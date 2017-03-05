Без сенсаций. Востоку нужно играть с Западом? Мнения экспертов

Гуськов: Быков отдохнул, побыл вне хоккея какое-то время, и сейчас у него накопились силы. Если он захочет, это будет идеальная кандидатура для «Салавата».

Бадюков: Челябинцы были фаворитами в серии с «Барысом», учитывая отсутствие Боченски и проблемы с другими лидерами у соперника. «Трактор» полностью не реализовал свой потенциал.

Новиков: Убеждён, что систему розыгрыша плей-офф надо менять. Надо играть по системе Восток против Запада. Думаю, что к этому когда-нибудь придут и в НХЛ.

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВи заслуженный тренер Россииподелились впечатлениями от последних громких событий в КХЛ.: Я не задумывался над этим вопросом. Этим должен заниматься Вайсфельд, если он останется, и руководители команды. Если бы это было в моей компетенции, я бы наверняка рассмотрел все кандидатуры. Быков, Скабелка или Скудра? Говорят, что в одну воронку два раза снаряд не попадает. Но если выбирать из этих кандидатов, то команде, которая борется за высокие места и обладает составом с мастерами и опытными игроками вкупе с талантливой молодёжью, я считаю, подойдёт Быков. Он отдохнул, побыл вне хоккея какое-то время, накопил силы. Если он захочет, это будет идеальная кандидатура для «Салавата».: У нас столько безработных тренеров сейчас, что кандидатов очень много. Раз уж расстались с Захаркиным, значит, клубу нужен специалист с именем, который будет авторитетом для всех игроков. Тренер должен прийти и работать на всю структуру уфимского хоккея: школой заниматься, штаб организовывать. В тренерском штабе должен быть коллектив единомышленников. Нужно искать тренера новой закалки, более молодого и перспективного. Вариантов у «Салавата» много. Самое главное — чтобы специалист был с большими амбициями.: Мы утрачиваем нашу тренерскую школу. Утрачиваем индивидуальность и харизму. Все тренеры примерно одинаковы, они применяют одни и те же упражнения. Поэтому мы получаем такую картину. Наш хоккей может быть интереснее и сильнее в плане содержания игры. Надо обращать внимание на тренерскую индивидуальность. Ни один выдающийся тренер не в состоянии тащить этот серьёзный груз, обязательно нужны помощники. Кто из круга Быков – Скудра – Скабелка больше подходит на роль наставника «Салавата»? Каждый из них друг от друга отличается. Быков был очень тонким игроком, и это должно сказываться на его понимании хоккея. Скудра был очень сильным вратарём, а вратарь – это характер и своё понимание хоккея. Он 60 минут видит его в собственном разрезе и плохому не научит. Я бы посмотрел на этих двух.: «Трактор» хотел большего, но это скорее шаг вперёд. Если мы возьмём игру челябинцев после Валерия Белоусова, после того «серебряного» сезона, то они провалили последующий сезон, за исключением того, когда Гатиятулин и его тренерский штаб стали заниматься командой. Считаю, что «Трактор» может занести этот чемпионат себе в актив. Мне понравилось, как команда ровно прошла «регулярку» и выигрывала у фаворитов. Я бы сказал, что если «Трактор» усилится на следующий сезон и возьмёт чуть более качественных игроков, то ему вполне можно проходить первый раунд и стараться занимать более высокие места.: «Барыс» можно было обыгрывать и проходить дальше. В принципе, по ходу «регулярки» «Трактор» демонстрировал игру, которая позволяла бы на это рассчитывать. Челябинцы были фаворитами в серии с «Барысом», учитывая отсутствие Боченски и проблемы с другими лидерами у соперника. «Трактор» полностью не реализовал свой потенциал. А так сезон можно занести в актив. Челябинцы не единственные, кто ровно проходили регулярный чемпионат, а в плей-офф не смогли выполнить поставленные цели.: Для «Трактора» это шаг вперёд. Но надо смотреть, как команда дальше будет развиваться. Глубоко убеждён, что мы недорабатываем в клубной вертикали — от главной команды до самой младшей детской группы в клубе. Таких специалистов, которые могли бы её держать, у нас единицы. А это наш завтрашний день. Пример Кучерова очень интересен. Таких, как он, много пропало. Эта тренерская должна держать под контролем вертикаль. Сколько тренеров стоит на скамейке и смотрят игру? А сколько из них приходят в ДЮСШ и дают рекомендации? Таких единицы.: Если взять серию «Динамо» и «Торпедо», то по счёту «Динамо» обыграло нижегородцев 4-1. Тем, кто не видел матчей, может показаться, что москвичи были сильнее и без проблем прошли автозаводцев. А те, кто смотрел, понимают, что они оставили очень много сил и их где-то может не хватить в игре со СКА. Торпедовцы прилично потрепали нервы бело-голубым. Плюс кто-то ещё выбыл на определённый срок из-за травм. Не сказал бы, что счёт отражает те события на льду, которые происходили. Взять, например, серию «Локомотива» с минчанами. Можно говорить о провале белорусской команды: неподготовленность к плей-офф, тогда как в «регулярке» они выглядели убедительно. Что с ними случилось в играх на вылет – вопрос к главному тренеру.Что касается серии ЦСКА – «Йокерит», здесь та же история, что с «Динамо» и «Торпедо». Казалось бы, счёт был 4:0, при нём любой обыватель скажет, что «шуты» намного ниже уровнем, чем «армейцы». Но мы видели, какие матчи им пришлось сыграть — всё в одну шайбу, овертаймы, нервы, трата сил, которые понадобятся ЦСКА для достижения цели. По счёту мы видим одно, а тот, кто следит за хоккеем, понимает, что конкуренция огромная среди команд, и мы подравниваемся в плане фаворитов и аутсайдеров. Сейчас намного сложнее обыгрывать команды, которые стоят ниже рангом.: Матчи на Западе говорят о том, что уровень упал. Западная конференция показывает, что там есть определённая когорта команд, которые явно сильнее остальных. Четвёрка полуфиналистов прогнозировалась. Что касается отсутствия седьмых матчей на Востоке, причина в тяжёлом календаре для всех команд. Если бы все клубы были в равных условиях и у всех были лидеры в строю, борьба была бы более упорная. Многие команды подошли к плей-офф в неоптимальной форме. «Куньлунь» пытался что-то сделать в серии с «Магниткой», но до этого китайский клуб буквально на зубах вытаскивал последние матчи «регулярки». Тем же самым занимался «Адмирал» — тяжёлая поездка, а потом сразу же серия с «Авангардом». И то с Омском была замечательная серия, но немного не хватило «морякам», чтобы довести дело до седьмого матча. Многим клубам не хватило физических сил, чтобы противостоять в первом раунде командам с более глубоким составом.: Убеждён, систему розыгрыша плей-офф надо менять. Надо играть по системе «Восток против Запада». Думаю, что к этому когда-нибудь придут и в НХЛ, с которой мы берём пример. Надо менять структуру, это повысит конкуренцию. Она заставит сильнее работать тренеров. А так мы видим те же пары – «армейское» дерби, «зелёное» дерби. Это уже было. Нужна новая интрига.