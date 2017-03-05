Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Кучеров исполнил буллит-шедевр, Радулов не сыграл из-за травмы

Мастер-класс от Кучерова, гол Орлова и пас Овечкина, уверенность Василевского, травма Радулова и удачный дебют Голдобина за «Кэнакс».
5 марта 2017, воскресенье. 10:05. Хоккей
>>> Тарасенко будет главной звездой на ЧМ? «Сент-Луис» снова проиграл

Успех Худобина


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 2 0:0, 2:1, 1:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Круг (Пастрняк, Бержерон) – 27:06 (5x4), 1:1 – Смит-Пелли (Сантини, Палмьери) – 31:48 (5x5), 2:1 – Карло (Бержерон, Бэйкс) – 38:25 (5x5), 2:2 – Палмьери (Холл) – 45:51 (5x5), 3:2 – Спунер (Стэффорд, Ватрано) – 48:18 (5x5)

Порадуемся за голкипера «Бостона» Антона Худобина, вышедшего на лёд в домашнем матче своей команды с «Нью-Джерси». Нечасто россиянину удаётся оставить Туукку Раска на скамейке для запасных: Худобин появился в воротах «мишек» впервые с 23 февраля, когда «Бостон» играл с «Лос-Анджелесом». Как и тогда, «Брюинз» снова добились победы. Худобин отразил 15 бросков из 17 возможных, одержав третью победу в 2017 году. Конечно, не самый выдающийся результат, но ведь главное – общекомандная победа, добытая в основное время. Может, Брюсу Кэссиди стоит почаще доверять российскому стражу ворот? Дела клуба на Востоке по-прежнему удовлетворительные, но отрыв от восьмого места не такой большой, как хотелось бы.

Кучеров тащит за собой «Тампу»


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 2 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – О'Райлли (Ристолайнен, Айкел) – 19:48 (5x4), 1:1 – Джонсон (Хедман, Кучеров) – 22:37 (5x5), 1:2 – Пойнт – 65:00 ( ПБ)

«Молнии» в нынешнем сезоне вряд ли могут рассчитывать на что-то серьёзное. По всей видимости, они даже не попадут в плей-офф. Главной задачей для генменеджера Стива Айзермана было расчистить платёжку перед дедлайном – отсюда и уход Бишопа, Бойла и Фильппулы. «Баффало» расположился недалеко от «Лайтнинг», поэтому матч, конечно, хотелось выиграть. Кучеров, помимо голевого паса на Джонсона, ещё и забил шедевральный послематчевый буллит, отыграв полезно и продуктивно. Неплохо выглядел и Андрей Василевский, которому психологически явно стало легче: всё-таки Петер Будай не такой серьёзный конкурент, как Бен Бишоп. Андрей отразил 31 бросок по своим воротам, не справившись только с голевой атакой Райана О'Райлли в большинстве в концовке первого периода. Это третья подряд победа Василевского. Форвард «Тампы» Влад Наместников очков не набрал, как и защитник «клинков» Дмитрий Куликов, едва не обменянный в дедлайн.


>>> Без базара. Скучный дедлайн в пользу команды Овечкина

Нет Бобровского – нет побед


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Саад (Веренски, Джонс) – 02:17 (5x5), 1:1 – Стольберг (Келли, Уингелс) – 13:25 (5x5), 2:1 – Карлссон (Стоун, Мето) – 28:59 (5x5), 3:1 – Смит (Пажо) – 56:58 (en), 3:2 – Ганье (Веренски, Аткинсон) – 57:38 (6x4)

Вратарь и лидер «Коламбуса» Сергей Бобровский получает серьёзные нагрузки, внося огромный вклад в победы свой команды. К примеру, недавний матч с «Миннесотой», где «Блю Джекетс» оказались сильнее (1:0), отыграл именно россиянин. Степень выпадающей на Бобровского нагрузки прекрасно осознаёт и Джон Торторелла, поэтому во встрече с «Оттавой» Сергей получил отдых, а на льду появился его сменщик Йоонас Корписало. И сыграл не самым лучшим образом. Да, шайба Зака Смита была заброшена в пустые ворота, однако Стольберг и Карлссон по разу огорчили финна. Не слишком вовремя уступил «Коламбус», так как «Питтсбург» имеет столько же набранных очков. Отдушиной для гостей стал разве что первый гол с декабря в исполнении Сэма Ганье, заброшенный при игре шесть на четыре.

