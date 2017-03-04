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Хоккей. Итоги дня 4 марта 2017 года, обзоры матчей, видео, КХЛ
Фото: Антон Балашов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Авангард» ждёт дома «Ак Барс», а «Барыс» сразится с «Магниткой»

«Авангард» добил «Адмирал» во Владивостоке, а «Трактор» не смог вернуть серию с «Барысом» в Челябинск – в итогах дня.
4 марта 2017, суббота. 21:30. Хоккей

«Авангард» снова сыграл на ноль


После крупной победы со счётом 6:0 в пятом матче серии не было ясно, есть ли ещё силы у «Адмирала», чтобы отыграться. И ведь уже на 48-й секунде отчётной встречи Илья Михеев открыл счёт, ошарашив хозяев льда. Кроме того, «Авангард» заметно прибавил при игре в обороне в ходе серии и в итоге не позволил дальневосточникам отличиться во втором матче подряд.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
04 марта 2017, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2 0:1, 0:1, 0:0
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев (Пьянов) – 00:48 (5x5), 0:2 – Соботка (Лемтюгов) – 31:15 (5x5)

Гол Соботки в середине игры и 17 спасений Фурха позволили гостям избежать нервной концовки. В следующем раунде омичи сразятся с казанским «Ак Барсом».

Счёт в серии: 4-2 в пользу «Авангарда».
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«Барыс» во второй раз прошёл первый раунд


«Трактор» и «Барыс» неизменно обменивались победами в серии, но традиция была нарушена в Астане. Хотя встреча для казахстанцев началась не лучшим образом – в середине первого периода Кирилл Кольцов реализовал большинство.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
04 марта 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
2 : 1 0:1, 1:0, 1:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Кольцов (Рой, Пеньковский) – 09:39 (5x4), 1:1 – Маркелов (Даллмэн) – 22:44 (5x5), 2:1 – Бойд (Пушкарёв, Даллмэн) – 42:45 (5x4)

«Барыс» сравнял счёт в начале второго периода, а вышел вперёд в начале третьего. Ключевой в этой серии стала шайба Дастина Бойда, заброшенная в численном большинстве. «Барыс» впервые с сезона-2013/14 вышел во второй раунд, где сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом». В плей-офф КХЛ они встречались один раз, их серия пятилетней давности растянулась на семь матчей, в которых сильнее были «сталевары».

Счёт в серии: 4-2 в пользу «Барыса».

Пары плей-офф второго раунда


После завершения серий «Авангарда» и «Барыса» стали известны все пары второго раунда плей-офф.
Запад:
ЦСКА – «Локомотив»
СКА – «Динамо» (Москва)
Восток:
«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс»
«Авангард» — «Ак Барс»
Серии Западной конференции начинаются 8 марта, Восточной – 9 марта.

Джокеры «Локомотива»


Противостояние «армейцев» Москвы и «Локомотива» должно стать одним из самых непредсказуемых во втором раунде. На бумаге явный фаворит – ЦСКА, но у «Локомотива» есть свои джокеры и тузы в рукаве.

«ЦСКА прошёл «Йокерит», но у нас против них найдутся свои джокеры и тузы в рукаве. Мы будем биться с ними с полной отдачей, что называется, до смерти, покажем свой лучший хоккей. Конечно, удача важна, но мы верим прежде всего не в неё, а в собственные силы. Случается всякое, но не думаю, что ЦСКА будет ещё забивать себе. Вынуждать их ошибаться, забивать голы – работа нашей команды. Если мы всё сделаем правильно, то добьёмся успеха», — сказал капитан ярославцев Стаффан Кронвалль.

Доус в «сотке» лучших снайперов


Нападающий «Барыса» Найджел Доус стал первым иностранцем в списке 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов. В серии первого раунда плей-офф с «Трактором» он забросил 179-ю шайбу.

По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвёртое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса пока 161 гол. По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус (179 голов) — на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Александру Радулову (193) и Александру Пережогину (188).

Воробьёв поедет в АХЛ?


Как сообщают североамериканские журналисты, форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв может завершить текущий сезон в АХЛ. Контракт с уфимцами у него заканчивается 30 апреля.

20-летний форвард был задрафтован клубом «Филадельфия», и сейчас обсуждается возможность того, чтобы он подписал либо контракт новичка, либо пробный контракт с их фарм-клубом. На молодёжном чемпионате мира Воробьёв стал бронзовым призёром, отдав 10 результативных передач.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Адмирал ХК Барыс ХК Трактор Михаил Воробьёв Найджел Доус Итоги дня КХЛ Кубок Гагарина Обзор главных хоккейных событий дня
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