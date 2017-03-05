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175 лет назад 2016
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Выставочный матч сборной легенд хоккея в Норильске
Текст: Владислав Уткин

Дедушка Буре жил здесь 20 лет. Хоккей за полярным кругом

Легенды хоккея провели самый северный матч в своей истории. Команда отправилась за полярный круг на игру со сборной Норильска.
5 марта 2017, воскресенье. 16:15. Хоккей

Как живут за полярным кругом


Норильск — город, раскинувшийся посреди бескрайней тундры. Город морозов, пробирающих до костей, и сильнейших ветров, оторванный от внешнего мира, в котором живут сильные характером люди. Впрочем, при местных климатических условиях других, наверное, здесь и быть не может. Именно сюда приехали легенды советского хоккея, чтобы провести мастер-класс для детей и сыграть благотворительный матч со сборной Норильска. Своими впечатлениями о городе поделился двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Я впервые в Норильске и вот уже второй день хожу под впечатлением. Удивительные люди здесь живут. Очень приятно гулять по городу, в музей вчера сходили. Там всё очень круто представлено. Хочется вернуться», — признался Фетисов.

Павел Буре рассказал историю своего деда, который в середине XX века жил здесь.

«Очень многое в моей семье связано с Норильском. Мой дедушка провёл здесь 20 лет. Владимир Олегович Потанин принёс мне очень интересные документы, из которых я узнал, что здесь было и как. Я всегда по-особому относился к Норильску. Всегда знал, что это интересный город, но здесь не так легко находиться. А мой дед провёл тут 20 лет — с 1937 по 1957 год».
Билеты в дворец спорта «Арктика» разлетелись буквально за пару часов. Посещение игры стоило от 400 до 1000 рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на климат, Норильск — спортивный город. Наверняка многим известен мини-футбольный клуб «Норильский Никель», ставший чемпионом России в 2002 году. Помимо него в ледовом комплексе «Арктика» также действует ДЮСШ по зимним видам спорта, где дети занимаются фигурным катанием и хоккеем. На горе Отдельной в 30 км от города действует горнолыжная база, с которой в походы отправляются туристические группы. Также здесь проходит любительский чемпионат города по хоккею, в котором регулярно принимают участие от 12 до 16 команд. Вообще, о любви местных жителей к этому виду спорта говорит хотя бы то, что вечером в 15-градусный мороз (что по здешним меркам немного) с ветром, при котором даже идти по улице тяжело, на единственной открытой площадке города, расположенной у стадиона «Заполярник», собрались любители погонять шайбу.

То, что эта площадка всего одна на город с населением в 170 тысяч человек, выглядит довольно удивительным, учитывая, что зима в Норильске длится девять месяцев. Казалось бы, играй да заигрывайся! Но каток под открытым небом здесь всего один. Объясняется это климатическими условиями — морозы на Крайнем Севере очень суровые, температура зимой запросто может упасть до минус 40-50 градусов, и в сочетании с сильным ветром, которым очень часто здесь отличается погода, она не даёт возможности играть на улице.

«Есть лишний билетик?»


Матч подобного уровня для Норильска — событие неординарное. Билеты в дворец спорта «Арктика» разлетелись буквально за пару часов. Чтобы увидеть игру легенд прошлого вживую, люди стояли в огромной очереди к кассам в 25-градусный мороз. Посещение игры стоило от 400 до 1000 рублей, а собранные деньги пошли на развитие местной ДЮСШ по зимним видам спорта.

Перед игрой на льду «Арктики» состоялся мастер-класс для детей, в котором приняли участие легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин, спартаковец Игорь Болдин, а также Роман Ильин и Игорь Мишуков. Звёзды прошлого рассказали о секретах своего мастерства юным хоккеистам, те же смогли пообщаться с кумирами своих отцов, что даже важнее, чем занятие на льду. Продолжилось действо на арене северного города, где норильчанам был сделан большой во всех смыслах подарок. Спорткомплекс получил новую лёдозаливочную машину, которая сразу была опробована в деле.

