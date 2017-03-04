Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

«Трактор» заглох без Якуцени. «Барыс» — во втором раунде плей-офф

Астанинский «Барыс» обыграл в шестом матче серии «Трактор» и стал последним участником второго раунда плей-офф КХЛ.
4 марта 2017, суббота. 16:50. Хоккей

«Трактор» без Якуцени


Перед стартом шестого матча серии между «Барысом» и «Трактором» из стана гостей пришла нерадостная новость для болельщиков челябинской команды. Лучший бомбардир и снайпер «Трактора» после пяти кубковых встреч, нападающий Максим Якуценя не смог выйти на лёд по состоянию здоровья. Относительно травмы форварда не было никаких подозрений. Предыдущий матч Якуценя полностью отыграл, проведя на площадке 21 минуту с лишним, и, по неофициальной информации, отсутствие одного из лидеров «Трактора» в этом важнейшем поединке объяснялось гриппом.

Освободившееся место в составе челябинцев занял 25-летний Данил Губарев, для которого эта встреча стала дебютной в нынешнем плей-офф, а в первую тройку нападения «Трактора», к Щехуре и Кручинину, переместился Артём Пеньковский. У «Барыса» никаких кадровых перемен по сравнению с предыдущим матчем не было, но это не помогло хозяевам уверенно начать встречу: за первые семь минут подопечные Занковца ни разу не побеспокоили броском голкипера «Трактора» Павла Францоуза, и к середине стартового отрезка челябинцы смогли извлечь из этого максимум пользы.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
04 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
2 : 1 0:1, 1:0, 1:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Кольцов (Рой, Пеньковский) – 09:39 (5x4), 1:1 – Маркелов (Даллмэн) – 22:44 (5x5), 2:1 – Бойд (Пушкарёв, Даллмэн) – 42:45 (5x4)

Удаление защитника «Барыса» Семёнова дало возможность гостям открыть счёт. Великолепными сольными действиями отметился Кирилл Кольцов, который, сделав вираж в правом круге вбрасывания, обескуражил голкипера астанчан Карлссона: шайба, пущенная со средней дистанции, влетела в ближний угол, материализовав игровое преимущество челябинцев.

Трудолюбивый Маркелов, вдохновенный Францоуз


С началом второго периода «Барыс» вернул себе игровую инициативу. Как только завершились обоюдные штрафы Савченко и Климонтова, полученные перед перерывом за стычку у ворот челябинцев, хозяева сравняли счёт – отличился один из самых трудолюбивых хоккеистов «Барыса» Владимир Маркелов. 29-летний форвард ещё ни разу в этой серии не заканчивал матч с отрицательным показателем полезности, и шестая встреча с «Трактором» не стала исключением: Маркелов мастерски подправил на пятачке диагональный пас Даллмэна, после чего характер игры немного изменился.

Обе команды включили «осторожный режим», предпочитая не форсировать события, а действовать максимально надёжно, ожидая ошибки соперника. Чуть больше мелких огрехов допускали челябинцы, оборона которых периодически давала возможность «Барысу» проникать на пятачок, но у гостей вдохновенно играл Францоуз, который за счёт удачного выбора позиции гасил всю остроту у своих ворот, действуя очень спокойно и уверенно.

>>> От Быкова до Скабелки: кто станет новым тренером «Салавата»?

Бойд забил, Карлссон спас


Под самый занавес второго периода «Барыс» остался в меньшинстве – малый штраф за толчок клюшкой получил форвард Тривино, но челябинцы не смогли как следует нагрузить вратаря соперников в эти две минуты. Более того, как только Тривино отбыл своё наказание, «Трактор» остался в меньшинстве, за что очень быстро поплатился. Астанинское трио — Даллмэн, Пушкарёв и Бойд — разыграло эффектную скоростную комбинацию, завершившуюся броском в пустой угол прямо с пятачка, и после этого челябинцам оставалось только одно – включить максимальные обороты и играть первым номером.

Последовавшее чуть позже четырёхминутное удаление Пушкарёва за игру высоко поднятой клюшкой было настоящим подарком для «Трактора», но розыгрыш большинства у уральской команды получился неудачным. Челябинцы лишь пару раз потревожили Карлссона бросками и могли пропустить сами, когда в быструю контратаку убежал всё тот же Тривино. Уверенно отыграв этот отрезок, «Барыс» сохранил лидерство в счёте, и финальный штурм «Трактора» не принёс нужного результата.

