«Трактор» заглох без Якуцени. «Барыс» — во втором раунде плей-офф

«Трактор» без Якуцени

Трудолюбивый Маркелов, вдохновенный Францоуз

Бойд забил, Карлссон спас

Перед стартом шестого матча серии между «Барысом» и «Трактором» из стана гостей пришла нерадостная новость для болельщиков челябинской команды. Лучший бомбардир и снайпер «Трактора» после пяти кубковых встреч, нападающий Максим Якуценя не смог выйти на лёд по состоянию здоровья. Относительно травмы форварда не было никаких подозрений. Предыдущий матч Якуценя полностью отыграл, проведя на площадке 21 минуту с лишним, и, по неофициальной информации, отсутствие одного из лидеров «Трактора» в этом важнейшем поединке объяснялось гриппом.Освободившееся место в составе челябинцев занял 25-летний Данил Губарев, для которого эта встреча стала дебютной в нынешнем плей-офф, а в первую тройку нападения «Трактора», к Щехуре и Кручинину, переместился Артём Пеньковский. У «Барыса» никаких кадровых перемен по сравнению с предыдущим матчем не было, но это не помогло хозяевам уверенно начать встречу: за первые семь минут подопечные Занковца ни разу не побеспокоили броском голкипера «Трактора» Павла Францоуза, и к середине стартового отрезка челябинцы смогли извлечь из этого максимум пользы.Удаление защитника «Барыса» Семёнова дало возможность гостям открыть счёт. Великолепными сольными действиями отметился Кирилл Кольцов, который, сделав вираж в правом круге вбрасывания, обескуражил голкипера астанчан Карлссона: шайба, пущенная со средней дистанции, влетела в ближний угол, материализовав игровое преимущество челябинцев.С началом второго периода «Барыс» вернул себе игровую инициативу. Как только завершились обоюдные штрафы Савченко и Климонтова, полученные перед перерывом за стычку у ворот челябинцев, хозяева сравняли счёт – отличился один из самых трудолюбивых хоккеистов «Барыса» Владимир Маркелов. 29-летний форвард ещё ни разу в этой серии не заканчивал матч с отрицательным показателем полезности, и шестая встреча с «Трактором» не стала исключением: Маркелов мастерски подправил на пятачке диагональный пас Даллмэна, после чего характер игры немного изменился.Обе команды включили «осторожный режим», предпочитая не форсировать события, а действовать максимально надёжно, ожидая ошибки соперника. Чуть больше мелких огрехов допускали челябинцы, оборона которых периодически давала возможность «Барысу» проникать на пятачок, но у гостей вдохновенно играл Францоуз, который за счёт удачного выбора позиции гасил всю остроту у своих ворот, действуя очень спокойно и уверенно.Под самый занавес второго периода «Барыс» остался в меньшинстве – малый штраф за толчок клюшкой получил форвард Тривино, но челябинцы не смогли как следует нагрузить вратаря соперников в эти две минуты. Более того, как только Тривино отбыл своё наказание, «Трактор» остался в меньшинстве, за что очень быстро поплатился. Астанинское трио — Даллмэн, Пушкарёв и Бойд — разыграло эффектную скоростную комбинацию, завершившуюся броском в пустой угол прямо с пятачка, и после этого челябинцам оставалось только одно – включить максимальные обороты и играть первым номером.Последовавшее чуть позже четырёхминутное удаление Пушкарёва за игру высоко поднятой клюшкой было настоящим подарком для «Трактора», но розыгрыш большинства у уральской команды получился неудачным. Челябинцы лишь пару раз потревожили Карлссона бросками и могли пропустить сами, когда в быструю контратаку убежал всё тот же Тривино. Уверенно отыграв этот отрезок, «Барыс» сохранил лидерство в счёте, и финальный штурм «Трактора» не принёс нужного результата.За полторы минуты игры вшестером с пустыми воротами челябинцы создали несколько неплохих моментов, но невезение Щехуры, который наносил завершающий бросок, и скандинавское спокойствие Карлссона решили исход встречи в пользу «Барыса». Клуб из Астаны второй раз в своей истории вышел в полуфинал конференции, став последним участником второго раунда плей-офф.