Звёздный десант в Заполярье


Зрителей развлекали музыкой, клипом под песню Высоцкого «Профессионалы» и рассказом о славной истории советского и российского хоккея. Ну а затем на лёд вышли те, ради которых всё и затевалось. Сборной Норильска, составленной из работников местных предприятий и сотрудников ДЮСШ, противостояла звёздная команда, в которой играли Александр Кожевников,
Перед игрой на льду «Арктики» состоялся мастер-класс для детей, в котором приняли участие легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин, спартаковец Игорь Болдин, а также Роман Ильин и Игорь Мишуков.

Александр Могильный, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре и Игорь Болдин. Не осталось в стороне и руководство «Норильского Никеля». В составе легенд хоккея выступили президент металлургического комбината Владимир Потанин, с подачи которого была запущена программа поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта, член совета директоров «Норникеля» Владимир Барбашёв и старший вице-президент Сергей Батехин. О своих ожиданиях от игры рассказал легендарный в прошлом защитник ЦСКА и сборной СССР Алексей Касатонов.

«Мы видим, что здесь будет настоящий праздник хоккея и спорта. Город взволнован, все в ожидании. Мы удивлены тем, как он выглядит. И даже солнце сегодня выглянуло. Всё благоприятствует предстоящему празднику», — Касатонов был настроен позитивно.

Стоит констатировать, что равной борьбы на площадке в начале встречи не получилось. Сборная Норильска, несмотря на товарищеский характер игры, прикладывала все усилия, чтобы достичь победного результата, но преимущество в технике, мастерстве и опыте, безусловно, было на стороне звёзд. После первого периода счёт на видеокубе, который был подвешен над потолком специально перед этим праздником, был 7:1 в пользу легенд. В их составе отличились Буре, Могильный, Мишуков и Потанин, который забросил первую шайбу в игре. Но как горячо местные зрители поддерживали свою команду! Каждый раз, когда она убегала в атаку, на арене начинался невообразимый шум, как будто здесь собралась не тысяча, а 10 тысяч болельщиков. Даже в КХЛ далеко не на всех играх фанаты так ярко проявляют эмоции.

А в перерыве собравшиеся норильчане показали, что они хороши не только в зимних видах спорта. Зрители с обеих трибун дворца сыграли между собой в баскетбол. На каждой из трибун стоял медведь-маскот с корзиной. По стартовому сигналу специально обученные ребята начали кидать болельщикам мячи, а зрителям нужно было забросить как можно больше снарядов в эти корзины. Победила, как водится, дружба — 13:13.
Каждой из двух спортивных школ этого региона из Норильска и Дудинки было передано по 1 миллиону 206 тысяч рублей.

Во второй двадцатиминутке хозяева почувствовали уверенность и перехватили инициативу. До середины игрового отрезка им удалось отыграть две шайбы. Но в начале третьего периода команда взяла своё. Потанин забросил шайбу и сделал две передачи. Вообще, он поучаствовал более чем в половине голевых комбинаций своей команды — на его счету в матче два взятия ворот и четыре результативных паса, но и здесь команда Норильска практически не уступила и сумела дважды огорчить Мышкина. Итоговый счёт матча — 11:5 в пользу «Легенд хоккея».

По окончании игры, как и было обещано, состоялась церемония вручения сертификата ДЮСШ. Каждой из двух спортивных школ этого региона — из Норильска и Дудинки — было передано по 1 миллиону 206 тысяч рублей. Но, выходя со льда, звёзды прошлого столкнулись с новым и очень серьёзным препятствием — детвора обступила их со всех сторон с просьбами об автографах. Удовлетворить просьбу детей вызвался Вячеслав Фетисов, и ни один ребёнок не остался без заветной росписи прославленного чемпиона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Якушев Алексей Касатонов Валерий Каменский Вячеслав Фетисов
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