Радулов выбыл из-за травмы


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 4 0:1, 0:2, 1:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Уэбер (Пачьоретти, Отт) – 12:51 (5x5), 0:2 – Лехконен (Дано, Пачьоретти) – 28:48 (5x5), 0:3 – Шоу (Гальченюк, Марков) – 38:37 (5x5), 1:3 – Крайдер (Степан, Цуккарелло) – 41:44 (5x5), 1:4 – Бенн (Больё, Гальченюк) – 46:58 (5x5)

В последнее время не идёт игра у форварда «Монреаля» Александра Радулова, существенно сбавившего темп. А в схватке с «Рейнджерс» россиянина и вовсе не было на площадке. Радулов получил травму нижней части тела. По состоянию здоровья его не оказалось в заявке «канадцев». Вообще же Александру пора прибавлять, ведь нужно зарабатывать новый контракт. Без Радулова «Канадиенс» справились на выезде с «Рейджерс», добившись пятого успеха кряду. «Монреаль» преследует команду Алена Виньо на Востоке, поэтому успех переоценить сложно. Гальченюк и Пачьоретти отдали по два голевых паса, а из наших соотечественников в голевой атаке поучаствовал Андрей Марков, откатавший более 21-й минуты. Алексей Емелин сыграл примерно столько же. С «-1» в графе «полезность» закончил встречу форвард «синерубашечников» Павел Бучневич, не так давно вернувшийся из фарм-клуба. В прошлой встрече с «Бостоном» Бучневич забил, а сегодня выглядел неудачно.

Овечкин помог Бекстрёму в овертайме


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Кутюрье (Рид, Казинс) – 41:19 (5x5), 1:1 – Орлов (Нисканен) – 42:40 (5x5), 2:1 – Бекстрём (Шаттенкирк, Овечкин) – 63:25 (4x3)

Капитан «столичных» Александр Овечкин, поработавший в рамках специальной акции разносчиком пиццы, неплохо провёл встречу с «Филадельфией». Вообще игра для россиян удалась, так как после гола Кутюрье счёт за «Кэпиталз» сравнял Дмитрий Орлов. Это первый гол защитника с 24 января, когда он оформил дубль в ворота «Каролины». Отчётный же матч «Вашингтона» с «Флайерз» перешёл в овертайм, который длительным не получился. Шаттенкирк, Овечкин и Бекстрём разыграли комбинацию в большинстве, завершившуюся голом шведского нападающего. Команда Барри Тротца продолжает уверенно лидировать, а от Овечкина, помимо пасов, ждут и голов. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов заработал положительный показатель полезности «+1», защитник «лётчиков» Иван Проворов отметился аналогичным результатом.

Связка Панарин – Кейн в деле


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 5 0:1, 2:2, 1:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Сибрук, Паник) – 16:23 (5x4), 0:2 – Туту (Сибрук, Кит) – 31:03 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Джохансен, Суббэн) – 32:20 (5x5), 1:3 – Тэйвз – 39:03 (5x4), 2:3 – Ернкрок – 39:17 (5x5), 3:3 – Арвидссон (Джохансен, Форсберг) – 44:13 (5x5), 3:4 – Кэмпбелл (Тэйвз, Паник) – 58:55 (5x5), 3:5 – Кейн (Панарин) – 59:21 (en)

Результативный матч продемонстрировали «Нэшвилл» и «Чикаго». За «хищников» забивали исключительно шведы: дубль у Арвидссона, ещё один гол в активе Ернкрока. В составе «Блэкхоукс», пять раз поразивших ворота соперника, всё куда разнообразнее. Дубль у Патрика Кейна, а во втором случае, когда американец забивал в пустые ворота, ему ассистировал Артемий Панарин. Связка, сработавшаяся сразу после прихода Артемия в команду, выглядит здорово. А вот Артём Анисимов на сей раз откатался вхолостую. И у него, и у Панарина отрицательные показатели полезных действий – «-2». «Чикаго» одержал седьмую победу подряд, возглавляя Восточную конференцию. Правда, у идущей второй «Миннесоты» на три встречи меньше.

Удачный дебют Голдобина


НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 4 0:2, 1:2, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Берчи (Эрикссон, Хорват) – 11:37 (5x5), 0:2 – Седин (Хорват, Танев) – 18:28 (4x4), 0:3 – Берчи (Эрикссон, Хорват) – 26:38 (5x5), 0:4 – Голдобин (Хаттон, Саттер) – 32:43 (5x5), 1:4 – Копитар (Мартинес, Даути) – 36:40 (5x4), 2:4 – Льюис (Кемпе, Ладю) – 52:03 (5x4), 3:4 – Мартинес (Кемпе, Форборт) – 58:39 (5x5)

