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175 лет назад 2016
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Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин замахнётся на «Арт Росс Трофи»? Макдэвид уже оглядывается

Евгений Малкин продолжил набирать очки, чем помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало», а Сергей Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса».
6 марта 2017, понедельник. 09:31. Хоккей

Малкин: пять очков в двух матчах

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2017, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3 0:3, 2:0, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – О'Райлли (Джионта, Кейн) – 06:19 (5x5), 0:2 – Джионта (Мулсон) – 14:53 (5x4), 0:3 – Айкел (Фолиньо, Райнхарт) – 18:07 (5x5), 1:3 – Шульц (Кессел, Малкин) – 27:45 (5x5), 2:3 – Малкин (Шульц, Хёрнквист) – 33:42 (5x4), 3:3 – Гюнцель (Шири, Бонино) – 56:14 (5x5), 4:3 – Шири (Шульц, Дюмоулин) – 57:04 (5x5)

С наступлением календарной весны 71-й номер «Питтсбург Пингвинз» всё чаще заявляет о себе как одном из претендентов на «Арт Росс Трофи». В предыдущем матче с «Тампой» Евгений Малкин в великолепном стиле оформил голевой дубль, а в игре с «Баффало» стал одним из вдохновителей «возвращения» «пингвинов» после провального первого периода. «Что мне понравилось в первой двадцатиминутке? Ничего, абсолютно. Такое не может нравиться», — так ответил на вопрос журналистов главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, и его можно было понять.
За стартовый отрезок игры хоккеисты «Пингвинз» позволили хозяевам 21 раз бросить по своим воротам, и такая щедрость со стороны гостевой обороны была благосклонно принята «клинками», которые трижды огорчили соперника.

В перерыве Салливан был вынужден произвести смену вратаря, выпустив вместо Мэтта Мюррея ветерана Марка-Андре Флёри, и выход опытного голкипера помог «Питтсбургу» встряхнуться. Постепенно «стальные» забрали игровую инициативу в свои руки, что помогло им сделать «возвращение», а его главным вдохновителем стал Малкин. Сначала Евгений при поддержке своего приятеля Фила Кессела вывел на удобную позицию перед чужими воротами защитника Шульца, который отквитал один гол, а затем россиянин забил сам. Шайба получилось классической для Малкина: лазерный по точности бросок в большинстве поставил в тупик Андерса Нильссона, и стал пятым результативным баллом Евгения в двух последних матчах.

«Евгений в последних матчах просто гудит от энергии. Когда смотришь на него в таком состоянии, то он возвращает тебе уверенность. Конечно, во многом именно он помог нам вернуться в игру», — отметил Флёри.


В третьем периоде Малкина поддержали новичок Джейк Гюнцель, забивший свой второй гол в четырёх последних матчах, а автором победного броска стал Конор Шири, замкнувший на дальней штанге великолепную диагональ от того же Шульца. «Питтсбург» смог одержать вторую победу подряд, отыграв дефицит в три шайбы и делит второе место в Столичном дивизионе вместе с «Коламбусом».


Что же касается статистики Малкина, то Евгений в пяти последних матчах набрал 7 (4+3) очков, но это не позволило ему приблизиться к лидеру бомбардирского чарта Коннору Макдэвиду, который за аналогичный отрезок пополнил копилку на те же семь баллов. Однако по очкам, набранным на своей площадке, Малкин – единоличный лидер НХЛ (16 голов, 30 передач).

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Бобровский – самый побеждающий вратарь «Коламбуса»

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2017, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0 : 3 0:0, 0:2, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дженнер (Аткинсон, Дубински) – 22:45 (5x5), 0:2 – Бьёркстранд (Ганье, Савар) – 25:35 (5x5), 0:3 – Ганье (Бьёркстранд, Хартнелл) – 48:56 (5x5)

«Коламбус» одержал уверенную гостевую победу над «Нью-Джерси», а главным героем этой встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 20 выстрелов по своим воротам, записал на свой счёт пятый «сухарь» в сезоне, а кроме этого, установил новый клубный рекорд. Этот выигрыш Бобровского стал 34-м в одном регулярном чемпионате, и по этому показателю он обошёл Стива Мэйсона, который в сезоне-2008/09 в форме «синих мундиров» выиграл 33 раза.

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«Наступает решающее время сезона, все матчи становятся очень упорными и плотными. Каждая команда стремится надёжнее сыграть в обороне и забивать становится всё труднее. Ошибки могут стоить вашей команде очков, поэтому я стараюсь фокусироваться на своей игре, стараюсь максимально помогать своей команде достигать результата. С «Нью-Джерси» в первом периоде было очень мало бросков, но никогда не знаешь, в каком ключе пойдёт игра. Парни очень неплохо помогали мне, ложились под броски. У нас и предыдущий матч с «Оттавой» был неплохим, хотя мы не добились результата. Сегодня мы были готовы, были голодны до победы. Что касается моего клубного рекорда по победам, то это здорово, это многое значит для меня. Но, повторюсь, без партнёров, без команды это было бы невозможно, хочу сказать им большое спасибо. В плане нагрузки я чувствую себя отлично, я готов играть много», — сказал Бобровский, для которого этот матч на ноль стал вторым подряд.


«Сент-Луис» ожил, Тарасенко – пока нет

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2017, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
0 : 3 0:2, 0:1, 0:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Штястны (Шварц, Пьетранджело) – 03:56 (5x4), 0:2 – Бродзяк (Ривз) – 05:33 (5x5), 0:3 – Берглунд (Парэйко) – 30:11 (5x4)


«Блюзмены» смогли прервать серию из пяти поражений, в результате которых команда Майка Йео выбыла из зоны плей-офф. Разобранный «Колорадо» очень вовремя подвернулся под руку «музыкантов», для которых матч с не самым сильным соперником позволил вернуть уверенность в своих силах: впервые за пять последних матчей «Сент-Луис» поразил ворота соперников более двух раз. При этом главной звезде «Блюз» Владимиру Тарасенко вновь не удалось разжиться очками. 19 минут игрового времени и два броска в створ – таким был «улов» россиянина в этой встрече, и голевая засуха 91-го номера «Сент-Луиса» продолжается уже пять матчей.


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Впрочем, в комбинации, приведшей к первому голу своей команды, россиянин полноценно поучаствовал, и в следующем матче с лидером Запада «Миннесотой» болельщики вправе ждать от Тарасенко набранных очков. Другой российский нападающий Наиль Якупов вышел на лёд после пятиматчевого отсутствия, получил от Йео 13 минут игрового времени и баллов также не набрал.

Голдобин в плюсе, но без очков

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2017, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2 0:1, 0:1, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Хорват (Хаттон, Бьега) – 14:09 (5x5), 0:2 – Гранлунд – 26:35 (5x5), 1:2 – Ивз (Гецлаф, Биекса) – 46:12 (5x5)

Новобранец «Ванкувера» Николай Голдобин, мгновенно ставший любимцем у болельщиков «Кэнакс» после победного гола в первом же матче за новый клуб, не смог набрать очков в выездной игре с «Анахаймом». Однако статус россиянина постепенно повышается: в самом начале встречи из-за травмы площадку покинул форвард «Кэнакс» Луи Эрикссон, и его место в топ-6 нападающих и позицию в первой спецбригаде большинства занял именно Голдобин. За почти 13 минут игрового времени Николай отметился двумя бросками и положительным показателем полезности (+1), что совсем неплохо для хоккеиста, который провёл лишь четвёртый матч в НХЛ в сезоне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ванкувер Кэнакс Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Евгений Малкин Наиль Якупов Николай Голдобин Сергей Бобровский
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