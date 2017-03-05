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175 лет назад 2016
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Михаил Воробьев
Фото: ХК «Салават Юлаев», photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

«Салават» рассчитывает на Воробьёва, Назаров готовит силовиков

«Салават» предложит контракт Воробьёву, Гомоляко назвал причины вылета «Трактора», а Назаров планирует привить «Нефтехимику» силовую игру.
5 марта 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей
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«Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт


Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что клуб планирует сделать новое контрактное предложение форварду Михаилу Воробьёву.

«У Михаила Воробьёва контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2017 года. Уехать раньше во «Флайерз» он может только в том случае, если мы его отпустим. До 13 апреля мы ребят распустили, 13-го всех соберём. И узнаем, у кого какие планы. В том числе и у Воробьёва.

Конечно, мы планируем сделать ему новое предложение. Вопрос в том, какие приоритеты у человека. Может, он хочет в Северную Америку. Или же планирует ещё два года здесь поиграть. Шёл плей-офф, про контракты никто не говорил. Сейчас он для нас закончился, все переосмыслят ситуацию. Приедут со свежей головой, будем разговаривать», — сказал Вайсфельд.

Назаров готовит новых Рыспаевых?


Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от тренировочного лагеря клуба, а также заявил, что нижнекамцы могут стать самой силовой командой лиги. Неужели Андрей Викторович решил вырастить новых Рыспаевых? Что ж, было бы интересно посмотреть.

«27-летний Александр Торяник, возможности которого мне известны по «Донбассу» и который немного подзастрял на Украине и в ВХЛ. Уверен, что после качественного тренировочного лагеря Торянику по силам правильно войти в сезон и стать ведущим силовым форвардом, если хотите, агрессором в КХЛ. Те же слова готов сказать о 21-летнем защитнике Егоре Маташкове. Он уже сделал заявку. Как и другой праворукий защитник-гренадёр, воспитанник магнитогорской школы 27-летний Михаил Чурляев.

На лёд пока не выходит Никита Квартальнов. Но уверен, что уже в ближайшие дни он протестирует наших новичков в силовой борьбе. У клуба после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой лиги. Брынцев, Сергеев, Квартальнов, Огурцов, Куликов, Фазылзянов, Шиксатдаров — у нас очень атлетичная молодёжь. Исходя из этого кадрового потенциала и будем предлагать хоккеистам определённые системы игры. В том числе на мартовском сборе», — цитирует тренера Russia-Hockey.

>>> Назаров: хоккей – это бизнес, в «Нефтехимике» оптимизация бюджета

«Если бы я был в «Тракторе», он бы прошёл первый раунд плей-офф»


Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко оценил выступление челябинской команды в этом сезоне. Чёрно-белые вылетели в первом раунде плей-офф от «Барыса», проиграв серию со счётом 2-4.
Гомоляко: В плей-офф «Трактору» не хватило длины «скамейки». Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались.

«Команда выглядела в течение регулярного сезона прилично, не зря заняла четвёртое место на Востоке. Хорошо играли в обороне. В плей-офф не хватило длины «скамейки». Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались. Наверное, немножко не хватило тренерского опыта Гатиятулину в кубковых играх.

Что было бы по-другому, останься я в клубе? Без меня в команде появился Рой, но я бы взял другого хоккеиста, более забивного. Если бы ко мне обратились, я бы подсказал кого-нибудь, потому что знаю, что ребята-иностранцы готовы были приехать. Если бы я был в команде, она бы прошла первый раунд. У меня был хороший контакт с игроками и тренерским штабом. Думаю, что до дедлайна надо было обратить внимание на двух-трёх игроков, которые могли бы конкурировать с ребятами и которые должны были появиться в команде, чтобы заменить их. Якуценя заболел, другие ребята травмировались. Нужна была замена, а пришлось ставить вместо него молодых хоккеистов. Вот этого и не хватило», — сказал Гомоляко.

«На старте серии с «Ак Барсом» шансы 50/50»


Форвард «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал выход омской команды во второй раунд плей-офф и поделился ожиданиями от неё.

«Мы очень рады одержать победу в серии. Противник был непростой. Мы играли единой командой, следовали тактическому плану и отрабатывали все 60 минут игрового времени. Конечно, Доминик отлично играл, выручал нас. Всё это и стало залогом победы. Готовимся к Казани. В предыдущих сезонах у меня были травмы. И я рад, что сейчас могу помогать команде в играх на вылет. Стараюсь играть на сто процентов в каждом матче и приносить максимум пользы.
Назаров: У „Нефтехимика“ после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой лиги.

Всегда сложно приезжать и адаптироваться к маленькому льду. Они активно начали, грамотно действовали с шайбой. Можно сказать, что мы не совсем были готовы к этому. И они выиграли третий, а затем и четвёртый матч на своей площадке. Ничего не поделать, нам пришлось перестраиваться.

Серия с «Ак Барсом»? Нужно быть лучше. Это касается как зоны защиты, так и зоны нападения. Всем ясно, что это очень хороший соперник, демонстрирует своё мастерство на протяжении многих лет в КХЛ. На старте серии шансы всегда 50/50. У нас тоже классная команда. Если будем играть по максимуму, сможем их победить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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