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин, обменянный в дедлайн из «Сан-Хосе», забросил шайбу в своём дебютном матче за клуб с «Лос-Анджелесом». Команда Уилли Дежардена вела в гостях 4:0 и едва не упустила победу, закончив игру с преимуществом в один гол. Голдобина долго мариновали в Калифорнии, постоянно отправляли в фарм-клуб, не давали нормально проявлять себя. В «Кэнакс», думается, будет иначе, игрового времени у россиянина в первой команде будет значительно больше. За своего клиента рад и агент Голдобина Игорь Ларионов. «Он идёт по моему пути, я рад переходу Голдобина в «Ванкувер», — сказал Ларионов. Действительно, смена обстановки для Николая была просто необходима. Будем надеяться, что это начало нового карьерного пути Голдобина, а пойдёт он исключительно вверх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Антон Худобин Дмитрий Орлов Никита Кучеров Николай Голдобин Итоги дня НХЛ
Новости. Хоккей
5 марта 2017, воскресенье
12:16 Береглазов: в «Магнитке» все понимали, что не стоит снова лететь в Пекин
12:03 Хелм: Макдэвид долго ещё будет очень опасным игроком
11:41 «Баффало» – «Тампа»: защитник Куликов получил травму
11:28 Бекстрём: это был не самый лучший матч в исполнении «Вашингтона»
11:04 Ленер: я сыграл плохо, а Кучеров – здорово
10:58 Джонсон: буллит Кучерова будет вечным хитом на Youtube
10:28 Холтби, Элерс и П. Кейн – звёзды дня в НХЛ
10:21 «Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт
10:09 Купер: финт Кучерова – это что-то из школьных уроков. Но результат отличный
10:08 Назаров: у «Нефтехимика» есть все возможности стать самой жёсткой командой КХЛ
09:59 Голдобин: зовите меня просто Голди
09:51 «Рейнджерс» – «Монреаль»: Радулов не сыграл из-за травмы
09:39 Защитник «Питтсбурга» Летанг выбыл на неопределённый срок из-за травмы
09:34 Айкел — 1-й игрок «Баффало» с сезона-2009/10, набравший очки в 9 матчах подряд
09:30 «Монреаль» во второй раз в сезоне выиграл 5 матчей подряд
09:15 Кейн — первый игрок «Чикаго» с сезона-1981/82, забивший 9 голов в 5 матчах
09:15 Голкипер «Тампы» Василевский одержал третью победу подряд
09:04 «Эдмонтон» одолел «Детройт», Макдэвид отметился голом
09:00 Голдобин забил гол в дебютном матче за «Ванкувер», «Кэнакс» победили «Кингз»
09:00 Худобин выиграл свой третий матч в 2017 году
09:00 «Чикаго» одержал 7-ю победу подряд и вышел на первое место в Западной конференци
08:31 «Бостон» нанёс «Нью-Джерси» шестое поражение пордяд
06:55 «Чикаго» увёз победу из «Нэшвилла», Панарин набрал 1 очко
06:41 Гол Орлова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» в ОТ одолеть «Филадельфию»
06:07 «Тампа» по буллитам обыграла «Баффало», Кучеров отдал результативную передачу
05:59 «Виннипег» разгромил «Колорадо», забросив шесть шайб
05:54 «Коламбус» без Бобровского проиграл в Оттаве
05:49 «Монреаль» на выезде обыграл «Рейнджерс», Марков набрал 1 очко
00:54 Радулов пропустит матч «Монреаля» с «Рейнджерс» из-за травмы
00:47 Штрайт: у Кросби шесть глаз, он всё видит, это впечатляет
00:41 Галимов: если московское «Динамо» выполнит установку, у нас шанс пройти СКА
00:10 Голдобин: Ларионов тоже играл в «Кэнакс» и «Шаркс», так что я иду по его стопам
4 марта 2017, суббота
23:45 Салливан: травма Летанга более серьёзная, чем мы думали раньше
23:25 «Ванкувер» подписал контракт новичка с нападающим Макьюэном
22:56 Галлахер: Прайс сыграл огромную роль в успехе «Монреаля», он наш лучший игрок
22:43 Малкин: из 28 голов 20 я забил с передач Кессела. Рад, что он играет за нас
22:13 Николай Голдобин дебютирует за «Ванкувер» в матче с «Лос-Анджелесом»
21:56 Питерское «Динамо» одолело «Торос» в плей-офф ВХЛ и повело в серии со счётом 3-2
21:13 «Детройт» вновь отправил вратаря Ховарда в АХЛ для набора формы
20:47 В. Воробьёв: СКА — непростой соперник, «Динамо» будет искать к нему ключи
20:43 «Снежные Барсы» обыграли «Тюменский Легион», «Мамонты Югры» победили «Алтай»
20:23 Нападающий «Салавата» Воробьёв может подписать контракт с фарм-клубом «Флайерз»
19:56 Карлссон: в серии с «Магниткой» не собираемся сдаваться и хотим побеждать
19:28 Доус — первый иностранец в списке 100 лучших снайперов чемпионатов страны
19:19 Пушкарёв: «Магнитка» — хороший соперник, будем готовиться
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером «Салавата Юлаева»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+