Без сомнений. 5 причин, почему Радулов был прав, вернувшись в НХЛ

Сейчас Александр воспринимается уже не как шальное приобретение с высоким риском, а как одна из главных удач «Монреаля» в текущем сезоне.
Причина первая – желание восстановить репутацию
Возможно, не главным, но существенным фактором для 47-го номера стало стремление восстановить свою репутацию, изрядно испорченную за два предыдущих энхаэловских «захода». В молодости Радулов великолепно отыграл в молодёжных североамериканских лигах, где стал настоящей суперзвездой, и имел неплохие перспективы в «Нэшвилле», но стать героем штата Теннесси ему было не суждено.
В середине апреля 2008 года Радулов нечаянно травмировал своего одноклубника – капитана «Предаторз» Джейсона Арнотта, когда тот забил победный гол в третьем матче серии с «Детройтом». Александр с восторгом прыгнул на Арнотта, после чего 100-килограммовый Джейсон не удержал равновесия, упал на лёд и получил сотрясение мозга. На четвёртый матч Арнотт всё же вышел, но не был похож сам на себя и в концовке серии не участвовал. Итоговая победа досталась «Детройту», а Радулову, по неофициальной информации, серьёзно досталось от того же Арнотта за такие «художества». Не исключено, что это повлияло на импульсивное решение Радулова уехать в КХЛ с действующим энхаэловским контрактом. Фраза «Хватит нас воровать», сделанная для российской прессы, вошла в историю, а когда четыре сезона спустя «блудный сын» вернулся, чтобы отработать прежний договор, случилась новая порция приключений.
Всё это сделало из Радулова человека с крайне низкой репутацией за океаном. Не случайно болельщики многих команд (особенно – «Детройта»), когда в июне обсуждали возможное возвращение Александра в НХЛ, были настроены крайне враждебно, а бывший тафгай Жорж Ларак и вовсе выступил с гневной тирадой в адрес россиянина. Однако не прошло и пары месяцев, как всё переменилось: Радулов стал любимцем требовательнейших монреальских болельщиков, делом подтвердив перемены и в своей жизни, и в характере. Сейчас Александр воспринимается уже не как «шальное» приобретение с высоким риском, а как одна из главных удач «Монреаля» в текущем сезоне.
Причина вторая – возможность выиграть Кубок Стэнли
Мотивация, связанная с возможностью стать обладателем самого возрастного приза в профессиональном спорте, вероятно, является самой сильной для такого опытного спортсмена, как Радулов. Выступая в России, Александр выиграл всё: в составе «Салавата Юлаева» стал обладателем кубка Гагарина, дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, два раза был лидером по очкам в плей-офф и семь раз поучаствовал в Матче всех звёзд.
Радулов хочет заключить с «Монреалем» долгосрочное соглашение примерно на шесть лет.
Перешагнув 30-летний рубеж и обретя семью, Александр стал искать новые стимулы для того, чтобы продолжать играть на высочайшем уровне. Возможность вновь попытать свои силы в НХЛ была достаточно необычной и редкой – как известно, за океаном не любят «сбитых лётчиков», но все претензии к Радулову касались преимущественно дисциплины и общего поведения. Как только эти пункты перестали быть проблемой, все в очередной раз подтвердились в огромном таланте нападающего, который с ходу стал вторым бомбардиром «Канадиенс», периодически «вспыхивая» очень яркими матчами.
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В предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли «Монреаль» вряд ли будет одним из фаворитов, но, обладая человеком, с таким бойцовским характером, как Радулов, а также великолепным голкипером Кэри Прайсом, «хабы» имеют полную возможность пройти далеко. «У него огромное количество энергии, он кипит страстью. Кроме того, он очень хочет побеждать. Когда у команды есть такой лидер, то весь остальной коллектив тянется за ним», — говорил о Радулове бывший главный тренер «Канадиенс» Мишель Террьен.
Причина третья – деньги
Без сомнений, Радулов не мог пожаловаться на скупость клубных руководителей, когда играл в КХЛ. По неофициальной информации, ЦСКА был готов платить Александру около $ 7 млн в год, если считать по курсу около 60 рублей за один американский доллар – это сделало бы форварда лидером уровню зарплаты во всей лиге. Однако финансовая стабильность на российских просторах, как все мы хорошо знаем, вещь очень лукавая и хитрая. Массовые задержки с выплатами, ползучий кризис, в результате которого команды ещё до окончания сезона устраивают массовые распродажи игроков (и даже тренеров), неопределённость с будущим – всё это оказывает влияние на решение хоккеистов.
Согласно недавней информации от канадского медиагиганта Sportsnet, Радулов хочет заключить с «Монреалем» долгосрочное соглашение примерно на шесть лет. Если клуб согласится подписать договор с 31-летним форвардом на столь продолжительный срок, то зарплата Александра за один сезон будет уступать «армейской» — она составит $ 4,5-5 млн. Однако в этом случае Радулов решит для себя и своей семьи все финансовые вопросы до конца карьеры, а учитывая гарантированность контрактов в НХЛ и нестабильность курса рубля на этой шестилетней дистанции, разумность такого выбора становится очевидной. «КХЛ потеряла с его уходом – это однозначно. Конечно, надо было Радулова как-то удержать, какими-то коврижками, пряниками. Одной звездой стало меньше», — говорил в интервью «Чемпионату» в начале нынешнего сезона Андрей Назаров.
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По неофициальной информации, Радулов был готов подписать с «Монреалем» новый контракт уже в декабре, но генеральный менеджер Марк Бержевен взял паузу, после чего объявил, что о продлении договора не будет объявлено до летнего драфта расширения.
Причина четвёртая – желание играть долго
Возможно, этот пункт многим покажется спорным, но Национальная хоккейная лига, несмотря на жёсткий и более насыщенный календарь сезона, больше способствует хоккейному долголетию. За океаном не практикуются изнуряющие предсезонные сборы, отсутствует контроль за игроками вне ледовой площадки, а в последнее время стали устраивать недельный отпуск для хоккеистов прямо посреди сезона, что даёт возможность спортсменам пожить жизнью обычного человека. На данный момент в НХЛ играют 18 хоккеистов в возрасте старше 37 лет, среди которых есть и одноклубник Радулова по «Монреалю» Андрей Марков, и ни один из них не является откровенным «пассажиром».
На данный момент в НХЛ играют 18 хоккеистов в возрасте старше 37 лет, и ни один из них не является откровенным «пассажиром».
Вряд ли Радулов захочет воспользоваться примером Яромира Ягра, который в 45 лет является одним из лидеров «Флориды», поскольку ветеранство в НХЛ – это совсем не способ спокойно «пылить» до пенсии. Но учитывая любовь нападающего к хоккею, это может дольше сохранить мотивацию и желание выходить на лёд.
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Причина пятая – сборная, Кубок мира и Олимпиада
Стоит сразу оговорится: вряд ли попадание в сборную России на крупный турнир станет для Радулова более вероятным только из-за одного факта отъезда в НХЛ. Однако удачная игра за «Монреаль», свежий старт в новых обстоятельствах и повышенная мотивация сделали из Александра одного из лидеров «Канадиенс», а этот факт вряд ли проигнорируют тренеры национальной команды. На Кубок мира в Торонто Радулов не был вызван, но его игра в текущем сезоне оставляет его реальным кандидатом на попадание в состав на все ближайшие крупные турниры. Тем более что на протяжении долгого времени на всех крупнейших хоккейных форумах костяк российской сборной составляли игроки из НХЛ.