«Авангард» покорил Дальний Восток! Когда у Соботки не болит спина

«Авангард» выспался и вернул Пережогина

«Адмирал» теряет бойцов: теперь без Мнацяна и Плотникова

Так рано, как Михеев, в этой серии ещё не забивали!

Канарейкин застегнул «Авангард» на все пуговицы

Соботка – MVP серии с «Адмиралом»

Два поражения «Авангарда» во Владивостоке – сигнал к тому, чтобы что-то поменять. Размеры площадки на «Фетисов-Арене» изменить омичам не под силу. Фёдор Канарейкин мог бы скорректировать состав, сделав его более габаритным и агрессивным, но резервов у главного тренера «ястребов» немногим больше, чем у его коллеги. Тем более что выездной эксперимент с включением в основу Никиты Никитина провалился. Вот и получается, что менять приходится не хоккейные, а околохоккейные параметры. На третью игру серии «Авангард» отправлялся в ночь, и состояние хоккеистов было далеко от идеала. На этот раз омичи переночевали дома, вылетели утром и выспались, тем самым сгладив последствия перелёта. А вот возвращение в состав Александра Пережогина скорее вынужденная мера, чем помилование ветерана, неудачно проводящего серию с «Адмиралом». Пётр Хохряков приболел, тем самым вынудив Канарейкина снова поставить в состав 37-й номер. Правда, уже не в первое звено, где хорошо проявил себя Максим Пестушко, а только в третье.Выиграв два матча, дальневосточники удивили тех, кто прогнозировал «Авангарду» лёгкую прогулку в первом раунде. Но какой ценой «Адмирал» ввязался в бой с более мощным соперником? Ещё во втором матче «моряки» потеряли своего лучшего бомбардира Роберта Саболича. Вердикт: словенец выбыл до конца сезона. Тогда же команда из Владивостока осталась без Дмитрия Саюстова. Сравняв счёт в серии, Александр Андриевский недосчитался ключевого защитника Джонатона Блума. Стоит ли говорить, что без американца, блестяще действующего на синей линии, большинство «Адмирала» становится неузнаваемым? К шестому матчу серии травмировано было пять человек. И если потеря Михаила Плотникова не столь существенна, то Самвел Мнацян – настоящий кубковый боец, один из самых мужественных игроков команды. Похоже, что и Блум, и Мнацян выбыли до конца сезона. Дошло до того, что Андриевский не набрал восесь защитников, решив сыграть по схеме «13+7». 13-м нападающим стал Павел Макаренко, только-только восстановившийся после травмы.В серии «Авангарда» с «Адмиралом» уже были и сверхрезультативные матчи с девятью шайбами на двоих, и длительные овертаймы, но с быстрыми голами наблюдались проблемы. Командам, чтобы открыть счёт, нужно было время на раскачку. Особенно это касается «Авангарда», который набирал обороты от периода к периоду. Исключением стал шестой матч серии, в котором второе звено «ястребов» ошарашило «Фетисов-Арену» в первой же смене! Валентин Пьянов отменной передачей вывел Илью Михеева на пустой угол, и молодой омич не промахнулся. На всё про всё гостям потребовалось 48 секунд. Так рано в этой серии ещё не забивали! Быстрая шайба позволила подопечным Канарейкина играть от себя, но в середине первого периода они всё же запаниковали. Больше минуты «Адмирал» не выпускал соперника из зоны, а герой четвёртого матча Джеймс Райт имел все шансы, чтобы сравнять счёт. А вот большинство, которое для дальневосточников заработал Владимир Ткачёв, хозяева потратили впустую. Насколько им не хватает такого пакмувера, как Блум, было видно невооружённым взглядом.С тех по, как Джеймс Райт в овертайме четвёртого матча поразил ворота Доминика Фурха, «Авангард» отказывается пропускать. Шесть периодов подопечные Канарейкина отыграли на ноль, и это вряд ли случайность. Не только Фурх перестал пропускать «свои» шайбы, что случалось с ним в начале серии, но и вся игра омской команды претерпела изменения. «Ястребы» видоизменили вход в зону, сделав его более надёжным, через подставления. В обороне все решения – исключительно простые. Кроме того, омичи стали надёжнее действовать на своей синей линии, поставив шлагбаум на пути у быстрых нападающих «Адмирала». Когда после третьей игры серии Виталий Меньшиков говорил, что его команде надо глубже садиться в оборону, это звучало дико (с такими-то мастерами в атаке!), но жизнь показала, что только так фаворит может остановить андердога. Ткачёву и Казакову уже не удавалось легко врываться в зону сибиряков. И с тем, и с другим омичи играли жёстко, а экс-капитан «Адмирала» за потасовку с Казаковым получил не только две минуты штрафа, но и оглушительную обструкцию от «Фетисов-Арены».Только в концовке матча оборона «ястребов» начала давать течь, но удача от взвинтивших темп «моряков» отвернулась.Эта серия поставила печать качества на Ткачёве и Казакове. Если до встречи с родной командой в плей-офф они были просто молодыми яркими форвардами, при этом не всегда стабильными, то эти шесть матчей показали, что они способны быть лидерами. Но даже не их стоит считать MVP этого противостояния и не шведского защитника «Авангарда» Йонаса Анелёва (обладатель лучшего +/- всего розыгрыша Кубка Гагарина), а другого легионера омского клуба. Владимир Соботка – вот кто самый ценный игрок серии. Его 8 (3+5) очков говорят сами за себя, но даже эти цифры, делающие его лучшим бомбардиром в составе обеих команд, не раскрывают в полной мере значение Соботки для «Авангарда». Чех, до этого считавшийся не кубковым игроком, в серии с «Адмиралом» выступил в разных ролях: плеймейкера, провокатора, снайпера. На нём зарабатывали удаление, при этом сам Владимир не срывался, хотя «моряк» Ткачёв нередко играл с ним в тело. Ну а во втором периоде матча, ставшего решающим, он забил важный для «Авангарда» гол. После столкновения Лемтюгова с Бартулисом чех подхватил бесхозную шайбу и элегантно отправил её под перекладину. Формально победным стал бросок Михеева, но именно Соботка, у которого в кои-то веки не болела спина, позволил «Авангарду» пройти во второй раунд и не доводить дело до седьмой игры.