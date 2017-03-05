Кучеров исполнил буллит-шедевр, Радулов не сыграл из-за травмы

Успех Худобина
Порадуемся за голкипера «Бостона» Антона Худобина, вышедшего на лёд в домашнем матче своей команды с «Нью-Джерси». Нечасто россиянину удаётся оставить Туукку Раска на скамейке для запасных: Худобин появился в воротах «мишек» впервые с 23 февраля, когда «Бостон» играл с «Лос-Анджелесом». Как и тогда, «Брюинз» снова добились победы. Худобин отразил 15 бросков из 17 возможных, одержав третью победу в 2017 году. Конечно, не самый выдающийся результат, но ведь главное – общекомандная победа, добытая в основное время. Может, Брюсу Кэссиди стоит почаще доверять российскому стражу ворот? Дела клуба на Востоке по-прежнему удовлетворительные, но отрыв от восьмого места не такой большой, как хотелось бы.
Кучеров тащит за собой «Тампу»
«Молнии» в нынешнем сезоне вряд ли могут рассчитывать на что-то серьёзное. По всей видимости, они даже не попадут в плей-офф. Главной задачей для генменеджера Стива Айзермана было расчистить платёжку перед дедлайном – отсюда и уход Бишопа, Бойла и Фильппулы. «Баффало» расположился недалеко от «Лайтнинг», поэтому матч, конечно, хотелось выиграть. Кучеров, помимо голевого паса на Джонсона, ещё и забил шедевральный послематчевый буллит, отыграв полезно и продуктивно. Неплохо выглядел и Андрей Василевский, которому психологически явно стало легче: всё-таки Петер Будай не такой серьёзный конкурент, как Бен Бишоп. Андрей отразил 31 бросок по своим воротам, не справившись только с голевой атакой Райана О'Райлли в большинстве в концовке первого периода. Это третья подряд победа Василевского. Форвард «Тампы» Влад Наместников очков не набрал, как и защитник «клинков» Дмитрий Куликов, едва не обменянный в дедлайн.
>>> Без базара. Скучный дедлайн в пользу команды Овечкина
Нет Бобровского – нет побед
Вратарь и лидер «Коламбуса» Сергей Бобровский получает серьёзные нагрузки, внося огромный вклад в победы свой команды. К примеру, недавний матч с «Миннесотой», где «Блю Джекетс» оказались сильнее (1:0), отыграл именно россиянин. Степень выпадающей на Бобровского нагрузки прекрасно осознаёт и Джон Торторелла, поэтому во встрече с «Оттавой» Сергей получил отдых, а на льду появился его сменщик Йоонас Корписало. И сыграл не самым лучшим образом. Да, шайба Зака Смита была заброшена в пустые ворота, однако Стольберг и Карлссон по разу огорчили финна. Не слишком вовремя уступил «Коламбус», так как «Питтсбург» имеет столько же набранных очков. Отдушиной для гостей стал разве что первый гол с декабря в исполнении Сэма Ганье, заброшенный при игре шесть на четыре.
Радулов выбыл из-за травмы
В последнее время не идёт игра у форварда «Монреаля» Александра Радулова, существенно сбавившего темп. А в схватке с «Рейнджерс» россиянина и вовсе не было на площадке. Радулов получил травму нижней части тела. По состоянию здоровья его не оказалось в заявке «канадцев». Вообще же Александру пора прибавлять, ведь нужно зарабатывать новый контракт. Без Радулова «Канадиенс» справились на выезде с «Рейджерс», добившись пятого успеха кряду. «Монреаль» преследует команду Алена Виньо на Востоке, поэтому успех переоценить сложно. Гальченюк и Пачьоретти отдали по два голевых паса, а из наших соотечественников в голевой атаке поучаствовал Андрей Марков, откатавший более 21-й минуты. Алексей Емелин сыграл примерно столько же. С «-1» в графе «полезность» закончил встречу форвард «синерубашечников» Павел Бучневич, не так давно вернувшийся из фарм-клуба. В прошлой встрече с «Бостоном» Бучневич забил, а сегодня выглядел неудачно.
Овечкин помог Бекстрёму в овертайме
Капитан «столичных» Александр Овечкин, поработавший в рамках специальной акции разносчиком пиццы, неплохо провёл встречу с «Филадельфией». Вообще игра для россиян удалась, так как после гола Кутюрье счёт за «Кэпиталз» сравнял Дмитрий Орлов. Это первый гол защитника с 24 января, когда он оформил дубль в ворота «Каролины». Отчётный же матч «Вашингтона» с «Флайерз» перешёл в овертайм, который длительным не получился. Шаттенкирк, Овечкин и Бекстрём разыграли комбинацию в большинстве, завершившуюся голом шведского нападающего. Команда Барри Тротца продолжает уверенно лидировать, а от Овечкина, помимо пасов, ждут и голов. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов заработал положительный показатель полезности «+1», защитник «лётчиков» Иван Проворов отметился аналогичным результатом.
Связка Панарин – Кейн в деле
Результативный матч продемонстрировали «Нэшвилл» и «Чикаго». За «хищников» забивали исключительно шведы: дубль у Арвидссона, ещё один гол в активе Ернкрока. В составе «Блэкхоукс», пять раз поразивших ворота соперника, всё куда разнообразнее. Дубль у Патрика Кейна, а во втором случае, когда американец забивал в пустые ворота, ему ассистировал Артемий Панарин. Связка, сработавшаяся сразу после прихода Артемия в команду, выглядит здорово. А вот Артём Анисимов на сей раз откатался вхолостую. И у него, и у Панарина отрицательные показатели полезных действий – «-2». «Чикаго» одержал седьмую победу подряд, возглавляя Восточную конференцию. Правда, у идущей второй «Миннесоты» на три встречи меньше.
Удачный дебют Голдобина
Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин, обменянный в дедлайн из «Сан-Хосе», забросил шайбу в своём дебютном матче за клуб с «Лос-Анджелесом». Команда Уилли Дежардена вела в гостях 4:0 и едва не упустила победу, закончив игру с преимуществом в один гол. Голдобина долго мариновали в Калифорнии, постоянно отправляли в фарм-клуб, не давали нормально проявлять себя. В «Кэнакс», думается, будет иначе, игрового времени у россиянина в первой команде будет значительно больше. За своего клиента рад и агент Голдобина Игорь Ларионов. «Он идёт по моему пути, я рад переходу Голдобина в «Ванкувер», — сказал Ларионов. Действительно, смена обстановки для Николая была просто необходима. Будем надеяться, что это начало нового карьерного пути Голдобина, а пойдёт он исключительно вверх.