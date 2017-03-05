Итоги сезона. «Трактор»: урок плей-офф для Гатиятулина

Регулярный чемпионат. Стабильность – залог успеха
Сезон-2016/17 стал первым полноценным на уровне КХЛ для Анвара Гатиятулина. Специалист пришёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона, но всё же это время ушло на притирку с командой и выяснение, из кого же тренер будет строить свой коллектив в следующем сезоне.
Удачное начало было положено уже в первом матче «регулярки», в котором «Трактор» обыграл СКА, что в дальнейшем удавалось немногим. Команда шла по дистанции без серьёзных провалов. Самая неудачная серия пришлась на октябрь – пять подряд проигранных матчей. При этом челябинцы ни разу не выигрывали больше пяти матчей подряд – вот крайние пределы колебания, которые позволили команде Гатиятулина стать крепким середняком в чемпионате. Интересно, что на выезде команда действовала не намного хуже, чем на домашнем льду.
«В этом сезоне челябинцы выглядят очень хорошо, ребята знают, как играть», — резюмировал перед играми на вылет Сергей Светлов. И действительно, сильной стороной «Трактора» являлась выстроенность и обученность. Во многих моментах это компенсировало недостаток мастерства.
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Отдельно стоит сказать о вратарской бригаде Челябинска. Василий Демченко был не просто сменщиком Павла Францоуза – на протяжении всего сезона в «Тракторе» фактически было два первых номера в воротах, игравших уверенно и надёжно. 95,3% отражённых бросков у Францоуза и 93,3% у Демченко прекрасные показатели. В плей-офф первым номером команды стал легионер, однако у него за спиной всегда была надёжная страховка. Пожалуй, вратарская линия стала самым сильным звеном команды.
Эксперты отмечают, что так хорошо, как в этом сезоне, «Трактор» не выглядел со времён выхода в финал при Валерии Белоусове.
Плей-офф. Провал в первом матче и недостаток креатива
Заняв четвёртое место на Западе, «Трактор» получил право начать первый раунд плей-офф с «Барысом» в домашних стенах. Однако в стартовом матче успеха это не принесло: челябинцы были разбиты в пух и прах, к середине второго периода проигрывая 0:5. Команда сумела собраться лишь к третьему периоду и забила дважды. С другой стороны, в заключительной двадцатиминутке и «Барыс» здорово сбавил обороты.
Принято считать, что астанинцы – команда первого звена с серьёзным разрывом между тройкой Боченски – Бойд – Доус и всеми остальными, но в нынешнем плей-офф у «Трактора» эта проблема проявилась даже ярче. Тройка Якуценя – Щехура – Кручинин, по сути, была единственным звеном в команде, которое старалось в зоне соперника сыграть креативно и отойти от схематичных действий. С потерей Якуцени «Трактор» лишился этого козыря, и нападение в один момент ослабло в разы.
Тем не менее «Трактор» показал себя командой, способной держать удар и перестраиваться по ходу серии. Второй матч челябинцы провели очень мощно и доминировали на площадке, а оставшиеся игры прошли в борьбе равных соперников. Где-то, возможно, «Трактор» не рассчитал силы: в последнем матче атакующего порыва хватило лишь на один период, а в оставшиеся два «Барыс» переигрывал соперника по всем статьям. Внутренних резервов команды не хватало, чтобы в одном темпе играть все 60 минут, отчего матчи разделялись на отрезки.
Не стоит считать сезон неудачным для Челябинска. Может быть, в Кубке Гагарина не был достигнут желаемый результат, но команда обрела самое главное: свою игру, которая при некотором усилении состава способна будет дать результат выше нынешнего. Эксперты отмечают, что так хорошо, как в этом сезоне, «Трактор» не выглядел со времён выхода в финал при Валерии Белоусове.
Лучший игрок. Максим Якуценя
Как мы уже отмечали, Максим Якуценя был главным креативным стержнем команды на протяжении всего сезона. Он не боится брать игру на себя, способен «накрутить» трёх-четырёх игроков соперника и обладает прекрасным видением площадки. В регулярном сезоне 36-летний ветеран набрал 38 (15+23) очков, став вторым бомбардиром своей команды после Пола Щехуры. Кстати, в январе Якуценя вошёл в 100 лучших снайперов в истории отечественного хоккея, забив 179-й гол в матче с московским «Динамо».
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Трансфер сезона. Пол Щехура
Канадский нападающий перешёл в «Трактор» из минского «Динамо» и с ходу стал лидером в Челябинске. Он выходил на площадку абсолютно во всех матчах «регулярки», набрав 41 (14+27) очко и став лучшим бомбардиром команды. Ложкой дёгтя оказались лишь игры плей-офф, где Щехура имел несколько моментов в разных матчах, чтобы принести победу своей команде, но форварду постоянно не хватало самой малости, чтобы поразить ворота.
Внутренних резервов команды не хватало, чтобы в одном темпе играть все 60 минут, отчего матчи разделялись на отрезки.
Рекорд сезона. Виталий Кравцов
Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов стал самым молодым хоккеистом, отличившимся в плей-офф КХЛ. В стартовом матче серии с астанинским «Барысом» Кравцов забросил свою первую шайбу в лиге в возрасте 17 лет и 61 день. Символично, что до этого в плей-офф в возрасте до 18 лет отличались также хоккеисты «Трактора» Евгений Кузнецов (17 лет и 299 дней) и Валерий Ничушкин (17 лет и 355 дней). Не случайно этот рекорд состоялся именно в гатиятулинском «Тракторе»: наставник старается доверять молодёжи.