За полторы минуты игры вшестером с пустыми воротами челябинцы создали несколько неплохих моментов, но невезение Щехуры, который наносил завершающий бросок, и скандинавское спокойствие Карлссона решили исход встречи в пользу «Барыса». Клуб из Астаны второй раз в своей истории вышел в полуфинал конференции, став последним участником второго раунда плей-офф.

>>> Итоги сезона. «Салават Юлаев»: открыть Капризова и провалиться
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
ХК Барыс ХК Трактор
Новости. Хоккей
4 марта 2017, суббота
17:50 Занковец: встречались две равные команды, «Барысу» больше повезло
17:31 Гатиятулин: реализация большинства — один из ключевых моментов, решивших серию
17:11 Форвард «Нью-Джерси» Каммальери выбыл на неделю из-за травмы
16:43 Юньков: по ходу серии с «Адмиралом» у «Авангарда» не было никакой паники
16:31 Определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина
16:25 «Барыс» одолел «Трактор» в шестом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф
16:09 Медведев: «Адмирал» дал достойный бой, а мы не могли привыкнуть к их площадке
15:46 Кронвалль: у «Локомотива» найдутся свои джокеры и тузы в рукаве против ЦСКА
15:12 Миронов: поражения от СКА в «регулярке» — не показатель, там всё по-другому
14:54 Мнацян: неприятно, когда не можешь помочь команде в такой важный момент
14:34 Якушев: у Ночной лиги задача от президента — чтобы мужики 40+ занимались делом
14:26 Могильный: сезон для «Амура» оценю хорошо
14:11 Фетисов: мы с Касатоновым решили выйти на лёд в 60 лет
13:54 Ткачёв: «Адмирал» четыре матча играл с «Авангардом» на равных, но сил не хватило
13:45 Казаков: мы не забили ни одной шайбы за две игры — это говорит само за себя
13:39 Прайс: «Монреаль» на подъёме, есть ощущение прилива энергии
13:36 Андриевский: из-за календаря «Адмирал» в серии с «Авангардом» потерял 6 игроков
13:25 Канарейкин: после 2-2 в серии «Авангард» стал играть проще и агрессивнее
12:57 Кожевников: Буцаев без работы не останется
12:56 Орешкин: Робинсон вернётся в состав к серии со СКА, Фёдоров — под вопросом
12:43 Светлов: минское «Динамо» стало западной версией «Салавата Юлаева»
12:38 Кудашов: ЦСКА — фаворит серии, мы должны показать себя мощной и быстрой командой
12:22 Скудра: в «Торпедо» хромает оборона, не хватает первой пары защитников
12:18 «Авангард» одержал победу над «Адмиралом», выбив «моряков» из плей-офф
11:58 Йео: пять поражений подряд — серьёзная пощёчина для «Сент-Луиса»
11:39 Бобровский: одноклубники помогают мне, блокируя множество бросков
11:14 Питерс: Лэк только на 60-м месте в лиге по отражённым броскам, это плохо
10:55 Жюльен: «Монреаль» подтянул игру в обороне, теперь нужно заняться нападением
10:35 Евгений Малкин стал первой звездой игрового дня НХЛ
10:09 Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы
09:55 Капитан «Чикаго» Тэйвз провёл свой 700-й матч в НХЛ
09:29 Форвард «Баффало» Окпосо пропустит несколько матчей из-за травмы рёбер
09:06 Пережогин сыграет в шестом матче серии «Авангард» — «Адмирал»
08:59 «Торонто» уступил «Анахайму», продлив серию поражений, Зайцев набрал 1 очко
08:19 Малкин провёл свой 700-й матч в НХЛ за карьеру
08:03 «Калгари» в овертайме одолел «Детройт», продлив победную серию до 6 матчей
07:15 Гол Панарина позволил «Чикаго» спасти матч с «Айлендерс» и победить по буллитам
06:49 «Сент-Луис» проиграл 5-й матч кряду, уступив «Виннипегу», Уилер набрал 3 очка
06:03 «Каролина» потерпела 4-е поражение подряд, уступив «Аризоне»
05:35 «Питтсбург» победил «Тампу», Малкин забил 2 гола, Кучеров — 1
01:00 Шнайдер: процесс обновления занимает время, но результат придёт к «Дэвилз»
00:51 «Анахайм» продлил контракт с нападающим Логаном Шоу на один год
00:29 Строльман: у Василевского невероятный талант, «Тампа» ему полностью доверяет
00:14 Холланд: надеюсь, на драфте «Детройт» сможет укрепить команду на ближайшие годы
3 марта 2017, пятница
23:50 Гандлер: просил об обмене Галиева, но «Вашингтон» сказал, что на него нет спроса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером «Салавата Юлаева»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+