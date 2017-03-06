Кто лучший игрок в истории «Сибири»? От Вьюхина до Тарасенко

Хоккейный клуб «Сибирь» был образован в 1962 году в результате объединения двух новосибирских команд «Динамо» и «Химика». Новый коллектив продолжил выступать в чемпионате СССР. В советское время новосибирцы болтались между Высшей и первой лигой. В 1992 году «Сибирь» не попала в чемпионат Межнациональной хоккейной лиги и до 1994 года выступала в чемпионате ФХР. После расширения МХЛ команда перешла в элиту, где провела четыре сезона.Новосибирцы неизменно выступают в высшем дивизионе российского хоккея с 2002 года, а лучшим достижением команды является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15 и завоевание бронзовых медалей КХЛ. Предлагаем выбрать лучшего хоккеиста в истории клуба.