено. При Игоре Захаркине башкирский клуб был одним из самых зрелищных в лиге, но «Салавату» катастрофически не хватало стабильности. Опытный и требовательный Быков сможет навести порядок в уфимском королевстве, не отходя при этом от атакующего и комбинационного стиля. Особую пикантность возможному возвращению Вячеслава Аркадьевича в Башкирию придаёт то, что всех успехов в карьере Быков добивался в паре с Захаркиным, который не справился с самостоятельной работой в Уфе. Состоится ли воссоединение знаменитого тандема, или Игорь Владимирович не захочет после работы главным тренером возвращаться на роль помощника? Сработается ли Быков с Леонидом Вайсфельдом, который близок к подписанию нового контракта с «Салаватом»? Вопросов, касающихся уфимского клуба, очень много, но одно можно сказать наверняка: приход Быкова сразу же сделает «Салават» претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне. Правда, верится в это возвращение с трудом.

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Фото: Владимир Беззубов/Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Андрей Скабелка


Белорусский специалист – один из тех тренеров КХЛ, которому просто необходим новый вызов. Скабелка провёл три года в «Сибири», поднял клуб до небывалых ранее высот, выиграв бронзовые медали КХЛ, но в прошедшем сезоне немного смазал впечатление от своей работы. Возможно, Андрею Владимировичу, подобно Быкову, стоило уйти из Новосибирска на пике, но Скабелка, получив определённые гарантии от руководства «Сибири», захотел закрепить результат, и трудно его в этом винить. В провале новосибирцев виноват не только главный тренер, который стал заложником неудачной селекции, эпидемии травм и слабой игры лидеров в решающие моменты сезона.

В любом случае сейчас Скабелка – один из самых перспективных тренеров, у которого есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Возможно, именно такой, голодный до побед наставник и нужен сейчас «Салавату». Андрей Владимирович относится к тем тренерам, которые ставят во главу угла системность и исполнение тренерской воли. Выбрав Скабелку, уфимцы, быть может, потеряют в зрелищности, но добавят в организации игры и дисциплине. Анархичный и весёлый хоккей Захаркина не принёс «Салавату» желаемого результата, так почему бы не попробовать переформатировать игровой стиль?
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Петерис Скудра


Формально Скудра до сих пор является главным тренером «Торпедо», но кажется, что латвийскому специалисту и нижегородскому клубу пора пойти разными дорогами. Петерис отработал в «Торпедо» четыре года и сделал из волжан злой и неуступчивый коллектив, который часто трепал нервы более именитым соперникам. Но если говорить о результате, то Скудра лишь раз смог пройти с нижегородцами первый раунд плей-офф, и есть подозрение, что амбиции Петериса распространяются гораздо дальше. В «Торпедо» ему в силу объективных причин не могли дать тот состав, который бы всерьёз претендовал на медали, а вот в Уфе с этим проблем не будет.

Скудра известен своей требовательностью и повышенной эмоциональностью, но если игрокам «Торпедо» приходилось прыгать выше головы, чтобы показать нужный тренеру уровень игры, то в «Салавате» мастерство хоккеистов лежит на поверхности. Приход Скудры в Уфу может сделать из «Салавата» жёсткую, бескомпромиссную команду, которая не отдаст сопернику ни сантиметра льда, а в обороне будет отрабатывать даже самый звёздный форвард. Впрочем, тут есть и обратная сторона медали: латвийский специалист привык говорить то, что думает, и это может не понравиться не привыкшим к жёсткому обращению лидерам «Салавата». Но, возможно, получив в руки команду, которая будет реально претендовать на Кубок, Скудра станет более хладнокровным в общении с хоккеистами и судьями, а всю энергию направит на достижение результата.
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Вячеслав Буцаев


Похоже, в это межсезонье сменит клуб ещё один тренер, несколько сезонов работавший в крепком середняке. По информации «Чемпионата», Вячеслава Буцаева отправят в отставку из «Сочи», и к талантливому специалисту стоит присмотреться и «Салавату». Буцаев руководил сочинским клубом с момента его основания и два сезона подряд выводил в плей-офф команду, собранную в основном из игроков, ставших ненужными своим бывшим клубам, и легионеров среднего уровня. Буцаев каким-то невероятным образом умеет извлекать пользу практически из любого игрока, а также быстро вписывает хоккеистов в свою игровую модель. Через «Сочи» за три сезона прошло много людей, но команда всегда сохраняла лицо и выступала на стабильном уровне. При этом Вячеслав Геннадьевич предпочитает интеллигентную и спокойную манеру общения с подопечными, производя впечатление тренера-друга для игроков.

Единственное, что говорит не в пользу Буцаева – результаты «Сочи» в плей-офф. За два розыгрыша Кубка Гагарина сочинцы не смогли одержать ни одной победы, хотя однажды начинали серию на своей площадке. Возможно, это объясняется тем, что хоккей в плей-офф разительно отличается от «регулярки» и на первый план выходит кубковый опыт хоккеистов. В составе «Сочи» бойцов для игр навылет было немного, зато в «Салавате» таковых предостаточно.
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Майк Кинэн


Слухи о приходе легендарного тренера в Уфу ходили ещё в конце регулярного чемпионата, когда «Салават» проигрывал матч за матчем и рисковал остаться без плей-офф. На кардинальные изменения по ходу сезона в столице Башкирии не решились, но сейчас этот вариант не выглядит нереальным. Кинэн – это, прежде всего, харизма и огромный авторитет. Это тренер-победитель, причём по обе стороны океана. Само нахождение такой глыбы на скамейке донельзя подстёгивает хоккеистов, не говоря уже о тренерском таланте Железного Майка. Кинэн в первый же свой год работы в России выиграл Кубок Гагарина для Магнитогорска, а затем воспитал блестящего преемника в лице Ильи Воробьёва. Приход Кинэна в Уфу станет сильным пиар-ходом для «Салавата», и на этой волне башкирский клуб может достичь многого. Правда, недавно появилась информация, что Кинэн вошёл в координационный совет пекинского «Куньлуня», но вряд ли канадский специалист променяет эту неопределённую должность на возможное предложение «Салавата» вернуться в большой хоккей.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Раймо Сумманен


Пожалуй, самый фантастический вариант в нашем рейтинге, но в то же время – один из самых логичных. Сумманен, как никто другой в нашем списке, сможет подхватить знамя развесёлой атакующей игры «Салавата» и сделать уфимскую команду самой зрелищной в лиге. «Авангард» времён Сумманена в Омске до сих пор вспоминают с ностальгией, потому что это была команда, играющая сердцем. А иначе и быть не могло, ведь по тренерскому мостику метался неистовый Раймо, который, казалось, в любой момент мог сам выскочить на лёд.

Сумманен – это человек-эмоция, тренер-вспышка, способный блистательно подготовить команду к короткому отрезку, но испытывающий проблемы на длинной рутинной дистанции. Вероятно, именно поэтому наибольшего успеха с «Авангардом» Раймо достиг в тот сезон, когда он принял команду уже по ходу чемпионата. Не секрет, что Сумманен плохо ладит с руководством. Известно и то, что финский тренер не прощает игрокам равнодушия на площадке. Сумманен слишком романтичен для современного хоккея, и поэтому он вряд ли заинтересует боссов уфимской команды. Но нет сомнения, что «Салават» под руководством Раймо влюбил бы в себя не только уфимских болельщиков, а ведь хоккеисты играют для них.
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Андрей Скабелка Вячеслав Быков Игорь Захаркин Петерис Скудра Раймо Сумманен
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