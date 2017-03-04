День сурка для «Торпедо». Как Скудра ходит по замкнутому кругу

Всего одна выигранная серия плей-офф за четыре года – таковы результаты Петериса Скудры в «Торпедо».

Вся карьера Скудры в «Торпедо» — это нескончаемое перебирание материала, с которым он работает.

Не исключено, что Валерий Шанцев примет решение сменить рулевого, а вместе с ним и вектор развития команды.

Когда-то, в ещё доскудровскую эпоху, «Торпедо» уже вылетало от московского «Динамо». Тогда, под руководством Кари Ялонена, нижегородцы противостояли, ни много, ни мало, будущему обладателю Кубка Гагарина. Уходя в отпуск, они понимали, что сделали всё, что могли. В Нижнем Новгороде были убеждены: противостоит им не только самая современная на тот момент команда лиги, но и такое сильное, пусть и незримое оружие, как админресурс. Позже на себе это прочувствует «Авангард», соперник «Динамо» по финалу, который на решающие матчи вдруг потеряет из-за допинга ключевого защитника Антона Белова. «Торпедо» же сетовало на мелкие штрафы и спорное судейство. Всё это успокаивало, закрепляя в голове: «Мы могли, но нам не дали».С тех пор многое изменилось. «Динамо» уже много лет как не самая передовая команда страны. Моду задают другие. Скорее этот статус, пусть и с оговорками, перешёл к «Торпедо». Заподозрить москвичей в использовании админресурса в 2017 году тоже не получается при всём желании: сильные мира сего отныне скрываются под двумя аббревиатурами. Оттого и послевкусие от нового поражения торпедовцев от динамовцев совершенно иное. Это «Динамо» не выглядело непобедимым, и если кого и должны винить нижегородцы, то только себя. Вместо того чтобы наконец-то укрепиться в статусе первых после СКА и ЦСКА, они в очередной раз вылетели в первом раунде. То, что казалось поступательным движением вперёд, на проверку — топтание на месте.Всего одна выигранная серия плей-офф за четыре года – таковы результаты Петериса Скудры в «Торпедо». Можно сколько угодно отмечать самобытный стиль нижегородской команды, который ей привил не кто иной, как латвийский специалист, но побед он не приносит. Даже та единственная серия, выигранная у «Йокерита» в прошлом сезоне, далась волжанам ценой каких-то невообразимых усилий, нервов и кадровых потерь. Это удивительно ещё и потому, что сама модель игры «Торпедо» при Скудре зиждется на самоотдаче и характере, то есть идеально подходит для кубковых игрищ. Будь в Нижнем Новгороде мастеровитая, но при этом мягкотелая команда, превращение кареты в тыкву можно было бы логически объяснить.Неудачи «Торпедо» в плей-офф заставляют переосмыслить некоторые стереотипы о кубковом хоккее. Прежде всего, то, что, работая отбойным молотком, можно выковать себе Кубок Гагарина. Заклинание «бежать, биться, бороться», которое произносит не только Скудра, но и многие его коллеги, не так уж безотказно, как казалось во времена «Динамо» Знарка. Показательно, что в этом сезоне крах потерпел не только нижегородский проект, но и новосибирский. Андрей Скабелка, работавший со Скудрой в «Торпедо», до предела упростил игру своей команды, где-то перекрутил гайки и в итоге вынужден пойти разными дорогами с «Сибирью». Скажите, что для глобальных выводов этих двух примеров маловато? Ответы на многие вопросы даст выступление ЦСКА в этом плей-офф, но ещё прошлогодний финал показал, что отбойный молоток выходит из строя, когда ему противостоит симбиоз из мастерства и тактической гибкости.Победа ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина разом перечеркнёт написанное, но пока всё идёт к тому, что подход Квартальнова, Скудры и Скабелки, как трёх ярчайших представителей тренерского направления, будет признан неэффективным. Или, по крайней мере, будет поставлен под сомнение. Все перечисленные специалисты пытаются выжимать из подопечных максимум и даже больше. Взять игрока, нащупать потолок его возможностей, получить всё необходимое и поменять его на нового — это их стиль работы. Казалось бы, что порочного в этой практике? Прежде всего, методы. Игроки, попадающие в эту мясорубку, быстро приходят в негодность. Бесчисленные травмы и психологическая выхолощенность – как побочные эффекты. Кроме того, после попадания к таким тренерам, как Скудра, даже у креативных игроков может произойти деформация стиля в сторону упрощения.Вся карьера Скудры в «Торпедо» — это нескончаемое перебирание материала, с которым он работает. Порой оправданное, а иногда совершенно хаотичное, не поддающаяся логическому объяснению. Петериса можно назвать главным перфекционистом нашего хоккея, но зачастую он ищет от добра добра. Главный тренер «Торпедо» неоднократно нарушал правило «лучшее – враг хорошего», ломая то, что стабильно работает, в пользу мифического усиления. Ярчайший и одновременно самый свежий пример — отказ от Фредрика Петтерссона, который впоследствии усилил минское «Динамо», и приглашение вместо него сомнительных североамериканцев из «Медвешчака». Причём Скудра, комментируя это решение, говорил именно о желании усилить состав, а не об экономии средств, нарушении дисциплины со стороны шведа или каких-либо других причинах. И таких случаев за четыре года царства Скудры в Нижнем Новгороде было не счесть.Кажется, Скудра так и не определился, нужны ли ему игровички. С одной стороны, при нём так и не заиграла супертройка из «Чайки» Шураков – Ильин – Руденков, а последнего и вовсе отпустили в Хабаровск. Показательно и то, что на матч с «Динамо», который стал для нижегородцев последним, Скудра не поставил в состав Николая Жердева и Александра Фролова. Нонсенс, учитывая, что идёт речь об опытных мастерах, которыми в плей-офф не принято разбрасываться. Но при всём при этом они в «Торпедо» же как-то появились, то есть Скудра на определённом этапе осознал, что одними только «солдатами Урфина Джюса» далеко в плей-фф не забраться. Вот Петерис и мечется между этой истиной и собственными представлениями об идеальной команде. И ходит по замкнутому кругу.Несмотря на действующий контракт с «Торпедо», здесь и сейчас Скудра находится на распутье. Позволят ли ему довести начатое в Нижнем Новгороде, или в «Торпедо», вслед за другими клубами, громыхнёт тренерская отставка? Поговаривают, что градус обожания по отношению к тренеру спал не только у болельщиков, но и у руководства волжского клуба. Не исключено, что Валерий Шанцев примет решение сменить рулевого, а вместе с ним и вектор развития команды. В таком случае Петерис встанет перед выбором: либо идти в большой клуб, где у него появятся возможности держать длинную «скамейку»¸ чего так не хватало «Торпедо», либо строить новую команду на новом месте по нижегородским лекалам.Вот только если Скудра возьмёт условный «Салават Юлаев», ему в любом случае придётся наступить на горло своей песне, работая с рафинированными мастерами, не привыкшими ловить шайбу зубами. Но возглавив команду попроще, скажем, «Сибирь», где он уже трудился помощником Дмитрия Квартальнова, Скудра сможет не ломать себя. Да и рядом наконец-то будет грамотный генеральный менеджер, который в случае чего остановит от необдуманных шагов. Есть, впрочем, и третий путь: пересмотреть взгляды на хоккей, команду, собственный стиль общения и перезагрузить «Торпедо», добавив в игру больше творчества. Вопрос лишь в том, дадут ли Скудре развернуть команду в направлении противоположном тому, в котором она двигалась последние четыре года?