Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Йокерита» до «Локомотива»

Завершился первый раунд плей-офф КХЛ. Впервые в истории лиги в стартовых противостояниях розыгрыша Кубка Гагарина ни в одной из серий не было сыграно семь матчей. На Западе в следующий круг прошли: ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и «Локомотив», на Востоке: «Магнитка», «Авангард», «Ак Барс» и «Барыс».
8 марта второй раунд стартует на Западе, где СКА сразится с «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом». На следующий день начнутся серии на Востоке, в которых «Магнитка» померится силами с «Барысом», а «Авангард» с «Ак Барсом». Пока же предлагаем вам насладиться эффектными болельщицами, которые посетили игры стартового раунда плей-офф.