«Салават» рассчитывает на Воробьёва, Назаров готовит силовиков

«Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт

Назаров готовит новых Рыспаевых?

«Если бы я был в «Тракторе», он бы прошёл первый раунд плей-офф»

Гомоляко: В плей-офф «Трактору» не хватило длины «скамейки». Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались.

«На старте серии с «Ак Барсом» шансы 50/50»

Назаров: У „Нефтехимика“ после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой лиги.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»заявил, что клуб планирует сделать новое контрактное предложение форварду«У Михаила Воробьёва контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2017 года. Уехать раньше во «Флайерз» он может только в том случае, если мы его отпустим. До 13 апреля мы ребят распустили, 13-го всех соберём. И узнаем, у кого какие планы. В том числе и у Воробьёва.Конечно, мы планируем сделать ему новое предложение. Вопрос в том, какие приоритеты у человека. Может, он хочет в Северную Америку. Или же планирует ещё два года здесь поиграть. Шёл плей-офф, про контракты никто не говорил. Сейчас он для нас закончился, все переосмыслят ситуацию. Приедут со свежей головой, будем разговаривать», — сказал Вайсфельд.Главный тренер «Нефтехимика»поделился впечатлениями от тренировочного лагеря клуба, а также заявил, что нижнекамцы могут стать самой силовой командой лиги. Неужели Андрей Викторович решил вырастить новых Рыспаевых? Что ж, было бы интересно посмотреть.«27-летний Александр Торяник, возможности которого мне известны по «Донбассу» и который немного подзастрял на Украине и в ВХЛ. Уверен, что после качественного тренировочного лагеря Торянику по силам правильно войти в сезон и стать ведущим силовым форвардом, если хотите, агрессором в КХЛ. Те же слова готов сказать о 21-летнем защитнике Егоре Маташкове. Он уже сделал заявку. Как и другой праворукий защитник-гренадёр, воспитанник магнитогорской школы 27-летний Михаил Чурляев.На лёд пока не выходит Никита Квартальнов. Но уверен, что уже в ближайшие дни он протестирует наших новичков в силовой борьбе. У клуба после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой лиги. Брынцев, Сергеев, Квартальнов, Огурцов, Куликов, Фазылзянов, Шиксатдаров — у нас очень атлетичная молодёжь. Исходя из этого кадрового потенциала и будем предлагать хоккеистам определённые системы игры. В том числе на мартовском сборе», — цитирует тренера Russia-Hockey.Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко оценил выступление челябинской команды в этом сезоне. Чёрно-белые вылетели в первом раунде плей-офф от «Барыса», проиграв серию со счётом 2-4.«Команда выглядела в течение регулярного сезона прилично, не зря заняла четвёртое место на Востоке. Хорошо играли в обороне. В плей-офф не хватило длины «скамейки». Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались. Наверное, немножко не хватило тренерского опыта Гатиятулину в кубковых играх.Что было бы по-другому, останься я в клубе? Без меня в команде появился Рой, но я бы взял другого хоккеиста, более забивного. Если бы ко мне обратились, я бы подсказал кого-нибудь, потому что знаю, что ребята-иностранцы готовы были приехать. Если бы я был в команде, она бы прошла первый раунд. У меня был хороший контакт с игроками и тренерским штабом. Думаю, что до дедлайна надо было обратить внимание на двух-трёх игроков, которые могли бы конкурировать с ребятами и которые должны были появиться в команде, чтобы заменить их. Якуценя заболел, другие ребята травмировались. Нужна была замена, а пришлось ставить вместо него молодых хоккеистов. Вот этого и не хватило», — сказал Гомоляко.Форвард «Авангарда»прокомментировал выход омской команды во второй раунд плей-офф и поделился ожиданиями от неё.«Мы очень рады одержать победу в серии. Противник был непростой. Мы играли единой командой, следовали тактическому плану и отрабатывали все 60 минут игрового времени. Конечно, Доминик отлично играл, выручал нас. Всё это и стало залогом победы. Готовимся к Казани. В предыдущих сезонах у меня были травмы. И я рад, что сейчас могу помогать команде в играх на вылет. Стараюсь играть на сто процентов в каждом матче и приносить максимум пользы.Всегда сложно приезжать и адаптироваться к маленькому льду. Они активно начали, грамотно действовали с шайбой. Можно сказать, что мы не совсем были готовы к этому. И они выиграли третий, а затем и четвёртый матч на своей площадке. Ничего не поделать, нам пришлось перестраиваться.Серия с «Ак Барсом»? Нужно быть лучше. Это касается как зоны защиты, так и зоны нападения. Всем ясно, что это очень хороший соперник, демонстрирует своё мастерство на протяжении многих лет в КХЛ. На старте серии шансы всегда 50/50. У нас тоже классная команда. Если будем играть по максимуму, сможем их победить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.