Малкин замахнётся на «Арт Росс Трофи»? Макдэвид уже оглядывается

Малкин: пять очков в двух матчах

Бобровский – самый побеждающий вратарь «Коламбуса»

«Сент-Луис» ожил, Тарасенко – пока нет

Голдобин в плюсе, но без очков

С наступлением календарной весны 71-й номер «Питтсбург Пингвинз» всё чаще заявляет о себе как одном из претендентов на «Арт Росс Трофи». В предыдущем матче с «Тампой»в великолепном стиле оформил голевой дубль, а в игре с «Баффало» стал одним из вдохновителей «возвращения» «пингвинов» после провального первого периода. «Что мне понравилось в первой двадцатиминутке? Ничего, абсолютно. Такое не может нравиться», — так ответил на вопрос журналистов главный тренер «Питтсбурга», и его можно было понять.За стартовый отрезок игры хоккеисты «Пингвинз» позволили хозяевам 21 раз бросить по своим воротам, и такая щедрость со стороны гостевой обороны была благосклонно принята «клинками», которые трижды огорчили соперника.В перерыве Салливан был вынужден произвести смену вратаря, выпустив вместо Мэтта Мюррея ветерана, и выход опытного голкипера помог «Питтсбургу» встряхнуться. Постепенно «стальные» забрали игровую инициативу в свои руки, что помогло им сделать «возвращение», а его главным вдохновителем стал Малкин. Сначала Евгений при поддержке своего приятелявывел на удобную позицию перед чужими воротами защитника, который отквитал один гол, а затем россиянин забил сам. Шайба получилось классической для Малкина: лазерный по точности бросок в большинстве поставил в тупик, и стал пятым результативным баллом Евгения в двух последних матчах.«Евгений в последних матчах просто гудит от энергии. Когда смотришь на него в таком состоянии, то он возвращает тебе уверенность. Конечно, во многом именно он помог нам вернуться в игру», — отметил Флёри.В третьем периоде Малкина поддержали новичок, забивший свой второй гол в четырёх последних матчах, а автором победного броска стал, замкнувший на дальней штанге великолепную диагональ от того же Шульца. «Питтсбург» смог одержать вторую победу подряд, отыграв дефицит в три шайбы и делит второе место в Столичном дивизионе вместе с «Коламбусом».Что же касается статистики Малкина, то Евгений в пяти последних матчах набрал 7 (4+3) очков, но это не позволило ему приблизиться к лидеру бомбардирского чарта Коннору Макдэвиду, который за аналогичный отрезок пополнил копилку на те же семь баллов. Однако по очкам, набранным на своей площадке, Малкин – единоличный лидер НХЛ (16 голов, 30 передач).«Коламбус» одержал уверенную гостевую победу над «Нью-Джерси», а главным героем этой встречи стал голкипер «Блю Джекетс». Россиянин отразил все 20 выстрелов по своим воротам, записал на свой счёт пятый «сухарь» в сезоне, а кроме этого, установил новый клубный рекорд. Этот выигрыш Бобровского стал 34-м в одном регулярном чемпионате, и по этому показателю он обошёл, который в сезоне-2008/09 в форме «синих мундиров» выиграл 33 раза.«Наступает решающее время сезона, все матчи становятся очень упорными и плотными. Каждая команда стремится надёжнее сыграть в обороне и забивать становится всё труднее. Ошибки могут стоить вашей команде очков, поэтому я стараюсь фокусироваться на своей игре, стараюсь максимально помогать своей команде достигать результата. С «Нью-Джерси» в первом периоде было очень мало бросков, но никогда не знаешь, в каком ключе пойдёт игра. Парни очень неплохо помогали мне, ложились под броски. У нас и предыдущий матч с «Оттавой» был неплохим, хотя мы не добились результата. Сегодня мы были готовы, были голодны до победы. Что касается моего клубного рекорда по победам, то это здорово, это многое значит для меня. Но, повторюсь, без партнёров, без команды это было бы невозможно, хочу сказать им большое спасибо. В плане нагрузки я чувствую себя отлично, я готов играть много», — сказал Бобровский, для которого этот матч на ноль стал вторым подряд.«Блюзмены» смогли прервать серию из пяти поражений, в результате которых командавыбыла из зоны плей-офф. Разобранный «Колорадо» очень вовремя подвернулся под руку «музыкантов», для которых матч с не самым сильным соперником позволил вернуть уверенность в своих силах: впервые за пять последних матчей «Сент-Луис» поразил ворота соперников более двух раз. При этом главной звезде «Блюз»вновь не удалось разжиться очками. 19 минут игрового времени и два броска в створ – таким был «улов» россиянина в этой встрече, и голевая засуха 91-го номера «Сент-Луиса» продолжается уже пять матчей.Впрочем, в комбинации, приведшей к первому голу своей команды, россиянин полноценно поучаствовал, и в следующем матче с лидером Запада «Миннесотой» болельщики вправе ждать от Тарасенко набранных очков. Другой российский нападающийвышел на лёд после пятиматчевого отсутствия, получил от Йео 13 минут игрового времени и баллов также не набрал.Новобранец «Ванкувера», мгновенно ставший любимцем у болельщиков «Кэнакс» после победного гола в первом же матче за новый клуб, не смог набрать очков в выездной игре с «Анахаймом». Однако статус россиянина постепенно повышается: в самом начале встречи из-за травмы площадку покинул форвард «Кэнакс», и его место в топ-6 нападающих и позицию в первой спецбригаде большинства занял именно Голдобин. За почти 13 минут игрового времени Николай отметился двумя бросками и положительным показателем полезности (+1), что совсем неплохо для хоккеиста, который провёл лишь четвёртый матч в НХЛ в сезоне.